Veja ideias de decorações fáceis de Halloween para fazer em casa

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Barão de Itararé - Escritor Brasileiro

O homem que se vende

recebe sempre

mais do que vale”.

FELPUDA

Alguns dos nove vereadores de Bataguassu, município do interior de Mato Grosso do Sul com 23 mil habitantes, parecem gostar muito de respirar ares diferentes. Dessa forma, a média de diárias que recebiam mensalmente chegava ao total de R$ 1 milhão.

O Ministério Público entrou no circuito, colocou freio na farra com dinheiro público e exigiu série de medidas da Casa para estancar tais gastos, caso contrário, haverá medidas judiciais por improbidade administrativa. Como se vê...

Não colou

Em Ponta Porã, homem matou a mulher usando um cinto para esganá-la. Disse à vizinha que a vítima tinha cometido o suicídio “se enforcando”. Só que corpo estava na cama e um cinto ao lado. Ouvido por um policial, que reside nas proximidades, o suspeito, com o rosto todo aranhado, exaltou-se e teve que ser contido. Na delegacia, acabou confessando o crime, alegando que havia bebido, discutido com a mulher e ela, mesmo tentando se defender, acabou assassinada.

Queda

Índice de Confiança do Empresário Industrial caiu em 18 dos 29 setores da indústria neste mês. Nos 11 segmentos restantes, a avaliação subiu. É o que mostra levantamento da Confederação Nacional da Indústria. Em três dos setores industriais nos quais o índice diminuiu, o resultado foi suficiente para que eles regredissem de “confiança” para “falta de confiança”. São eles: produtos de minerais não-metálicos; biocombustíveis; e móveis.

O renomado médico pneumologista dr. Ronaldo Perches de Queiroz receberá o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, uma indicação do deputado Coronel David que foi aprovada por unanimidade. A entrega será hoje, a partir das 19h, durante sessão solene que acontecerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. O evento é promovido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que também concederá a Comenda do Mérito Legislativo.

Maria do Carmo Ferreira e Evanise Leal Pinto

Taty e Rubens Henriques

Rachados

Nos bastidores, a informação é de que a tentativa do vereador Papy de ser o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, com apoio do ex-chefe da Casa Civil Sérgio de Paula, pode tornar seu sonho em algo distante. O que se fala é que a condução do processo terá a participação do senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (PP) e do governador Eduardo Riedel (PSDB), fortes lideranças dos seus respectivos partidos. Longe dos olhos da população, a guerra promete ser acirrada que só e ocorre em um momento que os partidos políticos estiveram rachados durante a campanha eleitoral e, pelo visto, continuam.

Marcas

A prefeita Adriane Lopes assumirá em 1º de janeiro de 2025 com duas marcas históricas: a primeira mulher a ser eleita prefeita

de Campo Grande nas urnas e uma das duas que ganharam mandato em capitais no País. Durante cinco anos, ela foi vice-prefeita e assumiu o cargo em abril de 2022. Adriane deverá fazer “pente-fino” em termos de pessoal, para expurgar os, digamos, “infiltrados”.

Urnas

O recorde de votos para prefeito de Campo Grande não foi batido e permanece sendo do atual senador Nelsinho Trad (PSD), reeleito em 2008 com 288.821 votos. Foi o maior número já registrado por um candidato a prefeito em Campo Grande. Venceu no primeiro turno com 71,4% dos votos válidos.

*Colaborou Tatyane Gameiro