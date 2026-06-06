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GASTRONOMIA

Em clima junino, confira a história e veja receitas da canjica, do pé de moleque e da pamonha

Já em clima de Festa Junina, conheça a história da canjica, do pé-de-moleque e da pamonha, receitas tradicionais que nasceram da diversidade cultural brasileira

Mariana Piell

Mariana Piell

06/06/2026 - 10h00
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Junho mal começou e já dá para sentir o clima festivo no ar. Além de ser o mês de Santo Antônio, São João e São Pedro, esse é o período em que as fogueiras se acendem, o forró ecoa e a cozinha brasileira se veste de gala com suas texturas rústicas e aromas inconfundíveis.

A comida de festa junina reflete a história do Brasil, sendo um documento vivo da miscigenação entre o indígena, o africano e o europeu.

Desde o milho, plantado pelos nativos, até o amendoim e o leite condensado, símbolos da doçaria moderna, cada receita carrega séculos de tradição e adaptação.

COLONIZAÇÃO NO PRATO

Se há algo que não pode faltar em uma quermesse, é o milho. Seja na espiga, na canjica, no curau ou na pamonha, ele é o protagonista absoluto. E essa preferência se deve ao calendário agrícola e à colonização. 

A Festa Junina tem raízes europeias, trazida pelos portugueses durante o período colonial, mas encontrou no Brasil um solo fértil para se reinventar.

Enquanto na Europa a celebração marcava o solstício de verão, aqui ela se alinhou à safra do milho.

No Nordeste, principal centro econômico do Brasil Colonial, junho era justamente a época da colheita do grão. A fartura determinou o cardápio.

Além da temporalidade, o milho era a base da alimentação dos povos originários da América. Além de cultivarem o grão, os indígenas ensinaram aos colonos as técnicas de beneficiamento, como a maceração e a moagem, que deram origem ao fubá e à canjica. 

O amendoim, outro astro do período, segue a mesma lógica de abundância e versatilidade. Transformado em pé-de-moleque, paçoca ou simplesmente torrado, ele representa a energia necessária para os dias mais frios e a criatividade do brasileiro em transformar ingredientes simples em doces complexos.

Mungunzá (ou Canjica)

A discussão sobre o nome é uma das mais curiosas. Em grande parte do Brasil, a canjica doce feita com milho branco, leite e canela é chamada de Mungunzá no Nordeste.

O historiador Rafael Gonçalves aponta que o nome tem origem africana, e sua preparação mais encorpada veio com os povos trazidos ao Brasil. 

Já o que chamamos de canjica no Sudeste, os nordestinos chamam de “curau” (milho verde ralado). Independente do nome, é a harmonia do milho com o leite de coco e a canela que aquece a alma.

Pé-de-Moleque

Há várias lendas sobre o nome. A mais popular conta que antigamente, os meninos travessos (moleques) adoravam furtar as rapaduras dos engenhos e misturar com amendoim.

O doce, duro e irregular, teria sido batizado em homenagem a essas crianças sapecas. Hoje, ele divide espaço com versões cremosas, feitas com leite condensado, que mantêm o sabor rústico do amendoim caramelizado.

Pamonha

De origem indígena (do tupi pamunha, que significa “pegajoso”), a pamonha é o purê de milho verde cozido na folha da espiga.

É o símbolo máximo do aproveitamento total do alimento, uma prática que ganha cada vez mais força na cozinha contemporânea.

Canjica Cremosa

Foto: Magnific

Ingredientes

  •  500 g de canjica branca;
  • 1,5 litro de água;
  •  2 latas de leite condensado;
  •  1 lata de creme de leite;
  •  200 ml de leite de coco;
  •  200 g de coco ralado fresco ou seco;
  •  3 paus de canela;
  •  5 cravos-da-índia;
  •  Açúcar a gosto.

Modo de Preparo

> Coloque a canjica em uma tigela grande e cubra com água. Deixe de molho por 12 horas (ou de um dia para o outro). Isso é essencial para amaciar o grão;

> Escorra a água do molho. Coloque a canjica na panela de pressão, cubra com os 1,5 litros de água, adicione a canela e o cravo;

> Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 40 a 50 minutos após pegar pressão. Desligue e deixe sair a pressão naturalmente. O grão deve estar macio, mas não desmanchando;

> Abra a panela, retire os paus de canela e cravos (se quiser). Adicione o leite condensado, o creme de leite, o leite de coco e o coco ralado;

> Ligue o fogo baixo, sem tampa, mexendo sempre com uma colher de pau (para não queimar no fundo);

> Cozinhe por cerca de 15 minutos a 20 minutos até obter um creme liso e brilhante. Se quiser mais líquido, tire do fogo antes;

> Sirva quente, polvilhado com canela em pó e cravo em pó a gosto.

