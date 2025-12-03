Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

FIM DE ANO

Guia rápido para decifrar as cores do Natal e Ano Novo

Este guia rápido destrincha o que cada tonalidade representa, permitindo que a escolha da paleta vá além do gosto pessoal, tornando-se um ato intencional de atração de boas energias e sentimentos

Denis Felipe

Denis Felipe

03/12/2025 - 10h00
À medida que o ano se encerra e as celebrações se aproximam, a decoração festiva transforma lares e espaços públicos em palcos de esperança e renovação. No cerne dessa transformação está a psicologia das cores, um elemento fundamental que transcende a estética, carregando consigo significados profundos e aspirações para o futuro.

Este guia rápido destrincha o que cada tonalidade representa, permitindo que a escolha da paleta vá além do gosto pessoal, tornando-se um ato intencional de atração de boas energias e sentimentos.

Natal: a tradição e o simbolismo da paleta clássica

A decoração de Natal é tradicionalmente dominada por um trio de cores que remonta a séculos de história e simbolismo religioso e cultural.

 

O uso dessas cores não é meramente decorativo; é uma forma de invocar os sentimentos e valores que definem a época, como a esperança (verde) e o amor (vermelho).

Ano novo: a intenção por trás da cor

A virada do ano, por sua vez, é marcada por uma paleta de cores escolhida com a intenção de atrair desejos específicos para o ciclo que se inicia. A tradição de vestir e decorar com cores simbólicas é um ritual de atração de energias.

 

A escolha da cor para o Réveillon é um ato de projeção de futuro, onde cada tonalidade funciona como um ímã para a energia desejada.

A tendência da combinação: autoridade e doçura

Observa-se uma tendência contemporânea em que as cores são combinadas para criar significados mais complexos. Por exemplo, a união do preto com dourado na decoração de festas tem sido utilizada para simbolizar uma autoridade serena e sofisticada.

Já o preto com rosa pode trazer uma doçura que acolhe, ideal para ambientes que buscam ser elegantes e, ao mesmo tempo, confortáveis.

A chave para uma decoração festiva bem-sucedida reside na intencionalidade. Ao compreender o significado por trás de cada cor, o anfitrião pode criar um ambiente que não apenas agrada visualmente, mas que também ressoa com os desejos e a atmosfera que se pretende estabelecer para o final de um ciclo e o início de outro.

Diálogo

Com a aproximação do ano eleitoral, os índices de preferência popular das p... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (3)

03/12/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Clarice Lispector - escritora brasileira 

E, se você me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar”

Felpuda

Com a aproximação do ano eleitoral, os índices de preferência popular das pesquisas que vêm sendo realizadas tendem a ir se ajustando. Aos mais otimistas, é bom lembrar que aqueles que saem no topo do ranking são mais suscetíveis às quedas dos porcentuais e, portanto, exigem “estratégia cirúrgica” para evitar que desçam ladeira abaixo. Casos dessa natureza já ocorreram na história política de MS. Portanto, todo cuidado é pouco, pois já teve gente que dormiu eleito e acordou derrotado. Assim, é bom ter sempre em mente o dito popular: “Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas...”

Diálogo

Armadilha

O que deveria ser um corredor de ônibus transformou trecho da Avenida Gunter Hans em grande e perigosa armadilha, responsável por registros de acidentes e mortes. A obra foi iniciada e depois abandonada em 2021, ainda na administração do então prefeito Marcos Trad.

Mais

A “obra” é uma mureta de concreto, cheia de lixo nas áreas externa e interna. Apesar das inúmeras reclamações dos motoristas e dos moradores da região, autoridades continuam fazendo “cara de paisagem”. E as tragédias continuam acontecendo.

DiálogoDr. Fernando Cury e Dra. Hanna Mosciaro

 

DiálogoLuisa Foresti

Cadeiras

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) encaminhou projeto à Assembleia Legislativa que altera seu plano de cargos, carreira e remuneração e cria 19 cargos em comissão para, segundo a proposta, reforçar sua estrutura. Serão criadas 14 vagas de assessor de gabinete, 2 de assessor especial, 2 de assessor executivo I e 1 de assessor executivo II. Segundo o projeto, as despesas decorrentes da medida serão custeadas por dotação orçamentária própria, podendo ser suplementada, se necessário.

