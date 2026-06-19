Muitos partidos cá por estas bandas estão parecendo calça esgarçada... Leia na coluna de hoje

Feira Literária

Feira Literária de Bonito celebra 10 anos com programação que reúne grandes nomes da cultura brasileira entre os dias 7 e 12 de julho e reforça papel de Bonito como referência cultural em MS

Pedro Bial participa da Feira Literária de Bonito deste ano para o lançamento de seu novo livro Divulgação

A literatura será novamente o ponto de encontro entre diferentes linguagens artísticas na 10ª edição da Feira Literária de Bonito (Flib). Entre os dias 7 e 12 de julho, a Praça da Liberdade receberá escritores, poetas, músicos, atores e pensadores que ajudam a construir parte importante da produção cultural brasileira contemporânea.

Em clima de celebração pelos 10 anos do evento, a programação reúne nomes consagrados como Pedro Bial, Paulo Betti, Itamar Vieira Junior, Sandra Sá, Jorge Vercillo, Daniel Munduruku, Sérgio Vaz e Luiz Antônio Simas.

Com o tema “Literatura: histórias de nossas memórias”, a edição deste ano reforça a capacidade da feira de promover o diálogo entre literatura, educação, memória, identidade e outras expressões artísticas.

Ao longo de seis dias, o público poderá acompanhar palestras, mesas literárias, apresentações musicais, espetáculos teatrais, encontros com autores, atividades voltadas ao público infantil e ações formativas.

A expectativa é de repetir o sucesso dos últimos anos e transformar novamente Bonito em um grande palco cultural a céu aberto.

7 de julho

A abertura oficial desta edição da Flib acontece no dia 7 de julho, com o espetáculo teatral “De Carona com a Cultura”, protagonizado por Paulo Betti.

Um dos atores mais reconhecidos do País, Betti construiu uma carreira de décadas no teatro, na televisão e no cinema. No monólogo que abre a feira, ele reúne histórias pessoais, lembranças de sua trajetória artística e reflexões sobre a cultura brasileira.

8 de julho

O dia 8 de julho será marcado pela presença de Daniel Munduruku, considerado uma das principais referências da literatura indígena brasileira.

Autor de dezenas de obras voltadas para crianças, jovens e adultos, Munduruku participa de encontro com crianças indígenas da Aldeinha e também ministra palestra dentro do eixo temático “Literatura, natureza e outras cartografias”.

Sua participação amplia o debate sobre ancestralidade, território, memória e valorização dos povos originários, temas que vêm ganhando espaço cada vez maior na literatura brasileira contemporânea.

Ao longo de sua trajetória, o escritor tem desempenhado um papel importante na difusão das culturas indígenas e na construção de narrativas que valorizam saberes tradicionais e identidades historicamente invisibilizadas.

Também neste dia, o poeta Sérgio Vaz leva para Bonito uma das vozes mais influentes da literatura periférica brasileira.

Fundador da Cooperifa, movimento cultural criado na periferia de São Paulo, Vaz tornou-se referência nacional ao transformar a poesia em instrumento de inclusão, mobilização social e democratização do acesso à leitura.

Na palestra “O Delírio da Palavra e a Imaginação”, o autor propõe uma reflexão sobre o poder criativo da linguagem e sobre a literatura como ferramenta de resistência e transformação social.

9 de julho

A programação do dia 9 de julho reúne três convidados que dialogam com diferentes dimensões da criação artística.

Leonardo Piana participa da conversa “O Delírio da Palavra e a Invenção da Realidade”. Autor premiado, ele é reconhecido por obras que exploram os limites entre imaginação, memória e realidade.

Já Oscar Nakasato integra a mesa “Natureza, fronteiras e travessias”. Vencedor do Prêmio Jabuti pelo romance “Nihonjin”, o escritor se destacou ao abordar temas ligados à imigração japonesa, identidade e pertencimento, construindo uma narrativa que dialoga diretamente com a formação multicultural do Brasil.

A noite ainda reserva espaço para a música com Pedro Luís. Cantor, compositor e poeta, ele apresenta um espetáculo intimista que reúne literatura e canção. O projeto combina leitura de textos, reflexões sobre o processo criativo e apresentações acústicas de músicas que marcaram sua trajetória.

10 de julho

No dia 10 de julho, o evento traz um dos nomes mais celebrados da literatura brasileira contemporânea.

