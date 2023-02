Plataformas de filmes on-line disponibilizam produções para quem prefere curtir a folia em casa

Bombástica: a surpreendente trajetória da atriz Hedy Lamarr (1914-2000) é o tema de "Bombshell", dirigido por Alexandra Dean, disponível no Sesc Digital no dia 16 de agosto - Divulgação

De documentários brasileiros com temática engajada a ficções de sucesso produzidas na Escandinávia.

Bastante eclética e com um viés mais dedicado ao cinema autoral, a seleção de filmes que duas das mais importantes plataformas brasileiras de streaming gratuito disponibilizaram, no período carnavalesco, garante uma imersão de primeira, em termos de forma e conteúdo, para quem prefere as atrações da telinha

à agitação das ruas.

Em cartaz por pelo menos 30 dias, quatro novas estreias são o destaque da plataforma Sesc Digital, com acesso por dois endereços: sescsp.org.br/cinesesc ou sescsp.org.br/cinemaemcasa.

“The Square – A Arte da discórdia”, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes 2017, e “Força Maior”, longa sueco indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2015, ambos dirigidos por Ruben Östlund; o documentário “Bombshell: A História de Hedy Lamarr”, dirigido por Alexandra Dean, sobre a musa do cinema que também foi uma pioneira em inventos tecnológicos; e “O Vento Lá Fora”, mais um documentário, com direção de Marcio Debellian, a partir da obra de Fernando Pessoa (1888-1935).

Na plataforma Itaú Cultural Play (IC Play), os filmes de não-ficção também encabeçam a lista, com a estreia de trabalhos premiados no Festival É Tudo Verdade.

Entre os filmes, estão “O Prisioneiro da Grade de Ferro: Autorretratos” (2003), eleito pela crítica como um dos principais documentários brasileiros de todos os tempos, e “Aboio” (2005), que está no catálogo do Museu de Arte Moderna de Nova York (Moma).

O acesso é pelo site itauculturalplay.com.br ou pelo app nos dispositivos móveis Android e iOS. Confira, a seguir, mais informações das principais estreias nas duas plataformas.

“THE SQUARE”

O filme conta a história de Christian (Claes Bang), um respeitado curador de arte que tenta desesperadamente atrair mais visitantes ao museu que dirige em Estocolmo.

Porém, após ter o celular roubado, ele perde o controle de seu trabalho e de sua vida, o que acaba por provocar situações drásticas capazes de colocar em jogo seus próprios princípios.

Dir.: Ruben Östlund. Suécia. 2017. 151 min. Ficção. 16 anos. Até 16 de março

no Sesc Digital.

“FORÇA MAIOR”

Ebba (Lisa Loven Kongsli) e Thomas (Johannes Bah Kuhnke) vão esquiar nos alpes franceses com seus dois filhos.

Quando os quatro almoçam em um restaurante, uma avalanche ameaça soterrar o local. Nenhum deles fica ferido, mas a atitude de Thomas durante o incidente pode causar danos irreparáveis. Dir.: Ruben Östlund. Suécia, Noruega, França e Dinamarca. 2014. 119 min. Ficção. 12 anos. Até 16 de abril no Sesc Digital.

“BOMBSHELL”

Os fãs de Hedy Lamarr (1914-2000), considerada até hoje uma das mulheres mais lindas que já existiram, pouco conheceram os seus dons relacionados ao intelecto: além de atriz, ela se dedicava a inventos eletrônicos e mecânicos.

Foi por meio do seu precursor “sistema de comunicações secreto” que a imigrante judia ajudou os aliados na vitória contra os nazistas. Dir.: Alexandra Dean. EUA. 2017. 98 min. Documentário. Livre. Até 16 de agosto no Sesc Digital.

“O VENTO LÁ FORA”

Apresenta a professora Cleonice Berardinelli (1916-2023) e a cantora Maria Bethânia lendo poemas de Fernando Pessoa. A leitura, apresentada ao público uma única vez, na Flip 2013, foi filmada em estúdio com a presença de convidados.

O documentário se constrói a partir do registro dos ensaios para a leitura, das conversas e da pesquisa sobre a obra do poeta. Dir.: Marcio Debellian. Brasil. 2014. 62 min. Livre. Até 16 de abril

no Sesc Digital.

“ELEVADO 3.5”

O documentário destaca um dos cenários emblemáticos dos paulistanos na atualidade, o Minhocão, e mostra que os 3,5 km de extensão da via expressa do centro de São Paulo guardam casas, lojas, habitantes, passantes e memórias de um tempo que precede sua construção.

Premiado como melhor longa-metragem no Festival É Tudo Verdade. Dir.: Maíra Santi Bühler, Paulo Pastoren, João Sodré. Brasil. 2007. 75 min. 10 anos. No IC Play.

“CIDADÃO BOILESEN”

Mergulhando no período mais truculento da ditatura militar no País, o documentário destaca a história do empresário dinamarquês Henning Boilesen (1916-1971), um dos financiadores da repressão à luta armada e da tortura de presos políticos.

Sua história traz à tona a relação entre o empresariado brasileiro e os militares no poder. Dir.: Chaim Litewski. Brasil. 2009. 92 min. 12 anos.

No IC Play.

“ABOIO”

Com uma abordagem poética, o documentário mostra que, nas regiões da caatinga, os vaqueiros guiam a boiada com um canto tradicional cada vez mais raro: o aboio.

Suas vozes atravessam os caminhos semiáridos, entoando sobre o tempo e as vidas que habitam a paisagem sertaneja. A terra e a luz do sertão se tornam tão protagonistas quanto eles próprios. Dir.: Marília Rocha. Brasil. 2005. 73 min. Livre. No IC Play.

“GERALDO FILME”

O documentário tem como subtítulo “Crioulo Cantando Samba Era Coisa Feia” e revela a história de grandes compositores que conviveram com este pioneiro do samba.

Mais do que traçar um perfil do personagem-título, trata-se de um percurso sobre a história do samba e da cultura negra na cidade de São Paulo, dos antigos cordões carnavalescos até as atuais escolas de samba. Dir.: Carlos Cortez. Brasil. 1998. 53 min. Livre. No IC Play.

“PRISIONEIRO DA GRADE”

Em um debate sobre a realidade do sistema penitenciário do País, os prisioneiros são os efetivos protagonistas do documentário “O Prisioneiro da Grade de Ferro: Autorretratos”, que aborda as circunstâncias de quem viveu no Carandiru, o maior presídio da América Latina.

Dir.: Paulo Sacramento. Brasil. 2003. 123 min. 16 anos. No Itaú Cultural Play.

“DONA DÓRA”

O curta-metragem “Dona Dóra – A Mística do Boi” traz entrevistas e cenas captadas durante o Carnaval de Camaragibe (PE), registrando a celebração do Boi Rubro-Negro. Trata-se de uma brincadeira de rua, criada na década de 1960, que anima a cidade pernambucana entre os saberes tradicionais e a fé.

O curta mostra ainda a admiração por Dona Dóra, fundadora do bloco, e o trabalho voluntário da comunidade para a festa. Dir.: Adalberto Oliveira. Brasil. 2021. 12 min. Livre. No IC Play.

