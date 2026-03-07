Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Rugas: saiba como lidar com elas e também fazer e a prevenção

Médico especialista explica causas e os tratamentos mais eficazes para rejuvenescimento facial

Flavia Viana

Flavia Viana

07/03/2026 - 18h24
Com o avanço da idade, a pele passa por mudanças naturais que resultam na perda de firmeza, elasticidade e hidratação — fatores que contribuem para o surgimento das rugas. Mas, segundo o médico Dr. Franklin Veríssimo, especialista e pós-graduado em Laser, Cosmiatria e Procedimentos pelo Hospital Albert Einstein (SP), é possível suavizar esses sinais e recuperar a vitalidade da pele com técnicas seguras e personalizadas.

“As rugas fazem parte do processo de envelhecimento, mas surgem de forma mais acentuada quando há fatores externos envolvidos, como exposição solar excessiva, tabagismo, estresse e má alimentação”, explica o Dr. Veríssimo. “O segredo está em compreender a causa e adotar o tratamento adequado para cada tipo de pele e estágio do envelhecimento.”

Tratamentos:

Entre os tratamentos mais indicados estão os bioestimuladores de colágeno, que estimulam a produção natural da proteína responsável pela sustentação da pele, e a toxina botulínica (botox), que atua na prevenção e suavização das rugas de expressão. “São procedimentos minimamente invasivos, realizados em consultório, que oferecem resultados progressivos e naturais”, comenta o especialista.

O especialista destaca ainda a importância da hidratação e dos cuidados diários de skincare como aliados para todo tratamento estético. “Não adianta realizar procedimentos se o paciente não mantém uma rotina de cuidados em casa. O uso de filtro solar, antioxidantes e cremes hidratantes é fundamental para prolongar os resultados e prevenir o aparecimento de novas rugas. Importante obter orientação médica personalizada sobre cuidados para cada tipo de pele”, orienta.

Resultados:

De acordo com o Dr. Veríssimo, a tendência atual é buscar resultados sutis e harmoniosos, respeitando a anatomia e a expressão de cada pessoa. “A beleza natural está em alta. O objetivo não é eliminar completamente as rugas, mas sim suavizá-las e preservar a identidade facial, garantindo equilíbrio e bem-estar. Esse é o meu conceito de trabalho ”, reforça.

“O envelhecimento é inevitável, mas o modo como lidamos com ele pode ser transformado com conhecimento, tecnologia e cuidado individualizado”, conclui Dr  Franklin. 

CULINÁRIA

Confira receitas deliciosas para o fim de semana dedicado às mulheres

Além de refletir sobre as conquistas femininas, o 8 de março também pode ser um momento de celebração à mesa com pratos preparados para compartilhar

07/03/2026 08h30

Freepik

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é uma data reconhecida mundialmente e dedicada à reflexão sobre a luta das mulheres por direitos, igualdade e reconhecimento social.

Embora hoje seja marcada por homenagens, eventos culturais e mobilizações sociais, a origem do dia está ligada a movimentos históricos que denunciaram desigualdades e reivindicaram melhores condições de vida e trabalho para mulheres.

No final do século19 e início do século 20, a industrialização transformou profundamente a organização do trabalho em diversos países.

Muitas mulheres passaram a atuar em fábricas, especialmente no setor têxtil, mas enfrentavam jornadas longas, salários mais baixos que os dos homens e condições frequentemente insalubres.

Nesse cenário, surgiram movimentos de organização feminina que passaram a exigir direitos básicos, como redução da jornada de trabalho, melhores salários e o direito ao voto.

Entre os episódios que simbolizam esse contexto está o incêndio ocorrido em 1911 na fábrica Triangle Shirtwaist Factory, em Nova York, nos Estados Unidos.

O desastre matou mais de 140 trabalhadores – em sua maioria mulheres jovens e imigrantes – e chamou a atenção para as precárias condições de segurança enfrentadas por operários da indústria.

A tragédia provocou comoção internacional e impulsionou debates sobre legislação trabalhista e proteção aos trabalhadores.

Um pouco antes, em 1910, durante a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas realizada em Copenhague, na Dinamarca, a militante alemã Clara Zetkin propôs a criação de um dia internacional dedicado às reivindicações femininas.

A ideia era promover mobilizações anuais em diversos países para discutir direitos políticos, como o sufrágio feminino, e denunciar as desigualdades enfrentadas pelas mulheres.

