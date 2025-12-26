Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Show gratuito de Di Ferrero anima Campo Grande nesta sexta-feira

Em carreira solo, ex-vocalista da banda de rock nacional NX Zero se apresenta na Praça Ary Coelho, às 20h30, com entrada franca

Felipe Machado

26/12/2025 - 10h30
O cantor Di Ferrero, conhecido pelo seu vocal na banda NX Zero, se apresenta nesta sexta-feira (26) em Campo Grande, mais precisamente na Praça Ary Coelho, às 20h30, com entrada franca. O show faz parte da programação do Natal dos Sonhos de 2025, que segue até o último dia do ano.

Nascido em Campo Grande, o artista volta a sua terra natal depois de um ano e meio. Sua última apresentação na Capital havia sido em julho de 2024, quando foi uma das atrações do Sunset Rock Festival ao lado da banda Lagum.

Há dois meses, no final de outubro, o cantor chegou a fazer uma visita a Capital junto com sua esposa, a modelo Isabeli Fontana, mas para celebrar o casamento de um parente. Na época, chegou a compartilhar nas suas redes sociais uma volta pela cidade conduzindo um fusca, também acompanhado da esposa, do qual está junto desde 2013.

Além de reviver sucessos conhecidos pelo grande público na época de NX Zero, como “Cedo ou Tarde” e “Razões e Emoções, seu retorno a Campo Grande também fará parte da turnê 'SE7E', que reúne composições recentes do artista, como “Som da Desilusão”, “Além do Fim” e “Unfollow”.

Em entrevista recente ao portal cultural paulistano Viva a Cidade, Di Ferrero contou como é a energia de seus shows nesta nova turnê. “É uma apresentação que não para, é pra cima, com energia de show grande, com muita interação com o público. As músicas são conectadas, emendadas umas nas outras, do começo ao fim”, afirma.

No palco, Di Ferrero estará acompanhado por sua banda: Thales Stipp (bateria), Bruno Genz (guitarra) e Marina Izaac (baixo). Depois de Campo Grande, o cantor vai a Porto Alegre (RS), onde se apresenta no dia 31, seu último show no ano, também com entrada franca.

Programação de Natal

Diferente dos anos anteriores, a programação de Natal de Campo Grande em 2025 teve como ponto de concentração a região central, e não mais a tradicional Cidade do Natal, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena.

A Cidade do Natal deu lugar à Vila de Natal, na Praça Ary Coelho, o novo ‘point’ das celebrações de fim de ano. 

A programação começouno dia 29 de novembro e reuniu espetáculos, shows nacionais, decoração temática, sorteio de apartamentos e outras atrações. 

A mudança de local foi uma decisão da Prefeitura após pedidos dos comerciantes do Centro, que solicitaram que as atrações ficassem reunidas para fortalecer o movimento, atrair visitantes e impulsionar as vendas no comércio. 

Antes de Di Ferrero, nomes como Ana Paula Valadão, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais se apresentaram neste final de ano na praça Ary Coelho.

No decorrer da Rua 14 de Julho houve a Parada Natalina, que reúne personagens de Natal, além da tradicional Família Rena.

De forma inédita, um circo foi montado no centro da cidade, que trouxe o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”. 

Além disso, o restante dos atrativos da Cidade do Natal também migraram para a Vila do Natal, como as apresentações culturais, praça de alimentação e a decoração temática. 

Junto com as comemorações natalinas, foi realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia. 

"O Centro é o coração da cidade, então levar toda a estrutura do Natal para essa região é uma forma de revitalizar o comércio, atrair visitantes e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

O evento é uma parceria da Prefeitura Municipal com instituições públicas e privadas. Até agora, pelo menos seis instituições estão unidas na iniciativa, como a Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping,  Sesc e outros parceiros.

Fim de semana

O rock ‘n’ roll hoje abraça o espírito natalino, a partir das 20h, no Sunset Growler Station, com o Festival Solidário A Arca de Noel. Com participação das bandas A Arca, Arredia, Foogha e Herezia, toda a renda obtida e os alimentos arrecadados serão integralmente revertidos para a Casa Lar Ação Humanitária.

O couvert antecipado pode ser adquirido pelo Sympla por R$ 35 ou R$ 20 (meia-entrada solidária), mediante a apresentação de 1 kg de alimento não perecível.

Além deste evento, acontecerão eventos na Rua 14 de Julho, para os interessados em uma vida noturna mais próxima do pagode, funk ou música eletrônica. Confira:

Má Donna
Hoje, às 18h, DJ Bibbia;
Amanhã, às 18h, DJ Gaiezza;
Domingo, às 16h, Pagode na Pele.

Mistura Bar
Hoje, às 20h30min, Grupo Simboraí;
Amanhã, às 19h30min, Grupo Entre Amigos;
Domingo, às 20h30min, Grupo Boa Vibe.

