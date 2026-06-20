Confira receitas fáceis e nutritivas para fazer durante a Copa

Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializados - Reprodução

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Para quem vai reunir amigos e família para assistir aos jogos da Copa do Mundo, os petiscos costumam ser parte indispensável deste momento. No entanto, salgadinhos industrializados, frituras e alimentos ultraprocessados podem transformar a diversão em exageros que pesam na balança e na saúde.

A boa notícia é que existem diversas opções de petiscos saudáveis, saborosos e fáceis de preparar, capazes de agradar até mesmo os torcedores mais exigentes.

Entre as alternativas que vêm ganhando espaço está o grão-de-bico assado e crocante, uma receita nutritiva, rica em proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais. Além dele, vegetais assados, chips naturais, pastinhas leves e espetinhos de frutas podem compor uma mesa colorida e equilibrada para acompanhar cada lance da partida.

Além de ajudar a controlar o consumo excessivo de calorias, essas opções oferecem nutrientes importantes para o organismo e podem contribuir para a sensação de saciedade, evitando que a fome volte logo após o intervalo do jogo.

Mesa saudável

Nutricionistas costumam recomendar que os petiscos da torcida sigam algumas regras simples: priorizar alimentos in natura ou minimamente processados; reduzir frituras e produtos ultraprocessados; incluir fontes de fibras e proteínas; oferecer frutas e vegetais; manter água disponível durante toda a partida; evitar excesso de refrigerantes e bebidas açucaradas.

Uma boa estratégia é combinar diferentes texturas e sabores. Assim, é possível transformar os encontros desta Copa do Mundo em momentos de confraternização sem abrir mão da saúde.

Com receitas simples, ingredientes acessíveis e muito sabor, a torcida ganha energia para acompanhar cada lance do campeonato sem os excessos tradicionalmente associados aos dias de jogo.

Grão de bico assado e crocante

RECEITA Grão de bico assado e crocante - Com sabor suave e levemente amanteigado permite inúmeras combinações de temperos, tornando-o uma excelente opção para quem busca substituir snacks industrializados Foto: Reprodução

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido, escorrido e bem seco;

Azeite extravirgem para regar;

Sal a gosto;

Páprica, curry, pimenta calabresa ou outras especiarias de preferência.

Modo de Preparo:

> Pré-aqueça o forno a 220ºC.

> Forre uma assadeira grande com papel-manteiga;

> Espalhe o grão-de-bico sobre um pano limpo e seque delicadamente;

> Se desejar mais crocância, retire a pele dos grãos após o cozimento;

> Transfira para a assadeira, regue com azeite e tempere com sal;

> Asse por 20 a 30 minutos, mexendo na metade do tempo;

> Quando estiver dourado e crocante, retire do forno;

> Ainda morno, adicione páprica, curry ou outros temperos;

> Deixe esfriar antes de servir.

Pipoca caseira com ervas

Ingredientes:

1/2 xícara de milho para pipoca;

1 colher de sopa de azeite;

Orégano, alecrim ou páprica;

Sal, moderadamente.

Modo de Preparo:

> Estoure a pipoca normalmente e, após pronta, adicione as ervas e os temperos.

Palitos de legumes com molho de iogurte

Ingredientes:

Para os palitos

Cenoura;

Pepino;

Salsão;

Pimentão colorido.

Para o molho

1 pote de iogurte natural;

Suco de meio limão;

Hortelã picada;

Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo:

> Misture todos os ingredientes do molho e sirva acompanhado dos vegetais cortados em tiras.

Homus

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido;

Suco de 1 limão;

2 colheres de sopa de tahine;

1 dente de alho;

Azeite;

Sal a gosto.

Modo de Preparo:

> Bata todos os ingredientes no liquidificador ou processador até formar uma pasta homogênea. Sirva gelado.

RECEITA Chips de batata-doce assados

Foto: Reprodução

Chips de batata-doce assados

Ingredientes:

2 batatas-doces médias;

1 colher (chá) de sopa de azeite;

Sal a gosto;

Páprica defumada ou ervas secas.

Modo de Preparo:

> Corte as batatas em fatias bem finas;

> Misture com azeite e temperos;

> Distribua em uma assadeira sem sobrepor as fatias;

> Asse a 200ºC por cerca de 20 minutos;

> Vire na metade do tempo;

> Retire quando estiverem douradas e crocantes.

Espetinhos de frutas

RECEITA Espetinhos de frutas

Foto: Reprodução

Ingredientes:

Morango;

Uva;

Melão;

Manga;

Kiwi;

Abacaxi.

Modo de Preparo

> Monte os espetinhos alternando as cores para deixá-los mais atrativos.

Tomatinhos recheados com ricota temperada

Ingredientes:

> 20 tomates-cereja;

> 150 g de ricota;

> Ervas finas;

> Azeite;

> Sal a gosto.

Modo de Preparo:

> Corte a tampa dos tomates;

> Retire parte da polpa;

> Misture a ricota com as ervas

> Recheie os tomates e leve à geladeira até a hora de servir.