A proposta foi bem recebida e, nos anos seguintes, manifestações passaram a ocorrer em várias partes do mundo. Um marco importante ocorreu em 1917, na então Rússia, quando milhares de mulheres foram às ruas protestar contra a escassez de alimentos e os impactos da guerra.

A greve feminina ficou conhecida pelo lema “pão e paz” e ocorreu justamente em 8 de março no calendário ocidental. O movimento teve grande repercussão política e passou a ser associado à data.

Com o passar das décadas, o 8 de março foi sendo adotado por movimentos feministas e organizações sociais em diferentes países. Em 1975, a Organização das Nações Unidas (ONU) oficializou o Dia Internacional da Mulher, incentivando governos e instituições a promoverem ações voltadas à igualdade de gênero.

Hoje, a data representa tanto uma celebração das conquistas alcançadas – como o direito ao voto, maior acesso à educação e avanços na participação feminina no mercado de trabalho – quanto um momento de reflexão sobre desafios que ainda persistem, como desigualdade salarial, violência de gênero e sub-representação política.

Além das mobilizações e debates, muitas pessoas também aproveitam a ocasião para reunir amigas, familiares ou colegas em momentos de convivência.

Preparar um almoço especial pode ser uma forma simbólica de celebrar as mulheres que fazem parte da vida cotidiana – seja em encontros familiares, confraternizações entre amigas ou reuniões comunitárias.

A seguir, confira três receitas que podem compor um cardápio saboroso para celebrar o Dia Internacional da Mulher com as mulheres da sua vida.

Quiche de espinafre e queijo

Quiche de espinafre e queijo - Foto: Freepik

Ingredientes

> Para a massa

  • 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo;
  • 100 g de manteiga gelada;
  • 1 ovo;
  • 1 pitada de sal.

> Para o recheio

  • 1 maço de espinafre.
  • 3 ovos.
  • 1 caixa de creme de leite.
  • 1 xícara (chá) de queijo muçarela ou minas ralado.
  • 1/2 cebola picada.
  • Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo

> Misture a farinha, a manteiga e o sal até formar uma farofa;

> Adicione o ovo e misture até formar uma massa homogênea;

> Abra a massa em uma forma de torta e leve ao forno por 10min a 180 °C;

> Refogue a cebola e o espinafre até murchar;

> Em uma tigela, misture ovos, creme de leite e queijo;

> Acrescente o espinafre refogado e tempere;

> Despeje o recheio sobre a massa pré-assada;

> Asse por cerca de 30min até dourar.

Salada colorida com grão-de-bico e legumes assados

Salada colorida com grão-de-bico e legumes assados - Foto: Freepik

Ingredientes

  • 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cozido;
  • 1 cenoura cortada em cubos;
  • 1 abobrinha cortada em cubos;
  • 1 pimentão vermelho em tiras;
  • 1 xícara (chá) de tomate-cereja;
  • 1/2 cebola roxa em fatias;
  • 1 punhado de folhas verdes (rúcula ou alface);
  • 3 colheres (sopa) de azeite;
  • Suco de 1 limão;
  • Sal e pimenta a gosto;
  • Sementes de girassol ou gergelim para finalizar.

Modo de Preparo

> Em uma assadeira, coloque a cenoura, a abobrinha e o pimentão. Tempere com azeite, sal e pimenta;

> Leve ao forno por cerca de 20min ou até ficarem macios e levemente dourados;

> Em uma tigela grande, misture o grão-de-bico, os legumes assados, o tomate-cereja e a cebola roxa;

> Adicione as folhas verdes e finalize com o suco de limão, mais um fio de azeite e as sementes;

> Misture delicadamente antes de servir.

Moqueca de peixe

Moqueca de peixe - Foto: Reprodução

Ingredientes

  • 600 g de peixe em postas (tilápia ou robalo);
  • 1 tomate em rodelas;
  • 1 cebola em rodelas;
  • 1 pimentão em rodelas;
  • 200 ml de leite de coco;
  • 2 colheres (sopa) de azeite de dendê;
  • Suco de 1 limão;
  • 2 dentes de alho picados;
  • Coentro ou salsinha a gosto;
  • Sal e pimenta a gosto.