Pé-de-Moleque

Foto: Magnific

Ingredientes

  •  2 xícaras (chá) de amendoim torrado e sem pele;
  •  1 xícara (chá) de açúcar mascavo;
  •  1 xícara (chá) de açúcar cristal;
  •  1 colher (sopa) de manteiga (sem sal);
  •  1 pitada de sal.

Modo de Preparo

> Unte uma bancada de mármore ou uma assadeira grande com manteiga. Se não tiver, use um tapete de silicone;

> Em uma panela grossa, leve o açúcar mascavo, o açúcar cristal, a manteiga e a pitada de sal ao fogo médio;

> Mexa até derreter e formar uma calda;

> Deixe ferver sem mexer (apenas incline a panela para homogenizar) até a calda ficar na cor de caramelo escuro (ponto de fio duro). Coloque uma gota em um copo com água fria, se ela endurecer e estalar ao quebrar, está no ponto;

> Desligue o fogo e adicione o amendoim de uma só vez. Mexa vigorosamente com uma colher de pau até que todos os grãos estejam envoltos na calda;

> Despeje rapidamente sobre a superfície untada. Espalhe com a própria colher e deixe esfriar completamente;

> Depois de frio e duro, quebre em pedaços irregulares com a ajuda de uma faca ou martelo de cozinha.

Pamonha salgada

Foto: Magnific

Ingredientes para a massa

  •  6 espigas de milho-verde (frescas, de preferência);
  •  1 xícara (chá) de leite;
  •  1 colher (sopa) de manteiga derretida;
  •  2 colheres (sopa) de manteiga derretida;
  •  queijo minas ralado (opcional);
  •  sal a gosto.

Para embrulhar

  •  folhas da própria espiga;
  •  Barbante culinário ou tiras das folhas de espiga para amarrar.

Modo de Preparo

> Com cuidado, retire as folhas das espigas de milho, mantendo as mais inteiras e limpas. Lave bem as folhas em água corrente. Coloque-as de molho em água morna por 30 minutos;

> Com uma faca grande, corte os grãos das espigas rente à base. Raspe o sabugo com uma colher para retirar todo o “leite” do milho. Coloque os grãos e o líquido raspado no liquidificador;

> Acrescente o leite e a pitada de sal. Bata por 2 a 3 minutos, até obter uma massa homogênea e cremosa;

> Acrescente a manteiga e o sal, bata rapidamente. Se for usar queijo, misture com uma colher após bater, sem liquidificar;

> Abra uma folha de milho sobre a bancada (parte interna brilhante para cima). Coloque uma concha média (cerca de quatro colheres de sopa) de massa no centro;

> Dobre a folha como se fosse um envelope: dobre o lado esquerdo sobre a massa, depois o direito, depois a parte de baixo e a de cima;

> O formato fica retangular ou de “trouxinha”. Amarre com barbante ou com tiras das folhas, sem apertar demais;

> Em uma panela grande, coloque água até a metade. Quando ferver, arrume as pamonhas em pé ou deitadas, desde que fiquem submersas. Tampe a panela e cozinhe por 40 minutos a 50 minutos. Verifique a água durante o cozimento;

> Retire as pamonhas da água com uma escumadeira. Deixe descansar por 5 minutos antes de abrir. Sirva quentes, ainda dentro da folha ou desembrulhadas no prato.

Saúde da Mulher em Foco

Qualidade de vida, menopausa e lipedema: viver mais é importante, viver melhor é essencial

Dor, inchaço, fadiga e alterações corporais não devem ser vistos como parte natural do envelhecimento; compreender esses sinais é o primeiro passo para uma vida mais saudável e plena.

05/06/2026 12h20

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A medicina moderna tem ampliado seu olhar para além do tratamento de doenças, priorizando também a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. Nesta entrevista, a Dra. Mariana Vilela fala sobre menopausa, lipedema e a importância de uma abordagem preventiva para que as mulheres possam envelhecer com mais saúde, autonomia e disposição.

