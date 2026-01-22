Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Indicação ao Oscar 2026: Com Brasil na disputa, veja lista completa de indicados

Cerimônia de premiação será no dia 15 e março; O agente secreto concorre em quatro categorias, incluindo melhor ator

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

22/01/2026 - 10h06
O Oscar divulgou nesta quinta-feira (22) a lista completa de indicados à sua 98ª edição. O evento ocorreu no Samuel Goldwyn Theater, em Beverly Hills, na Califórnia.

O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho, recebeu indicações em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura.

A cerimônia da 98ª edição está marcada para o dia 15 de março.

Confira as indicações:

Melhor Filme

Uma Batalha Após a Outra
Hamnet
Pecadores
Valor Sentimental
Marty Supreme
Frankenstein
Sonhos de Trem
Bugonia
O Agente Secreto
F1

Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto (Brasil)
Valor Sentimental (Noruega)
Foi Apenas um Acidente (França)
Sirât (Espanha)
A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Ator

Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Wagner Moura, O Agente Secreto
Michael B. Jordan, Pecadores
Ethan Hawke, Blue Moon

Melhor Atriz

Jessie Buckley, Hamnet
Renate Reinsve, Valor Sentimental
Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Kate Hudson, Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
Emma Stone, Bugonia

Melhor Direção

Chloé Zhao, Hamnet
Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra
Ryan Coogler, Pecadores
Josh Safdie, Marty Supreme
Joachim Trier, Valor Sentimental

Melhor Ator Coadjuvante

Delroy Lindo, Pecadores
Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra
Stellan Skarsgård, Valor Sentimental
Benicio del Toro, Uma Batalha Após a Outra
Jacob Elordi, Frankenstein

Melhor Atriz Coadjuvante

Elle Fanning, Valor Sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
Amy Madigan, A Hora do Mal
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra

Melhor Roteiro Original

Pecadores
Valor Sentimental
Marty Supreme
Blue Moon
Foi Apenas um Acidente

Melhor Roteiro Adaptado

Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Uma Batalha Após a Outra
Sonhos de Trem

Melhor Direção de Elenco

Uma Batalha Após a Outra
Hamnet
Pecadores
Marty Supreme
O Agente Secreto
Melhor Animação

Arco
Elio
Guerreiras do K-Pop
A Pequena Amélie
Zootopia 2

Melhor Documentário

A Vizinha Perfeita
Alabama Preso do Sistema
Cutting through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
Embaixo da Luz de Neon

Melhor Fotografia

Frankenstein
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sonhos de Trem

Melhor Figurino

Frankenstein
Pecadores
Hamnet
Avatar: Fogo e Cinzas
Marty Supreme

Melhor Montagem

F1
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Valor Sentimental
Pecadores

Melhor Design de Produção

Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores

Melhor Trilha Sonora

Frankenstein
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Bugonia
Hamnet

Melhor Canção Original

“Golden”, Guerreiras do K-Pop
“I Lied to You”, Pecadores
“Train Dreams”, Sonhos de Trem
“Dear Me”, Diane Warren: Relentless
“Sweet Dreams Of Joy” - Viva Verdi!

Melhor Maquiagem e Penteado

Kokuho
Frankenstein
Pecadores
Coração de Lutador – The Smashing Machine
A Meia-Irmã Feia

Melhor Som

F1
Frankenstein
Uma Batalha Após a Outra
Pecadores
Sirât

Melhores Efeitos Visuais

Avatar: Fogo e Cinzas
Jurassic World: Recomeço
Pecadores
F1
O Ônibus Perdido

Melhor Documentário em Curta-Metragem

All the Empty Rooms  
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud  
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness

Melhor Curta-Metragem

Butcher’s Stain
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”

Melhor Curta de Animação

“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”

SAÚDE DOS PETS

Lambidas de cachorros e gatos podem oferecer riscos à saúde humana

Pode ser demonstração de afeto ou de gratidão, mas as lambidas de seu cachorro doméstico em pessoas podem também ser um sinal de que a saúde do animal não está tão bem quanto deveria, oferecendo riscos, inclusive, à saúde humana

21/01/2026 09h00

Divulgação

O gesto que muitos tutores de cães e gatos interpretam como uma prova de amor, o famoso “lambeijo”, pode não ser tão inofensivo quanto parece. Embora as lambidas sejam uma forma natural de comunicação e afeto entre cães, esse gesto também pode representar riscos à saúde humana.

