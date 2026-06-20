Confira receitas fáceis e nutritivas para fazer durante a Copa

Para quem vai reunir amigos e família para assistir aos jogos da Copa do Mundo, os petiscos costumam ser parte indispensável deste momento. No entanto, salgadinhos industrializados, frituras e alimentos ultraprocessados podem transformar a diversão em exageros que pesam na balança e na saúde.
A boa notícia é que existem diversas opções de petiscos saudáveis, saborosos e fáceis de preparar, capazes de agradar até mesmo os torcedores mais exigentes.
Entre as alternativas que vêm ganhando espaço está o grão-de-bico assado e crocante, uma receita nutritiva, rica em proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais. Além dele, vegetais assados, chips naturais, pastinhas leves e espetinhos de frutas podem compor uma mesa colorida e equilibrada para acompanhar cada lance da partida.
Além de ajudar a controlar o consumo excessivo de calorias, essas opções oferecem nutrientes importantes para o organismo e podem contribuir para a sensação de saciedade, evitando que a fome volte logo após o intervalo do jogo.
Mesa saudável
Nutricionistas costumam recomendar que os petiscos da torcida sigam algumas regras simples: priorizar alimentos in natura ou minimamente processados; reduzir frituras e produtos ultraprocessados; incluir fontes de fibras e proteínas; oferecer frutas e vegetais; manter água disponível durante toda a partida; evitar excesso de refrigerantes e bebidas açucaradas.
Uma boa estratégia é combinar diferentes texturas e sabores. Assim, é possível transformar os encontros desta Copa do Mundo em momentos de confraternização sem abrir mão da saúde.
Com receitas simples, ingredientes acessíveis e muito sabor, a torcida ganha energia para acompanhar cada lance do campeonato sem os excessos tradicionalmente associados aos dias de jogo.
Grão de bico assado e crocante
Ingredientes:
- 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido, escorrido e bem seco;
- Azeite extravirgem para regar;
- Sal a gosto;
- Páprica, curry, pimenta calabresa ou outras especiarias de preferência.
Modo de Preparo:
> Pré-aqueça o forno a 220ºC.
> Forre uma assadeira grande com papel-manteiga;
> Espalhe o grão-de-bico sobre um pano limpo e seque delicadamente;
> Se desejar mais crocância, retire a pele dos grãos após o cozimento;
> Transfira para a assadeira, regue com azeite e tempere com sal;
> Asse por 20 a 30 minutos, mexendo na metade do tempo;
> Quando estiver dourado e crocante, retire do forno;
> Ainda morno, adicione páprica, curry ou outros temperos;
> Deixe esfriar antes de servir.
Pipoca caseira com ervas
Ingredientes:
- 1/2 xícara de milho para pipoca;
- 1 colher de sopa de azeite;
- Orégano, alecrim ou páprica;
- Sal, moderadamente.
Modo de Preparo:
> Estoure a pipoca normalmente e, após pronta, adicione as ervas e os temperos.
Palitos de legumes com molho de iogurte
Ingredientes:
Para os palitos
- Cenoura;
- Pepino;
- Salsão;
- Pimentão colorido.
Para o molho
- 1 pote de iogurte natural;
- Suco de meio limão;
- Hortelã picada;
- Sal e pimenta a gosto.
Modo de Preparo:
> Misture todos os ingredientes do molho e sirva acompanhado dos vegetais cortados em tiras.
Homus
Ingredientes:
- 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido;
- Suco de 1 limão;
- 2 colheres de sopa de tahine;
- 1 dente de alho;
- Azeite;
- Sal a gosto.
Modo de Preparo:
> Bata todos os ingredientes no liquidificador ou processador até formar uma pasta homogênea. Sirva gelado.
Foto: Reprodução
Chips de batata-doce assados
Ingredientes:
- 2 batatas-doces médias;
- 1 colher (chá) de sopa de azeite;
- Sal a gosto;
- Páprica defumada ou ervas secas.
Modo de Preparo:
> Corte as batatas em fatias bem finas;
> Misture com azeite e temperos;
> Distribua em uma assadeira sem sobrepor as fatias;
> Asse a 200ºC por cerca de 20 minutos;
> Vire na metade do tempo;
> Retire quando estiverem douradas e crocantes.
Espetinhos de frutas
Foto: Reprodução
Ingredientes:
- Morango;
- Uva;
- Melão;
- Manga;
- Kiwi;
- Abacaxi.
Modo de Preparo
> Monte os espetinhos alternando as cores para deixá-los mais atrativos.
Tomatinhos recheados com ricota temperada
Ingredientes:
> 20 tomates-cereja;
> 150 g de ricota;
> Ervas finas;
> Azeite;
> Sal a gosto.
Modo de Preparo:
> Corte a tampa dos tomates;
> Retire parte da polpa;
> Misture a ricota com as ervas
> Recheie os tomates e leve à geladeira até a hora de servir.