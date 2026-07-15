Se a corrida ao Senado promete fortes emoções, a escolha dos suplentes... Leia na coluna de hoje

Adrian Rogers - Escritor americano
"...Por cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber.O governo não pode dar para alguém aquilo que tira de outro alguém. É impossível multiplicar riqueza dividindo-a”.
FELPUDA
Se a corrida ao Senado promete fortes emoções, a escolha dos suplentes virou um campeonato à parte. Nunca, nos últimos tempos, tantos interessados disputaram um lugar onde o maior requisito é esperar. Empresários, ex prefeitos e lideranças fazem até fila. Afinal, a suplência pode parecer um banco de reservas. Entretanto, na política brasileira, há quem entre no segundo tempo e termine o jogo como titular. É bom lembrar que numa disputa como essa, até gandulas têm chance. Portanto...
Detalhe
No embate com o governador paulista Tarcísio de Freitas, a ex-ministra Simone Tebet lembra que pesquisas a colocavam em posição confortável para disputar o Senado por MS. O argumento faz sentido, mas deixa de fora um detalhe importante.
Mais
Simone Tebet não encontrou espaço dentro do próprio MDB, que era o seu partido até então. A resistência da cúpula partidária acabou inviabilizando sua pré-candidatura e mudou completamente o rumo de seu projeto eleitoral.
Carona
A Rota Bioceânica virou, digamos, a nova paixão dos pré-candidatos de plantão. Agora, maioria posa para foto como se tivesse carregado a obra nas costas. É verdade que alguns suaram a camisa e brigaram pelo projeto durante anos. Outros, porém, acompanharam tudo de uma confortável distância. Quando muito, só deram uma olhadinha pelo retrovisor da política. Tem gente querendo cobrar pedágio por uma estrada que nunca ajudou a abrir.
“Mágica”
O deputado estadual Lídio Lopes, presidente do Avante, confirmou presença na coligação de apoio à reeleição de Eduardo Riedel, justamente o governo que, tempos atrás, parecia dispensável. Houve época em que recursos estaduais para moradias eram tratados com certo desdém. Hoje o discurso ganhou novos contornos. A política tem dessas “mágicas”: o que ontem era distância, hoje atende pelo nome de aliança.
Bem assim
Nos bastidores, a avaliação é pragmática: a prefeita Adriane Lopes deverá apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel, mas sem ocupar o centro do palco. Ambos são do mesmo partido, o Progressistas, porém a lógica é simples e nada sentimental. Em campanha, nem todo cabo eleitoral soma votos; alguns carregam o risco de fazer a conta diminuir. Política tem um manual próprio de sobrevivência. E um dos capítulos mais antigos ensina que amizade é uma coisa, estratégia eleitoral é outra. E bem diferente.
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Colaborou com Tatyane Gameiro