Recentemente, a médica participou de um congresso de atualização em Harvard, acompanhando as principais tendências e avanços na saúde da mulher e na medicina da longevidade.

A busca por mais qualidade de vida tem ganhado espaço nas discussões sobre saúde, especialmente entre as mulheres que enfrentam desafios relacionados à menopausa, ao lipedema e ao processo de envelhecimento.

Para falar sobre o tema, o Correio do Estado conversou com a médica Mariana Vilela, que recentemente participou de um congresso de atualização em Harvard voltado para saúde da mulher e medicina da longevidade.

Correio do Estado: Muito se fala atualmente sobre qualidade de vida. O que esse conceito representa na prática?

Dra. Mariana Vilela: Qualidade de vida significa ter saúde física, equilíbrio emocional, disposição, autonomia e bem-estar para aproveitar todas as fases da vida.

Hoje, as pessoas não buscam apenas viver mais, mas viver melhor. A medicina tem um papel importante em ajudar os pacientes a manterem sua funcionalidade, sua autoestima e sua independência ao longo dos anos.

Correio do Estado: A senhora participou recentemente de um congresso em Boston. Quais foram os principais aprendizados?

Dra. Mariana Vilela: Foi uma experiência muito enriquecedora. O congresso reuniu especialistas de diversas partes do mundo para discutir temas relacionados à longevidade saudável, saúde hormonal, prevenção de doenças crônicas e estratégias para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Um dos pontos mais importantes foi a confirmação de que hábitos saudáveis e uma abordagem preventiva continuam sendo as ferramentas mais eficazes para promover saúde a longo prazo.

Correio do Estado: Como a menopausa impacta a qualidade de vida da mulher?

Dra. Mariana Vilela: A menopausa é uma transição natural, mas pode trazer sintomas que interferem significativamente no dia a dia.

Alterações do sono, ondas de calor, fadiga, redução da libido, ganho de peso e mudanças de humor são algumas das queixas mais frequentes. Quando essas questões são abordadas de forma individualizada, a mulher consegue atravessar essa fase com muito mais conforto e qualidade de vida.

Correio do Estado: Existe uma forma de passar pela menopausa com mais bem-estar?

Dra. Mariana Vilela: Sim. O primeiro passo é compreender que cada mulher é única. A reposição hormonal tem um papel importantíssimo para devolver a qualidade de vida e entregar longevidade saudável.

Alimentação equilibrada, atividade física, sono adequado, manejo do estresse e acompanhamento médico também são fundamentais. Em alguns casos, outras estratégias terapêuticas podem ser consideradas, sempre de forma personalizada e baseada em critérios clínicos.

Correio do Estado: O lipedema também tem sido um tema cada vez mais discutido. Por quê?

Dra. Mariana Vilela: Porque finalmente estamos falando sobre uma condição que afeta muitas mulheres e que durante anos foi pouco reconhecida. O lipedema pode causar dor, inchaço, sensação de peso nas pernas e impacto emocional importante.

Muitas pacientes chegam ao consultório acreditando que o problema está relacionado apenas ao excesso de peso, quando na verdade existe uma doença que precisa ser diagnosticada e acompanhada adequadamente.

Correio do Estado: O tratamento do lipedema vai além da estética?

Dra. Mariana Vilela: Com certeza. O principal objetivo é melhorar a qualidade de vida. Quando conseguimos reduzir sintomas, aliviar a dor, melhorar a mobilidade, estimular hábitos saudáveis e devolver conforto à paciente, estamos promovendo saúde de forma integral.

A estética é uma consequência positiva pois muitas mulheres se privam de usar roupas que desejam, frequentar ambientes pelo incômodo com as próprias pernas. O lado bom é que hoje já temos tratamentos excelentes para melhorar o aspecto que tanto incomoda.

Correio do Estado: Qual mensagem final a senhora gostaria de deixar para as leitoras?

Dra. Mariana Vilela: A saúde deve ser encarada como um processo contínuo de cuidado e prevenção. Não devemos esperar que os sintomas se tornem limitantes para procurar ajuda. Com informação, acompanhamento adequado e hábitos saudáveis, é possível envelhecer com mais disposição, independência e qualidade de vida. Afinal, o verdadeiro objetivo não é apenas aumentar a expectativa de vida, mas garantir que esses anos sejam vividos com saúde e bem-estar.