Modo de Preparo

> Tempere o peixe com limão, alho, sal e pimenta e deixe descansar por 15 min;

> Em uma panela larga, faça camadas com cebola, tomate, pimentão e peixe;

> Adicione o leite de coco e o azeite de dendê;

> Cozinhe em fogo médio por cerca de 20min com a panela semi-tampada;

> Finalize com coentro ou salsinha e sirva com arroz branco.

Felpuda

Câmeras de vídeomonitoramento das ruas da Capital não poderão ser utilizad...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (7) e domingo (8)

07/03/2026 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Sylvia Cesco - poeta de MS

"Não tenhas medo. São apenas palavras-ventania mergulhadas nas águas cristalinas dos meus infinitos provisórios”.

 

FELPUDA

Câmeras de vídeomonitoramento das ruas da Capital não poderão ser utilizadas para aplicação dos autos de infração de trânsito, ou seja, não serão transformadas em “indústria de multas” e sim utilizadas na segurança pública e no acompanhamento do tráfego. Projeto neste sentido foi aprovado pela Câmara Municipal. Seguem como exceções à proposta, as autuações por radares e demais medidores de velocidade, utilizados pelos agentes de trânsito. O projeto é de autoria dos vereadores André Salineiro e Rafael Tavares.

É gente!

Em roda de conversa, antenado político “contabilizou” que no campo da direita há o ex-governador Azambuja, que é um dos candidatos ao Senado. O centro-direita tem como representante o senador Nelson Trad Filho, enquanto que a esquerda vai brigar com o deputado federal Vander Loubet e a senadora Soraya T hronicke. “Olha o tanto de gente que tem e são só duas vagas. A direita conservadora acha que só ela tem votos”. Nada mais foi dito, nem perguntado.

Avanço

Em Campo Grande, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF), pesquisada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com análise da Fecomércio MS, avançou para 109,2 pontos em fevereiro. É o maior patamar desde abril de 2025 e mantendo-se na zona de satisfação (acima de 100 pontos). O crescimento de 2% em relação a janeiro é impulsionado pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos.

Decola

Até quarta-feira estarão abertas as inscrições para o Decola Hackathon – Missão Turismo 2026, iniciativa que desafia equipes a desenvolver soluções inovadoras voltadas ao fortalecimento do setor de eventos e turismo em Campo Grande. A promoção é do governo de MS em parceria com o Senac Hub Academy.

Mais

O recorte por renda mostra que 64,3% das famílias com ganhos acima de 10 salários mínimos se sentem mais seguras em relação ao emprego do que há um ano, percentual superior ao observado entre as famílias de menor renda, em que 49,9% têm essa percepção. Ao mesmo tempo, o desemprego atinge 9,1% dos lares com renda de até 10 mínimos. O acesso ao crédito é um dos pontos de desigualdade.

Celebrando

Alegria e descontração comandaram a comemoração das sete décadas de vida da benquista Jucimara Paliera qui. Ela reuniu familiares e amigos de a a Z no Yotedy, no dia 22, para um caprichado brunch. Os cliques são de Regina Aoki.

Diálogo
Diálogo

 

Diálogo
Diálogo

 

