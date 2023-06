Banco Central tem R$ 7,08 bilhões esquecidos. Veja como consultar se você tem valores para resgatar

incentivo fiscal

Os descontos para os carros mais baratos vão de R$ 2 mil até R$ 10 mil

Esta sexta-feira (9) é o primeiro dia em que os descontos na compra de carros chegam aos consumidores. Em uma concessionária de Campo Grande já há fila de clientes, informou o gerente.

Nesta terça-feira (6), o governo publicou a medida provisória que criou faixas de descontos para deixar os carros mais baratos. Os descontos para os carros mais baratos vão de R$ 2 mil até R$ 10 mil.

Segundo Carlos Villa Maior, gerente da Perkal Veículos, o primeiro dia deixou todos otimistas. “Já notamos uma grande diferença na procura por veículos apenas nesta manhã”, nesse exato momento há uma fila de pessoas”, disse ao Correio do Estado.

Ele explica que, no caso da Perkal, que trabalha com carros novos da Chevrolet, um dos carros mais em conta e também completo, ou seja, econômico, com seis airbags, com direção, travas e vidros elétricos, alarme, entre outras funções, custava R$ 84,3 mil e agora passa a custar R$ 74,3 mil.

“Os juros também estão mais baixos, dependendo do cliente e da forma da compra, é possível conseguir financiar com juros que vão de 0% a 1%”, disse.

Conseguir juros mais baixos depende de alguns fatores, explica o gerente, são eles: score do cliente; valor da entrada; e quantidade de parcelas.

“Esse é o momento que aquele consumidor que paga suas contas em dia consegue levar uma vantagem”, ressalta.

Procura

Ainda conforme explicado pelo gerente da concessionária, as pessoas têm priorizado o fator segurança na hora de adquirir um veículo.

“Trabalhamos com veículos novos e semi-novos e a procura geralmente é pelo carro com o melhor custo-benefício. Que seja seguro para viagens e lazer com a família e que também tenha um valor que caiba no bolso do consumidor”, disse.

Score

Diante da chance de conseguir juros mais baixos, muitos consumidores questionam o que os faz adquirir um score alto junto aos bancos.

Para tanto, os credores avaliam o histórico de movimentação financeira como termômetro de confiança.

O score de crédito é uma pontuação utilizada por órgãos de proteção ao crédito como o Serasa, SPC e Boa Vista. Por meio desse score, é estipulada uma pontuação que pode ir de 0 a 1.000m, pela qual os consumidores são avaliados por histórico de movimentações financeiras.

Desse modo, é medido o grau de confiança conforme cada consumidor realiza o pagamento de suas contas.

Em entrevista anterior dada ao Correio do Estado, o advogado especialista em Direito do Consumidor e ex-superintendente do Procon Estadual de Mato Grosso do Sul, Marcelo Salomão, disse que vários quesitos são levados em consideração para a pontuação do score de crédito.

“Pagamentos de contas como as de água, luz, telefone, cartão de crédito, financiamento de casa, de móveis, não negativação no banco, ter uma vida economicamente organizada, tudo isso é avaliado para o aumento de score”, pontua.

O advogado ainda destaca que os bancos utilizam a metodologia de score, mas eles não são obrigados a conceder o empréstimo em virtude somente do score alto, sendo uma decisão do banco.

“Mas quando o cliente tem uma vida extremamente organizada, como pagamento em dia de suas contas, financiamentos em dia, algumas pessoas jurídicas que são ligadas às pessoas físicas também, isso aumenta o score e o consumidor consegue contratar empréstimos com juros mais baixos e até ter um valor mais alto na concessão desse empréstimo”, disse.

Geralmente, os bancos e financeiras realizam consultas ao score antes de liberar o crédito ao consumidor, seja do cartão de crédito, financiamento ou outras modalidades de crédito.

Pesquisa de valores

Fiat, Hyundai e Chevrolet estão entre as montadoras que podem oferecer carros mais baratos depois de o governo reduzir o IPI e o PIS/Cofins para veículos de até R$ 120 mil.

Confira modelos e versões de carros de dez montadoras que devem oferecer os carros mais baratos do mercado com descontos.

Os valores atuais de cada um deles foram fornecidos pelas empresas. Apenas no caso da Chevrolet os preços foram obtidos em seu site oficial.

De acordo com o novo plano, a queda nos preços finais dos veículos vai variar de 1,5% a 10,96%.

Os valores abaixo são de uma pesquisa realizada no final de maio e são referentes a uma estimativa aproximada, ou seja, podem variar para mais ou para menos.



Fiat

Mobi Like 1.0 Flex 4P 2023: R$ 68.990

Mobi Trekking 1.0 Flex 4P 2023: R$ 72.290

Argo 1.0 Flex 4P 2023: R$ 79.790

Peugeot

New 208 Like 1.0 MT 2023: R$ 90.190

New 208 Style 1.0 MT 2023: R$ 99.990

New 208 Active 1.6 AT 2023: R$ 108.990

Citroen

C3 Live 1.0 MT: R$ 72.990

C3 Live Pack 1.0 MT: R$ 80.990

C3 Feel 1.0 MT: R$ 83.990

Nissan

Novo Versa Sense CVT: R$ 101.190

Novo Versa Advance CVT: R$ 110.490

Kicks 1.6 Active CVT: R$ 112.990

Hyundai

HB20 2023/2024 1.0 12V Flex Sense MT5 blueAudio: R$ 82.290

HB20 2023/2024 1.0 12V Flex Comfort MT5 blueMedia: R$ 85.590

HB20 2023/2024 1.0 12V Flex Limited MT5 blueMedia: R$ 90.690

Honda

New City Sedan EX CVT pintura sólida: R$ 118.700

Toyota

Yaris XL Hatch: R$ 97.990

Yaris XL Sedã: R$ 97.990

Renault

Kwid 2023/2024 Zen 1.0: R$ 68.990

Kwid 2023/2024 Intense 1.0: R$ 71.590

Kwid 2023/2024 Outsider 1.0: R$ 74.990

Volkswagen

Novo Polo Track 1.0 MPI: R$ 82.290

Novo Polo 1.0 MPI: R$ 86.390

Novo Polo TSI: R$ 95.990

Chevrolet (preços a partir de)

Onix 2023: R$ 84.390

Onix Plus 2023: R$ 96.390

Spin: R$ 103.990 Montana: R$ 118.690

*Com folhapress