Autor do fenômeno editorial “Torto Arado”, Itamar Vieira Junior conquistou leitores dentro e fora do País ao abordar temas como memória, oralidade, ancestralidade, desigualdade social e relações familiares.

A obra recebeu alguns dos principais prêmios literários da língua portuguesa, incluindo Jabuti, Oceanos e Leya, consolidando o escritor entre os autores mais relevantes de sua geração.

Na Flib, Itamar participa de encontro com o público em uma programação que promete atrair leitores interessados em discutir as transformações da literatura brasileira contemporânea.

Além de “Torto Arado”, o autor também ganhou destaque com “Salvar o Fogo”, romance que aprofunda discussões sobre poder, violência, pertencimento e resistência.

Ainda no mesmo dia, a programação literária inclui a participação de Marcílio França Castro e Luiz Antônio Simas.

Castro integra a conversa “O Escritor como Leitor”, discutindo os caminhos da criação literária e a influência da leitura na formação dos autores.

Já Simas apresenta a palestra “Memória das nossas histórias”. Historiador, professor e escritor, ele se tornou uma das principais vozes na valorização das culturas populares brasileiras, explorando temas como samba, religiosidade, festas populares e tradições de rua.

A programação deste dia será encerrada com um dos shows mais aguardados da feira.

Sandra Sá sobe ao palco trazendo sucessos que marcaram sua trajetória na música brasileira. Dona de uma voz inconfundível, a cantora se consolidou como referência na soul music nacional e ajudou a construir uma carreira marcada pelo diálogo entre samba-rock, funk, soul e MPB.

11 de julho

Entre os convidados mais aguardados desta edição está o jornalista, escritor e apresentador Pedro Bial. Conhecido por sua atuação na televisão, no jornalismo e na literatura, ele participa da programação do dia 11 de julho, quando fará o lançamento de seu novo livro e um encontro especial com o público.

Ao longo da carreira, o autor construiu uma trajetória marcada pela observação da sociedade brasileira, pela valorização das histórias humanas e pela capacidade de transformar experiências em narrativas capazes de dialogar com públicos diversos.

Também neste dia, o público poderá acompanhar encontros com Ana Martins Marques e Mariana Salomão Carrara.

Considerada uma das vozes mais importantes da poesia brasileira contemporânea, Ana Martins Marques apresenta a conversa “Armadilhas poéticas”. Sua obra é marcada pela capacidade de transformar situações cotidianas em reflexões delicadas sobre linguagem, afetos e experiência humana.

Mariana Salomão Carrara, por sua vez, chega à Flib após consolidar o seu nome entre os principais autores da nova geração da literatura brasileira. Defensora pública e escritora, ela acumula indicações e premiações importantes, além de obras reconhecidas pela crítica especializada.

Neste ano, lançou o romance “Cláudia Vera Feliz Natal”, ampliando uma trajetória marcada pela investigação de temas humanos, sociais e existenciais.

Ao fim da programação, Jorge Vercillo sobe ao palco com um repertório que reúne sucessos acumulados ao longo de décadas de carreira. Conhecido por canções que atravessam gerações, o cantor e compositor apresenta músicas marcadas pelo romantismo, pela sofisticação melódica e pela forte conexão com o público.

Dez anos

Criada em 2015, a Flib tornou-se uma das principais iniciativas de incentivo à leitura em Mato Grosso do Sul. Ao longo de nove edições, o evento reuniu mais de 260 autores, promoveu atividades educacionais com milhares de estudantes e fortaleceu a presença da literatura no interior do Estado.

Neste ano, além de celebrar uma década de existência, a feira presta homenagem a duas figuras importantes da cultura brasileira: a escritora Lygia Fagundes Telles, uma das maiores autoras da literatura nacional, e o escritor e editor douradense Luciano Serafim, que participou ativamente da história do evento e faleceu no ano passado.

Integrante do Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul desde 2025, a Flib também ajuda a consolidar Bonito não apenas como destino turístico internacional, mas como importante polo cultural do Estado.

Com uma programação que reúne grandes nomes da literatura, da música, do teatro e do pensamento brasileiro, a edição comemorativa promete transformar a Praça da Liberdade em um espaço de encontro entre histórias, memórias e diferentes formas de viver a cultura.

>> Serviço

10ª Feira Literária de Bonito (Flib)

Data: 7 a 12 de julho;

Local: Praça da Liberdade – Bonito;

Programação completa: flibonito.com