Vice

Por falar no TCE-MS, hoje o conselheiro Iran Coelho das Neves será eleito seu vice-presidente. Ele ocupará a vaga de Jerson Domingos, que se aposentou recentemente. De acordo com o presidente da Corte de Contas, Flávio Kayatt, a escolha de Iran para o cargo foi consenso e a eleição será durante a sessão. Ele já exerceu a mesma função no biênio 2011-2012.

Dose dupla

A perda não foi só a presidência da União das Câmaras de Vereadores de MS, em abril deste ano. O hoje ex-dirigente da entidade vereador Jeovanni Vieira dos Santos também foi defenestrado do cargo de agente de saúde federal. Cedido à Secretaria Municipal de Saúde de Jateí, foi considerado “funcionário fantasma” por três anos e sua exoneração ocorreu meses depois de ter sido condenado pela Justiça Federal por esse motivo. Como se vê...

ANIVERSARIANTES

Marina Alves Mandetta, 
Tânia Maria Assis Trad,
Eriberto Luiz Sangalli, 
Carmen Tieko Massani Romero, 
Pactcha Tereza Zanchet, 
Abel Ferreira de Almeida,
Carlos Augusto Gonçalves Coimbra,
Adriana Miyahira Nascimento,
Celso Vieira de Souza,
Sussumu Tsumura, 
Luis Alves Pereira,
Gleide de Fátima Soares,
Suzane dos Santos Batista,
Gregorio Gomes,
Luciano Salvador,
Renato Sérgio Bruno, 
Marlei Aparecida Rodrigues Costa,
Antonio Carlos Fragoso,
Frank Yoshio Sokei,
William Domingos Puia, 
Valter Pereira de Oliveira,
Germano Francisco Bellan,
Teruca Yamanaka,
Rosane Mara de Rezende Maia Costa, 
Dra. Isaura Yocie Minei Nakasone, 
Dra. Daniela Gonçalves Pereira da Rocha,
Ivone Fraiha, 
Licio Lima,
Rodrigo Barbosa Terra, 
Neldo Peters,
Josiane Depoli Nunes Dias, 
Moacir Aleixo,
Nasri Muhamad Ibrahim,
Clarice Moraes Franco Godoy,
Heraldo Ribas Ristow,
Nicole Oliva,
Antonio Carlos Rodrigues Miranda,
Hudson Alessandro Baeta,
Joanna Ferreira Gonçalves,
Minervino Barbosa de Oliveira,
Deise Mader,
Celina Maria Pinho da Silveira,
Osório Hitoshi Nishimura,
Paulo Cesar de Paiva,
Dr. Alexandre Gasoto, 
Solange Gattass,
Dra. Aline Ferreira da Silva,
Bruno Ribeiro Corrêa da Costa,
Joel Jacques Júnior,
Conceição Nunes Rondon,
Dr. Valdir Florentino de Souza, 
Rosa Maria Magalhães,
Heraclides Cavalheiro,
Ambrósia Schoder Rosa,
Dr. Valdemir Lopes Praseres,
Regina Sayuri Suzuki,
Luiz Santos,
Isabel Cristina Ajala,
Tânia Maria Martins,
José de Moura Júnior, 
Janaina Xavier Costa Cândia,
José Borba Ferreira,
Valfrido Freitas Garcia,
Carlos Alberto Ferreira Carreiro,
José Amélio Angeline, 
Alexandre Alves Ferreira,
Antônio Marine Neto,
Dr. Alessandro Lemes Fagundes,
Francisca Moreno de Souza,
João Borges dos Santos Junior,
Marcos de Oliveira Camargo,
Nair Casemiro Augusto Marchioro,
Mirian Vilalba Onizuka,
Dr. Rafael Mota Macuco, 
Sérgio Chiesa,
Venilton Ricci,
Alcyr Nogueira Coelho,
Sidney Fernandes Soares Brandão Reis,
Senhorinha Mandu Miyasato,
Cláudia Pinedo Zottos Volpini,
Ceila Rondon Pereira Saigali,
Paula Jorge Romão Dias,
Edison Rodrigues Miranda,
Dr. Arlaine de Jesus Corradi, 
Antildes Inácio Simões,
Enalva Gomes Gusman,
Flávio Trindade Mendonça,
Isabel Garay de Oliveira,
Jussara Feltrin Moraes,
Dr. Thiago da Cruz Bandeira Pires, 
Luiz Ferraz de Almeida,
Marcelo Augusto Carvalho de Souza,
Fátima Regina Silva Pistori,
Aldacir Antonio da Silva Cardinal,
Joel Mota,
Roberto Yukio Sasai, 
Renata Estevão de Andrade Mellendes, 
Célio de Barros Calças, 
Sônia Aparecida Freitas,
Neli Reisdorfer Deves,
Francisco Dequech de Oliveira,
Marlon Emanuel Gonçalves Trachta,
Maria Teresa Balsani de Oliveira,
Jair dos Santos Pelicione,
Rafael de Souza Carrelo,
Vanessa Galhardoni Giacomini,
José Augusto Roriz Braga

