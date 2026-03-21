diálogo

O jogo político é pesado e os interesses a serem atendidos são muitos...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (21) e domingo (22)

Ester Figueiredo

21/03/2026 - 00h02
Raquel Naveira - poeta de ms

"Sou professora e poeta. Não exatamente nessa ordem. 
Preciso acelerar minhas obras, cobrir folhas e folhas com letras 
e símbolos, retirar desvios e vaidades da caminhada peregrina”.

Felpuda

O jogo político é pesado e os interesses a serem atendidos são muitos, menos o da população. Assim, o que se vê são articulações para que a CPMI do INSS, criada para investigar a roubalheira de bilhões de reais dos aposentados, seja “sepultada”. O mais interessante, para não dizer outra coisa, é que alguns parlamentares cá dessas bandas que vociferaram contra os envolvidos, divulgando a performance nas redes sociais, tomaram um chá de sumiço. É bom que essa galerinha não se esqueça que confiança popular tem prazo de validade. Aí...

Com a finalidade de recuperar os recifes de corais de Porto de Galinhas (PE), uma das mais belas praias do Nordeste brasileiro, é que surgiu a Biofábrica de Corais. A startup pernambucana atuaem uma plataforma flutuante, com biólogos marinhos que trabalham na restauração do ecossistema da região, e proporciona a visita dos turistas para ajudar nessa tarefa.

Segundo informações da Agência Sebrae, o passeio dura aproximadamente três horas e possibilita aprender sobre os recifes de corais e colocar a mão na massa – dando aos turistas a oportunidade de serem das poucas pessoas do mundo a plantarem um coral. Além disso, a empresa de biotecnologia permite a adoção de um coral pelo período de um ano para acompanhar o seu crescimento. A iniciativa da Biofábrica de Corais já é conhecida internacionalmente. 

A experiência integra o projeto Feel Brasil, uma vitrine global com 101 experiências turísticas em 61 municípios brasileiros

Dr. Thalis Bolzan, Neusa Silveira, Dr. Luíz Carlos Silveira e Eduardo Leite
Nilzângela e Juarez Avelar com Raquel Naveira

Alô

Quem está “unha e dedo” com o presidenciável Flávio Bolsonaro é o presidente do PL em MS, ex-governador Reinaldo Azambuja. Ambos têm mantido interlocução constante e, inclusive, discutem estratégias com os demais integrantes da cúpula nacional, para o avanço da corrida presidencial junto à população. Vale lembrar que Azambuja tem as bênçãos de Bolsonaro no comando da sigla no Estado.

Barrando

Está tramitando na Câmara dos Deputados o projeto que proíbe a concessão, a renovação e a manutenção de porte ou posse de arma de fogo para pessoas com histórico de violência contra mulheres, crianças ou adolescentes. Pelo texto, a restrição se aplica a indivíduos condenados por decisão judicial transitada em julgado e também àqueles que são alvo de medidas protetivas de urgência vigentes com base na Lei Maria da Penha.

Queixas

O Procon-MS divulgou o cadastro de reclamações fundamentadas. Foram 12.811 (55,75%) queixas de pessoas sobre produtos ou serviços, que, após análise técnica e comprovação, resultaram em 6.445 reclamações. Os dados completos podem ser consultados no site procon.ms.gov.br.

Aniversariantes

SÁBADO (21)

