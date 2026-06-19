Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Muitos partidos cá por estas bandas estão parecendo calça esgarçada... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (19)

Ester Figueiredo

19/06/2026 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Clarice Lispector - escritora brasileira

"Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro”.

FELPUDA 

Muitos partidos cá por estas bandas estão parecendo calça esgarçada com remendo novo. Os recém-chegados, depois de muito corre-corre para conseguir aproveitar as “janelas abertas”, vêm com pompas e circunstâncias anunciando ideias revolucionárias. Curiosamente, são as mesmas que já fracassaram outras vezes. O discurso muda de embalagem, mas não de conteúdo. Nos bastidores, todos percebem o problema com os “novos inquilinos”. Só falta, porém, alguém criar coragem. Porque, até agora, ninguém quis colocar o guizo no gato.

Na espera

Questionado sobre quem apoiará para presidente, o pré-candidato ao governo João Henrique Catan preferiu não se comprometer. Disse apenas que é “bolsonarista” e que aguardará a convenção para conhecer aposição  de Romeu Zema, de Minas Gerais,hoje cada vez mais isolado.

Mais

Isso, até dentro do próprio partido, após o entrevero com Flávio Bolsonaro no caso Master. Enquanto isso, Catan faz o que muitos políticos dominam: espera a poeira baixar. Sherlock Holmes diria: “Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo já foi feito antes.”.

Dra. Eloah Rondon, inaugurando idade nova hoje Dra. Eloah Rondon, inaugurando idade nova hoje - Foto: Arquivo pessoal

 

Ale Benenti, Alexandre Birman e Guilherme Kfouri  Ale Benenti, Alexandre Birman e Guilherme Kfouri - Foto: BRUNO RYFER

Na real

O Republicanos já tem quatro pré-candidatos à Câmara Federal: Beto Pereira, Jaime Verruck, Isa Marcondes e Santos Neto. O problema é que a matemática eleitoral anda impondo um banho de realidade aos partidos,  que trabalham com a expectativa de conquistar, no máximo, duas cadeiras. Alguém, portanto, deverá ficar pelo caminho. Assim, a disputa pelas demais vagas promete ser das mais interessantes.

Demorou...

Depois de ser tratado com frieza por Donald Trump durante o G7, Lula resolveu mostrar os dentes, mas já em território nacional. No discurso, como não poderia deixar de ser, sobrou para Bolsonaro e sua família, com direito a dizer que o presidente americano pode “gostar do pai, do filho e do neto”, desde que não se meta nas eleições brasileiras. O recado veio após o constrangimento internacional. Resta saber quantos parlamentares do PT sairão em defesa do chefe Ou será que preferirão deixar o episódio esfriar?

Cartão vermelho

Um integrante da equipe de Rio Negro (MS) exagerou na reclamação contra a arbitragem da Copa Assomasul e acabou recebendo o verdadeiro cartão vermelho. Após tumulto, ofensas, insinuações de que árbitro tinha sido “comprado” e até tentativa de agressão, houve encerramento da partida por falta de segurança. Diante disso, a Comissão Disciplinar decidiu barrar a equipe da edição 2026 e da próxima competição. Pelo visto, a punição foi mais longa que qualquer suspensão por acúmulo de cartões.

