Guia rápido para decifrar as cores do Natal e Ano Novo

Menos de um mês para o ano terminar e, agências e consultores de viagem seguem apontando tendências de destinos para 2026 que renovam o passeio em lugares consagrados; natureza, roteiros "com propósito" ou só para mulheres estão em alta

Falta menos de um mês para o ano terminar e, de olho na agenda de quem não perde uma chance de explorar novas paisagens, agências e consultores de viagem seguem apontando tendências de destinos para 2026 que passam longe do óbvio ou que renovam o passeio em lugares consagrados.

Estão em alta, por exemplo, roteiros com novos significados – que buscam um modo diferenciado de conectar o viajante com pontos turísticos tradicionais ou não – e roteiros exclusivos para mulheres.

Lugares onde a natureza é o apelo de maior destaque não deixam de ostentar viço próprio e também seguem em alta nas apostas de operadores turísticos.

Elaborada pelos especialistas de uma operadora que atua há mais de um século no segmento, em parceria com profissionais de diferentes destinos ao redor do mundo, uma lista de tendências divulgada em novembro mostra um viajante mais curioso, consciente e em busca de vivências que realmente façam sentido.

SETE TENDÊNCIAS

Confira as sete tendências que prometem transformar o jeito de viajar em 2026 e inspirar os turistas a planejar sua próxima aventura.

INEDITISMO

O inédito ganha valor. Explorar lugares pouco conhecidos e vivenciar culturas de forma genuína será uma das maiores buscas dos viajantes. Islândia, Açores, Sri Lanka, Uzbequistão, Armênia e Geórgia surgem como novos queridinhos.

No Brasil, destinos como Chapada das Mesas (MA), Península de Maraú (BA) e Bento Gonçalves (RS) encantam por unir natureza, autenticidade e boa gastronomia.

EVENTOS

Há opções que se enquadram na categoria “quando o evento é o destino”. Viajar para viver um grande momento estará em alta, seja um festival, uma competição esportiva ou uma celebração cultural.

Em 2026, experiências como a Copa do Mundo nos Estados Unidos, o Festival das Lanternas na Tailândia, a Oktoberfest na Alemanha, as vindimas na Serra Gaúcha e o Carnaval de Salvador e do Rio de Janeiro prometem atrair turistas de todos os estilos.

High Museum of Art, em Atlanta (EUA) - Foto: Divulgação High Museum of Art, em Atlanta (EUA) - Foto: Divulgação

LUXO SOBRE TRILHOS

Mais do que um meio de transporte, os trens de luxo também podem facilmente se tornar o próprio destino e responder pelo foco central de uma viagem. Roteiros icônicos como o Glacier Express (Suíça), o Andean Explorer (Peru), The Canadian (Canadá) e a Maria-Fumaça da Serra Gaúcha oferecem uma forma charmosa, relaxante e memorável de conhecer o mundo, com conforto e paisagens cinematográficas.

O passeio de trem de Curitiba a Morretes, no Paraná, não pode ficar de fora para quem tem vagões e locomotivas como preferência. A ferrovia é um ousado projeto dos irmãos Rebouças, Antônio e André, dois baianos que revolucionaram a engenharia brasileira no século 19.

Ferrovia que liga Curitiba a Morretes, no Paraná - Foto: Divulgação Ferrovia que liga Curitiba a Morretes, no Paraná - Foto: Divulgação

Trata-se de um roteiro, em franca ascensão nos guias internacionais, que atravessa 110 quilômetros de Mata Atlântica, com 41 pontes e 13 túneis, revelando cenários deslumbrantes. Entre os destaques estão a Ponte São João, trazida desmontada da Bélgica, e o Viaduto do Carvalho, onde os passageiros têm a sensação de flutuar sobre o penhasco.

ROTEIROS COMBINADOS

Roteiros combinados e experiências múltiplas também aparecem com uma grande pedida. O desejo de aproveitar mais em menos tempo faz crescer os roteiros que unem dois ou mais destinos em uma só viagem.

Entre as apostas estão Japão e Coreia do Sul, Aruba e Curaçao e os tradicionais circuitos europeus.

Vale Akigawa, em Tóquio, no Japão - Foto: Divulgação Vale Akigawa, em Tóquio, no Japão - Foto: Divulgação

Outra excelente opção são os serviços gratuitos de stopover oferecidos por companhias aéreas como a portuguesa TAP e Copa Airlines, do Panamá. A primeira oferece uma parada em Lisboa ou Porto como complemento às viagens para outros países da Europa, enquanto a segunda oferece uma parada no Panamá para quem viaja a destinos do Caribe ou dos Estados Unidos.

Bocas del Toro, no Panamá: praias deslumbrantes - Foto: Divulgação Bocas del Toro, no Panamá: praias deslumbrantes - Foto: Divulgação

NATUREZA

As paisagens naturais não saem de moda nos programas turísticos, e a ideia de natureza “com conforto e propósito” vem forte entre as tendências.

O contato com o meio ambiente e o desejo de desacelerar continuam a inspirar o turismo, fazendo figurar em alta Patagônia, Atacama, Bonito, Lençóis Maranhenses e Maldivas. São destinos que unem natureza exuberante e conforto, reforçando a busca por equilíbrio, bem-estar e sustentabilidade.

ELAS POR ELAS

Um mundo só delas. Isso mesmo. Cada vez mais mulheres estão embarcando em viagens solo, em busca de autoconhecimento, liberdade ou conexão com outras viajantes.

Istambul, na Turquia - Foto: Divulgação Istambul, na Turquia - Foto: Divulgação

Uma das operadoras que aposta nessa tendência é a Abreu, com o seu programa Mulheres Preciosas. Esse programa está oferecendo, para 2026, novos roteiros para Turquia, Marrocos, Dubai, Peru e Serra Gaúcha, unindo cultura, bem-estar e experiências transformadoras.

SIGNIFICADO

As chamadas “viagens com significado” surgem como mais uma cereja no bolo para turistas e visitantes no ano que vem. Sustentabilidade, inclusão, diversidade e espiritualidade são palavras-chave do novo turismo.

Destinos como Bali, Foz do Iguaçu, Fernando de Noronha, São Francisco (EUA) e Chapada dos Veadeiros aparecem como lugares que unem propósito e prazer, ideais para quem busca uma jornada única e marcante.