  • Betina Kirst,
  • Bento Adriano Monteiro Duailibi, 
  • Ana Christina Lopes Puccini,
  • Maurício Antonio Quarezemin, 
  • Adeildo Geronimo Pereira,
  • Lúcia Maria Longen Morais, 
  • Mário Norio Monomi,
  • Renato Paganni,
  • Gilberto Gomes de Almeida,
  • Ivando Bento Grisoste da Silva,
  • Geraldo Francisco Martins Almeida,
  • Jussara Santos Meguerian, 
  • Dr. José Oscar de Souza, 
  • Almirao Rotta, 
  • Maria do Socorro Silva,
  • Evandro Tobias,
  • Nícolas Henrique Cárdenas, 
  • Eledir Barcelos de Souza, 
  • Maria de Fátima Soalheiro, 
  • Marcos Betoni, 
  • Bento Souza Porto,
  • Maria de Fátima Moreira 
  • de Souza e Silva,
  • Rosilene Ferreira Rangel Fernandes,
  • Helio Rodrigues Junior,
  • Miriam Telesca Bigolin, 
  • Dr. Carlos Roberto Dias, 
  • Firmino Bento Pessoa,
  • Ricardo Amorim de Oliveira de Souza,
  • Ailton Sanches, 
  • Orestes Godoy,
  • Adriana Corrêa de Souza,
  • Greice de Oliveira Mafra, 
  • Sibele Fernanda Prado da Silva,
  • Maria José Amaral, 
  • Maria Nogueira de Morais, 
  • Yassuo Kasai, 
  • Rodolfo Afonso Loureiro de Almeida, 
  • Wanda Martins Dias, 
  • Maeli de Medeiros Martins, 
  • Eloisa Helena Castilho Nunes Matos, 
  • Maria Clara Marques, 
  • Ivone Araújo Barros Abes, 
  • Vilma Teixeira de Mello, 
  • Silvia Maria de Araújo Carvalho,
  • José da Silva Maia, 
  • Bento Rodrigues de Oliveira, 
  • Nedson Pereira da Silva, 
  • Regina Betiz da Silva Almeida, 
  • Marty Medeiros,
  • Ana Célia Gerotti, 
  • Sérgio Bento Mestriner, 
  • Júlio José Pereira Forte dos Santos Pigoretti, 
  • Erick Rodrigues Terra, 
  • Jair Roberto Barg, 
  • Fernando Rodrigues Sadakane,
  • Miraci Pereira Kamachi,
  • unézia Barbosa, 
  • Ayrton José Lourenço, 
  • Adelaide Melo Nogueira, 
  • Carlos Benevides, 
  • Waldir Rogério Benetti Filho,
  • Eva Martins Costa,
  • Fabiano Brandão Freitas, 
  • Rogélio Rosa, 
  • Birilo de Castro, 
  • Rosimary Gomes de Arruda Carraro,
  • Mara Regina Cardoso Benites Lima, 
  • Elice Ferreira Giacomeli,
  • Roney Bento Alves Ribeiro,
  • Dulce Ribeiro Tabone,
  • Maria Rita do Amaral Camargo Honda, 
  • Júlio César Pinto de Arruda,
  • Maria Raquel Garcia 
  • de Lacerda Azevedo,
  • Renata Machado Fonseca.

DOMINGO (22)

  • Pe. Antonio Ribeiro Leandro, 
  • Fátima Deolinda Domingues Medeiros, 
  • Caroline Siufi,
  • Walfrido Ferreira de Azambuja Junior, 
  • Marli Vavas, 
  • Lucimar Couto, 
  • João Antonio de Lima,
  • André Luis Xavier Machado,
  • Divino José Sonchine Pereira,
  • José Leonel dos Santos,
  • João Evangelista Candido Teodoro,
  • Estevão Antônio Petrallas,
  • José Carlos de Campos Maciel,
  • Luiz Hernani Pinheiro,
  • João Batista Xavier,
  • Marineide Rodrigues da Silva,
  • Lizandra Petinari, 
  • Milto Schulz, 
  • João Olegário Figueiredo,
  • Dra. Andrea Calepso Paludo,
  • Assaf Jorge Nesrala Filho,
  • João Alexandre,
  • Vania Luisa Rodolfo Toledo,
  • Vitorino da Rosa Lima,
  • Noeli Deiss, 
  • José Antônio Assad e Faria,
  • Cecília Hojaij Carvalho Figueiredo Dobashi, 
  • Ari Paes Corrêa, 
  • Ivana Costa Nasser,
  • Cyrilo Bento da Costa,
  • Moacir Gaia Junior,
  • Marta Contini,
  • Hiroko Mori,
  • Maura Rodrigues dos Santos,
  • Zulmira Maia Freitas,
  • Eleuza Ferreira Duarte,
  • Fernando Luiz Alves Ribeiro,
  • Clélio Costa,
  • José Carlos Gomes,
  • Rosa Miyasato Alves,
  • Deolina Souza de Oliveira,
  • Antônio José Corrêa da Costa,
  • Laura Jane Moreira Santiago,
  • Ney Barbosa,
  • José Carlos Nogueira de Jesus,
  • José de Freitas,
  • Jussara Oliveira da Silva,
  • Moacyr da Silva Junior,
  • Josué da Silva Moraes,
  • Irene Zandonadi Silva,
  • Janes Maria Corrêa Coelho,
  • Ana Verde Selva,
  • Maria Vera Lúcia da Silva Gomes,
  • Dr. Umberto Inácio Cardoso,
  • Cássia Venize Vilanova Veras,
  • Vanessa Pereira Ranunci,
  • Dr. Edmundo José de Souza,
  • Carlos Alberto Bandeira Oliver,
  • Celso Emidio Tormena,
  • Tereza Oshiro,
  • Silvano Jean Franco Guizzo,
  • Eduardo Branches Formiguieri, 
  • Vivian Cristiane Krajeweski de Albuquerque,
  • Darci Cunha, 
  • João Atílio Mariano,
  • Ari Antonio Tieppo,
  • Valdemar Favareto,
  • Márcia Regina Teixeira Minari,
  • Maria Lázara Messias Rampelotti,
  • Valeria Saes Cominale,
  • Clemente Bazan Hurtado Neto,
  • Magida Hazime,
  • Jordachy Massayuky Alencar Ohira,
  • Nataly Bortolatto.

