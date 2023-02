O que o SAG Awards revelou: o Oscar pode ter "surpresas"

Correio B+

Na gastronomia do Correio B+ desta semana, um prato típico carioca para quem gosta de carne com acompanhamentos deliciosos

Para quem gosta de uma carne saborosa e suculenta, sem dúvida vai gostar desse prato com essência e cultura carioca.

O Filé à Osvaldo Aranha recebe esse nome em homenagem ao diplomata brasileiro Osvaldo Euclides de Souza Aranha que, entre as décadas de 1930 e 1940, costumava almoçar no restaurante Cosmopolita cujo o apelido era "Senadinho", no bairro da Lapa no Rio de Janeiro, local de concentração de políticos da era Getúlio Vargas.



O prato é um filé mignon alto, coberto com alhos laminados, batatas e um toque especial que traduz a homenagem ao diplomata: o arroz e a farofa juntos, misturados com o molhinho da carne.

Na capital da gastronomia do Brasil, São Paulo, uma rede de bares cariocas tem em seu cardápio o tão famoso Filé à Osvaldo Aranha (com o seu toque especial que é a couve refogada no alho), e a sócia proprietária do Grupo Hungry Mariele Horbach que também é culinarista e responsável pelas cozinhas dos botecos, ensina pra gente como fazer esse filé suculento que só de ver na foto dá água na boca.



Na gastronomia do B+ desta semana, vamos surfar em ondas cariocas e reproduzir em casa esse delicioso prato tão tradicional da cidade maravilhosa. Anota tudo aí!

Filé à Oswaldo Aranha

Ingredientes:

250g de filé mignon em medalhão

100g de bacon em cubinhos

100ml de óleo ou 2 colheres de manteiga

150g de couve cortadas em tiras

200g de farinha mandioca

5 dentes de alho grandes

2 batatas médias Asterix (casca rosada)

1 xícara de arroz branco

1 pitada de sal a gosto

Modo de preparo:

- Farofa

Frite o bacon na manteiga ou óleo, acrescente a farinha de mandioca, toste um pouco e acerte o sal.

- Alho

Fatie 6 dentes em lâminas finas e frite por imersão em óleo vegetal até dourar de leve.

- Batatas

Descasque as batatas e corte em lâminas de 0,5 cm de espessura na longitudinal.

Dê um pré-cozimento e frite no óleo.

Acrescente sal a gosto.

- Arroz

Cozinhe o arroz branco normal.

- Filé

Tempere com sal e pimenta do reino e frite-o em formato de medalhão numa frigideira com um fio de óleo.

O ponto da carne tem que ser mal passado para o suco da carne ser misturado no arroz.

- Couve

Doure de leve 1 dente de alho amassado em 3 colheres de azeite e acrescente a couve, só até murchar um pouco. Sal a gosto.

Montagem do prato:

Misture o arroz na farofa e puxe o arroz misturado na farofa com o molho da carne.

Acrescente a batata portuguesa, a couve e coloque as lâminas de alho em cima da carne.

Obs: A couve foi um ingrediente que adicionamos para a releitura do prato que fizemos para o cardápio dos bares do Grupo Hungry.