Ginny e Georgia voltam com mais drama e confusões na Netflix

Em março de 2021, a série Ginny e Georgia agradou mães e filhas como se fosse uma versão mais “apimentada” The Gilmore Girls.

A relação conflituosa de Georgia Miller e sua primogênita, Ginny, passa por segredos e golpes assim como uma tortuosa realidade na qual a mãe faz (literalmente) de tudo por seus filhos, até assassinato. Isso mesmo, temos uma assassina como principal personagem, mas o crime não é o que importa, mas sim o drama.

Com a pausa da primeira temporada ficamos no ar com a virada da história, sem saber como ela continuaria. E depois de um hiato de quase dois anos, vamos descobrir porque a segunda temporada já está disponível na Netflix.

Vamos recapitular (com spoilers): Georgia Miller (Brianne Howey) chega a uma pequena cidade no leste dos Estados Unidos com seus dois filhos, Ginny (Antonia Gentry), de 15 anos e Austin.

Filhos de pais diferentes, eles são criados de forma informal e diferente por Georgia, que foi mãe adolescente e trata os filhos como se ela ainda tivesse a idade deles.

Ginny, que é responsável, sofre com o que considera imaturidade de sua mãe, sem desconfiar dos sacrifícios e escolhas que ela fez (e faz) para proteger os filhos e dar condições melhores para eles.

Georgia não vê limites para alcançar seu objetivo, incluindo roubo, sedução ou até assassinato. Ginny, por sua vez, sofre para se entrosar na escola, na descoberta do primeiro amor e, principalmente, encontrar a sua voz. Juntas – e separadas – Ginny e Georgia são anos luz mais interessantes do que Rory e Lorelai Gilmore.

Além de oferecer uma versão mais realista de The Gilmore Girls (onde Lorelai era de origem milionária), Ginny e Georgia também aproveitam muitas coisas do filme Em Qualquer Outro Lugar, de 1999, estrelado por Natalie Portman e Susan Sarandon.

Por exemplo, Georgia não pára em uma cidade por muito tempo, deixando a filha angustiada com sua mãe aparentemente imatura. Há diálogos e sequências muito parecidos na série também.

Repleta de mensagens, Ginny e Georgia aborda múltiplas questões atuais, do racismo à inclusão, sem medo de as heroínas eventualmente sejam menos simpáticas, com uma química entre forte as atrizes, o que salva a série de cair no clichê.

Série que fez muito sucesso na pandemia, está de volta - Divulgação Netflix

Terminamos a primeira temporada nos despedindo de Ginny que fugiu de casa, depois de descobrir os segredos cabeludos sobre sua mãe.

A sinopse da segunda temporada diz que ela vai encarar o dilema de agora saber que Georgia é efetivamente uma assassina, mesmo que tenha cometido o crime para defender a filha de abuso sexual pelo padrasto.

Às vésperas de se casar novamente, Georgia só quer esquecer o passado, algo que não consegue fazer com tantos esqueletos no armário.

Como imaginávamos, a história vai recomeçar logo após a “fuga” dos filhos. Georgia tenta seguir em frente, sem perder tempo com lágrimas, enquanto Ginny e Austin retornam para casa.

Pelo trailer, sabemos que teremos momentos de drama e de risadas entre eles.

A vida amorosa da adolescente também terá seus conflitos, mas são o noivado e emprego de Georgia que correm risco quando descobrirem que ela desviou dinheiro da prefeitura.

Para piorar, o pai de Austin saiu da prisão e quer retaliação por ter sido incriminado pela ex por lavagem de dinheiro. Será que ela se safa mais uma vez?

Ginny & Georgia voltou na primeira semana para começar 2023 intensamente. Vamos aproveitar!