ANIVERSARIANTES 

Dra. Eloah Ribeiro Rondon;
Janete Souza Morais;
Laires Josué Locatelli;
Ednéa Paschoaletto Gimenes;
Alex Sander Bachega;
Desiree Janotto;
Luciana Mendes Saraiva de Abreu;
Dr. Augusto Ishy;
Camyla Dias da Rocha Macedo;
Meire Tsuyako Kawasoko Taguti;
Suely Fusae Arashiro;
Julião Gaúna de Souza;
César Julião Gonçalves;
Ersilia Castrillon Cestari;
José Carlos Barros;
Ivone Bossay Corrêa;
Willian Carvalho dos Santos;
Érico de Oliveira Duarte;
Fernando Luiz Claudino de Oliveira;
Milton Lauro Schimidt;
Cleomar Ferreira de Oliveira;
Norberto Antonio Borro;
Renato Carvalho Amorim;
Dra. Andréa de Siqueira Campos Lindenberg;
Marcelo Bichat Pinto de Arruda;
Maria Isabella Oliveira Saldanha;
Juliana Corrêa da Luz;
Marlene Lisete Ritter Hans;
Pedro Henrique Avesani Spengler;
Valteci Ribeiro de Castro Júnior;
Ricardo Davet;
Juliana da Fonseca e Suzano;
Leandro Aparecido da Silva;
Vagner Ribeiro;
Luiz Edson Pereira de Carvalho;
Leonardo Zenan França dos Santos;
Vagner Gabriel Rosa do Nascimento;
José Geraldo Balejo Jara;
Marina Pereira de Azambuja;
Renata Fernandes Xavier;
Luiz Carlos Brandão;
Mariinha Vilalba Duarte;
Edna Batista Soares Gonçalves;
Antonio Arantes Netto;
Dra. Mara Regina Franchin Moreira Correia;
Ivani Nascimento Rodrigues;
Tânia de Almeida Barbosa;
Antonia Moreira Miranda;
Juliana Gondim Brandão Alves;
Carlos Prado de Abreu;
Hugo Corrêa;
Maria Júlia Darzi;
Flora Uezato;
Maria Fernanda Juvelino;
José Geraldo de Bodas;
Maria Nilza Vieira Ferreira;
Alexandro Lopes da Silva;
Neila Aparecida Freitas Lopes;
Célia Regina Eleutério de Souza Ribeiro;
Evelyn Guesse Ascenço;
Carlos Alberto Paes da Silva;
Roseli Soares de Oliveira;
Gislaine Nascimento Furtado Tosta;
Marina de Barros Pinheiro;
Cassandra Szuberski;
Vilane Teodoro da Silva Mastroyannis;
Nei Maciel Signorelli;
Maria Regina Dourisboure Neto;
Lorena Vieira;
Silvia Elisa Parizi Merege;
Josilmar de Queiroz Blini Signori;
Gustavo Nobrega Cordeiro;
Elize Regina Cardoso Fernandes;
Luzinete do Nascimento Araújo;
Carolina Greco Albres;
Maria Elisa Cordeiro Lima;
Alayr Mascarenhas Corrêa;
Cláudia Batistoti;
André Luis de Moura Corso;
Elaine Cristina Arashiro Taira;
Laís Pereira Torres;
Camila Vieira Mello;
Armstrong do Amaral;
Maria Rosiane Alves;
Jorge Luiz Perin Cioccia;
Edgar Leal Loureiro;
Patricia Lorena de Oliveira;
Layla Cristina La Picirelli de Arruda;
Regina Paes de Mattos;
Alain Rafael Bottega;
Francisco de Assis Moura;
José Inácio Dias Schwanz Júnior;
Karini Ferreira Miranda Artigas;
Laerte Rogério Giglio;
Marilda Covre Lino Simão Martim;
Daniele Cardoso Nunes;
Fernanda Elias Junqueira;
Larissa Lissoni Nani;
João Carlos Nigro Veronezi;
Achilles da Palma e Mello Júnior;
Lauro Takeshi Miyasato;
Omar Zakaria Suleiman;
Carlos Estevão Midon;
Eriberto Florentim Meza;
Jules Augusto Espíndola;
Sandra Mara Sagove Versali.

Colaborou com Tatyane Gameiro

LAZER

Festival de Yoga promove práticas de meditação e alongamento no Parque das Nações no domingo

Prazo para se inscrever encerra hoje e práticas de yoga são destinadas para todos os públicos e idades, com atividades acessíveis e aulas especiais

18/06/2026 12h00

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

Para aqueles que gostam de se exercitar, iniciaram o projeto de vida saudável nesse ano ou prometeram na virada dele, no próximo domingo (21) o calendário marca o Dia Internacional do Yoga e para comemorar a data acontecerá a 3ª edição do Festival de Yoga Vida Saudável 2026.

O evento acontece gratuitamente a partir das 07h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, e inclui atividades de caminhada, aula do protocolo indiano, práticas de yoga acessível, yoga adpatado para crianças, abraço coletivo e sorteios.

Para participar é necessário realizar a inscrição antecipadamente e hoje é o último dia para fazer isso pela plataforma kmais, que garantirá a participação e camiseta do evento para os inscritos.

A Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) realiza a iniciativa em busca de promover a saúde, o bem-estar, integração social e qualidade de vida com práticas corporais, de meditação e recreação para a população.

A programação do evento ainda é acessível a todos os públicos, contando com práticas simultânea em tenda a partir das 09h até às 10h destinada a idosos, pessoas com mobilidade reduzida, usuários de cadeira de rodas e gestantes,.

E no mesmo horário a outra prática simultânea em tenda voltada para as crianças. Podem participar da yoga infantil os pequenos de três a 12 anos para que também tenham momento de conexão com o corpo e a natureza.

