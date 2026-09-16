Apostas de Dourados ganham R$ 13,4 milhões na Lotofácil de Independência

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Mato Grosso do Sul amanheceu com três novos milionários nesta quarta-feira (16).

Três apostas simples de Dourados levaram R$ 4.488.579,00 cada na Lotofácil de Independência, concurso 3780, sorteada na noite desta terça-feira (15), no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. As três apostas somam R$ 13.465.737,00.

Duas apostas foram realizadas na “Lotérica Barão” e uma na “Loterias em Canais Eletrônicos”. Duas foram físicas e uma digital. Os sortudos jogaram 15 dezenas e acertaram todas as 15.

As três apostas de Dourados estão entre as 72 ganhadoras no Brasil.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

15 acertos - 72 apostas ganhadoras, R$ 4.488.579,00

- 72 apostas ganhadoras, R$ 4.488.579,00 14 acertos - 8978 apostas ganhadoras, R$ 2.762,74

- 8978 apostas ganhadoras, R$ 2.762,74 13 acertos - 290866 apostas ganhadoras, R$ 17,50

- 290866 apostas ganhadoras, R$ 17,50 12 acertos - 3465636 apostas ganhadoras, R$ 7,00

- 3465636 apostas ganhadoras, R$ 7,00 11 acertos - 19323208 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Os números sorteados ontem foram:

15 - 07 - 03 - 19 - 06 - 21 - 22 - 04 - 23 - 02 - 05 - 12 - 16 - 01 - 17

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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