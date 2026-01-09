Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

IPCA | IBGE

Campo Grande fecha 2025 com a menor inflação do País

No grupo com principal peso no índice, campo-grandense viu queda no preço do frango inteiro e alimentação em domicílio, enquanto o contrafilé, batata-inglesa e cebola foram "vilões" no último mês de dezembro

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

09/01/2026 - 12h45
Conforme divulgado nesta sexta-feira (09) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em todo o País Campo Grande foi quem fechou 2025 com o menor índice de inflação no ano, valor mais de um ponto percentual abaixo da média nacional. 

Enquanto esse índice nacional em dezembro foi de 0,33% e fechou 2025 com um acumulado de 4,26%, entre as regiões Campo Grande apareceu como destaque, com 0,17% anotado no último mês de dezembro e uma alta de 3,14% no ano passado, o melhor em todo o País.

Como bem acompanha o Correio do Estado, em pelo menos quatro dos 12 meses de 2025 Campo Grande registrou um cenário de queda na inflação, com outubro (-0,08%), quando a Cidade Morena registrou deflação pela 4ª vez no ano, já sendo o terceiro mês consecutivo.

Ainda que o custo de vida tenha voltado a subir em novembro, encerrando a "onda de deflação" na Cidade Morena após três meses de queda, dos números locais para dezembro, apesar das altas registradas em seis dos nove grupos pesquisados, os respectivos impactos no último mês de 2025 sequer passaram de um ponto percentual, com a maior variação ficando a cargo dos Artigos de residência (0,68%). 

O maior impacto no índice de dezembro na Capital do MS foi causado pelo grupo de Transportes (0,11 p.p.), enquanto Habitação (-0,46% e -0.07 p.p.) e Alimentação e bebidas (-0,25% e -0,06 p.p.) tiveram as maiores variações e impactos negativos.  

Calculado desde 1980, o IPCA mede o rendimento monetário de 01 até 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, abrangendo dez regiões metropolitanas brasileiras, por meio de uma comparação de preços, neste caso específico coletado entre 30 de outubro e 28 de novembro, dos preços vigentes no período de 30 de setembro de 2025 a 29 de outubro de 2025, respectivamente como valores de referência e base. 

Análise regional

Depois de uma leve interrupção na queda dos preços em novembro para as refeições em domicílio, parte do grupo alimentação e bebidas, esse subitem voltou a cair no último mês de 2025 (-0,44%), puxada principalmente pelos seguintes itens que ficaram mais baratos em dezembro do ano passado: 

  • Abacaxi (-13,03%),
  • Alho (-8,13%),
  • Linguiça (-7,86%),
  • Frango inteiro (-5,34%) e
  • Leite longa vida (-4,84%)

Do outro lado, os vilões do almoço, jantar e demais refeições em dezembro foram: o mamão (15,74%), a cebola (8,53%), a batata-inglesa (5,05%) e o contrafilé (4%). 

Se comparado com o índice de novembro, no penúltimo mês de 2025 o morador da Cidade Morena sentiu ficar mais caro a compra de itens como: uva (6,66%), alface (4,99%), cebola (4,71%) e batata-inglesa (2,72%), com esses últimos dois permancendo na lista de "vilões" na mesa do campo-grandense em dezembro.

Enquanto isso, "a alimentação fora do domicílio (0,33%) acelerou em relação ao mês anterior (0,16%), com o maior impacto vindo das altas de 0,68% no lanche e de 0,07% na refeição", cita a seção de disseminação de informações de Mato Grosso do Sul (SDI-MS) do IBGE. 

Abaixo, você confere uma tabela do IPCA para dezembro de 2025 em Campo Grande, com o valor mensal, variação acumulada do ano e os respectivos pesos mensais. 

Já na Habitação, o principal reflexo sentido em dezembro foi o da queda de 1,44% da energia elétrica residencial, subitem de maior impacto negativo no índice (-0,07 p.p.), já que o último mês estava com vigência da bandeira tarifária amarela.

Em outras palavras, enquanto a "vermelha patamar 1" derrubou o preço de R$7,87 cobrados até setembro para R$4,46 na conta de luz a cada 100 Kwh consumidos, a bandeira tarifária amarela de dezembro adicionou a cobrança de R$1,88 pelo mesmo consumo. 

Também é possível notar que, no segundo maior peso mensal, o grupo de transportes também teve aumento, porém apenas de meio por cento, impactado principalmente pelas viagens por aplicativo (16,93% e 0,06 p.p.), além do aumento na passagem aérea (15,53% e 0,03 p.p.) e na gasolina de 0,18% (0,01 p.p.).

Em saúde e cuidados pessoas (-0,46%), o campo-grandense observou em dezembro as altas em maquiagem (3,18%) perfume (2,44%) e produto pra pele (2,56%), enquanto medicamentos como anti-inflamatório e antirreumático (-2,56%), e itens como o desodorante (-2,44%) e o papel higiênico (-1,47%) puxaram o grupo para baixo. 

 

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2340, quinta-feira (08/01): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/01/2026 08h28

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2340 da Timemania na noite desta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 30.482,77)
  • 5 acertos - 109 apostas ganhadoras, (R$ 1.198,53)
  • 4 acertos - 1.758 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 14.913 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • JUVENTUDE /RS - 3.538 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2340 são:

  • 22 - 46 - 50 - 77 - 33 - 21 - 66 
  • Time do Coração:  Juventude (RS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2345

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 10 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2345. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6922, quinta-feira (08/01): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/01/2026 08h26

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6922 da Quina na noite desta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 76 apostas ganhadoras, (R$ 4.432,35)
  • 3 acertos - 2.443 apostas ganhadoras, (R$ 131,32)
  • 2 acertos - 63.221 apostas ganhadoras, (R$ 5,07)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6922 são:

  • 51 - 36 - 26 - 16 - 56

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6925

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 9 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6925. O valor da premiação está estimado em R$ 2,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

