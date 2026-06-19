Muitos partidos cá por estas bandas estão parecendo calça esgarçada... Leia na coluna de hoje

Clarice Lispector - escritora brasileira
"Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro”.
FELPUDA
Muitos partidos cá por estas bandas estão parecendo calça esgarçada com remendo novo. Os recém-chegados, depois de muito corre-corre para conseguir aproveitar as “janelas abertas”, vêm com pompas e circunstâncias anunciando ideias revolucionárias. Curiosamente, são as mesmas que já fracassaram outras vezes. O discurso muda de embalagem, mas não de conteúdo. Nos bastidores, todos percebem o problema com os “novos inquilinos”. Só falta, porém, alguém criar coragem. Porque, até agora, ninguém quis colocar o guizo no gato.
Na espera
Questionado sobre quem apoiará para presidente, o pré-candidato ao governo João Henrique Catan preferiu não se comprometer. Disse apenas que é “bolsonarista” e que aguardará a convenção para conhecer aposição de Romeu Zema, de Minas Gerais,hoje cada vez mais isolado.
Mais
Isso, até dentro do próprio partido, após o entrevero com Flávio Bolsonaro no caso Master. Enquanto isso, Catan faz o que muitos políticos dominam: espera a poeira baixar. Sherlock Holmes diria: “Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo já foi feito antes.”.
Na real
O Republicanos já tem quatro pré-candidatos à Câmara Federal: Beto Pereira, Jaime Verruck, Isa Marcondes e Santos Neto. O problema é que a matemática eleitoral anda impondo um banho de realidade aos partidos, que trabalham com a expectativa de conquistar, no máximo, duas cadeiras. Alguém, portanto, deverá ficar pelo caminho. Assim, a disputa pelas demais vagas promete ser das mais interessantes.
Demorou...
Depois de ser tratado com frieza por Donald Trump durante o G7, Lula resolveu mostrar os dentes, mas já em território nacional. No discurso, como não poderia deixar de ser, sobrou para Bolsonaro e sua família, com direito a dizer que o presidente americano pode “gostar do pai, do filho e do neto”, desde que não se meta nas eleições brasileiras. O recado veio após o constrangimento internacional. Resta saber quantos parlamentares do PT sairão em defesa do chefe Ou será que preferirão deixar o episódio esfriar?
Cartão vermelho
Um integrante da equipe de Rio Negro (MS) exagerou na reclamação contra a arbitragem da Copa Assomasul e acabou recebendo o verdadeiro cartão vermelho. Após tumulto, ofensas, insinuações de que árbitro tinha sido “comprado” e até tentativa de agressão, houve encerramento da partida por falta de segurança. Diante disso, a Comissão Disciplinar decidiu barrar a equipe da edição 2026 e da próxima competição. Pelo visto, a punição foi mais longa que qualquer suspensão por acúmulo de cartões.
ANIVERSARIANTES
Dra. Eloah Ribeiro Rondon;
Janete Souza Morais;
Laires Josué Locatelli;
Ednéa Paschoaletto Gimenes;
Alex Sander Bachega;
Desiree Janotto;
Luciana Mendes Saraiva de Abreu;
Dr. Augusto Ishy;
Camyla Dias da Rocha Macedo;
Meire Tsuyako Kawasoko Taguti;
Suely Fusae Arashiro;
Julião Gaúna de Souza;
César Julião Gonçalves;
Ersilia Castrillon Cestari;
José Carlos Barros;
Ivone Bossay Corrêa;
Willian Carvalho dos Santos;
Érico de Oliveira Duarte;
Fernando Luiz Claudino de Oliveira;
Milton Lauro Schimidt;
Cleomar Ferreira de Oliveira;
Norberto Antonio Borro;
Renato Carvalho Amorim;
Dra. Andréa de Siqueira Campos Lindenberg;
Marcelo Bichat Pinto de Arruda;
Maria Isabella Oliveira Saldanha;
Juliana Corrêa da Luz;
Marlene Lisete Ritter Hans;
Pedro Henrique Avesani Spengler;
Valteci Ribeiro de Castro Júnior;
Ricardo Davet;
Juliana da Fonseca e Suzano;
Leandro Aparecido da Silva;
Vagner Ribeiro;
Luiz Edson Pereira de Carvalho;
Leonardo Zenan França dos Santos;
Vagner Gabriel Rosa do Nascimento;
José Geraldo Balejo Jara;
Marina Pereira de Azambuja;
Renata Fernandes Xavier;
Luiz Carlos Brandão;
Mariinha Vilalba Duarte;
Edna Batista Soares Gonçalves;
Antonio Arantes Netto;
Dra. Mara Regina Franchin Moreira Correia;
Ivani Nascimento Rodrigues;
Tânia de Almeida Barbosa;
Antonia Moreira Miranda;
Juliana Gondim Brandão Alves;
Carlos Prado de Abreu;
Hugo Corrêa;
Maria Júlia Darzi;
Flora Uezato;
Maria Fernanda Juvelino;
José Geraldo de Bodas;
Maria Nilza Vieira Ferreira;
Alexandro Lopes da Silva;
Neila Aparecida Freitas Lopes;
Célia Regina Eleutério de Souza Ribeiro;
Evelyn Guesse Ascenço;
Carlos Alberto Paes da Silva;
Roseli Soares de Oliveira;
Gislaine Nascimento Furtado Tosta;
Marina de Barros Pinheiro;
Cassandra Szuberski;
Vilane Teodoro da Silva Mastroyannis;
Nei Maciel Signorelli;
Maria Regina Dourisboure Neto;
Lorena Vieira;
Silvia Elisa Parizi Merege;
Josilmar de Queiroz Blini Signori;
Gustavo Nobrega Cordeiro;
Elize Regina Cardoso Fernandes;
Luzinete do Nascimento Araújo;
Carolina Greco Albres;
Maria Elisa Cordeiro Lima;
Alayr Mascarenhas Corrêa;
Cláudia Batistoti;
André Luis de Moura Corso;
Elaine Cristina Arashiro Taira;
Laís Pereira Torres;
Camila Vieira Mello;
Armstrong do Amaral;
Maria Rosiane Alves;
Jorge Luiz Perin Cioccia;
Edgar Leal Loureiro;
Patricia Lorena de Oliveira;
Layla Cristina La Picirelli de Arruda;
Regina Paes de Mattos;
Alain Rafael Bottega;
Francisco de Assis Moura;
José Inácio Dias Schwanz Júnior;
Karini Ferreira Miranda Artigas;
Laerte Rogério Giglio;
Marilda Covre Lino Simão Martim;
Daniele Cardoso Nunes;
Fernanda Elias Junqueira;
Larissa Lissoni Nani;
João Carlos Nigro Veronezi;
Achilles da Palma e Mello Júnior;
Lauro Takeshi Miyasato;
Omar Zakaria Suleiman;
Carlos Estevão Midon;
Eriberto Florentim Meza;
Jules Augusto Espíndola;
Sandra Mara Sagove Versali.
Colaborou com Tatyane Gameiro