 

Felpuda

O jogo das narrativas, ao estilo dos contos da carochinha "Joãozinho...Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (20)

20/03/2026 00h03

Lya Luft - escritora brasileira

"Lembro-me do passado, não com melancolia ou saudade, mas com a sabedoria da maturidade que me faz projetar no presente aquilo que, sendo belo, não se perdeu”.

 

FELPUDA

O jogo das narrativas, ao estilo dos contos da carochinha “Joãozinho e o Pé de Feijão” e a “Gata Borralheira”, deverá ser a tônica da campanha eleitoral deste ano, dizem alguns observadores do cenário político em MS. Apostam que tanto a esquerda, expert em inventar coisas fantasiosas para ganhar o eleitor, como a direita, que vem com suas fábulas para se contrapor ao adversário, estarão na mesma “Biblioteca do Reino Faz de Conta”. A recomendação que esses analistas fazem é que nem sempre o bem vence o mal, ou vice-versa. E completam: “Muito pelo contrário!” Vai entender...

Diálogo

Certeiro

Durante pronunciamento, dia desses, o senador Marcio Bittar afirmou que o Senado só deveria realizar sabatinas e aprovar novas indicações para o Supremo Tribunal Federal (STF) a partir do ano que vem, após a renovação de dois terços da Casa nas eleições de outubro.

Mais

E disparou: “Este Senado perdeu a legitimidade moral para aprovar a indicação, não apenas do Jorge Messias, mas de qualquer outro nome indicado por esse governo em fim de linha. Não é questão pessoal, é questão de coerência constitucional e de dignidade”. Só!

DiálogoJeferson de Almeida, que hoje completa 60 anos

 

DiálogoDra. Ana Carolina Macedo

Na real

“O século 21 apresenta desafios inéditos, mas o Brasil tem todas as condições para ocupar um papel relevante nesse cenário. Se o mundo se torna mais turbulento, maior deve ser a nossa determinação. Para isso, nossa política externa deve servir ao Brasil, não a circunstâncias partidárias nem a preferências ideológicas pessoais e momentâneas”. Senadora Tereza Cristina durante a promulgação do decreto legislativo que ratifica o acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

Bicudos

Não convidem para a mesma mesa os deputados Dagoberto Nogueira, de MS, e Sóstenes Cavalcante, do RJ. Os dois entraram em confronto por causa da CPMI do INSS. Tudo começou quando Sóstenes fez questão de anunciar nomes de representantes dos estados que “blindaram” algumas figurinhas carimbadas do governo federal. Dagoberto disse que acordo não foi cumprido.

Justificativa

Dagoberto explicou que houve entendimento para que só fossem convocadas pessoas contra as quais havia provas, para evitar que narrativas políticas atrapalhassem as investigações da CPMI. Como votou contra, seu nome foi apontado por Sóstenes Cavalcante como se estivesse “blindando” corrupto, o que, segundo ele, não é verdade. Em seguida, atacou, devolvendo a pecha ao colega de parlamento e dizendo que, este sim, teria que explicar os R$ 470 mil encontrados em sua casa. Para finalizar, Dagoberto mandou-o “limpar a boca”. Afe!