Confira o cronograma:

  • 06h30 - Entrega de Camiseta
  • 07h15 - Caminhada
  • 08h15 - Cerimônia de Abertura
  • 08h30 às 10h - Aula do Protocolo Indiano
  • 09h às 10h - Yoga Acessível (prática simultânea em tenda, idosos e PCD’s)
  • 09h às 10h - Yoga Adaptado para Crianças (prática simultânea em tenda)
  • 10h - Abraço Coletivo
  • 10h30 - Sorteio
  • 11h - Encerramento

Em parceira com a Embaixada da Índia, Yoga para Todos, Movimento Sadhaka, Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Tribunal de Contas, a Fundesporte convidou o professor especialista em yoga e em respiração, Rodrgido Duarte, de 47 anos e com mais de 20 anos de experiência.

O professor explica que o evento é uma oportunidade de saúde e bem estar para as pessoas, e que eventos como Dia Internacional da Yoga fortalece a difusão da prática, além de ampliar o acesso a população com uma cultura de mais consciência.

“Hoje vemos um público bastante diverso, formado por jovens, adultos e idosos e protocolo indiano é uma prática tradicional de Yoga desenvolvida para ser acessível a pessoas de diferentes idades e níveis de experiência. Acredito que respirar é voltar para si. Quando aprendemos a respirar com mais consciência, passamos a nos perceber com mais clareza, equilíbrio e carinho. Essa reconexão reflete diretamente na saúde, nos relacionamentos, no trabalho e na forma como enfrentamos os desafios do dia a dia”.

A professora de yoga e diretora-presidente da Associação Yoga para Todos, Milena de Barros Fontoura, de 46 anos, destaca a importância da atividade para o público infantil, que impacta no desenvolvimento e qualidade de vida, além de explicar que a atividade é prepada especialmente para eles.

“A prática de yoga para crianças é conduzida de forma lúdica, onde as crianças realizam posturas de equilíbrio, flexibilidade e força no contexto de histórias e brincadeiras. Também são realizadas respiração consciente e relaxamento, que contribuem para um estado meditativo, reduzindo a ansiedade e a dispersão. Assim, a prática trabalha o corpo e a mente, promovendo bem estar”.

A professora comenta que a prática de yoga adpatado respeita a condição e limitação do praticante de modo que a prática não seja excludente e vá além da atividade física.

“O yoga é uma prática de autoconhecimento que vai além da atividade física, por isso ele é acessível à todos os corpos e idades. No yoga adaptado é respeitado a condição e limitações do praticante, com posturas modificadas  para que ele possa experienciar momentos de foco, meditação, auxiliando na saúde como um todo, pois as posturas ativam glândulas que melhoram o sistema circulatório, digestivo e respiratório”. 

Por fim, ela destaca a importância do contato com a natureza, explicando os benefícios da prática para ansiedade, medo e inseguranças.

"A sociedade está conectada a celulares, excesso de informações, o que gera ansiedade, medos, comparações, distanciando as pessoas de sua essência natural. O Yoga visa o resgate dessa essência, com técnicas simples, como respiração consciente que ativam ondas cerebrais que naturalmente acalmam a mente e o corpo”.

O evento é aberto ao público, gratuito e a retirada das camisetas acontece no mesmo dia às 06h30, no Parque das Nações Indígenas, na Entrada Guató, pela Rua Ivan Fernandes Pereira. Além disso, o evento possui um regulamento que disponibiliza algumas recomendações, orientações e regras de convivência.

A organização do evento ressalta que devido a motivos técnicos, climáticos, operacionais ou de segurança é possível que aconteça ajustes na operacionalidade.

Recomendações

Para realizar a prática com mais conforto e segurança é recomendado que leve:

  • um tapete de yoga ou canga;
  • garrafa de água;
  • protetor solar;

A indicação é que o público utilize roupas leves, confortáveis e adequadas à prática de atividades físicas de baixa intensidade, alongamentos, caminhada e momentos de relaxamento.

>> Serviço

Data: 21/06/2026
Local: Parque das Nações Indígenas, na Entrada Guató, pela Rua Ivan Fernandes Pereira
Horário: 6h30 às 11h

Feira Literária

Feira Literária de Bonito celebra 10 anos e reúne nomes como Pedro Bial e Jorge Vercillo

Feira Literária de Bonito celebra 10 anos com programação que reúne grandes nomes da cultura brasileira entre os dias 7 e 12 de julho e reforça papel de Bonito como referência cultural em MS

18/06/2026 08h30

Compartilhar
Pedro Bial participa da Feira Literária de Bonito deste ano para o lançamento de seu novo livro

Pedro Bial participa da Feira Literária de Bonito deste ano para o lançamento de seu novo livro Divulgação

Continue Lendo...