A veterinária Fabiana Volkweis explica que o hábito deve ser evitado, mesmo em animais aparentemente saudáveis e com as vacinas em dia. De acordo com a especialista, a lambedura é um comportamento instintivo e social, herdado dos ancestrais selvagens.

Os cães lambem para expressar carinho, aliviar o estresse e reforçar laços dentro do grupo.

“É uma forma de interação que remete ao convívio em matilha, onde o gesto representa respeito e vínculo”, afirma a veterinária, que atua como professora em um curso de Ensino Superior da área.

Apesar disso, Fabiana alerta que não é recomendável permitir que o cão lamba o rosto, a boca ou o nariz do tutor. “A boca do cão é porta de entrada para vírus, bactérias, fungos e protozoários”, afirma.

MESMO VACINADOS

Isso ocorre porque os cães realizam sua higienização por meio da lambedura, inclusive em áreas íntimas, feridas e até em locais contaminados, como poças de água e superfícies sujas. Com isso, a cavidade oral do animal pode abrigar microrganismos potencialmente perigosos. Mesmo cães vacinados não estão livres de transmitir infecções.

Foto: Divulgação

“As vacinas protegem contra doenças virais específicas, mas não impedem o contato com parasitas intestinais, bactérias e protozoários que podem ser transmitidos pela saliva”, reforça a médica veterinária e educadora.

Entre as infecções que podem ser transmitidas pelas lambidas estão bactérias, fungos, verminoses e protozoários. Um dos casos mais comuns é o da giardíase, causada por um protozoário que pode provocar diarreia intensa, dor abdominal e vômitos.

“O cão pode, por exemplo, lamber o próprio ânus após defecar e, em seguida, lamber o tutor. Assim, ele acaba transmitindo parasitas e outros agentes patogênicos”, alerta Fabiana.

CUIDADOS

Para reduzir os riscos, a professora reforça que a prevenção começa com a higiene e os cuidados diários. A escovação dental (no cachorro), idealmente diária, ajuda a reduzir o acúmulo de bactérias e a prevenir doenças periodontais. O acúmulo de tártaro, segundo Fabiana, merece atenção.

Foto: Divulgação

“As placas bacterianas podem liberar bactérias na corrente sanguínea, afetando coração, rins e outros órgãos. Cães com mau hálito, gengivas inflamadas ou perda dentária devem ser avaliados por um veterinário especialista em odontologia”, explica a médica-veterinária.

Outro ponto é garantir o acesso à água potável e limpa, evitando que o animal beba de poças ou recipientes contaminados. Avaliar o caso de vermifugação também é necessário para cada indivíduo.

“Ela [a vermifugação] elimina parasitas presentes no organismo, mas não impede novas infecções. Por isso, o acompanhamento veterinário é indispensável”, pontua Fabiana Volkweis.

AFETO ENSINADO

Para quem tem um pet carinhoso e insistente, a veterinária recomenda redirecionar o comportamento de forma positiva. A veterinária recomenda ao tutor ignorar as lambidas e oferecer outras formas de interação, como afagos, brincadeiras e comandos de reforço.

“Com o tempo, o cão aprende que o afeto do tutor não depende da lambedura e passa a expressar amor de outras maneiras tão carinhosas quanto. E muito mais seguras”, garante a profissional.

GATOS

No caso dos gatos, as lambidas são, na maioria das vezes, uma forma de comunicação, com mensagens que têm diferentes significados, a depender do contexto - Foto: Divulgação

Assim como outros sinais que os gatos podem dar, as lambidas são uma forma de comunicação. São mensagens que têm diferentes significados, a depender do contexto em que o bichano vive, além de outros comportamentos que ele pode ter. Algumas motivações podem explicar o porquê de os gatos lamberem os donos.

AFETO E CARINHO

Esses sentimentos são parte da construção da relação social entre os pares. Mas, para os pets, também se aplicam à convivência com os tutores. Lambidas entre os felinos são formas de demonstração de afeto muito comuns.

Os bichanos tendem a repetir esse hábito com os tutores, especialmente quando se sentem seguros e confiantes em um ambiente. Ou seja, o hábito pode ser um sinal de bem-estar. Importante: fique atento a outros comportamentos para ter uma visão mais completa da saúde do bichano.