Perfil

Dra. Mariana Vilela

Médica com atuação em saúde da mulher, menopausa, lipedema e promoção da longevidade saudável. Participa regularmente de congressos e atualizações científicas nacionais e internacionais, incluindo congresso médico realizado em Harvard, acompanhando os avanços da medicina voltados à prevenção, ao bem-estar e à qualidade de vida.

AGENDA CULTURAL

De festivais gastronômicos a show de reggae, fim de semana terá atrações para todos os gostos

De festivais gastronômicos e shows de rock a apresentações de dança, espetáculos infantis, reggae e celebrações religiosas, fim de semana terá atrações para todos os gostos

05/06/2026 09h30

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Torresmofest oferece, além do torresmo, pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão-tropeiro, hambúrgueres de torresmo ou shimeji, lanches de costela, batatas recheadas, doces artesanais, diversas sobremesas e chopp artesanal

Torresmofest oferece, além do torresmo, pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão-tropeiro, hambúrgueres de torresmo ou shimeji, lanches de costela, batatas recheadas, doces artesanais, diversas sobremesas e chopp artesanal Divulgação

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Quem ainda não decidiu o que fazer neste fim de semana em Campo Grande terá uma ampla variedade de opções entre hoje e domingo.

A programação cultural da Capital reúne eventos para todos os públicos, com destaque para a chegada do Torresmofest, um dos maiores festivais gastronômicos do País, a reta final do Prêmio Onça Pintada da Dança MS, apresentações musicais gratuitas no Sesc Teatro Prosa, o lançamento do bloco de Carnaval Jahcarezando e uma celebração histórica que marca o retorno do Ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ao altar do Santuário Estadual.

As atrações incluem gastronomia, rock, reggae, música latino-americana, dança, espetáculo infantil, atividades culturais e manifestações religiosas, consolidando o primeiro fim de semana de junho como um dos mais movimentados do calendário cultural de Campo Grande.

Torresmofest

Um dos eventos mais aguardados do fim de semana é o Torresmofest, que acontece até domingo no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena. Com entrada gratuita e funcionamento das 12h às 23h, o festival reúne gastronomia, música ao vivo e entretenimento para toda a família.

Reconhecido por percorrer diversas cidades brasileiras, o evento já realizou mais de 660 edições e soma um público superior a 10 milhões de visitantes. Em Campo Grande, a edição deste ano traz o tema “Lendas do Rock”, reunindo bandas cover e tributos a artistas que marcaram gerações.

Embora o torresmo seja a grande estrela da festa, o cardápio vai muito além do tradicional petisco. Mais de 20 expositores oferecem pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão-tropeiro, hambúrgueres de torresmo ou shimeji, lanches de costela, batatas recheadas, doces artesanais e diversas sobremesas, além de chopp artesanal.

Hoje, a programação musical começa às 12h30min com Kleber Almeida em apresentação acústica. Às 18h, a banda Haiwanna sobe ao palco para homenagear a Legião Urbana, enquanto a noite termina com um especial dedicado ao Skank, interpretado pela banda Bortoti.

Amanhã a Banda Control A abre as apresentações às 12h30min com clássicos do rock das décadas de 1970 e 1980. Às 15h, a American Radio presta tributo à cantora canadense Alanis Morissette.

Em seguida, às 17h30min, a Banda Alziras Rock revive os sucessos dos Mamonas Assassinas. Encerrando a programação, a Hitma Rock apresenta um show especial em homenagem ao Bon Jovi.

O domingo traz mais uma sequência de atrações: Banda Alziras, com repertório de rock nacional; tributo ao Charlie Brown Jr., com a banda Kefla; especial Tim Maia, interpretado por Plebheus; e o encerramento com a Banda On The Road, que leva ao palco grandes sucessos do Queen.

Sesc Teatro Prosa

Outra opção gratuita para o fim de semana está no Sesc Teatro Prosa, que preparou uma programação voltada para diferentes públicos e linguagens artísticas.

Hoje, às 19h, acontece o show “Pulsar Latino”, do Projeto Kzulo. O grupo, formado por músicos brasileiros e colombianos, apresenta composições autorais que misturam ritmos latino-americanos e dialogam com temas como identidade cultural, fronteiras, meio ambiente e cotidiano.

