Saiba por que você deveria praticar HIIT

Diálogo

Confira a coluna Diálogo deste sábado e domingo (01/02 e 02/02)

Sylvia Cesco - poeta de MS

Violetas desfolhadas ou passarinhos escondidos,

meus voos são só meia asa pelo pranto

não escorrido, pela dor não cicatrizada”.

FELPUDA

Nos bastidores, há quem esteja afirmando, ironicamente, que a cidade de Campo Grande estaria vivendo momentos dignos de capítulos de novela. Um deles é o de competição, tendo como personagens buracos que querem ser mais profundos que os outros. Um novo episódio já mostra despeito, tendo como protagonistas os matagais, onde um inveja o tamanho do “concorrente”. Por fim, há o capítulo do amor não correspondido: semáforos desligados que não estão nem aí para pedestres e motoristas. Essa gente...

Na terça-feira (28), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, foi realizada a solenidade de posse das novas diretorias da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB-MS), da Caixa de Assistência (Caams), da Escola Superior da Advocacia (ESA-MS) e dos conselheiros estaduais, que atuarão no triênio 2025-2027. Bitto Pereira assumiu a presidência da OAB-MS, tendo Marta do Carmo Taques como vice-presidente. O presidente da OAB nacional, Beto Simonetti, abriu a cerimônia e lançou o ato nacional em defesa da sustentação oral. O presidente empossado, Bitto Pereira, agradeceu a presença de todos e ressaltou que a vitória é conjunta. “Graça e gratidão, obrigado por tudo e obrigado por tanto. O que fica na OAB são as demonstrações de amizade e de carinho, essas são indeléveis, as que mais importam”, afirmou em seu discurso.

Gisele Marciano, idade nova neste domingo

Josyne Simioli Correa, comemorando aniversário neste sábado

Reinício

A posse da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026 será em ato restrito, nesta segunda-feira, na sala da presidência. Gerson Claro retornará ao comando da Casa. Na terça-feira, ocorrerá a abertura da 3ª sessão legislativa, às 9h, com a presença do governador Eduardo Riedel, que encaminhará mensagem sobre suas propostas para o ano. A partir do início dos trabalhos, poderá se sentir o “humor” dos parlamentares.

Tudo igual

Como não houve licenciamento de nenhum deputado, as bancadas estão com os mesmos titulares. São seis parlamentares do PSDB, três do MDB, três do PT, três do PL, dois do PP, Republicanos e PSB tem um representante cada e há um deputado sem partido.

Esparramo

A vereadora mais votada de Dourados, Isa Marcondes, gravou vídeo, postou em suas redes sociais sem citar nomes, de reunião que teria acontecido com pequeno grupo, levantando dúvidas sobre a lisura do que foi tratado. Disse que vai procurar o prefeito Marçal Filho tão logo tenha documentos em mãos. Afirmou que “sempre trabalhei sério dentro de uma zona” e que não seria diferente na Câmara Municipal. Afe!

*Colaborou Tatyane Gameiro