A literatura será novamente o ponto de encontro entre diferentes linguagens artísticas na 10ª edição da Feira Literária de Bonito (Flib). Entre os dias 7 e 12 de julho, a Praça da Liberdade receberá escritores, poetas, músicos, atores e pensadores que ajudam a construir parte importante da produção cultural brasileira contemporânea.

Em clima de celebração pelos 10 anos do evento, a programação reúne nomes consagrados como Pedro Bial, Paulo Betti, Itamar Vieira Junior, Sandra Sá, Jorge Vercillo, Daniel Munduruku, Sérgio Vaz e Luiz Antônio Simas.

Com o tema “Literatura: histórias de nossas memórias”, a edição deste ano reforça a capacidade da feira de promover o diálogo entre literatura, educação, memória, identidade e outras expressões artísticas.

Ao longo de seis dias, o público poderá acompanhar palestras, mesas literárias, apresentações musicais, espetáculos teatrais, encontros com autores, atividades voltadas ao público infantil e ações formativas.

A expectativa é de repetir o sucesso dos últimos anos e transformar novamente Bonito em um grande palco cultural a céu aberto.

7 de julho

A abertura oficial desta edição da Flib acontece no dia 7 de julho, com o espetáculo teatral “De Carona com a Cultura”, protagonizado por Paulo Betti.

Um dos atores mais reconhecidos do País, Betti construiu uma carreira de décadas no teatro, na televisão e no cinema. No monólogo que abre a feira, ele reúne histórias pessoais, lembranças de sua trajetória artística e reflexões sobre a cultura brasileira.

8 de julho

O dia 8 de julho será marcado pela presença de Daniel Munduruku, considerado uma das principais referências da literatura indígena brasileira.

Autor de dezenas de obras voltadas para crianças, jovens e adultos, Munduruku participa de encontro com crianças indígenas da Aldeinha e também ministra palestra dentro do eixo temático “Literatura, natureza e outras cartografias”.

Sua participação amplia o debate sobre ancestralidade, território, memória e valorização dos povos originários, temas que vêm ganhando espaço cada vez maior na literatura brasileira contemporânea.

Ao longo de sua trajetória, o escritor tem desempenhado um papel importante na difusão das culturas indígenas e na construção de narrativas que valorizam saberes tradicionais e identidades historicamente invisibilizadas.

Também neste dia, o poeta Sérgio Vaz leva para Bonito uma das vozes mais influentes da literatura periférica brasileira.

Fundador da Cooperifa, movimento cultural criado na periferia de São Paulo, Vaz tornou-se referência nacional ao transformar a poesia em instrumento de inclusão, mobilização social e democratização do acesso à leitura.

Na palestra “O Delírio da Palavra e a Imaginação”, o autor propõe uma reflexão sobre o poder criativo da linguagem e sobre a literatura como ferramenta de resistência e transformação social.

9 de julho

A programação do dia 9 de julho reúne três convidados que dialogam com diferentes dimensões da criação artística.

Leonardo Piana participa da conversa “O Delírio da Palavra e a Invenção da Realidade”. Autor premiado, ele é reconhecido por obras que exploram os limites entre imaginação, memória e realidade.

Já Oscar Nakasato integra a mesa “Natureza, fronteiras e travessias”. Vencedor do Prêmio Jabuti pelo romance “Nihonjin”, o escritor se destacou ao abordar temas ligados à imigração japonesa, identidade e pertencimento, construindo uma narrativa que dialoga diretamente com a formação multicultural do Brasil.

A noite ainda reserva espaço para a música com Pedro Luís. Cantor, compositor e poeta, ele apresenta um espetáculo intimista que reúne literatura e canção. O projeto combina leitura de textos, reflexões sobre o processo criativo e apresentações acústicas de músicas que marcaram sua trajetória.

10 de julho

No dia 10 de julho, o evento traz um dos nomes mais celebrados da literatura brasileira contemporânea.
Autor do fenômeno editorial “Torto Arado”, Itamar Vieira Junior conquistou leitores dentro e fora do País ao abordar temas como memória, oralidade, ancestralidade, desigualdade social e relações familiares.

A obra recebeu alguns dos principais prêmios literários da língua portuguesa, incluindo Jabuti, Oceanos e Leya, consolidando o escritor entre os autores mais relevantes de sua geração.

Na Flib, Itamar participa de encontro com o público em uma programação que promete atrair leitores interessados em discutir as transformações da literatura brasileira contemporânea.

Além de “Torto Arado”, o autor também ganhou destaque com “Salvar o Fogo”, romance que aprofunda discussões sobre poder, violência, pertencimento e resistência.

