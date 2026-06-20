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CULINÁRIA

Confira receitas fáceis e nutritivas para fazer durante a Copa

Veja receitas fáceis e nutritivas para torcer pela seleção sem abrir mão da alimentação equilibrada, com opções que vão do grão-de-bico crocante a chips, pastinhas e espetinhos de frutas

Mariana Piell

Mariana Piell

20/06/2026 - 10h00
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Para quem vai reunir amigos e família para assistir aos jogos da Copa do Mundo, os petiscos costumam ser parte indispensável deste momento. No entanto, salgadinhos industrializados, frituras e alimentos ultraprocessados podem transformar a diversão em exageros que pesam na balança e na saúde.

A boa notícia é que existem diversas opções de petiscos saudáveis, saborosos e fáceis de preparar, capazes de agradar até mesmo os torcedores mais exigentes.

Entre as alternativas que vêm ganhando espaço está o grão-de-bico assado e crocante, uma receita nutritiva, rica em proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais. Além dele, vegetais assados, chips naturais, pastinhas leves e espetinhos de frutas podem compor uma mesa colorida e equilibrada para acompanhar cada lance da partida.

Além de ajudar a controlar o consumo excessivo de calorias, essas opções oferecem nutrientes importantes para o organismo e podem contribuir para a sensação de saciedade, evitando que a fome volte logo após o intervalo do jogo.

Mesa saudável

Nutricionistas costumam recomendar que os petiscos da torcida sigam algumas regras simples: priorizar alimentos in natura ou minimamente processados; reduzir frituras e produtos ultraprocessados; incluir fontes de fibras e proteínas; oferecer frutas e vegetais; manter água disponível durante toda a partida; evitar excesso de refrigerantes e bebidas açucaradas.

Uma boa estratégia é combinar diferentes texturas e sabores. Assim, é possível transformar os encontros desta Copa do Mundo em momentos de confraternização sem abrir mão da saúde.

Com receitas simples, ingredientes acessíveis e muito sabor, a torcida ganha energia para acompanhar cada lance do campeonato sem os excessos tradicionalmente associados aos dias de jogo.

Grão de bico assado e crocante

Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializadosRECEITA Grão de bico assado e crocante - Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializadosFoto: Reprodução

Ingredientes:

  • 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido, escorrido e bem seco;
  • Azeite extravirgem para regar;
  • Sal a gosto;
  • Páprica, curry, pimenta calabresa ou outras especiarias de preferência.

Modo de Preparo:

> Pré-aqueça o forno a 220ºC.

Forre uma assadeira grande com papel-manteiga;

Espalhe o grão-de-bico sobre um pano limpo e seque delicadamente;

Se desejar mais crocância, retire a pele dos grãos após o cozimento;

Transfira para a assadeira, regue com azeite e tempere com sal;

Asse por 20 a 30 minutos, mexendo na metade do tempo;

Quando estiver dourado e crocante, retire do forno;

Ainda morno, adicione páprica, curry ou outros temperos;

Deixe esfriar antes de servir.

Pipoca caseira com ervas

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de milho para pipoca;
  • 1 colher de sopa de azeite;
  • Orégano, alecrim ou páprica;
  • Sal, moderadamente.

Modo de Preparo:

Estoure a pipoca normalmente e, após pronta, adicione as ervas e os temperos.

Palitos de legumes com molho de iogurte

Ingredientes:

Para os palitos

  • Cenoura;
  • Pepino;
  • Salsão;
  • Pimentão colorido.

Para o molho

  • 1 pote de iogurte natural;
  • Suco de meio limão;
  • Hortelã picada;
  • Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes do molho e sirva acompanhado dos vegetais cortados em tiras.

Homus

Ingredientes:

  • 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido;
  • Suco de 1 limão;
  • 2 colheres de sopa de tahine;
  • 1 dente de alho;
  • Azeite;
  • Sal a gosto.

Modo de Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador ou processador até formar uma pasta homogênea. Sirva gelado.

pexels alesiakozik 6072032RECEITA Chips de batata-doce assados
Foto: Reprodução

Chips de batata-doce assados

Ingredientes:

  • 2 batatas-doces médias;
  • 1 colher (chá) de sopa de azeite;
  • Sal a gosto;
  • Páprica defumada ou ervas secas.

Modo de Preparo:

Corte as batatas em fatias bem finas;

Misture com azeite e temperos;

Distribua em uma assadeira sem sobrepor as fatias;

Asse a 200ºC por cerca de 20 minutos;

Vire na metade do tempo;

Retire quando estiverem douradas e crocantes.

Espetinhos de frutas

pexels jonathanborba 14048848RECEITA Espetinhos de frutas
Foto: Reprodução

Ingredientes:

  • Morango;
  • Uva;
  • Melão;
  • Manga;
  • Kiwi;
  • Abacaxi.

Modo de Preparo

Monte os espetinhos alternando as cores para deixá-los mais atrativos.

Tomatinhos recheados com ricota temperada

Ingredientes:

> 20 tomates-cereja;
> 150 g de ricota;
> Ervas finas;
> Azeite;
> Sal a gosto.

