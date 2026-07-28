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biometano

Campo Grande ganha investimento milionário de energia limpa em frigorífico

Unidade da Friboi deve receber a fonte renovável em agosto de 2026

Naiara Camargo

Naiara Camargo

28/07/2026 - 11h15
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Energia limpa, sustentável e renovável vem ganhando espaço nas indústrias da Capital de Mato Grosso do Sul.

A Âmbar Energia vai investir R$ 65 milhões para transformar biogás em biometano, em indústrias da Friboi, do grupo J&F, em Campo Grande (MS), Andradina (SP) e Lins (SP).

Campo Grande (Unidade II) deve receber a fonte renovável em agosto de 2026, Andradina em janeiro de 2027 e Lins em janeiro de 2028.

A expectativa é adicionar mais de 14 milhões de metros cúbicos de biometano por ano à matriz energética da companhia.

Quatro unidades da Friboi, localizadas em Ituiutaba (MG), Mozarlândia (GO), Barra do Garças (MT) e Andradina (SP), já utilizam a fonte de energia limpa desde 2023.

O programa já acumulou mais de 13 mil MWh de energia renovável gerada, volume suficiente para abastecer aproximadamente 7 mil residências brasileiras durante um ano. A iniciativa também evitou a emissão de mais de 3 mil toneladas de gases de efeito estufa.

A iniciativa começou a ser estruturada em 2021, quando a Friboi implantou biodigestores em nove plantas frigoríficas para capturar o metano gerado no tratamento de efluentes industriais. O gás, que antes precisava ser queimado para evitar a emissão direta na atmosfera, passou a ser aproveitado como fonte energética.

O objetivo é preservar o meio ambiente, reduzir a poluição, diminuir a emissão de gases efeito estufa e gerar energia, além de substituir combustíveis fósseis por fonte de energia limpa e renovável.

BIOGÁS

Biogás é um combustível gasoso produzido pela decomposição de matéria orgânica (esterco, restos de alimentos, esgoto e resíduos agrícolas) na ausência de oxigênio.

Esse processo é realizado por microrganismos em um equipamento chamado biodigestor. É considerado como fonte de energia limpa, renovável e sustentável.

O biogás é composto principalmente por:

  • Metano (CH): cerca de 50% a 70%, responsável pelo poder energético
  • Dióxido de carbono (CO): cerca de 30% a 50%
  • Pequenas quantidades de outros gases, como sulfeto de hidrogênio (HS)

Pode ser utilizado em:

  • Geração de energia elétrica
  • Cozimento de alimentos
  • Combustível para veículos
  • Processos industriais (indústrias, fábricas, frigoríficos, entre outros)
  • Agricultura
  • Pecuária
  • Saneamento
  • Gestão de resíduos

Produz energia renovável, reduz a poluição, diminui a emissão de gases efeito estufa e aproveita resíduos que poderiam liberar metano diretamente na atmosfera. O material restante do processo, chamado biofertilizante, pode ser usado na agricultura para enriquecer o solo.

Em resumo, é uma solução que transforma resíduos orgânicos em energia limpa, reduz impactos ambientais e pode gerar economia e renda, especialmente em propriedades rurais, agroindústrias e sistemas de saneamento.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1256, segunda-feira (27/07): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/07/2026 08h28

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Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1256 da Dia de Sorte na noite desta segunda-feira, 27 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 500 mil.

Premiação

7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 398.672,73)

6 acertos - 50 apostas ganhadoras, (R$ 1.656,49)

5 acertos - 1.232 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)

4 acertos - 13.076 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

Agosto - 39.836 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1256 são:

  • 29 - 23 - 08 - 27 - 13 - 19 - 02 
  • Mês da sorte: 08 - Agosto

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1257

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 28 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 1257. O valor da premiação está estimado em R$ 100 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2988, segunda-feira (27/07): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/07/2026 08h24

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2988 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 27 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 1.888.040,62)
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 5.812,31)
  • 4 acertos - 412 apostas ganhadoras (R$ 128,98)
  • 3 acertos - 8.578 apostas ganhadoras (R$ 3,09)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 10.462,17)
  • 4 acertos - 325 apostas ganhadoras (R$ 163,51)
  • 3 acertos - 7.309 apostas ganhadoras (R$ 3,63)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2988 são:

Primeiro sorteio: 05 - 45 - 31 - 12 - 42 - 37

Segundo sorteio: 41 - 31 - 42 - 48 - 39 - 33

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2989

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2989. O valor da premiação está estimado em R$ 150 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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