No próximo dia 27, o estacionamento da Assembleia de MS vai... Leia na coluna de hoje

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Rita Lee - escritora e cantora brasileira

"Adoro cicatrizes, tatoos da vida. Me fazem lembrar que eu fui mais forte do que aquilo que me feriu...”

FELPUDA

No próximo dia 27, o estacionamento da Assembleia de MS vai se transformar em autêntico arraiá político. A maioria dos deputados deve aparecer a caráter, com chapéu de palha, camisa xadrez e o sorriso ensaiado que só. Não faltarão os tapinhas nas costas, abraços calorosos, selfies com servidores, etc. e tal. Nesse clima, situação e oposição devem trocar os debates por pipoca e muita cordialidade. Afinal, em ano de eleição, ser afável nunca é demais. O objetivo oficial é celebrar os santos de junho; o extraoficial, conquistar a simpatia e, quem sabe, alguns votos. E dê-lhe!

Desafio

Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto que incentiva o humor terapêutico nos hospitais públicos, com direito a palhaçaria hospitalar, comicidade e até sessões de yoga do riso. Intenção é nobre: humanizar atendimento e aliviar o sofrimento dos pacientes e profissionais.

Mais

O problema é que, diante das intermináveis filas, da falta de leitos, demora excessiva para realizar exames e unidades superlotadas, poderá ser difícil encontrar alguém disposto a rir. Talvez o maior desafio do programa seja localizar a graça, né?

Marilene Coimbra, idade nova hoje - Foto: Arquivo pessoal

Isabella Santoni - Foto: Bruno Ryfer

Para pensar

A Defensoria Pública conseguiu reduzir a pena de um condenado por roubo em Campo Grande, após identificar erro na dosimetria aplicada há mais de duas décadas. O TJMS entendeu que a recuperação apenas parcial dos bens roubados não poderia justificar o aumento da pena. O caso reacende debate importante: quantas condenações podem carregar equívocos sem que sejam revisadas? No Direito, às vezes, a última palavra demora anos para ser escrita.

Na mira

O Ministério Público de MS abriu inquérito civil para investigar irregularidades na Unidade de Saúde da Família do Jardim Macaúbas, em Campo Grande. Relatório do Conselho Municipal de Saúde aponta problemas estruturais, falta de medicamentos, e déficit de profissionais, especialmente na enfermagem. O MPMS considera insuficientes as medidas adotadas até agora e requisitou informações à Secretaria Municipal de Saúde.

E agora?

O vereador Marcos Trad levantou questão sobre a nomeação do novo secretário de Obras e Infraestrutura, André de Moura Brandão, que antes de assumir o atual cargo era responsável pelos certames em Campo Grande. O questionamento dele é o seguinte: se o Brandão participou diretamente da elaboração dos editais, da condução das licitações, da assinatura de atos decisórios, como é que agora passa a fiscalizar e executar os contratos “desses mesmos processos”. Vem crise pela frente...

ANIVERSARIANTES

Marilene Moraes Coimbra;

Renatha Camargo;

Jane Serrou Camy Mandetta;

Luciana do Amaral Rabelo;

Juliana de Oliveira Ayala;

Cecília de Oliveira Bernardo;

João Romero de Lima;

Raphael Salles Russo;

Joana Ubalda Pereira de Sant’Ana;

Eneida Peixoto de Azevedo;

João Batista Bandeira Almeida;

Joana Paes de Almeida;

Mário Gonda;

Joanita Rodrigues da Rosa;

Maria José Santos Fernandes;

Emanuel Ubirajara da Rocha Porfírio;

Nelson Fernando Dauer Júnior;

Roberto Shigueo Bando;

Hélio de Lima;

João José Jallad;

Beatriz Barros Marinho;

Dr. Abadio Rezende;

João Antônio de Marco;

Dr. Marcos Vinicius Vieira de Lima;

Dra. Auristela Machado Vidal;

Francieli Mascolli Benante Montalvão;

Daniel Ramalheira;

João Massatoshi Kawaguchi;

Dr. João Roberto de Lima;

Júlio Sacco;

Valterlina Pereira da Silva;

Wellington João Santiago Ramos;

Joana D’Arc Migliorini;

Dênis Renato Damaceno Lima;

João Batista de Cardoso;

Ângela Maria Costa;

João Lemes de Souza;

Túlio Alves Filho;

Sandra Elena Inocêncio;

Iracy Menezes Lourenço;

Sônia Aparecida Pereira;

José Roberto Tecchio;

Sandra Barberato Lobo;

Fábio Jun Capucho;

Gilberto Congro Bastos Filho;

Vanessa Menezes Amorim;

João Gonçalves;

Alberto Duque Portugal;

João Pedro Gay;

Antonio Batista Sancevero;

Ana Lúcia Gomes dos Santos;

Fernando Silva Rocha;

Vicência Bezerra de Souza;

Elenir Rodrigues Pereira;

Fernando de Matos Wanderley Neto;

Thiago Luiz Morente;

Joana Aparecida Stiegler;

Jonia Salgado Schultze;

Aparecida Moura Queiroz;

Gilberto Hidetoshi Ianas;

Joana Lugo de Cáceres;

Bruna Viveiros Barros;

Juliana Gava Boin;

Dorotéa de Araujo Rodrigues;

João Batista Dauria;

Hudson Garcia Moreira;

José Luiz Higa da Silva;

Luiz Batista Sguissardi da Rosa;

Elvira Pinto de Araújo Alarcon;

Dalva Ferreira Leite;

Maria Cristina Borges de Lara Campos;

Deyse Cristina da Silva Dias;

João Paulo Coimbra Neto;

Dulcelina Pereira Nantes;

Renan Fonseca;

Eliene Marta Breguedo do Nascimento;

Elisabeth Maria de Mendonça Silva;

João Batista Trindade Rodrigues;

Glauce Marla Arakaki;

Anaide da Silva Figueiredo;

Lhays Raquel Martins Regis;

André Luiz Fernandez de Moraes;

Fabiano Goes Nagata;

João Batista Ramos de Morais;

João Okogusiku;

Valéria Siqueira Jacini;

João Carlos Diaz Rodrigues;

Volnei Leandro Kottwitz;

Wilson João Bittencourt Bellincanta;

Jorge Luiz Godoy Gabinio;

Paulo Domingos Ribeiro Junior;

João Batista Pereira Lopes;

Léia Souza Pereira;

Paulo Douglas Almeida Moraes;

Armando Albuquerque;

Edilson de Alvarenga;

João Antonio Gusso;

Otávio Nascimento Prestes;

Elisângela de Paula Videgoi;

Scheilla Gauze;

Dilmara Monteiro Ferreira;

Ariadne Nobre de Oliveira Silva;

Rosely Debesa da Silva;

Alessandra Paulino Matheus;

Joana Ramos da Silva Cruz;

Maria de Fátima da Silva Gomes;

Luiza Conci.

Colaborou com Tatyane Gameiro