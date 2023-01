Mari Maria, CEO de uma das marcas de beleza mais desejadas do Brasil lança coleção

Correio B+

Recém-lançada, música ganha videoclipe gravado na Serra da Cantareira em São Paulo, já disponível no canal no YouTube

Essa dupla vem emocionando a todos desde o remake da novela Pantanal.

Depois desse grande sucesso, Almir e Gabriel Sater se encontraram recentemente para o laçamento de sua primeira parceria musical tão esperada pelo público.

A canção "Voa Vagalume" ganhou as rádios e plataformas de todo o Brasil há poucos dias, e agora eles presenteiam os fãs com o clipe da música, lançado sábado no canal do YouTube de Gabriel.

Sim, a canção ganha um vídeoclipe inspirador dessa "dupla" que fez o Brasil se apaixonar em uma das novelas mais marcantes da teledramartugia do país.

A música integra o álbum “Erva Doce”, de Gabriel Sater, que é distribuída pela Valetes Records, bem como o álbum do cantor.

“Voa Vagalume” traz magia, calma e rítmica pantaneira, com uma letra romântica que, agora, embalam o clipe, gravado em dezembro, no “Estúdio da Serra”, de Almir Sater, localizado na Serra da Cantareira, em Mairiporã (SP).

Gabriel e Almir em Pantatal - Divulgação

O encontro inédito entre pai e filho nesta canção foi registrado no videoclipe dirigido por Pedro Pinheiro, da Serrana Produções, com direção de fotografia de Luis Cipull, direção de arte de Sven Beeler e direção artística de Indomável Produções Artísticas e Pedro Pinheiro.

“O público pode esperar muita emoção. Um aguardado encontro entre pai e filho, cantando e tocando nossa primeira composição juntos, eternizado através de um projeto que foi feito com muita dedicação e carinho para todo nosso público fiel”, afirma Gabriel Sater.

O artista destaca, ainda, que é um sonho que se realiza, eternizar esse encontro inédito com esta gravação. “Faz anos que tenho um projeto pessoal de gravar videoclipes/singles com artistas que são referências musicais para minha carreira. Já tive a honra de gravar videoclipes com Luiz Carlos Sá, Renato Teixeira, Paulo Simões, Sérgio Reis e, nesse novo álbum, com João Carlos Martins e Guilherme Rondon. Já estamos trabalhando para gravar outros clipes com Lanna Rodrigues e Negão dos Santos. No futuro, sonho em gravar um clipe com minha tia cantora Gisele Sater e Tadeu Franco, um dos maiores artistas brasileiros, e muitos outros”, finaliza o artista.