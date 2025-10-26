Gastronomia B+: Aprenda a preparar brigadeiro gourmet de café na sua casa

O café é uma das bebidas mais consumidas pelos brasileiros e faz parte da rotina de milhões de pessoas todos os dias. Já o brigadeiro, além de símbolo das festas de aniversário, é considerado o doce mais vendido e querido do país. Duas verdadeiras paixões nacionais que, sozinhas, já encantam.
Agora, imagine unir os dois em uma única receita? O resultado é o Brigadeiro Gourmet de Café, um doce equilibrado, com sabor marcante, capaz de agradar tanto quem não abre mão de um bom café quanto quem é apaixonado por chocolate.
“É uma combinação que surpreende, porque mistura intensidade e suavidade. O brigadeiro de café mostra como receitas simples podem ganhar um toque especial e se transformar em uma experiência diferente para o paladar”, destaca Rafael Fraga, Chef e Supervisor de Gstronomia da Prática Equipamentos.
Em outubro, mês que é comemorado o Dia do Café, o especialista em panificação traz a receita de Brigadeiro de Café para sua sobremesa ou quando der a vontade de um doce:
Ingredientes
- 1 caixa ou lata de leite condensado
- 1 colher de sopa de manteiga ou margarina
- 1 colher de sopa de chocolate em pó
- 3 colheres de sopa de café solúvel
Modo de preparo
Misture em uma panela o leite condensado, o café, o chocolate e a manteiga (já derretida, se preferir).
Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar.
Quando a massa desgrudar do fundo da panela e estiver com cor intensa, está pronta.
Deixe esfriar, enrole e confeite como quiser ou sirva em copinhos.
Para Ângelo, a receita traz características únicas. “O brigadeiro de café tem textura cremosa e um sabor levemente amargo que contrasta com o doce do leite condensado. Esse equilíbrio faz com que ele seja menos enjoativo e mais sofisticado do que a versão tradicional”, finaliza.