67 Bar
Hoje, às 21h, DJ Gutto e participações especiais;
Amanhã, às 21h, DJ Barretinho;
Domingo, às 19h, playlist da casa.

Rolê da 14
Hoje, a partir das 17h30min, Grupo Entre Amigos;
Amanhã, a partir das 17h30min, Projeto Lado B;
Domingo, a partir das 17h30min, Grupo SDI.

BEBIDA SAUDÁVEL

Exagerou na ceia de Natal? Veja 10 receitas de suco detox para desintoxicar o organismo

Sucos detox são ricos em nutrientes e limpam o organismo, tirando o inchaço e desconforto ocasionado pelos excessos na alimentação

25/12/2025 13h00

Suco detox verde

Suco detox verde

Com tantas delícias postas a mesa, é difícil resistir aos pratos típicos natalinos nas festas de fim de ano. Por isso, é comum ter o "olho maior que a barriga" e exagerar nas garfadas.

Os sucos detox são uma boa opção para recuperar o equilíbrio corporal após esses exageros alimentares.

Feitos com frutas e alimentos funcionais, eles ajudam a eliminar as toxinas do corpo, limpando o organismo e tirando o inchaço e desconforto ocasionado pelos excessos na alimentação.

O detox tem como objetivo eliminar as toxinas que foram adquiridas, devido a ação diurética e anti-inflamatória que irão ajudar no processo de detoxificação. O ideal é que essas bebidas sejam consumidas uma vez ao dia, no lugar de uma refeição.

O Correio do Estado preparou 10 receitas de suco detox para desintoxicar seu organismo após a Ceia de Natal. Confira:

Suco detox de melão com gengibre

Ingredientes:

150 ml de água de coco;

1 fatia pequena de melão;

1 colher de café de gengibre descascado e ralado;

Folhas de hortelã frescas.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador, coe, adoce com adoçante de sua preferência e beba.

Suco detox de abacaxi

Ingredientes:

1 copo com abacaxi cortado em pedaços;

340 ml de água de coco natural;

Meio copo de água filtrada;

1 maçã verde descascada e sem sementes;

Suco de 2 limões;

Folhas de hortelã.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e consuma imediatamente. Não precisa coar!

Suco detox com água de coco

Ingredientes:

400 ml de água de coco;

2 folhas de couve (sem o talo);

2 xícaras (chá) de morangos cortados sem o talo;

Suco fresco de 3 laranjas.

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba com gelo durante todo o dia.

Suco verde de couve, limão e pepino

Ingredientes:

1 folha de couve

suco de ½ limão

1/3 de pepino sem casca

1 maçã vermelha sem casca

150 ml de água de coco

Modo de preparo: 

Bater todos os ingredientes no liquidificador, coar e beber a seguir, de preferência sem açúcar. 

Suco detox cítrico com morango

Ingredientes:

1 xícara de abacaxi picado com casca

1 talo de capim-santo

1 1/2 xícara de morango limpo e picado

1 colher (sopa) de gengibre picado

1/2 unidade de limão espremido e coado

3 colheres (sopa) de mel de abelha

Modo de preparo:

Bata o abacaxi com o capim-santo no liquidificador e coe. Bata de novo com os demais ingredientes e 1 1/2 xícara de água e sirva.

Suco detox de melancia e capim santo

Ingredientes:

3 xícaras (chá) de melancia em pedaços

½ xícara (chá) de capim-santo em pedacinhos

½ xícara (chá) de folhas de clorofila (folhas do trigo germinado)

½ xícara (chá) de água mineral

Açúcar ou adoçante a gosto

Cubos de gelo

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador, exceto o gelo, por 2 minutos. Passe pela peneira e sirva com cubos de gelo.

Suco detox de cenoura com maça

Ingredientes:

1/2 cenoura

1 maçã

1/2 pepino

1 colher (sopa) de chia

200 ml de água de coco

1 folha de couve

hortelã a gosto

Modo de preparo:

Bata tudo no liquidificador.

O ideal é que o suco seja consumido sem coar. Evite usar açúcar e adoçantes.

Consuma de imediato para não haver a perda de nutrientes.

Suco de mamão com limão e pimenta-rosa

Ingredientes:

1 fatia de mamão  (média)

2 colheres (sopa) de suco de limão Taiti

1xícara (chá) de suco de laranja-pera

1/2 colher (chá) de pimenta rosa

Cubos de gelo

açúcar ou adoçante

Modo de preparo:

Bata os 4 primeiros ingredientes no liquidificador por ½ minuto.

Passe pela peneira, adoce a gosto e sirva com cubos de gelo.

Suco de limão com casca  

Ingredientes:

750 ml de água

gelo à gosto

2 raminhos de hortelã

1 limão orgânico, com casca

Modo de preparo:

Bater os ingredientes no liquidificador no modo pulsar durante poucos segundos para não triturar completamente o limão. 

Coar e tomar a seguir. 

