MC indígena de MS se apresenta em festival alemão

Cecilia Sfalsin escritora brasileira

"Não permita que a ignorância alheia roube a delicadeza

do seu sorriso e nem a sensibilidade do seu coração...

Isto é ter equilibrio, isto é ter pés no chão, isto é saber viver”.

Adversários estão rindo que só da atitude de figurinha política que mais parece ioiô em suas posições nesse período de pré-campanha. Primeiro foi contra candidatura própria, mas depois decidiu aceitar o lançamento dela, mesmo a contragosto. No momento, está dizendo por aí que poderá integrar a chapa majoritária. Apesar das gargalhadas de uns, há quem afirme que tudo não passa de jogo de cena, pois o nome preferido é outro.

Técnico da equipe masculina da Aldeia Amambai-Guarani, que disputa os Jogos Escolares da Juventude de MS, o indígena guarani-kaiowá Ismael Morel explica porque o time leva maior vantagem em cima dos adversários.

“Nós temos uma grande diferença, que é falar na nossa língua materna, que é o guarani-kaiowá. Então, a gente fala o guarani e usa isso como estratégia para armar a jogada e os não indígenas não entendem. Para nós é uma grande vantagem”.

O candidato Beto Pereira (PSDB) está com apoio de cinco partidos, que têm a missão de auxiliá-lo a tentar conquistar a Prefeitura de Campo Grande. Um deles, o Cidadania, é presidido em MS por Édio Viegas, superintendente no governo do Estado. Outro, o PSD, tem no comando estadual o senador Nelson Trad Filho, que foi eleito pelo então PTB em 2018, na coligação com a chapa tucana. Beto ainda tem o apoio do Republicanos, braço da Igreja Universal do Reino de Deus, chefiado pelo deputado estadual Antonio Vaz.

Outras siglas que formam o arco de alianças da pré-candidatura de Beto Pereira são o PSB e o Podemos. O primeiro tem como presidente o deputado estadual Paulo Duarte. Já o segundo partido tem à frente a senadora Soraya Thronicke, mas segundo os bastidores, quem tem o leme nas mãos é o deputado estadual Pedro Caravina, do PSDB, que é muito ligado ao governador Eduardo Riedel.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que tentará reeleição, ainda está com o time reduzido para a disputa eleitoral. No momento, estaria apenas contando com o apoio do Avante, comandado pelo procurador Sergio Haurfoche. Ela se filiou ao PP, levada pelas mãos da senadora Tereza Cristina, que articula apoio do PL ao nome de sua “pupila política’’ junto a Jair Bolsonaro. Se conseguir, ele deverá ser o mais forte cabo eleitoral de Adriane.