Modo de Preparo:

Corte a tampa dos tomates;

Retire parte da polpa;

Misture a ricota com as ervas

Recheie os tomates e leve à geladeira até a hora de servir.

Diálogo

Muitos partidos cá por estas bandas estão parecendo calça esgarçada... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (19)

19/06/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Clarice Lispector - escritora brasileira

"Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro”.

FELPUDA 

Muitos partidos cá por estas bandas estão parecendo calça esgarçada com remendo novo. Os recém-chegados, depois de muito corre-corre para conseguir aproveitar as “janelas abertas”, vêm com pompas e circunstâncias anunciando ideias revolucionárias. Curiosamente, são as mesmas que já fracassaram outras vezes. O discurso muda de embalagem, mas não de conteúdo. Nos bastidores, todos percebem o problema com os “novos inquilinos”. Só falta, porém, alguém criar coragem. Porque, até agora, ninguém quis colocar o guizo no gato.

Diálogo

Na espera

Questionado sobre quem apoiará para presidente, o pré-candidato ao governo João Henrique Catan preferiu não se comprometer. Disse apenas que é “bolsonarista” e que aguardará a convenção para conhecer aposição  de Romeu Zema, de Minas Gerais,hoje cada vez mais isolado.

Mais

Isso, até dentro do próprio partido, após o entrevero com Flávio Bolsonaro no caso Master. Enquanto isso, Catan faz o que muitos políticos dominam: espera a poeira baixar. Sherlock Holmes diria: “Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo já foi feito antes.”.

Diálogo Dra. Eloah Rondon, inaugurando idade nova hoje - Foto: Arquivo pessoal

 

Diálogo Ale Benenti, Alexandre Birman e Guilherme Kfouri - Foto: BRUNO RYFER

Na real

O Republicanos já tem quatro pré-candidatos à Câmara Federal: Beto Pereira, Jaime Verruck, Isa Marcondes e Santos Neto. O problema é que a matemática eleitoral anda impondo um banho de realidade aos partidos,  que trabalham com a expectativa de conquistar, no máximo, duas cadeiras. Alguém, portanto, deverá ficar pelo caminho. Assim, a disputa pelas demais vagas promete ser das mais interessantes.

Demorou...

Depois de ser tratado com frieza por Donald Trump durante o G7, Lula resolveu mostrar os dentes, mas já em território nacional. No discurso, como não poderia deixar de ser, sobrou para Bolsonaro e sua família, com direito a dizer que o presidente americano pode “gostar do pai, do filho e do neto”, desde que não se meta nas eleições brasileiras. O recado veio após o constrangimento internacional. Resta saber quantos parlamentares do PT sairão em defesa do chefe Ou será que preferirão deixar o episódio esfriar?

Cartão vermelho

Um integrante da equipe de Rio Negro (MS) exagerou na reclamação contra a arbitragem da Copa Assomasul e acabou recebendo o verdadeiro cartão vermelho. Após tumulto, ofensas, insinuações de que árbitro tinha sido “comprado” e até tentativa de agressão, houve encerramento da partida por falta de segurança. Diante disso, a Comissão Disciplinar decidiu barrar a equipe da edição 2026 e da próxima competição. Pelo visto, a punição foi mais longa que qualquer suspensão por acúmulo de cartões.

