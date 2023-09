Shows de Rubel e Munhoz e Mariano, cinema, feiras e muitas outras opções

Para quem não emendou o feriado de 7 de Setembro em uma viagem, pode ficar tranquilo que programação cultural é o que não falta para curtir em Mato Grosso do Sul, pois haverá shows musicais para todos os estilos, solos de dança urbana, oficinas infantis e feirinhas populares.

O destaque é a vinda do cantor Rubel a Campo Grande, que se apresenta em mais uma edição do MS ao Vivo neste domingo, no Parque das Nações Indígenas.

No setlist, o cantor traz sua experiência em direção a um caminho mais brasileiro e popular, principalmente no álbum “As Palavras Vol. 1 & 2”, disco duplo com 20 faixas.

Registrando o sentimento de viver no Brasil durante os últimos anos, o cantor e compositor se apoiou no diálogo com diferentes vertentes da MPB, além de seus principais expoentes, como Milton Nascimento, Gabriel do Borel, Liniker, Luedji Luna, BK, Bala Desejo, Tim Bernardes, Xande de Pilares, Mestrinho e MC Carol.

O resultado é uma fusão ao mesmo tempo popular e experimental de funk, forró, pagode, samba, hip hop e, claro, MPB.

Mas a programação cultural contará ainda com muito rock ‘n’ roll pelo tributo à banda Pearl Jam (além de outro para Zé Ramalho), roda de samba de gafieira no Laricas Cultural e apresentação de solos de dança pela Cia Dançurbana. Ainda, diversas programações para toda a família pelo Sesc Cultura.

DANÇA E TEATRO

Festivais E Monólogo

Os embalos noturnos do fim de semana começam com o Sesc Seresta, que traz hoje a apresentação do grupo Tapioca Forró. O arrasta-pé começa às 18h30min, no Sesc Cultura (Av. Afonso Pena, nº 2.270). A entrada é gratuita.

A Casa de Ensaio recebe amanhã o Projeto Singulares – Solos de Dança, com apresentação de dois solos da Cia Dançurbana – “Dançar as Fúrias”, de Ralfer Campagna, e “Talvez Seja Isso”, de Jackeline Mourão. O evento é gratuito e começa a partir das 19h, na Rua Visconde de Taunay, nº 203.

Já o 2º Festival Estadual da Cultura LGBTQIAPN+ teve início no feriado do 7 de Setembro. Hoje, haverá o concurso de Miss e Mister Diversidade de Mato Grosso do Sul, das 18h às 22h, no Teatro Dom Bosco. A entrada custa a partir de R$ 10.

Já amanhã terá o campeonato LGBTQIAPN+ Futebol Trans, com partidas de futebol entre homens trans e com a participação especial do time de misses convidadas. Os jogos começam às 16h, na Praça das Araras. A entrada é franca.

Por fim, no domingo, a atriz Angela Dippe traz um misto de stand-up comedy e palestra com o espetáculo “Da Puberdade à Menopausa”, monólogo escrito, dirigido e encenado por ela mesma. A atração começa às 19h30min, no Teatro Dom Bosco. Os ingressos partem de R$ 50 (inteira).

Sertanejo

Munhoz & Mariano

Famosa em todo o Brasil, a dupla sul-mato-grossense vai encerrar com chave de ouro os shows da 24ª Expo Sidrolândia. Com o tema sobre a Rota Bioceânica, a feira agropecuária teve intensa programação desde o dia 5, além de rodadas de negócio voltadas ao agro.

O show de Munhoz & Mariano será amanhã, a partir das 22h, em Sidrolândia. No domingo, a programação se encerra com a final do campeonato de rodeio, às 20h.

Rock

Tributos

A energia nordestina de Zé Ramalho, um dos maiores músicos populares brasileiros,

vai tomar conta do Blues Bar, amanhã, na Capital. Reconhecido nacionalmente há mais de 20 anos por fazer o cover de Ramalho, Newton Kaiser vem homenageando de forma ininterrupta o artista.

Sua voz, seja cantada, seja até mesmo falada pelo telefone, é inconfundível. Mas não bastasse toda essa similaridade, Kaiser também é um grande fã de Ramalho e se inspira profundamente nas pegadas artísticas do famoso trovador nordestino.

