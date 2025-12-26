Show gratuito de Di Ferrero anima Campo Grande nesta sexta-feira

Nascido em Campo Grande, Di Ferrero ficou conhecido nacionalmente por ser vocalista da banda NX Zero - Foto: @cesinha

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O cantor Di Ferrero, conhecido pelo seu vocal na banda NX Zero, se apresenta nesta sexta-feira (26) em Campo Grande, mais precisamente na Praça Ary Coelho, às 20h30, com entrada franca. O show faz parte da programação do Natal dos Sonhos de 2025, que segue até o último dia do ano.

Nascido em Campo Grande, o artista volta a sua terra natal depois de um ano e meio. Sua última apresentação na Capital havia sido em julho de 2024, quando foi uma das atrações do Sunset Rock Festival ao lado da banda Lagum.

Há dois meses, no final de outubro, o cantor chegou a fazer uma visita a Capital junto com sua esposa, a modelo Isabeli Fontana, mas para celebrar o casamento de um parente. Na época, chegou a compartilhar nas suas redes sociais uma volta pela cidade conduzindo um fusca, também acompanhado da esposa, do qual está junto desde 2013.

Além de reviver sucessos conhecidos pelo grande público na época de NX Zero, como “Cedo ou Tarde” e “Razões e Emoções, seu retorno a Campo Grande também fará parte da turnê 'SE7E', que reúne composições recentes do artista, como “Som da Desilusão”, “Além do Fim” e “Unfollow”.

Em entrevista recente ao portal cultural paulistano Viva a Cidade, Di Ferrero contou como é a energia de seus shows nesta nova turnê. “É uma apresentação que não para, é pra cima, com energia de show grande, com muita interação com o público. As músicas são conectadas, emendadas umas nas outras, do começo ao fim”, afirma.

No palco, Di Ferrero estará acompanhado por sua banda: Thales Stipp (bateria), Bruno Genz (guitarra) e Marina Izaac (baixo). Depois de Campo Grande, o cantor vai a Porto Alegre (RS), onde se apresenta no dia 31, seu último show no ano, também com entrada franca.

Programação de Natal

Diferente dos anos anteriores, a programação de Natal de Campo Grande em 2025 teve como ponto de concentração a região central, e não mais a tradicional Cidade do Natal, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena.

A Cidade do Natal deu lugar à Vila de Natal, na Praça Ary Coelho, o novo ‘point’ das celebrações de fim de ano.

A programação começouno dia 29 de novembro e reuniu espetáculos, shows nacionais, decoração temática, sorteio de apartamentos e outras atrações.

A mudança de local foi uma decisão da Prefeitura após pedidos dos comerciantes do Centro, que solicitaram que as atrações ficassem reunidas para fortalecer o movimento, atrair visitantes e impulsionar as vendas no comércio.

Antes de Di Ferrero, nomes como Ana Paula Valadão, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais se apresentaram neste final de ano na praça Ary Coelho.

No decorrer da Rua 14 de Julho houve a Parada Natalina, que reúne personagens de Natal, além da tradicional Família Rena.

De forma inédita, um circo foi montado no centro da cidade, que trouxe o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”.

Além disso, o restante dos atrativos da Cidade do Natal também migraram para a Vila do Natal, como as apresentações culturais, praça de alimentação e a decoração temática.

Junto com as comemorações natalinas, foi realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia.

"O Centro é o coração da cidade, então levar toda a estrutura do Natal para essa região é uma forma de revitalizar o comércio, atrair visitantes e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

O evento é uma parceria da Prefeitura Municipal com instituições públicas e privadas. Até agora, pelo menos seis instituições estão unidas na iniciativa, como a Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping, Sesc e outros parceiros.

Fim de semana

O rock ‘n’ roll hoje abraça o espírito natalino, a partir das 20h, no Sunset Growler Station, com o Festival Solidário A Arca de Noel. Com participação das bandas A Arca, Arredia, Foogha e Herezia, toda a renda obtida e os alimentos arrecadados serão integralmente revertidos para a Casa Lar Ação Humanitária.

O couvert antecipado pode ser adquirido pelo Sympla por R$ 35 ou R$ 20 (meia-entrada solidária), mediante a apresentação de 1 kg de alimento não perecível.

Além deste evento, acontecerão eventos na Rua 14 de Julho, para os interessados em uma vida noturna mais próxima do pagode, funk ou música eletrônica. Confira:

Má Donna

Hoje, às 18h, DJ Bibbia;

Amanhã, às 18h, DJ Gaiezza;

Domingo, às 16h, Pagode na Pele.

Mistura Bar

Hoje, às 20h30min, Grupo Simboraí;

Amanhã, às 19h30min, Grupo Entre Amigos;

Domingo, às 20h30min, Grupo Boa Vibe.

67 Bar

Hoje, às 21h, DJ Gutto e participações especiais;

Amanhã, às 21h, DJ Barretinho;

Domingo, às 19h, playlist da casa.

Rolê da 14

Hoje, a partir das 17h30min, Grupo Entre Amigos;

Amanhã, a partir das 17h30min, Projeto Lado B;

Domingo, a partir das 17h30min, Grupo SDI.

Assine o Correio do Estado