*Colaborou Tatyane Gameiro

TURISMO 2026

Confira dicas de roteiro de viagem para destinos que passam longe do óbvio

Menos de um mês para o ano terminar e, agências e consultores de viagem seguem apontando tendências de destinos para 2026 que renovam o passeio em lugares consagrados; natureza, roteiros "com propósito" ou só para mulheres estão em alta

02/12/2025 10h00

Praia Cas Abao, na costa noroeste da Ilha de Curaçao

Praia Cas Abao, na costa noroeste da Ilha de Curaçao Divulgação

Falta menos de um mês para o ano terminar e, de olho na agenda de quem não perde uma chance de explorar novas paisagens, agências e consultores de viagem seguem apontando tendências de destinos para 2026 que passam longe do óbvio ou que renovam o passeio em lugares consagrados.

Estão em alta, por exemplo, roteiros com novos significados – que buscam um modo diferenciado de conectar o viajante com pontos turísticos tradicionais ou não – e roteiros exclusivos para mulheres.

Lugares onde a natureza é o apelo de maior destaque não deixam de ostentar viço próprio e também seguem em alta nas apostas de operadores turísticos.

Elaborada pelos especialistas de uma operadora que atua há mais de um século no segmento, em parceria com profissionais de diferentes destinos ao redor do mundo, uma lista de tendências divulgada em novembro mostra um viajante mais curioso, consciente e em busca de vivências que realmente façam sentido.

SETE TENDÊNCIAS

Confira as sete tendências que prometem transformar o jeito de viajar em 2026 e inspirar os turistas a planejar sua próxima aventura.

INEDITISMO

O inédito ganha valor. Explorar lugares pouco conhecidos e vivenciar culturas de forma genuína será uma das maiores buscas dos viajantes. Islândia, Açores, Sri Lanka, Uzbequistão, Armênia e Geórgia surgem como novos queridinhos.

No Brasil, destinos como Chapada das Mesas (MA), Península de Maraú (BA) e Bento Gonçalves (RS) encantam por unir natureza, autenticidade e boa gastronomia.

EVENTOS

Há opções que se enquadram na categoria “quando o evento é o destino”. Viajar para viver um grande momento estará em alta, seja um festival, uma competição esportiva ou uma celebração cultural.

Em 2026, experiências como a Copa do Mundo nos Estados Unidos, o Festival das Lanternas na Tailândia, a Oktoberfest na Alemanha, as vindimas na Serra Gaúcha e o Carnaval de Salvador e do Rio de Janeiro prometem atrair turistas de todos os estilos.

