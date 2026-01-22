Indicação ao Oscar 2026: Com Brasil na disputa, veja lista completa de indicados

O Oscar divulgou nesta quinta-feira (22) a lista completa de indicados à sua 98ª edição. O evento ocorreu no Samuel Goldwyn Theater, em Beverly Hills, na Califórnia.
O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho, recebeu indicações em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura.
A cerimônia da 98ª edição está marcada para o dia 15 de março.
Confira as indicações:
Melhor Filme
Uma Batalha Após a Outra
Hamnet
Pecadores
Valor Sentimental
Marty Supreme
Frankenstein
Sonhos de Trem
Bugonia
O Agente Secreto
F1
Melhor Filme Internacional
O Agente Secreto (Brasil)
Valor Sentimental (Noruega)
Foi Apenas um Acidente (França)
Sirât (Espanha)
A Voz de Hind Rajab (Tunísia)
Melhor Ator
Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Wagner Moura, O Agente Secreto
Michael B. Jordan, Pecadores
Ethan Hawke, Blue Moon
Melhor Atriz
Jessie Buckley, Hamnet
Renate Reinsve, Valor Sentimental
Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Kate Hudson, Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
Emma Stone, Bugonia
Melhor Direção
Chloé Zhao, Hamnet
Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra
Ryan Coogler, Pecadores
Josh Safdie, Marty Supreme
Joachim Trier, Valor Sentimental
Melhor Ator Coadjuvante
Delroy Lindo, Pecadores
Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra
Stellan Skarsgård, Valor Sentimental
Benicio del Toro, Uma Batalha Após a Outra
Jacob Elordi, Frankenstein
Melhor Atriz Coadjuvante
Elle Fanning, Valor Sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
Amy Madigan, A Hora do Mal
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra
Melhor Roteiro Original
Pecadores
Valor Sentimental
Marty Supreme
Blue Moon
Foi Apenas um Acidente
Melhor Roteiro Adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Uma Batalha Após a Outra
Sonhos de Trem
Melhor Direção de Elenco
Uma Batalha Após a Outra
Hamnet
Pecadores
Marty Supreme
O Agente Secreto
Melhor Animação
Arco
Elio
Guerreiras do K-Pop
A Pequena Amélie
Zootopia 2
Melhor Documentário
A Vizinha Perfeita
Alabama Preso do Sistema
Cutting through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
Embaixo da Luz de Neon
Melhor Fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sonhos de Trem
Melhor Figurino
Frankenstein
Pecadores
Hamnet
Avatar: Fogo e Cinzas
Marty Supreme
Melhor Montagem
F1
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Valor Sentimental
Pecadores
Melhor Design de Produção
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Melhor Trilha Sonora
Frankenstein
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Bugonia
Hamnet
Melhor Canção Original
“Golden”, Guerreiras do K-Pop
“I Lied to You”, Pecadores
“Train Dreams”, Sonhos de Trem
“Dear Me”, Diane Warren: Relentless
“Sweet Dreams Of Joy” - Viva Verdi!
Melhor Maquiagem e Penteado
Kokuho
Frankenstein
Pecadores
Coração de Lutador – The Smashing Machine
A Meia-Irmã Feia
Melhor Som
F1
Frankenstein
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sirât
Melhores Efeitos Visuais
Avatar: Fogo e Cinzas
Jurassic World: Recomeço
Pecadores
F1
O Ônibus Perdido
Melhor Documentário em Curta-Metragem
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Melhor Curta-Metragem
Butcher’s Stain
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”
Melhor Curta de Animação
“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”