Aniversariantes

Jefferson de Almeida,
Dr. Albino Romero,
Rosana de Lourdes Chinaglia Maiolino,
Dr. Rodrigo Anache Anbar,
Dilma Bernardes dos Santos,
Dr. Rafael Anache Anbar,
Fernando Jorge Albuquerque Pissini,
Dr. Hugo Cleon de Melo Coutinho,
José Alves da Rocha Neto,
Vera Jane de Oliveira,
Rosane Aparecida Ferreira Bacha,
Isabella Vieira Lorenzetti,
Sérgio Mamede de Godoy,
Maria Celia Pinto Ramiro,
Hermenegildo Sanches Cabanhas,
Angélica de Fátima Serrano Gomes,
Tadeu de Souza Lourenço Ferreira,
Emiliana dos Santos Côrtes Fortes,
José Augusto da Silva Faria,
Amin Feres,
Sônia de Souza Baís,
Gisele Pacheco Mendes,
Neide Adriana Espíndola Dias,
Daria Miesuco Miyahira,
Fernanda Penko,
Fernando Tozzi Urias,
Franciane Rodrigues,
Nilde Clara de Souza Benites Brum,
Alcira Balbuena,
Adelson Taveira Vilela,
Sandra Cardoso Martins Cassone,
Silvia Amaral Siqueira Wanderley,
Jocenir da Silva Dutra,
Maria Madalena Teodoro Pinheiro,
Andrea Helena Érnica,
Dolores Ramires Duque,
Ledir de Lima Kalife,
Gerson de Souza Brandão,
Ronaldo da Silva Botelho,
Eunice Dias,
Marina Fonseca,
Guilhermino Pereira dos Santos,
Jamil Razuk,
Ana Cristina Ximenes,
Maria de Fátima Sobral de Figueiredo,
Vânia Jacques Monteiro Leite,
Mônica Cristina Borges de Barros,
Dr. Ailton Eller,
Ruy Bueno Júnior,
Ariadne Fittipaldi Gonçalves,
Ligia Franciscon Ricardo,
Carlos Eduardo Nahas,
Márcia Abrão Lacerda,
José Maria Braga,
Antônio João dos Santos Júnior,
Evandro Espírito Santo,
Alércio de Souza Frigaray,
Maria do Carmo Flôres Arruda,
Ana Maria Freire Ribeiro,
Carlos Eduardo Fonseca Assis,
Wanessa de Souza,
Avenir de Oliveira Silva,
Josefa Gilbertina Siqueira Neto,
Hecy Mary Diniz Gonçalves,
Cristiane Riquelme de Almeida,
Alice Prado de Lima,
Renata Saad Coppola,
Carmem Silva,
Léa Alves Ferreira,
Nivaldo Vieira da Rocha,
Lidio Vargas,
André Luiz Silva da Cruz,
Sonilton da Vera Cruz Silva,
Adalardo da Costa Lopes Filho,
Vera Lúcia Amaral de Oliveira Pereira,
Maria Luiza de Lima Barbosa,
Leopoldo Masaro Azuma,
Anavitória Garcia Vida de Oliveira Vilela,
Anizio Eduardo Izidorio,
Sandra Regina Amaral de Oliveira Pereira,
Antonio de Oliveira Mendes,
Bento Biagi,
Samir Eurico Schuck Mariano,
Daniela Fernandes Peixoto Coinete,
João Batista Mancini Coelho,
Demis Fernando Lopes Benites,
Said Elias Kesrouani,
Renato José Bacha,
Thiago Miotello Valieri,
Leidiane Bottari,
Fausto André da Rosa Migueis,
Rosiane da Cruz de Freitas,
Lúcio Henrique Bittar,
José Carlos Garcia Nantes,
Ivo Osmar Kochenborger,
Jair Alberto Carmona,
José Adauto do Nascimento,
Márcia Ramos de Azevedo Silva,
José Bonifácio Amorim dos Santos,
Elisa Tôrres da Cruz,
Larissa de Assis Brasil,
Glenda Alves Machado,
Mário Sérgio de Oliveira Barbosa,
Mara Cristina Lopes Cruz,
Carlos Henrique Moreira da Luz,
Luzia Pereira da Silva.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Alerta

Diabéticos devem ter cuidado redobrado com a saúde bucal

No Dia Mundial da Saúde Bucal, especialista alerta que inflamações na gengiva podem agravar a diabetes e reforça a importância do acompanhamento odontológico regular para prevenir complicações

19/03/2026 09h00

Higiene bucal diária é essencial para a prevenção de complicações odontológicas

Higiene bucal diária é essencial para a prevenção de complicações odontológicas

Celebrado no dia 20 de março, o Dia Mundial da Saúde Bucal chama a atenção para a ligação direta entre a saúde da boca e o funcionamento do organismo como um todo. Entre os pontos de maior preocupação está a relação entre doenças gengivais e a diabetes, condição que afeta milhões de brasileiros e exige cuidados contínuos.

