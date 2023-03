Indicados ao Oscar 2023 terão sessão especial na Capital nesta sexta

A cerimônia da 95ª edição do Oscar será neste domingo, às 20h (de MS), no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia. A premiação não será transmitida por canais abertos no Brasil. Quem tiver acesso ao TNT e à HBO Max poderá acompanhar a transmissão ao vivo, a partir das 19h.

Mas você pode trocar a noitada do tapete vermelho pelos filmes em si. Sete dos principais títulos indicados, por exemplo, estão em cartaz – desde ontem e somente até hoje em sessão única – no complexo da UCI no Shopping Bosque dos Ipês. A rede de salas multiplex promove o UCI Day Oscar, com ingressos promocionais a R$ 10 e, para clientes Unique, a R$ 9.

Os novos associados do UCI Unique, mediante cadastro no site da rede, ganham ainda um ingresso cortesia, que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive em feriados.

Os títulos disponíveis são: “Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo” (17h45min), “Os Fabelmans” (20h40min), “Avatar: O Caminho da Água” (14h), “Os Banshees de Inisherin” (22h), “Elvis” (16h40min), “Top Gun: Maverick” (14h) e “A Baleia” (19h35min). Confira a seguir as sinopses e programe-se.

“TUDO EM TODO LUGAR AO MESMO TEMPO”

É o campeão de indicações ao Oscar: concorre em 11 categorias, entre elas Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz. A produção foi vencedora de quatro SAG Awards – um feito inédito – e dois Globos de Ouro.

No filme, a imigrante chinesa Evelyn Wang (Michelle Yeoh) descobre a existência do multiverso, pelo qual é contatada por uma versão alternativa do marido, que a informa que ela vai precisar sozinha salvar o mundo e derrotar a entidade Jobu Tupaki (Stephanie Hsu).

O roteiro e a direção são da dupla Daniel Scheinert e Daniel Kwan, conhecidos como os Daniels. Está em cartaz também no Cinemark.

“OS FABELMANS”

Inspirado na vida de Steven Spielberg, “Os Fabelmans” é o segundo filme mais indicado, com sete categorias no total: Melhor Direção, Melhor Atriz (para Michelle Williams), Melhor Ator Coadjuvante (para Judd Hirsch) e Melhor Roteiro Original.

O longa conta a história de Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), um jovem que se apaixona por cinema e começa a fazer seus próprios filmes em casa. Dirigido e produzido por Spielberg, o longa foi vencedor de dois Globos de Ouro em 2023, Melhor Filme e Melhor Direção.

“AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA”

A sequência de “Avatar” já arrecadou mais de 2,2 bilhões de dólares globalmente, se tornando a terceira maior bilheteria de todos os tempos.

O filme de James Cameron está indicado à maior premiação do cinema mundial nas categorias Melhor Filme, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Design de Produção.

O longa traz a continuação da história de Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), já com uma família formada, mas ainda ameaçados pelos mesmos inimigos.

“OS BANSHEES DE INISHERIN”

Dirigido por Martin McDonagh (“Três Anúncios Para um Crime”), o longa concorre em nove categorias do Oscar, entre elas Melhor Filme e Melhor Ator (para Colin Farrell), além de ter vencido três Globos de Ouro.

A trama é uma comédia dramática, que se passa em uma ilha fictícia na Irlanda durante a guerra civil no país, nos anos 1920, e acompanha o fim da amizade entre Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson).

“ELVIS”

Com oito indicações à principal premiação do cinema, “Elvis” traz Austin Butler no papel do Rei do Rock e acompanha décadas da vida do artista a partir de sua relação com o empresário Colonel Tom Parker, interpretado por Tom Hanks. O filme mostra sua ascensão à fama, o estrelato e também o encontro com Priscilla Presley, personagem de Olivia DeJonge, sua fonte de inspiração.

Dirigido por Baz Luhrmann, o longa, que teve première no Festival de Cannes, concorre em categorias como Melhor Filme, Melhor Ator (para Austin Butler), Melhor Som e Melhor Fotografia.

“TOP GUN: MAVERICK”

De Joseph Kosinski, o primeiro filme da série é o maior sucesso da carreira de Tom Cruise, arrecadando mais de 1,5 bilhão de dólares no mundo, e que volta com “Maverick” a concorrer o Oscar, em seis categorias, entre elas Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Música Original (“Hold My Hand”, de Lady Gaga).

A trama acompanha Pete Maverick Mitchell (Tom Cruise) após mais de 30 anos servindo à Marinha como um dos maiores pilotos de caça, agora em uma nova missão.

“A BALEIA”

Dirigido por Darren Aronofsky (“Cisne Negro”), o longa está indicado a três categorias no Oscar: Melhor Ator (para Brendan Fraser), Melhor Atriz Coadjuvante (para Hong Chau) e Melhor Maquiagem e Penteados.

O filme acompanha Charlie, personagem de Fraser, um professor de inglês que sofre com obesidade mórbida e problemas emocionais.

O protagonista tenta se reaproximar de sua filha, vivida por Sadie Sink (“Stranger Things”), anos após ter se distanciado de sua família. “A Baleia” é baseado na peça homônima de Samuel D. Hunter, que também é o responsável pelo roteiro do longa. Em cartaz também no Cinemark.

PRAÇA BOLÍVIA

A segunda edição da Praça Bolívia deste ano ocorre no domingo, das 9h às 14h, e será dedicada à luta das mulheres e à memória de um de seus fundadores, Edgar Mancilla, que passa a dar nome ao palco do evento no Bairro Coophafe.

Mancilla nasceu em Cochabamba, na Bolívia, em 15 de setembro de 1965, e faleceu em 2013. Aos 16 anos, veio morar definitivamente no Brasil, residindo em vários estados.

Desde 1982, desenvolveu trabalho solo e participou de vários grupos folclóricos, como Sol de América, Som da América, Quinteto Latino e Omaguacas.

Em 2003, ele, Miska Thomé e Heitor Correa Lopes retomaram a parceria musical de 1991. Nasce, então, o Masis Brasil, que, ao longo dos anos, teve diversas formações. Em março de 2010, produziu o CD independente do grupo, o “Tá Masis”.

Paralelamente à sua intensa atividade artística, Edgar também seguiu a trilha da topografia, com domínio em técnicas de geoprocessamento.

Chicão Castro, Marta Cel, Nath Barros, Pretah, Os Walkírias, Frances, Théo TWK, Silveira Soul, Leca Harper e o Palhaço Gabinete são atrações do dia, além de 200 expositores no local.

Assine o Correio do Estado