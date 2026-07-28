Campo Grande ganha investimento milionário de energia limpa em frigorífico

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Energia limpa, sustentável e renovável vem ganhando espaço nas indústrias da Capital de Mato Grosso do Sul.

A Âmbar Energia vai investir R$ 65 milhões para transformar biogás em biometano, em indústrias da Friboi, do grupo J&F , em Campo Grande (MS), Andradina (SP) e Lins (SP).

Campo Grande (Unidade II) deve receber a fonte renovável em agosto de 2026, Andradina em janeiro de 2027 e Lins em janeiro de 2028.

A expectativa é adicionar mais de 14 milhões de metros cúbicos de biometano por ano à matriz energética da companhia.

Quatro unidades da Friboi, localizadas em Ituiutaba (MG), Mozarlândia (GO), Barra do Garças (MT) e Andradina (SP), já utilizam a fonte de energia limpa desde 2023.

O programa já acumulou mais de 13 mil MWh de energia renovável gerada, volume suficiente para abastecer aproximadamente 7 mil residências brasileiras durante um ano. A iniciativa também evitou a emissão de mais de 3 mil toneladas de gases de efeito estufa.

A iniciativa começou a ser estruturada em 2021, quando a Friboi implantou biodigestores em nove plantas frigoríficas para capturar o metano gerado no tratamento de efluentes industriais. O gás, que antes precisava ser queimado para evitar a emissão direta na atmosfera, passou a ser aproveitado como fonte energética.

O objetivo é preservar o meio ambiente, reduzir a poluição, diminuir a emissão de gases efeito estufa e gerar energia, além de substituir combustíveis fósseis por fonte de energia limpa e renovável.

BIOGÁS

Biogás é um combustível gasoso produzido pela decomposição de matéria orgânica (esterco, restos de alimentos, esgoto e resíduos agrícolas) na ausência de oxigênio.

Esse processo é realizado por microrganismos em um equipamento chamado biodigestor. É considerado como fonte de energia limpa, renovável e sustentável.

O biogás é composto principalmente por:

Metano (CH): cerca de 50% a 70%, responsável pelo poder energético

Dióxido de carbono (CO): cerca de 30% a 50%

Pequenas quantidades de outros gases, como sulfeto de hidrogênio (HS)

Pode ser utilizado em:

Geração de energia elétrica

Cozimento de alimentos

Combustível para veículos

Processos industriais (indústrias, fábricas, frigoríficos, entre outros)

Agricultura

Pecuária

Saneamento

Gestão de resíduos

Produz energia renovável, reduz a poluição, diminui a emissão de gases efeito estufa e aproveita resíduos que poderiam liberar metano diretamente na atmosfera. O material restante do processo, chamado biofertilizante, pode ser usado na agricultura para enriquecer o solo.

Em resumo, é uma solução que transforma resíduos orgânicos em energia limpa, reduz impactos ambientais e pode gerar economia e renda, especialmente em propriedades rurais, agroindústrias e sistemas de saneamento.