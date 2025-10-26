Gastronomia B+: Aprenda a preparar brigadeiro gourmet de café na sua casa

Correio B+

Especialista ensina práticas para preservar a durabilidade e a sofisticação deste tipo de fibra natural

Entre os tecidos mais sofisticados e desejados no mundo da moda, a seda se destaca pelo brilho delicado, caimento impecável e pela sensação de luxo que transmite em cada detalhe. Porém, por ser uma fibra natural extremamente sensível, requer atenção diferenciada no armazenamento e na preservação das peças. De acordo com Marinês Cassiano, especialista têxtil da 5àsec, entender as particularidades desse tipo de material é fundamental para garantir a durabilidade e manter a sofisticação que carrega em sua essência.

“A seda é um tecido nobre que atravessa gerações e que sempre foi associado à sofisticação. Por isso, os cuidados de conservação não são apenas uma questão estética, mas de valorização do próprio investimento em moda. A preservação correta garante que as peças mantenham sua beleza e integridade ao longo dos anos”, comenta Marinês.

Para garantir que o item seja preservado, a especialista ensina truques para prolongar a vida útil de diferentes peças de vestuário produzidas com seda:

Armazenamento adequado: por se tratar de um material natural, é necessário guardar sempre em locais frescos e arejados, longe da luz do sol, seja direta ou indiretamente. Além disso, a iluminação de lâmpadas também pode ser prejudicial ao tecido.

Cabides corretos: muitas vezes a qualidade e o material dos cabides são ignorados, mas a escolha do objeto correto é fundamental para manter a qualidade da seda. Cabides acolchoados são recomendados para camisas e vestidos. Já para lenços e echarpes, o uso de papel de seda é indicado. Se for guardar as peças por longos períodos, opte sempre por capas de tecido respirável, como as de TNT.

Proteção contra umidade: o contato prolongado a ambientes úmidos pode provocar a deformação e a quebra das fibras da seda, contribuindo para pouca durabilidade do tecido. Dessa forma, evite espaços que contenham umidade. Para evitar o acúmulo de água, use saquinhos de algodão ou desumidificadores que podem ser encontrados em supermercados para manter o local seco. Ainda neste quesito, prefira lavar as peças a mão ou em lavanderias especializadas, como a 5àsec, já que se trata de um item delicado.

Evite atrito: por se tratar de um tecido delicado, a seda não pode ter contato prolongado com superfícies ásperas, bijuterias ou alças que possam puxar os fios. Por isso, separe um espaço para as peças com este tipo de material para evitar atrito com outros itens.

Ventilação periódica: umidade é o ponto fraco da seda. Então é muito importante que, periodicamente, as peças sejam retiradas do armário para arejar. A ação evita o aparecimento de mofo e fungos, além de que a boa circulação de ar ajuda a remover sujidades.

“São práticas simples de armazenamento que garantem a qualidade e durabilidade da seda, mantendo a sofisticação e elegância deste tipo de material por longos anos”, finaliza Marinês Cassiano.