Torresmofest oferece, além do torresmo, pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão-tropeiro, hambúrgueres de torresmo ou shimeji, lanches de costela, batatas recheadas, doces artesanais, diversas sobremesas e chopp artesanalMúsica Projeto Kasulo - Grupo formado por músicos brasileiros e colombianos apresenta composições autorais que misturam ritmos latino-americanos no Teatro Sesc Prosa
Foto: Duka Martins

O repertório inclui músicas já conhecidas da trajetória da banda, como “GAIA”, “Santa Caminhada” e “Deus do Carnaval”, além de canções inéditas que integram o novo espetáculo.

Já amanhã, às 16h, a programação é dedicada às crianças e às famílias com o espetáculo circense “Caminhos”, estrelado pelo Palhaço Sequinho, de Pernambuco.

A montagem combina mágica, malabares, poesia e humor para contar a história de um cozinheiro que transforma seu trabalho em uma forma de felicidade. A classificação é livre e a proposta busca emocionar crianças e adultos por meio de uma narrativa sobre sonhos, escolhas e realização pessoal.

Todos os ingressos para as atrações do Sesc são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla.

Jahcarezando

Torresmofest oferece, além do torresmo, pratos como costela fogo de chão, baião de dois, feijão-tropeiro, hambúrgueres de torresmo ou shimeji, lanches de costela, batatas recheadas, doces artesanais, diversas sobremesas e chopp artesanalBloco Jahcarezando - Lançamento do bloco Jahcarezando terá show dos idealizadores e artistas locais Manuzera e Sandim
Foto: Bre AragãokProd

No sábado, a partir das 16h, o Jardim Secreto recebe o lançamento oficial do bloco Jahcarezando, projeto criado para fortalecer a cena reggae sul-mato-grossense e ampliar a presença da cultura preta no carnaval de Campo Grande.

A iniciativa nasce com a proposta de criar um espaço permanente para artistas ligados ao reggae, à cultura urbana e às manifestações culturais periféricas, dialogando com valores como coletividade, diversidade e resistência.

Entre as atrações confirmadas está o DJ Cleiton Rasta, considerado atualmente um dos principais nomes do reggae nacional e que fará sua primeira apresentação em Mato Grosso do Sul. O evento também contará com shows dos artistas locais Manuzera e Sandim, idealizadores do projeto.

Além das apresentações musicais, a programação inclui slackline livre e uma oficina de reggae dancehall ministrada por Marcos Nathaniel.

Os organizadores pretendem que o Jahcarezando se torne uma nova tradição do carnaval campo-grandense, ocupando futuramente os dias de domingo e segunda-feira da festa popular.

Prêmio Onça Pintada

O Teatro Glauce Rocha, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), continua recebendo as atividades do 10º Prêmio Onça Pintada da Dança MS – Mostra Internacional do MS.

Considerado um dos principais festivais do segmento no Centro-Oeste, o evento reúne bailarinos, grupos, companhias, diretores e coreógrafos de diversas cidades brasileiras, além de representantes do Paraguai e da Argentina.

Durante o fim de semana, o público poderá acompanhar apresentações de ballet clássico, ballet neoclássico, dança contemporânea, jazz, estilo livre, danças urbanas e danças populares.

Além da mostra competitiva, o festival promove oficinas, cursos, vivências e atividades formativas voltadas para estudantes, professores e profissionais da dança.

O encerramento acontece no domingo, às 9h, com a cerimônia de premiação e a tradicional Gala dos Premiados, que reúne no palco os grandes destaques desta décima edição.

Fé e patrimônio

Para quem busca uma programação ligada à fé e ao patrimônio histórico, o domingo também reserva um momento simbólico para a comunidade católica de Mato Grosso do Sul.

Após quase três meses passando por um processo de restauração artística e conservativa, o histórico Ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro retorna ao altar do Santuário Estadual.

A programação começa às 8h, na Plataforma Cultural da antiga Estação Ferroviária, com uma exposição sobre a chegada da imagem ao Estado há 96 anos.

Às 8h30min será apresentada oficialmente a obra restaurada, permitindo que os fiéis conheçam o resultado do trabalho de conservação que recuperou características visuais encobertas pelo desgaste do tempo.

Na sequência, às 9h, acontece uma procissão memória pelas avenidas Calógeras e Afonso Pena, recriando simbolicamente o trajeto realizado pelos primeiros missionários redentoristas quando trouxeram a imagem para Campo Grande.

O encerramento ocorre às 10h, com a Santa Missa e a cerimônia de entronização do ícone no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ato que também marca a abertura oficial da IX Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul.

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