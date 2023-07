Os Paralamas do Sucesso, Linn da Quebrada e muitas outras atrações

Show com Celito, Gilson Espíndola e Guilherme Rondon; hoje, às 20h, no Teatro do Mundo, com entrada gratuita mediante doação de 1 kg de alimento para a Cufa - DIVULGAÇÃO

É hoje. Sem tocar na Capital há mais de uma década, Os Paralamas do Sucesso sobem ao palco do Ondara Palace Buffet (Parque dos Poderes) nesta sexta-feira, às 22h, para apresentar o show da turnê “Clássicos”.

Herbert Vianna (vocal e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria), mesmo trio que formou os Paralamas em 1982, estarão à frente de uma banda com outros instrumentistas que os acompanham já faz décadas, a exemplo do trombonista João Bidu e do tecladista João Fera.

“Alagados”, “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Saber Amar”, “Uma Brasileira” e “Aonde Quer que Eu Vá” são apenas alguns dos sucessos do grupo que prometem embalar o público do show. Os ingressos estão esgotados há mais de 90 dias, segundo a Pedro Silva Promoções, responsável pela produção local do evento.

Para além do rock temperado d’Os Paralamas, também hoje, às 20h, Celito, Gilson Espíndola e Guilherme Rondon fazem a segunda noite do show “Comitiva Pantaneira – Vem pra Cá” na Estação Cultural Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro). A entrada é um quilo de alimento não perecível, mediante reserva no Sympla.

Os alimentos arrecadados serão encaminhados à Central Única das Favelas (Cufa) para posterior doação. O show será transmitido via streaming pela Rede Educativa MS. Sandro Moreno (bateria) e Gabriel de Andrade (guitarra) também estarão no palco.

A apresentação é definida pelos três artistas veteranos como uma “ode à riqueza musical que deságua pelas bandas de Mato Grosso do Sul”. No repertório, composições de Paulo Simões, da Família Espíndola, de Guilherme Rondon, de Almir Sater, de Geraldo Rocca, de Délio & Delinha e de Dino Rocha. “É um projeto que a gente quer circular”, anuncia Celito, sobre a iniciativa, que conta com patrocínio do governo do Estado.

LINN NA PARADA

Linn da Quebrada é o grande destaque da 20ª Parada LGBT+ de Campo Grande, a ser realizada amanhã, a partir das 18h, na Praça do Rádio, com acesso gratuito. O show da cantora está previsto para começar às 21h.

Sob o tema “Discurso de ódio não é liberdade de expressão! Eu exijo respeito!”, a parada é uma realização da Associação de Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATTMS) e traz na programação dezenas de atrações da Capital, entre as quais Lady Afroo, Beca e Gaia Arte, Deh Leão, Yasmin Fontes, Anastadence, Luna Negra Cia de Dança e a Escola de Samba Deixa Falar.

DANÇA

Hoje, amanhã e domingo, às 19h30min, na Casa de Ensaio, a Cia Dançurbana oferece mais um programa da Temporada Quanto Custa?, com a apresentação de dois solos: “Euphoria”, com Lívia Lopes, inspirado no artista novaiorquino Jean-Michel Basquiat (1960-1988), e “A Pele de Dentro”, com Ariane Nogueira, que explora “as matrizes corporais afro-brasileiras e as sensações latentes de seu próprio corpo” (mais informações na página B4).

Ingressos gratuitos pelo Sympla, mas a Dançurbana exorta o público a contribuir com algum valor em dinheiro, dentro das possibilidades de cada um, como forma de incentivo à produção independente. A Casa de Ensaio fica na Rua Visconde de Taunay, nº 203, Amambaí.

Somente hoje, no Sesc Cultura, às 19h, pelo projeto Sesc Encena, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges apresentam o espetáculo “Procedimento #6”, que cruza elementos de dança contemporânea com experimentações de videoimagens projetadas.

A performance “aciona dispositivos que articulam paisagens, onde a imagem é trabalhada como uma memória de memórias, acionando códigos que distorcem a matéria visível e frágil do corpo”. Ingressos gratuitos também pelo Sympla.

ANDRÉ ALVEZ

O escritor André Alvez lança hoje, às 19h, na Plataforma Cultural, o livro “Todo Bicho Alado Sente Medo do Vento”, com o qual foi um dos vencedores do Prêmio Ipê de Literatura.

A obra de contos e crônicas é a sétima escrita por Alvez, autor do romance “A Bruxa da Sapolândia”, entre outros títulos. “Tenho uma relação muito íntima com o vento. É o sopro do vento que me move a escrever”, diz Alvez, que dedica parte dos textos a situações e impressões sobre Campo Grande. O livro estará à venda por R$ 48.

CINEMA

Nos cinemas, Margot Robbie encabeça o elenco de “Barbie”, com Ryan Gosling no papel de Ken, parceiro de aventuras da boneca do título que inspirou o longa-metragem dirigido por Greta Gerwig. “Depois de ser expulsa de Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade”, diz a sinopse.

“Oppenheimer”, que também estreou na Capital, é outro lançamento que vem dando o que falar. Motivo: o modo exasperante como retoma o surgimento da era nuclear. No novo filme do diretor Christopher Nolan (“Tenet”, “Dunkirk”, “A Origem”), Cillian Murphy vive J. Robert Oppenheimer, físico responsável pelo Projeto Manhattan, que leva ao desenvolvimento da bomba atômica.