Adoçar à gosto, de preferência com uma pequena quantidade de mel, evitando o uso de açúcar branco, para que o corpo possa desintoxicar. 

Suco de laranja, acerola, gengibre e ervas

Ingredientes:

2 e ½ xícaras (chá) de suco de laranja-pera

½ xícara (chá) de acerola

1 pedaço de gengibre de 3 cm

2 colheres (sopa) de folhas de salsinha

2 colheres (sopa) de folhas de manjericão

1 colher (sopa) de mel

Cubos de gelo

Modo de Preparo:

Bata tudo no liquidificador, exceto o gelo, por 2 minutos. Passe pela peneira e sirva com cubos de gelo.

Dica: Além de rico em vitamina C, este suco leva gengibre fresco, uma raiz que tem efeito termogênico, ou seja, acelera o metabolismo, causando um gasto maior de calorias.

* Colaborou Glaucea Vaccari

receitas

Sobrou? Confira receitas para reaproveitar a ceia de Natal em outros pratos

Rabanada de panetone e torta de peru estão entre as receitas para o fim de ano

25/12/2025 08h45

Bolinho de arroz frito

Bolinho de arroz frito Foto: Reprodução/Sabor do Brasil

Geralmente, a mesa da ceia de Natal é repleta de pratos salgados e doces: peru, carne assada, salpicão, arroz com uva passa, patê, pavê, tortas, panetone, pudim e mousses. 

Mas, e quando é muita comida para pouco espaço no estômago? Como reaproveitar os pratos sem desperdício?

O Correio do Estado separou algumas dicas e receitas. Confira:

Rabanada de panetone

Ingredientes

  • 2 gemas;
  • 1/2 xícara de açúcar;
  • 2 colheres de sopa de maisena;
  • 3 xícaras de leite;
  • 2 colheres de chá de essência de baunilha;
  • 500 g de panetone;
  • 4 ovos;
  • 1 xícara de leite;
  • 1/4 de xícara de farinha de trigo;
  • 1 colher de sopa de manteiga.

Modo de preparo

Em uma panela média, junte as gemas, o açúcar e a maisena.

Acrescente o leite e misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar (cerca de 10 minutos).

Adicione a essência de baunilha e misture. Retire do fogo e deixe amornar.

Cubra com filme plástico em contato direto com o creme para não formar película. Espere esfriar.

Corte o panetone em oito fatias de 2 cm de espessura no sentido horizontal. Corte cada fatia em quatro gomos e reserve.

Em uma tigela média, misture os ovos com o leite e a farinha. Reserve.

Pincele uma frigideira antiaderente grande com um pouco de manteiga e aqueça em fogo médio.

Banhe as fatias de panetone na mistura de ovos e frite-as na manteiga até dourar dos dois lados (cerca de um minuto e meio de cada lado). Reserve em uma travessa.

Pincele a frigideira com mais manteiga à medida que for fritando os outros pedaços ou quando a rabanada começar a grudar no fundo.

Sirva a rabanada morna com o creme frio à parte.

Torta de liquidificador de peru

Bolinho de arroz fritoTorta de peito de peru

Ingredientes  

  • Massa
  • 3 xícaras de chá de água;
  • 2 cubos de caldo de galinha;
  • 1 xícara de óleo;
  • 3 ovos;
  • 3 xícaras de farinha;
  • 50 g de queijo parmesão ralado;
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó

Recheio

  • 2 colheres de sopa de óleo;
  • 1/2 cebola picada;
  • 2 tomates picados;
  • 2 xícaras de sobras de peru desfiado;
  • 1/2 xícara de azeitonas picadas;
  • 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado.

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180ºC. Unte uma forma média com óleo. Reserve.

Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador, colocando o fermento por último. Reserve.

Para o recheio, esquente o óleo e refogue a cebola.

Junte o tomate e refogue até secar a maior parte do líquido da panela. Junte o restante dos ingredientes e misture.

Despeje metade da massa na forma, espalhe o recheio e cubra com o restante da massa.

Leve para assar por meia hora, ou até dourar.

Bolinho de arroz

Bolinho de arroz fritoBolinho de arroz

Ingredientes  

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido;
  • 2 ovos;
  • 1 xícara de chá de queijo tipo parmesão ralado;
  • ½ xícara de chá de cheiro-verde picado;
  • ½ xícara de chá de cebola picada e refogada;
  • Sal e pimenta a gosto;
  • Óleo, o suficiente para fritar.

Modo de preparo

Em uma tigela, misture bem o arroz, os ovos, o queijo, o cheiro-verde, a cebola, o sal e a pimenta. Se necessário, coloque uma colher de trigo para dar o ponto de enrolar.

Molde os bolinhos e frite-os no óleo quente até que fiquem dourados.

Coloque-os sobre papel absorvente para escorrer o excesso de gordura e sirva.

* Colaborou Glaucea Vaccari