ANIVERSARIANTES 

Dra. Eloah Ribeiro Rondon;
Janete Souza Morais;
Laires Josué Locatelli;
Ednéa Paschoaletto Gimenes;
Alex Sander Bachega;
Desiree Janotto;
Luciana Mendes Saraiva de Abreu;
Dr. Augusto Ishy;
Camyla Dias da Rocha Macedo;
Meire Tsuyako Kawasoko Taguti;
Suely Fusae Arashiro;
Julião Gaúna de Souza;
César Julião Gonçalves;
Ersilia Castrillon Cestari;
José Carlos Barros;
Ivone Bossay Corrêa;
Willian Carvalho dos Santos;
Érico de Oliveira Duarte;
Fernando Luiz Claudino de Oliveira;
Milton Lauro Schimidt;
Cleomar Ferreira de Oliveira;
Norberto Antonio Borro;
Renato Carvalho Amorim;
Dra. Andréa de Siqueira Campos Lindenberg;
Marcelo Bichat Pinto de Arruda;
Maria Isabella Oliveira Saldanha;
Juliana Corrêa da Luz;
Marlene Lisete Ritter Hans;
Pedro Henrique Avesani Spengler;
Valteci Ribeiro de Castro Júnior;
Ricardo Davet;
Juliana da Fonseca e Suzano;
Leandro Aparecido da Silva;
Vagner Ribeiro;
Luiz Edson Pereira de Carvalho;
Leonardo Zenan França dos Santos;
Vagner Gabriel Rosa do Nascimento;
José Geraldo Balejo Jara;
Marina Pereira de Azambuja;
Renata Fernandes Xavier;
Luiz Carlos Brandão;
Mariinha Vilalba Duarte;
Edna Batista Soares Gonçalves;
Antonio Arantes Netto;
Dra. Mara Regina Franchin Moreira Correia;
Ivani Nascimento Rodrigues;
Tânia de Almeida Barbosa;
Antonia Moreira Miranda;
Juliana Gondim Brandão Alves;
Carlos Prado de Abreu;
Hugo Corrêa;
Maria Júlia Darzi;
Flora Uezato;
Maria Fernanda Juvelino;
José Geraldo de Bodas;
Maria Nilza Vieira Ferreira;
Alexandro Lopes da Silva;
Neila Aparecida Freitas Lopes;
Célia Regina Eleutério de Souza Ribeiro;
Evelyn Guesse Ascenço;
Carlos Alberto Paes da Silva;
Roseli Soares de Oliveira;
Gislaine Nascimento Furtado Tosta;
Marina de Barros Pinheiro;
Cassandra Szuberski;
Vilane Teodoro da Silva Mastroyannis;
Nei Maciel Signorelli;
Maria Regina Dourisboure Neto;
Lorena Vieira;
Silvia Elisa Parizi Merege;
Josilmar de Queiroz Blini Signori;
Gustavo Nobrega Cordeiro;
Elize Regina Cardoso Fernandes;
Luzinete do Nascimento Araújo;
Carolina Greco Albres;
Maria Elisa Cordeiro Lima;
Alayr Mascarenhas Corrêa;
Cláudia Batistoti;
André Luis de Moura Corso;
Elaine Cristina Arashiro Taira;
Laís Pereira Torres;
Camila Vieira Mello;
Armstrong do Amaral;
Maria Rosiane Alves;
Jorge Luiz Perin Cioccia;
Edgar Leal Loureiro;
Patricia Lorena de Oliveira;
Layla Cristina La Picirelli de Arruda;
Regina Paes de Mattos;
Alain Rafael Bottega;
Francisco de Assis Moura;
José Inácio Dias Schwanz Júnior;
Karini Ferreira Miranda Artigas;
Laerte Rogério Giglio;
Marilda Covre Lino Simão Martim;
Daniele Cardoso Nunes;
Fernanda Elias Junqueira;
Larissa Lissoni Nani;
João Carlos Nigro Veronezi;
Achilles da Palma e Mello Júnior;
Lauro Takeshi Miyasato;
Omar Zakaria Suleiman;
Carlos Estevão Midon;
Eriberto Florentim Meza;
Jules Augusto Espíndola;
Sandra Mara Sagove Versali.

Colaborou com Tatyane Gameiro

cinema

'O Grinch' ganhará sequência com retorno de Jim Carrey, quase 30 anos depois

O filme, ainda sem título, será escrito por Alec Berg, Jeff Schaffer e David Mandel, a equipe por trás da adaptação de O Gato, de 2003

18/06/2026 21h00

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Jim Carrey retornará no papel de Grinch

Jim Carrey retornará no papel de Grinch Foto: Reprodução / Instagram

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Ron Howard, 72, deve retornar como diretor, após comandar a comédia natalina que teve Carrey como o icônico personagem criado pelo autor Dr. Seuss. Howard também produzirá o filme ao lado de seu sócio da Imagine Entertainment, Brian Grazer, segundo a revista The Hollywood Reporter.

Nesta quinta-feira, 18, uma publicação no Instagram feita por Howard e pela Imagine Entertainment, confirmou a notícia, legendando uma foto de Carrey caracterizado como o Grinch no set de filmagem com a frase: "Ele é malvado... Uma sequência de O Grinch está em desenvolvimento".

O filme, ainda sem título, será escrito por Alec Berg, Jeff Schaffer e David Mandel, a equipe por trás da adaptação de O Gato, de 2003.

Segundo o ComicBook, Carrey foi escolhido para o papel, na época, porque atendia aos rigorosos critérios estabelecidos pelos herdeiros de Seuss, falecido em 1991. Uma carta dos herdeiros especificava que o Grinch deveria ter uma altura e porte físico muito específicos, incluindo exemplos de atores que se encaixariam nas características, como Carrey, Jack Nicholson, Robin Williams e Dustin Hoffman.

Em 2024, o astro de O Máskara e Todo Poderoso falou que estaria disposto a interpretar o Grinch novamente se algumas questões como a pelagem verde e as pesadas próteses do personagem fossem resolvidas.

"O problema é que, no dia da gravação, eu uso muita maquiagem e mal consigo respirar. Foi um processo extremamente excruciante", disse ele na época ao ComicBook. "As crianças estavam sempre na minha cabeça. ‘É para as crianças. É para as crianças. É para as crianças.’ E agora, com a captura de movimento e coisas do tipo, eu poderia ter a liberdade de fazer outras coisas. Tudo é possível neste mundo."

Em outubro passado, foi noticiado que Carrey estava em negociações para estrelar uma adaptação cinematográfica em live-action de Os Jetsons. O vencedor do Globo de Ouro também reprisará seu papel como Dr. Robotnik em Sonic: O Filme 4, com estreia prevista para março de 2027.

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