Diálogo

Aniversariantes

SÁBADO (7)
Dra. Danusa Céspedes Guizzo,
Marcos Vollkopf,
Dr. Ricardo Ayache,
Marly Rayol Lopes,
Ide Sabala Carvalho,
Dalton Costa,
João Evangelista Pires Neto,
Nezio Nery de Andrade,
Priscila Zanardo Bumlai,
Rodrigo do Nascimento Rodrigues,
Edgar Ferreira de Oliveira,
Adalberto Salvador Frigo,
Dra. Celina Filomena Faria Ferreira Dias,
Silvana Amaral Albaneze de Oliveira Martins,
José Carlos Rezende,
Maria José Cordeiro da Cruz Malgaresi,
Marizelda Mastriani Simões Tuca,
Gil Mário Soares Calado,
Walter Maiolino,
Eunice Peron Palhano,
José Carlos de Almeida Lemos,
Edmir Hitosi Oshiro,
José Márcio Andrade,
Neuza dos Reis Vendramin,
Armando Mendes Trindade,
Sandro Ricardo Ribeiro Coelho,
Dr. César Augusto Nicolatti,
Francisco de Souza,
Naíde Corrêa Nogueira de Souza,
Mário Márcio Katayama,
Jair Bispo Evangelista,
Terezinha Della Pace Braga,
Alice Coelho de Azevedo,
Cristina Kato,
Eliana Monteiro Conceição,
Nilse Miranda de Freitas,
César Antônio Bigarela,
Hermes Celito Basso,
Otávio Augusto Carneiro,
Marconi Ferreira Berillo Júnior,
Enilson Galana,
José Norberto Medeiros,
Gilson Guenka,
João Carlos Miranda Pereira,
Paulo Henrique de Moraes,
Edson Yasuo Makimori,
Roberto Augusto Roque dos Santos,
Jean José de Andrade,
Kleyton Lavôr Gonçalves Saraiva,
Dr. Sebastião Nogueira Faria,
Dr. Mário Nelson de Gabilan Rodrigues,
Waldemar Pereira do Carmo,
Antonio Cesar Marques Rodrigues,
Bruna Queiroz Diniz,
Flávia do Amaral Pereira,
José Nelson de Souza Junior,
Thomaz Aquino Rosa,
Gustavo Henrique Comparim Gomes,
Josceli Roberto Gomes Pereira,
Suzete Rondina Gomes da Silva,
Paula Lopes da Costa Gomes,
Ricardo Correia de Melo,
Roberto Severino Garcia,
Elton Jacó Lang,
Ana Paula de Castro Pinto,
Darvino Antonio Maciel Junior,
Graziela Pelizer de Santana,
Jakeline Freitas Ojeda,
Francisco Ricardo de Morais Arrais,
Renato Glagau Ferreira,
Evandro Dutra,
Cícero Calado da Silva,
Roselaine Pereira da Silva.

DOMINGO (8)
Dra. Heloisa Helena Rospide da Motta Sperotto,
Dr. José Romero Toniasso,
Juliana Zorzo Silva,
Dr. Amaury da Silva Kuklinski,
Francisco José Garcia,
Ilka Toledo Candido,
Vanessa Miranda Auto,
Daltro Fiuza,
Angelo Albaneze Junior,
Irmaldo Dilnei Gondim Lins,
Miguel Patroni Duenha,
Arnaldo Gauna,
José Aparecido Soncela,
Mario Hideo Katayama,
Antonio Carlos Nogueira Lima,
Nadir Moro Magalhaes,
Lucilene Peralta Braga Marelli,
Newton Santos Barros,
Luiza Maria Raposo Bernardes,
Vera Lucia Pretto Cella,
Sandoval Ribeiro Soares Filho,
Marilene Weiller,
Jackeline de Oliveira Dias,
Silmara Denise Barwinski Pereira,
Fabiana de Araújo Ovelar Zafalon,
Beatriz de Castro Yanaze,
Aurinda de Oliveira Tomonaga,
João de Deus Lugo,
Albertino Nunes Ferreira,
Dra. Laura Ilca de Souza Pereira Leite,
Sidnei Milani Simioli,
João Júlio Arashiro,
Eric Aliaga Archondo,
Ibrahim Kalil Zaher,
Helena Tavares de Godoy Pessini,
Dr. Manoel Afonso Costa Rondon,
Maria Helena Tenuta,
Dr. Antonino Augusto Camellier,
Iolanda de Souza Maia,
Mirtes Teodoro Fróes,
Valter Toshio Koike,
Haydée Melke Amaral Penteado,
Augusto Mariani Filho,
Elenice Mary Cury,
Aida de Souza Benevides Massad Dede,
Anderson Dênis Martinazzo,
Eric Garmes de Oliveira,
Dra. Ermelinda Perciany David,
Anahi Rocha Zurutuza,
Miro Guimarães Darós,
Nathalie Bellinaso Adames,
Aparecida Dias Guimarães,
Carlos Sabu,
Alaor de Marco,
Dulcinéia Serafim,
Dr. José Márcio Denadar,
Walfrido Lopes Fontoura,
Racilda Alves Marques,
Silvano Filho Espírito Santo,
Suzane Maria de Rezende,
Moacir Paes Barreto,
Maria Neiva Brandão Dobes,
Raquel Neves da Cunha,
Dr. Antonio Benedito Scatena,
Fabiane Jamil Escobar,
Valdenir da Mata Garcez,
Jorge da Silva Meira,
Ervino Joao Faccioni,
Nancy Braga dos Santos,
Odivaldo Conde,
Alexandre Shiniti Shimada,
Maria Abadia Queiroz Yule,
Valéria Nascimento Yahn.

