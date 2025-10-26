Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Gastronomia B+: Aprenda a preparar brigadeiro gourmet de café na sua casa

Receita prática une a intensidade do café com a cremosidade do brigadeiro, ideal para a sobremesa ou saborear a qualquer hora

Flavia Viana

Flavia Viana

26/10/2025 - 10h00
O café é uma das bebidas mais consumidas pelos brasileiros e faz parte da rotina de milhões de pessoas todos os dias. Já o brigadeiro, além de símbolo das festas de aniversário, é considerado o doce mais vendido e querido do país. Duas verdadeiras paixões nacionais que, sozinhas, já encantam.

Agora, imagine unir os dois em uma única receita? O resultado é o Brigadeiro Gourmet de Café, um doce equilibrado, com sabor marcante, capaz de agradar tanto quem não abre mão de um bom café quanto quem é apaixonado por chocolate.

“É uma combinação que surpreende, porque mistura intensidade e suavidade. O brigadeiro de café mostra como receitas simples podem ganhar um toque especial e se transformar em uma experiência diferente para o paladar”, destaca Rafael Fraga, Chef e Supervisor de Gstronomia da Prática Equipamentos.

Em outubro, mês que é comemorado o Dia do Café, o especialista em panificação traz a receita de Brigadeiro de Café para sua sobremesa ou quando der a vontade de um doce:

Ingredientes

  • 1 caixa ou lata de leite condensado
  • 1 colher de sopa de manteiga ou margarina
  • 1 colher de sopa de chocolate em pó
  • 3 colheres de sopa de café solúvel

Modo de preparo

Misture em uma panela o leite condensado, o café, o chocolate e a manteiga (já derretida, se preferir).

Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar.

Quando a massa desgrudar do fundo da panela e estiver com cor intensa, está pronta.

Deixe esfriar, enrole e confeite como quiser ou sirva em copinhos.

Para Ângelo, a receita traz características únicas. “O brigadeiro de café tem textura cremosa e um sabor levemente amargo que contrasta com o doce do leite condensado. Esse equilíbrio faz com que ele seja menos enjoativo e mais sofisticado do que a versão tradicional”, finaliza.

Entre os tecidos mais sofisticados e desejados no mundo da moda, a seda se destaca pelo brilho delicado, caimento impecável e pela sensação de luxo que transmite em cada detalhe. Porém, por ser uma fibra natural extremamente sensível, requer atenção diferenciada no armazenamento e na preservação das peças. De acordo com Marinês Cassiano, especialista têxtil da 5àsec, entender as particularidades desse tipo de material é fundamental para garantir a durabilidade e manter a sofisticação que carrega em sua essência.

“A seda é um tecido nobre que atravessa gerações e que sempre foi associado à sofisticação. Por isso, os cuidados de conservação não são apenas uma questão estética, mas de valorização do próprio investimento em moda. A preservação correta garante que as peças mantenham sua beleza e integridade ao longo dos anos”, comenta Marinês.

Para garantir que o item seja preservado, a especialista ensina truques para prolongar a vida útil de diferentes peças de vestuário produzidas com seda:

Armazenamento adequado: por se tratar de um material natural, é necessário guardar sempre em locais frescos e arejados, longe da luz do sol, seja direta ou indiretamente. Além disso, a iluminação de lâmpadas também pode ser prejudicial ao tecido.

Cabides corretos: muitas vezes a qualidade e o material dos cabides são ignorados, mas a escolha do objeto correto é fundamental para manter a qualidade da seda. Cabides acolchoados são recomendados para camisas e vestidos. Já para lenços e echarpes, o uso de papel de seda é indicado. Se for guardar as peças por longos períodos, opte sempre por capas de tecido respirável, como as de TNT.

Proteção contra umidade: o contato prolongado a ambientes úmidos pode provocar a deformação e a quebra das fibras da seda, contribuindo para pouca durabilidade do tecido. Dessa forma, evite espaços que contenham umidade. Para evitar o acúmulo de água, use saquinhos de algodão ou desumidificadores que podem ser encontrados em supermercados para manter o local seco. Ainda neste quesito, prefira lavar as peças a mão ou em lavanderias especializadas, como a 5àsec, já que se trata de um item delicado.

Evite atrito: por se tratar de um tecido delicado, a seda não pode ter contato prolongado com superfícies ásperas, bijuterias ou alças que possam puxar os fios. Por isso, separe um espaço para as peças com este tipo de material para evitar atrito com outros itens.

Ventilação periódica: umidade é o ponto fraco da seda. Então é muito importante que, periodicamente, as peças sejam retiradas do armário para arejar. A ação evita o aparecimento de mofo e fungos, além de que a boa circulação de ar ajuda a remover sujidades.

“São práticas simples de armazenamento que garantem a qualidade e durabilidade da seda, mantendo a sofisticação e elegância deste tipo de material por longos anos”, finaliza Marinês Cassiano.

