Obra atualiza material que virou bíblia da administração pública

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Richard Gere - ator americano "Quando se afastarem de você, deixa-os ir. O seu destino nunca

está amarrado a quem deixa. E isso não significa que sejam pessoas ruins. Significa apenas que a parte deles na sua história acabou!” FELPUDA

Tem gente que estaria “rachando” (ops!) de rir de alegria com esquema montado, em que uns e outros, como bons parceiros, estão usufruindo do mais doce mel na chupeta. A farra, por enquanto, está boa para a tchurminha, mas tem gente que estaria de olho na festança, que poderá virar escândalo e deixar a galera, hoje unida, “rachadinha” na hora do vamos ver. Como o tempo é o senhor da razão, resta aguardar

para ver até quando conseguirão levar isso adiante.

No acostamento

A situação política do ex-deputado Marçal Filho (sem partido) não é nada boa. Ele se desfiliou do PP com o aceno de uma ala do PSDB para entrar na sigla e ser o nome do partido para disputar a prefeitura de Dourados.

Mais

Entretanto, Marçal não é unanimidade no ninho tucano, onde há bicadas e penas voando de outras aves emplumadas que têm o mesmo desejo. Por enquanto, não aconteceu nem uma coisa nem outra. A continuar assim...

Sandy é a artista brasileira convidada para se apresentar ao lado de Andrea Bocelli no Brasil. Ele se apresentará em Belo Horizonte (MG) no dia 17 de maio. No dia 21, seu show será no palco da Arena BRB

Mané Garrincha, em Brasília. Nos dias 25 e 26, no Allianz Parque, em São Paulo, Bocelli encerrará a turnê pelo País. É possível adquirir a entrada social, acessível ao público em geral, que terá parte de sua renda destinada à organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Chegando

A partir de hoje, o PSB passa a ter representante na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. É que o presidente estadual da legenda, Paulo Duarte, enfim assume a cadeira de deputado estadual, no lugar que era ocupado por Rafael Tavares (PRTB), cassado porque seu partido desrespeitou a cota de gênero em 2022.

A posse está marcada para as 10h.

Mas, porém...

A construção de um hospital municipal em Campo Grande ao custo de R$ 200 milhões, anunciada em 2023, não teria passado de simples arroubo para foguetório. É o que ficou demonstrado na audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde à Câmara Municipal, no dia 29 de fevereiro. A titular, Rosane Leite e Melo, que substituiu recentemente no comando do órgão o vereador Sandro Benites, suou frio para tentar explicar o inexplicável.

Invisível

A respeito do projeto do hospital, previsto para ter 250 leitos, a secretária recorreu à obviedade para dizer que Campo Grande necessita do estabelecimento. Depois, partiu para a futurologia: a de que a administração tem até 2025 “para dar uma resposta” à população, como se não viesse uma eleição pela frente e com resultados imprevisíveis. O vereador Dr. Rocha disse que ficou claro que não há projeto e que,

se os conselhos de saúde não têm acesso a ele, então, é uma proposta “secreta”.

