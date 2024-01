Os estados brasileiros têm investido em inovação e tecnologia no setor do turismo para potencializar seus atrativos. Um exemplo é o município de Bonito (MS) que faz parte da estratégia nacional de Destinos Turísticos Inteligentes (Modelo DTI Brasil).

O DTI foi implantado pelo Ministério do Turismo em parceria com o Instituto Ciudades del Futuro (ICF), para ajudar as cidades turísticas brasileiras a darem maior visibilidade aos atrativos turísticos, de forma inovadora e sustentável.

De acordo com o Diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, além do incentivo federal Mato Grosso do Sul já vem buscando avançar na transformação digital.

"Nós já temos uma plataforma de inteligência turística do Estado, que é um pouco diferente do DTI, que é transformar o destino com tecnologia, com metodologia, mais inteligência e mais conectividade: o Alumiya. Um sistema de inteligência turística mais inovador do país. Ele dá todas as informações relativas ao Estado, desde geração de fluxos, desembarques aéreos, terrestres internacionais, nacionais, emprego, eventos etc", aponta o diretor da Fundtur-MS.

Na avaliação do diretor da fundação, outros destinos sul-mato-grossenses também podem ganhar destaque no cenário nacional.

"Campo Grande, inclusive, fez parte desse projeto dos Destinos Turísticos Inteligentes na gestão passada do Governo Federal. Acredito que a partir do momento que tiver um resultado positivo e bonito, poderemos replicar esse modelo ou essa metodologia que é internacional, para outras cidades como Corumbá, Aquidauana, Miranda e outras. As cidades precisam entendar que isso na verdade é o futuro, é o presente, trabalhar com inteligência de mercado, inteligência competitiva. E esse é um dos nossos interesses no futuro próximo", analisa o diretor da Fundtur/MS.

Um exemplo de inovação tecnológica, foi anunciado nesta semana em Corumbá. Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a Inteligência Artificial (IA) chegou ao Pantanal sul-mato-grossense. O companheiro de viagem "Chico" vai ajudar a melhorar a experiência dos turistas que visitam o município de Corumbá.

Por fim, a Diretora de Planejamento, Inteligência, Inovação e Competitividade no Turismo, Bárbara Blaudt, acrecsenta que o DTI oferece atrativos melhores e mais bem preparados para turistas. Um trabalho em conjunto com os municípios para melhorar a comunicação e incluir a comunidade no desenvolvimento dos produtos turísticos locais.

“A gente vem conseguindo que o turista tenha mais informação e melhores experiências colocando tecnologias dentro dos destinos para melhorar a forma de apresentar esse turismo para as pessoas. Isso tudo é um turismo inteligente”, explica a diretora.

Em uma cartilha disponibilizada pelo MTur sobre o DTI Brasil, é possível compreender as vantagens que a tecnologia traz para os destinos turísticos, conhecer casos de sucesso, os eixos metodológicos do programa e muito mais. Você pode acessar a cartilha DTI Brasil clicando AQUI e conhecer a mudança tecnológica que vem sendo promovida pelo país.

Modelo DTI Brasil

É um projeto desenvolvido na Espanha que ajuda as cidades a darem maior visibilidade aos atrativos turísticos, com a implantação de tecnologias que tornam os destinos mais acessíveis e sustentáveis.

No Brasil, foi adaptado pelo Ministério do Turismo com o objetivo de impulsionar a transformação digital, melhorar a experiência do turista e aumentar a competitividade de destinos.

Após avaliação de cumprimento de requisitos para se tornarem um Destino Turístico Inteligente, as cidades recebem certificados de “DTI em Transformação” e após implantarem até 80% dos planos de transformação, que abrange diretrizes com foco em: Governança; Inovação; Tecnologia; Sustentabilidade; Acessibilidade; Promoção e Marketing; Segurança; Mobilidade e Transporte e Criatividade, os locais adquirem o Selo DTI.

Recentemente, dez novas cidades brasileiras receberam a certificação DTI em Transformação após cumprirem todas as etapas previstas no edital do MTur e receberam o certificado.:

Bonito (MS)

Foz do Iguaçu (PR),

Goiânia (GO),

Ponta Grossa (PR),

Santos (SP),

Joinville (SC),

Vila Velha (ES),

Fortaleza (CE),

São Luís (PI),

Gramado (RS)

Belo Horizonte (MG) também foi contemplada pela iniciativa própria de desenvolver um plano de transformação seguindo a metodologia DTI Brasil.

Recentemente São Luís (MA) e Porto Velho (RO) lançaram tecnologias voltadas ao turismo nas regiões. Em São Luís, o ATENAS (Sistema de Inteligência Turística da cidade de São Luís) permitirá acesso em tempo real a informações de perfis de turistas, taxa de ocupação hoteleira, fluxo de visitantes, entre outros. De acordo com a prefeitura, o sistema é uma fonte confiável e abrangente de indicadores turísticos para monitoramento e tomada de decisões fundamentadas, reunindo dados primários coletados pela Setur e pelo Observatório Municipal do Turismo da cidade, completados por fontes oficiais.

Já Porto Velho apostou em um sistema de Inteligência Artificial que facilita o acesso à informação sobre o turismo da região. A MarIA atua como chat inteligente que ajudará moradores e turistas a se guiarem pelos principais pontos do local. A IA é capaz de sugerir pontos turísticos e atividades disponíveis na cidade de acordo com o perfil do próprio usuário, além de responder perguntas de forma personalizada.





