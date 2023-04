Receita saborosa: aprenda a fazer a sua própria manteiga

agenda cultural

25 anos depois, Marisa Monte faz show na Capital; fim de semana tem ainda tributo a Dercy Gonçalves, Grupo UBU, mostra de gravuras e, nos cinemas, Nicolas Cage atacando de vampiro

Demorou, mas finalmente chegou a hora. Depois de 25 anos sem se apresentar em Campo Grande, Marisa Monte volta à Capital, hoje, com a turnê “Portas”. Desde o lançamento de “MM”, o primeiro álbum, em 1989, puxado pelo megahit “Bem Que Se Quis”, são mais de 30 anos de carreira, mais de 13 álbuns e 10 milhões de cópias vendidas, além de quatro prêmios Grammy Latino na bagagem.

Expoente da geração das chamadas cantoras ecléticas, e talvez a pioneira na atribuição desse rótulo pela imprensa musical, Marisa nunca deixou que o desejo de experimentar novidades e resgates em seu trabalho lhe ofuscasse o faro para grandes sucessos.

Sua trajetória musical é marcada por grandes parcerias, como as realizadas com os cantores Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, por meio do projeto Tribalistas.

A apresentação será no Guanandizão, com início previsto para 21h45min. Às 20h45min, está programado um show de abertura com a cantora sul-mato-grossense Dora Sanches.

A produção local informa que reforçou a segurança nas imediações do ginásio, localizado no Bairro Amambai, com equipe própria e a parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Bombeiros, paramédicos e ambulâncias também fazem parte do esquema montado.

Os ingressos disponíveis custam de R$ 300 a R$ 1.000 (inteira) por pessoa mais taxas e podem ser parcelados em até quatro vezes no cartão de crédito.

Vendas na loja Hoover, no primeiro piso do Shopping Campo Grande, por delivery Pix, pelo telefone (67) 99156-4363, ou no site eventim.com.br.

No show da turnê, que tem o mesmo nome de seu mais recente álbum, e que começou a ser realizada no ano passado, Marisa canta músicas que estão no novo disco e outras canções importantes de sua carreira, a exemplo de “Ainda Bem”, “Depois”, “Não Vá Embora”, “Vilarejo”, “Beija Eu”, “Bem Que Se Quis”, “Calma”, “Já Sei Namorar” e “Na Estrada”.

Foram 71 shows da turnê em 46 cidades no ano passado, com público total de 215 mil pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Itália, na Bélgica, na Espanha, em Portugal, na França, no Chile, no Uruguai e na Argentina.

SEMPRE DERCY

Um dos maiores nomes brasileiros da comédia, Dercy Gonçalves (1907-2008) serve de mote para “Nasci pra Ser Dercy”, montagem com Grace Gianoukas no elenco, sob a direção de Kiko Rieser, que ganha sessão única às 20h deste sábado, no Teatro Glauce Rocha.

Os ingressos – de R$ 40 (meia para o setor C) a R$ 120 (inteira para o setor A) – estão à venda no estande da Pedro Silva Promoções do Comper Jardim dos Estados ou pela internet (pedrosilvapromocoes.com.br). Informações pelo WhatsApp: (67) 99296-6565.

O espetáculo presta homenagem a uma artista que enfrentou uma barra e tanto antes de brilhar com o seu talento e a sua originalidade em diferentes meios, como teatro de revista, rádio, cinema e televisão.

Nascida em Santa Maria Madalena, no estado do Rio de Janeiro, a 220 km da capital, Dercy Gonçalves tornou-se conhecida por romper padrões de comportamento e de atuação em cena, criando uma representação bastante singular, por vezes polêmica e genuinamente brasileira em nossos palcos.

Com “Nasci pra Ser Dercy”, a estrela dos palcos, da tevê e de filmes como “Absolutamente Certo” e “A Baronesa Transviada” ganha seu primeiro tributo.

MOÇA NO SESC

Hoje (19h) e amanhã (16h), o Sesc Encena abre a janela para o espetáculo teatral “Uma Moça na Cidade”, com o Grupo Ubu Artes Cênicas.

Aprovado pela quarta vez no Fomteatro para temporadas de média duração, o espetáculo surgiu a partir de um conto e foi escrito pelo ator e diretor Anderson Bosch.

A trama gira em torno das desventuras de uma moça do interior (Ambrosina) na cidade grande, que se apaixona mas não tem o amor correspondido.

Ambientado em Campo Grande na década de 1950 e com bordões que ficam na memória, a peça explora a comédia com uma performance coletiva em precisa sincronia, já que diferentes intérpretes fazem a personagem principal. No Sesc Cultura, com entrada franca.

GRAVURAS EUROPEIAS

Até 5 de maio, na Biblioteca Central da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (campus da Capital), a mostra “Gravuras Alemãs e Francesas – Exposição de Impressões Originais dos Séculos 16 ao 18” apresenta dezenas de trabalhos que estão divididos em três módulos e contam capítulos importantes da história da arte na Europa, bem como do modo de vida no Velho Continente até os “Settecento”.

A entrada é franca, e a biblioteca fica aberta das 6h30min às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 12h aos sábados.

Nas três partes da mostra, o visitante pode conferir gravuras alemãs anônimas com temas relacionados aos Atos dos Apóstolos; ilustrações das epístolas (cartas) dos apóstolos Paulo e Pedro remetidas a várias igrejas do jovem cristianismo; gravuras do alemão Christoph Weigel (1654-1725) para a Bíblia Ectypa ou Bíblia Pictórica; e gravuras do francês Clément-Pierre Mariller (1740-1808).

“O resto da exposição são retratos de personagens célebres, como Paracelsus, Madame Pompadour e Catarina 2ª. É um gênero específico, para mostrar a diversidade de estilos e maneiras da Idade do Iluminismo”, diz o curador Petr Melnikov.

CINEMAS

O grande destaque nos cinemas é a estreia de “Renfield: Dando o Sangue Pelo Chefe”, um “terrir”, ou seja, mistura de terror com comédia, com Nicolas Cage no papel do vampiro mais temido, ou amado, quem sabe, do cinema e da literatura.

Confira a sinopse: “Renfield (Nicholas Hoult), o assessor torturado de seu chefe narcisista, Drácula (Cage), é forçado a procurar a presa de seu mestre. No entanto, após séculos de servidão, ele está pronto para ver se há vida fora da sombra do Príncipe das Trevas”. Direção de Chris McKay, o mesmo que assina os longas de animação da franquia Lego.

Também entrou em cartaz, entre outros lançamentos, “Os Cavaleiros do Zodíaco – Saint Seiya: O Começo”. Baseado no famoso anime, o filme de Tomasz Baginski leva a saga para a tela grande em live-action pela primeira vez.

No enredo, Seiya, enquanto procura por sua irmã sequestrada, se vê lançado em um mundo de magia antiga e de santos guerreiros em que uma deusa reencarnada precisa de sua proteção.

AMOR AO STREAMING

No streaming gratuito, um dos destaques da mostra Amor ao Cinema, que estreou ontem e segue até 10/5 na plataforma Sesc Digital, é “A Noite Americana” (1973), do mítico diretor François Truffaut. Confira a sinopse de mais um clássico do cineasta.