ESTRESSE E ANSIEDADE

Estresse em gatos pode ser mais comum do que se imagina, ocorrendo em razão de uma mudança na rotina do animal ou de uma visita inesperada, por exemplo. São fatores que podem desencadear reações, desde alterações de comportamento sutis até variações mais evidentes.

MARCAR TERRITÓRIO

Gato lambendo o dono excessivamente também pode ser instinto de marcar território. Como felinos, eles são animais extremamente territorialistas. 

Foto: Pixabay

Os bichanos podem fazer isso para identificar o tutor como posse. Pode parecer um pouco estranho, mas esse hábito é bastante natural para os bichanos porque evita que outros gatos se aproximem do tutor.

CHEIROS E GOSTOS

O comportamento de gato lambendo o dono também pode ocorrer em função dos cheiros e dos sabores. A pele dos humanos pode conter algum tipo de gosto atraente para os felinos, especialmente por causa do suor. Resquícios de odor de um alimento que você pode ter manipulado também podem interessar seu bichano.

Então, caso você se pergunte “por que meu gato me lambe?”, talvez seja em razão de algum cheiro apetitoso. Se o felino fizer isso excessivamente, você pode tentar se lavar e ver se o hábito continua.

SINAL DE DOENÇAS

Apesar de todos esses sinais serem parte dos instintos dos gatos, sem apresentarem indícios de preocupação para os tutores, existem outros motivos para justificar o gato lambendo o dono com muita frequência.

“Meu gato me lambe excessivamente. O que será?” Na verdade, esse pode ser um indicativo de que a saúde do pet não está adequada. É possível que ele chame sua atenção para algum tipo de problema ou doença. Por isso, é fundamental que você fique atento a outros sinais que seu felino possa dar.

Diálogo

Lideranças políticas estão articulando "cirurgicamente" estratégias na for... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (21)

21/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Eleanor Roosevelt - diplomata americana

Não é suficiente falar sobre a paz. É preciso acreditar nela. E não basta acreditar nela. É preciso trabalhar para alcançá-la”.

Felpuda

Lideranças políticas estão articulando “cirurgicamente” estratégias na formação das chapas para deputados estaduais e federais, com especial atenção às vagas do Senado. No grupo de apoio ao governador Eduardo Riedel, que vai para a reeleição, a segunda vaga ao Senado está igual brincadeira da “dança das cadeiras”, com muita gente querendo. Mas, para os desavisados, um alerta: muita água vai ainda rolar sob a ponte, ou seja, muita coisa vai acontecer até as convenções partidárias, que acontecerão entre 25 de julho e 25 de agosto. Portanto...

Diálogo

Topo

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da UFMS, alcançou o 1º lugar no ranking das instituições mais elogiadas do Poder Executivo Federal, conforme consta no “Painel Resolveu?”, da Controladoria-Geral da União (CGU).

Mais

Assim como ocorreu em 2021, 2022 e 2024, o Humap novamente liderou o ranking de elogios em 2025, em razão do elevado número de registros realizados por meio da Ouvidoria. A administração é feita pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

DiálogoDr. Ronaldo Perches Queiroz, mudando de idade hoje

Calados

Nos meios políticos, estranha-se o silêncio da base aliada da prefeita Adriane Lopes, que perdurou por praticamente todo o primeiro ano da administração sem que houvesse ação mais defensiva aos ataques sofridos pela gestora. A opinião é que teria faltado posição mais firme para se contrapor às críticas, mostrando o que teria sido feito de benefício para Campo Grande. Ficou tudo na base do “quem cala, consente”

Lado

O Podemos, que não se coloca como partido dos campos da esquerda ou direita e se diz independente, deverá ficar no palanque de Eduardo Riedel em 2026, segundo alguns políticos que avaliam o cenário da futura disputa eleitoral. Lembram que a sigla havia se tornado “um braço” do time do governador, tanto é que em várias oportunidades o deputado estadual Pedro Caravina, que foi secretário da Casa Civil, esteve presente em reuniões da legenda com lideranças de outras agremiações partidárias.

Sim

Total de 48 projetos de lei de autoria do Executivo estadual foi aprovado em 2025 pela Assembleia Legislativa de MS. A informação é do deputado Londres Machado, líder do governo do Estado. Segundo ele, o comando de cada bancada e bloco mostrou-se receptivo à importância das propostas. O governo tem como oposição apenas os três deputados do PT e um do PL.

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