Especialistas alertam que problemas bucais podem interferir diretamente no controle da glicose no sangue, agravando o quadro de quem convive com a doença. Ao mesmo tempo, o descontrole glicêmico também aumenta o risco de complicações na cavidade oral, criando um ciclo que exige atenção redobrada e acompanhamento multidisciplinar.

A conexão entre saúde bucal e diabetes é considerada bidirecional. Isso significa que uma condição pode influenciar diretamente a outra. Segundo a cirurgiã-dentista e especialista em periodontia Marina Lua Manfrin Martins, quando os níveis de glicose estão elevados, o organismo se torna mais vulnerável a infecções, inclusive na boca. 

Esse cenário favorece o surgimento de inflamações gengivais, como a gengivite e a periodontite, que atingem não apenas a gengiva, mas também os tecidos de sustentação dos dentes.

Em contrapartida, essas infecções aumentam o processo inflamatório no corpo, dificultando ainda mais o controle da glicemia.

“Quando os níveis de glicose no sangue estão elevados, o organismo fica mais suscetível a infecções, inclusive na cavidade bucal. Ao mesmo tempo, infecções bucais podem aumentar a inflamação no organismo e dificultar o controle da glicemia”, explica a cirurgiã-dentista.

Na prática, isso significa que uma pessoa com diabetes descompensada tem maior probabilidade de desenvolver problemas bucais, e esses problemas, por sua vez, tornam o controle da doença ainda mais difícil.

Um dos principais pontos dessa relação está no impacto da inflamação no organismo. Doenças gengivais provocam uma resposta inflamatória contínua que pode aumentar a resistência à insulina, hormônio responsável por regular os níveis de açúcar no sangue.

“Essas doenças provocam um processo inflamatório no organismo que pode aumentar a resistência à insulina, hormônio responsável por controlar os níveis de açúcar no sangue”, afirma Marina.

Com isso, o corpo passa a ter mais dificuldade para utilizar a glicose de forma adequada, elevando ainda mais os níveis glicêmicos. Esse processo pode contribuir para o agravamento da diabetes e aumentar o risco de complicações sistêmicas, como doenças cardiovasculares e problemas renais.

Além disso, pacientes com diabetes frequentemente apresentam outros problemas bucais associados, como a xerostomia, infecções recorrentes e cicatrização mais lenta após procedimentos odontológicos, o que pode tornar tratamentos mais complexos e prolongados.

IMPACTOS

Os efeitos das doenças bucais em pessoas com diabetes não se limitam ao aspecto clínico. A dor, o desconforto ao mastigar e até a perda de dentes podem impactar diretamente a alimentação e a nutrição, dificultando ainda mais o controle da glicemia.

Pacientes com dor ao mastigar, por exemplo, tendem a evitar alimentos mais duros ou fibrosos, como frutas, verduras e proteínas magras, optando por alimentos mais macios e, muitas vezes, mais ricos em carboidratos simples. Esse padrão alimentar pode agravar o descontrole glicêmico.

Além disso, questões como mau hálito persistente e alterações estéticas podem afetar a autoestima e a vida social, o que reforça a importância de um cuidado integral que considere não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional.

DOENÇAS GENGIVAIS

Estudos e a prática clínica indicam que pessoas com diabetes têm maior predisposição ao desenvolvimento de doenças periodontais. Isso ocorre não apenas por conta da imunidade mais baixa, mas também pelas alterações na circulação sanguínea e na resposta inflamatória do organismo.

A gengivite, estágio inicial, costuma se manifestar com vermelhidão, inchaço e sangramento durante a escovação. Já a periodontite, forma mais avançada, pode levar à destruição dos tecidos que sustentam os dentes, resultando até mesmo na perda dentária.

