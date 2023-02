Turismo rural é opção para quem quer fugir do agito de Carnaval em MS; Veja sugestões

Clarice lispector - escritora brasileira

"Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro”.

FELPUDA

Mal se despediu das antigas funções, pela manhã, e figurinha já teve nomeação estampada no Diário Oficial, à tarde, para exercer novas atividades em outro endereço. Enquanto isso, os seus “chegados” ainda estão roendo as unhas diante da possibilidade de serem mandados para casa, sem qualquer perspectiva de que, caso isso aconteça, tenham uma sala com ar-condicionado para se refrescar nesses tempos de altas temperaturas. E assim caminha a humanidade...

Fusões

Três partidos protocolaram pedidos de fusões no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O PTB e o Patriota, para formar o Mais Brasil, estão na lista; o Solidariedade quer se incorporar ao Pros; e o Podemos deseja formar nova legenda, fundindo-se com o PSC.



Mais

Atualmente, o Brasil contabiliza 32 partidos políticos e ainda existem 18 pedidos de processos de criação de novas agremiações partidárias no TSE. Como se vê, a sanha pelo poder é muito, mas muito grande. Também, pudera...

Dobradinha

As capitais Manaus (AM) e Fortaleza (CE), portas de entrada de turistas estrangeiros, criaram roteiro integrado que reúne as belezas amazônicas e os 34 quilômetros de litoral cearense. O objetivo é ampliar o número de visitantes internacionais que optam pelo Brasil para curtir férias. No ano passado, foram 3,63 milhões, e os dois municípios se conectam semanalmente com 13 voos diretos. O projeto Manaus-Fortaleza, o Brasil se encontra aqui já está no Ministério do Turismo.

Maria Fernanda Leal Maymone

Isa Dantas e Anderson Dantas

Sem nuvens

Com a cassação de Rafael Tavares, o governo Riedel deverá voar em pleno céu de brigadeiro político. Único adversário declarado da administração estadual, desde o início do ano legislativo, quando anunciou que teria linha independente e não participaria de nenhum bloco, ele sinalizou que estaria, digamos, com os olhos de lince sobre a governadoria. Detalhe: embora de partido de esquerda, o PSB do substituto Paulo Duarte é aliado de Riedel.



Venha...

Rafael Tavares, deputado cassado pelo TRE-MS, que considerou ter o seu partido PRTB cometido irregularidades nas eleições passadas, recebeu convite do parlamentar João Henrique para ingressar nas hostes do PL, dizendo, inclusive, que se isso acontecer, ele faz questão de abonar a ficha de filiação. Os dois integram siglas com os mesmos ideais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há quem tenha dito que seria trocar “seis por meia dúzia”.



Reação

Na primeira sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul depois de ter sido cassado, Rafael Tavares afirmou que vai recorrer e aproveitou para, no breve pronunciamento que fez na tribuna, atacar a esquerda e criticar o ato de sua cassação pela Justiça Eleitoral. Não justificou, porém, os motivos que resultaram na decisão unânime dos magistrados. Os três parlamentares do PT, por sua vez, preferiram ignorar as provocações.



Colaborou Tatyane Gameiro