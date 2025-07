No compasso da poesia latino-americana: um dever chamado integração

DIÁLOGO

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (10)

Silvana Duboc - escritora brasileira "Pensem sempre que hoje é só o começo de tudo, que se houver

algo errado ainda está em tempo de ser mudado e que o resto

de nossas vidas de certa forma ainda está em nossas mãos”. FELPUDA

Deputado estadual do PT de MS criticou o Congresso Nacional por estar, segundo ele, atuando para prejudicar o governo de Lula e citou como exemplo a derrubada do decreto que aumentava o IOF. Chegou a usar o termo “cambada” em referência a parlamentares que votaram contra a medida, alegando que isso prejudicava os mais pobres e beneficiava os ricos.

Afirmou ainda que até partidos que ocupam vagas na administração federal tiveram integrantes que ajudaram na derrubada e, por isso, deveriam pedir para sair e se tornar oposição de vez. Mas sobre a participação petista na administração Riedel não falou nadica de nada. Vai vendo...

Atualizando

Prevista para hoje a votação do projeto que garante aos brasileiros a permanência sem visto por até 90 dias em países europeus. Essa permissão já existe desde 2012.

Mais

Mas, com a atualização, a isenção de visto será por no máximo 90 dias a cada 180 dias. Se aprovado, o projeto de decreto legislativo, que tem relatoria do senador Nelson Trad Filho, vai à promulgação.

Hoje acontece a estreia do espetáculo “We Call It Ballet São Paulo”, que traz uma nova leitura de “A Bela Adormecida”, obra-prima de Tchaikovsky, unindo o encanto do balé clássico a uma estética visual contemporânea. A proposta da companhia é reinventar o balé sem abrir mão de suas raízes. Em um palco escuro, os bailarinos surgem com figurinos iluminados por milhares de pontos de fibra óptica. A cada movimento, criam desenhos de luz no ar. As apresentações acontecem no Auditório do Masp em datas selecionadas, com ingressos disponíveis no site Fever, e têm duração de 60 minutos.

Mariana Barbosa Georges e Assaf Trad Neto

Monica Jafet

Articulando

Os vereadores de Campo Grande poderão votar na atual Mesa Diretora para que continue no comando até o fim do mandato de todos, em 31 de dezembro de 2028. A informação é de que estaria sendo feita articulação para antecipação das eleições internas, que deveriam ocorrer somente no início de 2027. O STF tem se mostrado contrário e já ocorreram casos de a Corte cancelar eleições dessa natureza.

Vapt-vupt

A prefeita Adriane Lopes teve aprovada pela Câmara Municipal, em regime de urgência, proposta para implementar, segundo ela, nova fase de ações administrativas que focam em investimentos para obras de infraestrutura da cidade. Nesses tempos bicudos, haverá necessidade de “cortar na própria carne”, daí que, entre algumas medidas, estão a implantação do teto de gastos, limitando aumento de despesas, bem como a centralização financeira, para melhor gestão de recursos. A bancada do PT votou contra.

Enxugando

A prefeitura divulgou também que, desde o começo deste ano, quando iniciou a reforma administrativa, Adriane Lopes garantiu a otimização de cerca de R$ 20 milhões em despesas com pessoal, imóveis alugados, combustível e outros custos operacionais. O Município enxugou sua estrutura, ainda segundo a prefeitura, em cerca de 30%, com medidas que modernizaram o organograma da gestão sem impactar negativamente a prestação de serviços à população.

Aniversariantes

Marcela Fabrício Bellé,

Guilherme Ferreira Andrade,

Renata Bossoi Moreira Costa,

José Amilton de Souza,

Meire Holsback Alvarenga Garcia,

Mário Sérgio Marinho,

Fumiko Arakaki,

Nelson Seiguem Shirado,

Alexandre Siqueira Gonçalves,

Danielly Pisciolaro,

Jurandir Fausto da Silva,

Genesio Antonio Girolometto,

Hermenegildo Vieira da Silva,

Jorge Afonso da Silva,

Edmar Soken,

Carlos Alberto Xavier de Andrade,

Claudiney Benjamin Soares Lechuga,

Gustavo Faria de Oliveira,

Dr. Luis Carlos Alvarenga Valim,

Daniel Alexandre Vicari,

Waldir Paes Machado,

Eliana Echeto da Silva,

Tereza Cristina Razuk,

Leonardo de Oliveira Millian,

Paulo Ferreira de Souza,

Aparecido Thomazini,

Abadio Alves Costa,

Amarildo Brussamarello,

Dr. Gilson dos Santos,

Ivo Luiz Pereira da Rosa,

Hide Alcides Rezende,

Eudes Pache Corrêa,

João Rodrigues de Oliveira,

Roberto Cesar da Silva Ferreira,

José Almeida Valadares,

Célia Mara Barbosa,

Otacílio de Albuquerque,

Heitor Regalci Galdino,

Fabricio Macedo Medina,

Anajo Costa Metello,

Satoru Hayashida,

Alfredo Matos Destro,

Ciro Antônio Salce Mello,

Eliene Ferreira de Matos,

José Augusto Machado,

Dra. Patrícia Mitie Nakamura,

Elza da Silva Cezar,

Quitéria Nakaya,

Roseli da Silva Maciel,

Expedito Luciano da Silva,

José Murilo Ramalho,

Maria de Lourdes Barros,

Claudir José Schwarz,

GuiIherme Antenor Vieira,

José Mário Fonseca,

Atílio Diniz da Silva,

Fabricio de Melo Albuquerque,

Maria José Martins,

Aracy Lopes,

Mariza Soares dos Santos Farias,

Sandra Regina França,

Ana Maria Silveira Campos,

Regina Caldas dos Santos,

Arlete Alves,

João Batista Grecco Pelloso,

Elina Vieira Saraiva,

Maria Rita Zinn,

Lenita Mendes Lourenço,

Dr. Márcio André Bueno,

Dirce Katumi Takigawa,

Nereu Schneider,

Dr. Joaquim Oliveira Vieira Júnior,

Clarinda Ribeiro Alves,

Lindomar de Oliveira,

Ramão Waldir Ribas de Araújo,

Maria Wilma Casanova Rosa,

Marta Andréia de Oliveira,

Eliete Serra da Silva,

Jackelyne de Araújo Silva,

Elizangela Rodrigues Dias,

Waldemir Souza Chaves,

Marcella Lobo Vieira,

Ana Cristina Zaccarias,

Nelson Tomoyiki Magamati,

Ismael Ventura Barbosa,

Eliel Alves Teixeira,

Dr. Neimar Gardenal,

Enio Rieli Toniasso,

Antonio Emanuel Figueiredo Lins,

Dorival Bernardelli,

Alyne Michaela Rodrigues Ribas,

Katya Mayumi Nakamura Matsubara,

Arthur Gilberto D’Avila,

Eliana Oliveira de Senna,

Claudio Roberto Madruga Junior,

Francisco Martins de Moura,

Antonio Henrique Gaudensi,

Alcindo Interlando de Almeida,

Maria Helena Eloy Gottardi,

Rogéria Bizinotto de Freitas,

Adalgisa Helena dos Anjos Madrilles,

José Mauricio Barcelos Alves Castello,

Marcela Maria Stella,

Artur Gabiatti Morisco,

Anna Paola Lot Soares de Pinho,

Flavia Pizolatto Livramento,

Daiane Fchinkel Brito,

Nadia Maria Fuzeta Peres.

* Colaborou Tatyane Gameiro