Em casos mais graves, os dentes podem apresentar mobilidade, um sinal de comprometimento significativo da estrutura óssea e gengival. Esse tipo de situação exige tratamento especializado e pode impactar diretamente a qualidade de vida do paciente.

“Em casos mais avançados, também pode ocorrer mobilidade dentária, quando os dentes passam a apresentar movimento por causa do comprometimento dos tecidos que os sustentam”, alerta a docente.

Alguns sintomas na cavidade bucal podem indicar que a diabetes não está bem controlada. Ficar atento a esses sinais é fundamental para buscar ajuda profissional o quanto antes.

Entre os principais indícios estão: Gengivas vermelhas, inchadas ou sensíveis; sangramento frequente durante a escovação ou uso do fio dental; mau hálito persistente; sensação constante de boca seca; presença de feridas que demoram a cicatrizar; infecções bucais recorrentes.

Esses sinais não devem ser tratados como problemas isolados. Muitas vezes, eles refletem um desequilíbrio maior no organismo e podem ser o primeiro indicativo de que o controle glicêmico precisa ser revisto.

PREVENÇÃO DIÁRIA

Apesar dos riscos, a boa notícia é que a maioria das complicações pode ser evitada com cuidados simples no dia a dia. A higiene bucal adequada é a principal aliada na prevenção de doenças gengivais, especialmente para pessoas com diabetes.

A recomendação inclui escovar os dentes após as refeições, utilizar fio dental diariamente e manter uma boa hidratação para evitar a boca seca. O uso de enxaguantes bucais pode ser indicado em alguns casos, sempre com orientação profissional.

Outro ponto essencial é o controle da diabetes. Manter os níveis de glicose dentro dos parâmetros recomendados ajuda a reduzir significativamente o risco de infecções e inflamações, inclusive na boca.

Além da higiene, hábitos de vida têm papel fundamental na manutenção da saúde bucal e no controle da diabetes. Uma alimentação equilibrada, rica em fibras, vitaminas e minerais, contribui tanto para a saúde das gengivas quanto para o controle glicêmico.

Evitar o consumo excessivo de açúcares e alimentos ultraprocessados é uma medida importante, já que esses produtos favorecem tanto o aumento da glicose no sangue quanto o desenvolvimento de cáries e inflamações gengivais.

O tabagismo também merece atenção. Fumar aumenta significativamente o risco de doenças periodontais e dificulta a cicatrização, e é um fator agravante especialmente perigoso para pessoas com diabetes.

Além dos cuidados em casa, o acompanhamento regular com o dentista é indispensável. Para pessoas com diabetes, a recomendação geral é realizar consultas a cada três a seis meses, dependendo do quadro clínico.

Essas visitas permitem identificar precocemente qualquer alteração na gengiva ou nos dentes, evitando a progressão de doenças e reduzindo a necessidade de tratamentos mais invasivos.

Durante o atendimento, o profissional também pode orientar sobre técnicas adequadas de higiene bucal, indicar produtos específicos e avaliar a necessidade de intervenções preventivas, como limpezas mais frequentes.

Outro ponto destacado por especialistas é a importância da integração entre diferentes áreas da saúde. O acompanhamento de pessoas com diabetes deve envolver não apenas médicos, mas também dentistas, nutricionistas e outros profissionais.

Essa abordagem integrada permite um cuidado mais completo, considerando todos os fatores que podem influenciar o controle da doença. 

Em muitos casos, o dentista pode ser o primeiro a identificar sinais de descontrole glicêmico, encaminhando o paciente para avaliação médica.

MAIS LIDAS

1

Juiz manda advogado devolver R$ 21,7 milhões tomados de cliente
desapropriação de fazenda

/ 12 horas

Juiz manda advogado devolver R$ 21,7 milhões tomados de cliente

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3640, quinta-feira (19/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3640, quinta-feira (19/03): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3640, quinta-feira (19/03)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3640, quinta-feira (19/03)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6980, quinta-feira (19/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6980, quinta-feira (19/03): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2986, quinta-feira (19/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2986, quinta-feira (19/03): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
Constantino

/ 1 hora

Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
O médico servidor e a aposentadoria especial
Juliane Penteado

/ 1 dia

O médico servidor e a aposentadoria especial
Seguro de Vida Resgatável
Provenzano

/ 2 dias

Seguro de Vida Resgatável

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Constantino

/ 4 dias

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026