Praia Cas Abao, na costa noroeste da Ilha de CuraçaoHigh Museum of Art, em Atlanta (EUA) - Foto: Divulgação

LUXO SOBRE TRILHOS

Mais do que um meio de transporte, os trens de luxo também podem facilmente se tornar o próprio destino e responder pelo foco central de uma viagem. Roteiros icônicos como o Glacier Express (Suíça), o Andean Explorer (Peru), The Canadian (Canadá) e a Maria-Fumaça da Serra Gaúcha oferecem uma forma charmosa, relaxante e memorável de conhecer o mundo, com conforto e paisagens cinematográficas.

O passeio de trem de Curitiba a Morretes, no Paraná, não pode ficar de fora para quem tem vagões e locomotivas como preferência. A ferrovia é um ousado projeto dos irmãos Rebouças, Antônio e André, dois baianos que revolucionaram a engenharia brasileira no século 19.

Praia Cas Abao, na costa noroeste da Ilha de CuraçaoFerrovia que liga Curitiba a Morretes, no Paraná - Foto: Divulgação

Trata-se de um roteiro, em franca ascensão nos guias internacionais, que atravessa 110 quilômetros de Mata Atlântica, com 41 pontes e 13 túneis, revelando cenários deslumbrantes. Entre os destaques estão a Ponte São João, trazida desmontada da Bélgica, e o Viaduto do Carvalho, onde os passageiros têm a sensação de flutuar sobre o penhasco.

ROTEIROS COMBINADOS

Roteiros combinados e experiências múltiplas também aparecem com uma grande pedida. O desejo de aproveitar mais em menos tempo faz crescer os roteiros que unem dois ou mais destinos em uma só viagem.
Entre as apostas estão Japão e Coreia do Sul, Aruba e Curaçao e os tradicionais circuitos europeus.

Praia Cas Abao, na costa noroeste da Ilha de CuraçaoVale Akigawa, em Tóquio, no Japão - Foto: Divulgação

Outra excelente opção são os serviços gratuitos de stopover oferecidos por companhias aéreas como a portuguesa TAP e Copa Airlines, do Panamá. A primeira oferece uma parada em Lisboa ou Porto como complemento às viagens para outros países da Europa, enquanto a segunda oferece uma parada no Panamá para quem viaja a destinos do Caribe ou dos Estados Unidos.

Praia Cas Abao, na costa noroeste da Ilha de CuraçaoBocas del Toro, no Panamá: praias deslumbrantes - Foto: Divulgação

NATUREZA

As paisagens naturais não saem de moda nos programas turísticos, e a ideia de natureza “com conforto e propósito” vem forte entre as tendências.

O contato com o meio ambiente e o desejo de desacelerar continuam a inspirar o turismo, fazendo figurar em alta Patagônia, Atacama, Bonito, Lençóis Maranhenses e Maldivas. São destinos que unem natureza exuberante e conforto, reforçando a busca por equilíbrio, bem-estar e sustentabilidade.

ELAS POR ELAS

Um mundo só delas. Isso mesmo. Cada vez mais mulheres estão embarcando em viagens solo, em busca de autoconhecimento, liberdade ou conexão com outras viajantes.

Praia Cas Abao, na costa noroeste da Ilha de CuraçaoIstambul, na Turquia - Foto: Divulgação

Uma das operadoras que aposta nessa tendência é a Abreu, com o seu programa Mulheres Preciosas. Esse programa está oferecendo, para 2026, novos roteiros para Turquia, Marrocos, Dubai, Peru e Serra Gaúcha, unindo cultura, bem-estar e experiências transformadoras.

SIGNIFICADO

As chamadas “viagens com significado” surgem como mais uma cereja no bolo para turistas e visitantes no ano que vem. Sustentabilidade, inclusão, diversidade e espiritualidade são palavras-chave do novo turismo.

Destinos como Bali, Foz do Iguaçu, Fernando de Noronha, São Francisco (EUA) e Chapada dos Veadeiros aparecem como lugares que unem propósito e prazer, ideais para quem busca uma jornada única e marcante.

