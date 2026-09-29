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Burocracia permitiu que Lívia fosse levada à morte, analisa juíza

Apesar do ECA Digital ter sido regulamentado em março deste ano, plataformas de redes sociais não foram cobradas para que respeitassem legislação do Brasil

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

29/09/2026 - 08h05
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A falta de cobrança e uma certa permissividade contribuíram para que o caso da adolescente Lívia, de 13 anos, que foi levada à morte durante uma transmissão em redes sociais, acontecesse, analisa a juíza Vanessa Cavalieri, que atuou no caso da jovem de Naviraí, morta em julho deste ano.

Para a juíza titular da Vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), que expediu o mandado de apreensão do adolescente de 14 anos tido como líder do grupo extremista que levou Lívia à morte, a falta de cobrança para que essas plataformas se adequassem à Lei nº 15.211/2025, que estabeleceu o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), contribuiu para que casos semelhantes continuassem acontecendo.

“Esse grupo estava no ar há muito tempo. Basta dizer que a menina ficou 45 minutos tentando matar o gato e não conseguiu e, por isso, ela foi punida, obrigada a se suicidar. Então, assim, era para o Discord ter derrubado a live, banido os usuários e notificado as autoridades no primeiro minuto em que o gato foi torturado. Eles não fizeram isso. A plataforma tem responsabilidade pela morte dela, não tenho dúvida”, avaliou a juíza em conversa com o Correio do Estado.

A adolescente foi morta no dia 22 de julho deste ano. No início, o caso chegou a ser tratado como suicídio, porém, foi descoberto que a morte foi transmitida em plataformas digitais, o que gerou uma investigação que descobriu que a adolescente foi, na verdade, vítima de um grupo e de violência extrema, que a levou à morte.

De acordo com a investigação, o “evento”, forma como os grupos extremistas chamam as lives, havia sido marcado pelo Discord, entretanto, a morte de Lívia foi transmitida pelo Telegram e pelo TikTok.

A morte ocorreu quatro meses após a regulamentação do ECA Digital, portanto, com tempo suficiente para que as empresas tivesse se adequado à nova legislação ou mesmo para que tivesse havido uma cobrança ou mesmo uma punição para quem a descumprisse.

“Eu acho que tem que multar. Eles têm uma multa prevista que chega a R$ 50 milhões em evento de descumprimento, tem que aplicar multa. Aplicar multa sem dó para cada caso que foi descumprido. Vai doer no bolso e vai ficar mais barato investir em melhorias”, avalia a juíza. 

“A maior prova de que as plataformas sabem exatamente o que precisa ser feito é que o acordo que a Meta propôs nos Estados Unidos é maravilhoso. Eles propuseram readequar, redesenhar a plataforma para ela ser segura. Bloquear durante a noite, ocultar os likes, máximo de duas horas de uso por dia [para crianças e adolescentes], ou seja, eles sabem como fazer”, completa Vanessa Cavalieri.

DISCORD

Após a morte da adolescente de Mato Grosso do Sul, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) instaurou, no dia 7 de agosto, um processo de fiscalização contra a plataforma Discord para apurar indícios de descumprimento de deveres previstos no ECA Digital.

No dia 12 de agosto, a ANPD determinou que a plataforma suspendesse a funcionalidade de transmissão ao vivo no Brasil: “As lives e outros recursos de compartilhamento de vídeo equivalentes deverão permanecer suspensos até que a empresa comprove a adoção de medidas para proteger crianças e adolescentes”.
As outras plataformas em que a morte da menina teria sido transmitida ainda não sofreram punições.

De acordo com a regulamentação, o cumprimento do ECA Digital deve ser fiscalizado por um comitê intersetorial, formado por Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ANPD e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).

Para a juíza, o ECA Digital é uma das melhores leis do mundo relacionadas a este tema, mas precisa que o que foi regulamentado seja efetivamente cumprido para dar segurança digital a crianças e adolescentes.

* Saiba 

A morte da adolescente em Mato Grosso do Sul levou a Polícia Civil a realizar duas operações, até agora, para chegar aos envolvidos. Até o momento, 11 adolescentes e um jovem de 18 anos foram identificados, porém, cinco adolescentes já foram liberados pela Justiça.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1309, segunda-feira (28/09)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/09/2026 20h20

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1309 da Dia de Sorte na noite desta segunda-feira, 28 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 800 mil.

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1309 são:

  • 24 - 06 - 25 - 31 - 26 - 12 - 29 
  • Mês da sorte: 05 - Maio

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1310

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 29 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1310. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 3014, segunda-feira (28/09)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/09/2026 20h16

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3014 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 28 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 3014 são:

Primeiro sorteio: 11 - 20 - 49 - 25 - 24 - 33

Segundo sorteio: 24 - 31 - 43 - 35 - 39 - 26

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3015

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de setembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3015. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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