Outro toque especial para o show tributo é que a banda de Kaiser contará com o baterista Sandro Moreno, o qual fez parte da banda de Zé Ramalho por muitos anos. Para fechar a noite, a banda Plebheus sobe ao palco trazendo os maiores sucessos do rock nacional.

Homenageando o rock internacional, o Sunset Growler recebe amanhã a banda Lowdown, que fará um tributo a Pearl Jam, banda de rock norte-americana que por três décadas embalou grandes sucessos.

A abertura da noite fica por conta de Yule, vocalista da banda Plano Zero. É possível comprar ingressos antecipadamente. Os shows começam a partir das 18h.

Música

Samba E Funk

“A Novinha Senta Pampa” é o hit do DJ Dyamante, que vem do Rio de Janeiro para Campo Grande hoje e se apresenta no Lord Pub. Os ingressos custam a partir de R$ 30.

Amanhã, tem roda de samba com o grupo Misturô e Isa Ramos, com a participação de Beca Rodrigues. Ainda, haverá samba de gafieira com Aline Alfaia e Lai Zucareli. As apresentações começam a partir das 17h30min, no Laricas Cultural, que fica na Rua Antônio Maria Coelho, nº 1.663. Os ingressos custam a partir de R$ 10.

Kids

Atrações

Para a criançada, hoje tem Quintal Sesc com teatro, pintura, brincadeiras, feirinha natural com produtos da terra, food trucks e até show com Sandim Reggae. O evento ocorre no Shopping Campo Grande, no estacionamento em frente à loja da Riachuelo (térreo), a partir das 17h. A entrada é gratuita.

Amanhã tem programação para os pequenos de todas as idades pelo Sesc Cultura, na sede da Av. Afonso Pena, com oficina de modelagem em argila às 15h, de graça. Na sequência, apresentação do grupo Batucando Histórias.

Outra opção é o Espaço Sesc no Shopping Norte Sul Plaza, com muita contação de história, música e arte circense como palhaçaria, acrobacias e até pernas de pau com a Cia HabiliDoces. O encontro é das 15h às 16h30min, com entrada franca.

Por fim, no domingo, a magia do circo toma conta do Espaço Sesc com a New York Cirkus. O evento será no memso horário, das 15h às 16h30min, no Shopping Norte Sul Plaza. A entrada é franca.

Ar livre

FEIRINHAS

Hoje, a tradicional Feira São Chico reúne gastronomia, artesanato, moda e atrações culturais na Orla Morena. O evento pode ser apreciado por toda a família a partir das 17h.

Já amanhã tem mais uma edição da Feira do Vinil, com discotecagem de Rosa Carvão e DJ Amarelo Drama. O evento será no Eden Beer, que fica na Av. Mato Grosso, nº 68, a partir das 17h.

No domingo, a Feira Afrodescendente Meus Axés contará com mais de 60 expositores nos segmentos de moda, gastronomia e artesanato. Ainda, haverá apresentação de dança cigana no evento. O encontro começa às 9h, na Praça do Preto Velho, no Jardim Paulista.

Outra opção já consagrada no calendário e no coração dos campo-grandenses é a feira na Praça Bolívia, no domingo, com muita saltenha e choripan, artesanato, moda autoral, itens de antiguidade, livros e apresentações culturais. O evento tem início às 9h, na quadra das ruas Dias Ferreira, Aníbal de Mendonça, Barão da Torre e das Garças.

Cinema

Estreias

Entre os lançamentos na telona estão a animação “A Fada do Dente”, sob direção de Caroline Origer. O filme conta a história de uma fadinha que, após se perder no mundo dos humanos, precisará se unir a uma garota de 12 anos para tentar voltar ao mundo ao qual pertence.

Para quem é fã do gênero terror, tem estreia de “A Freira 2”, de Michael Chaves, que conta com Taissa Farmiga, Jonas Bloquet e Storm Reid no elenco. O longa horripilante é uma sequência de “A Freira” (2018), fazendo parte da franquia “Invocação do Mal”.

Outra estreia aguardada é “After – Para Sempre”, que marca o capítulo final do relacionamento de Tessa e Hardin. O filme chega as telonas no dia 13. Cabe destacar que o filme “Besouro Azul”, com Bruna Marquezine, continua em cartaz no Cinemark. O filme segue na liderança da bilheteria nacional.