Ainda no mesmo dia, a programação literária inclui a participação de Marcílio França Castro e Luiz Antônio Simas.

Castro integra a conversa “O Escritor como Leitor”, discutindo os caminhos da criação literária e a influência da leitura na formação dos autores.

Já Simas apresenta a palestra “Memória das nossas histórias”. Historiador, professor e escritor, ele se tornou uma das principais vozes na valorização das culturas populares brasileiras, explorando temas como samba, religiosidade, festas populares e tradições de rua.

A programação deste dia será encerrada com um dos shows mais aguardados da feira.

Sandra Sá sobe ao palco trazendo sucessos que marcaram sua trajetória na música brasileira. Dona de uma voz inconfundível, a cantora se consolidou como referência na soul music nacional e ajudou a construir uma carreira marcada pelo diálogo entre samba-rock, funk, soul e MPB.

11 de julho

Entre os convidados mais aguardados desta edição está o jornalista, escritor e apresentador Pedro Bial. Conhecido por sua atuação na televisão, no jornalismo e na literatura, ele participa da programação do dia 11 de julho, quando fará o lançamento de seu novo livro e um encontro especial com o público.

Ao longo da carreira, o autor construiu uma trajetória marcada pela observação da sociedade brasileira, pela valorização das histórias humanas e pela capacidade de transformar experiências em narrativas capazes de dialogar com públicos diversos.

Também neste dia, o público poderá acompanhar encontros com Ana Martins Marques e Mariana Salomão Carrara.

Considerada uma das vozes mais importantes da poesia brasileira contemporânea, Ana Martins Marques apresenta a conversa “Armadilhas poéticas”. Sua obra é marcada pela capacidade de transformar situações cotidianas em reflexões delicadas sobre linguagem, afetos e experiência humana.

Mariana Salomão Carrara, por sua vez, chega à Flib após consolidar o seu nome entre os principais autores da nova geração da literatura brasileira. Defensora pública e escritora, ela acumula indicações e premiações importantes, além de obras reconhecidas pela crítica especializada.

Neste ano, lançou o romance “Cláudia Vera Feliz Natal”, ampliando uma trajetória marcada pela investigação de temas humanos, sociais e existenciais.

Ao fim da programação, Jorge Vercillo sobe ao palco com um repertório que reúne sucessos acumulados ao longo de décadas de carreira. Conhecido por canções que atravessam gerações, o cantor e compositor apresenta músicas marcadas pelo romantismo, pela sofisticação melódica e pela forte conexão com o público.

Dez anos

Criada em 2015, a Flib tornou-se uma das principais iniciativas de incentivo à leitura em Mato Grosso do Sul. Ao longo de nove edições, o evento reuniu mais de 260 autores, promoveu atividades educacionais com milhares de estudantes e fortaleceu a presença da literatura no interior do Estado.

Neste ano, além de celebrar uma década de existência, a feira presta homenagem a duas figuras importantes da cultura brasileira: a escritora Lygia Fagundes Telles, uma das maiores autoras da literatura nacional, e o escritor e editor douradense Luciano Serafim, que participou ativamente da história do evento e faleceu no ano passado.

Integrante do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul desde 2025, a Flib também ajuda a consolidar Bonito não apenas como destino turístico internacional, mas como importante polo cultural do Estado.

Com uma programação que reúne grandes nomes da literatura, da música, do teatro e do pensamento brasileiro, a edição comemorativa promete transformar a Praça da Liberdade em um espaço de encontro entre histórias, memórias e diferentes formas de viver a cultura.

>> Serviço

10ª Feira Literária de Bonito (Flib)

Data: 7 a 12 de julho;
Local: Praça da Liberdade – Bonito;
Programação completa: flibonito.com

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Riedel escolhe Ana Carolina Ali para vaga de desembargadora em MS
NOMEADA

/ 17 horas

Riedel escolhe Ana Carolina Ali para vaga de desembargadora em MS

2

STJ derruba decisão de esquema de venda de sentença na Justiça de MS
Precedente aberto

/ 21 horas

STJ derruba decisão de esquema de venda de sentença na Justiça de MS

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3713, de quarta-feira (17/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3713, de quarta-feira (17/06): veja o rateio

4

Evento reúne 60 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 11 horas

Evento reúne 60 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3714, de quinta-feira (18/06)
LOTERIAS

/ 5 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3714, de quinta-feira (18/06)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 1 hora

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 1 dia

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 06/06/2026

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 04/06/2026

Blindagem jurídica para construtoras