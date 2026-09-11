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Com leilão previsto para 2027, DNIT abre licitação de R$ 215 milhões para conservação da Malha Oeste

Estão previstos controle de vegetação, limpeza de dispositivos de drenagem, manutenção de cercas, pequenos reparos, fechamento provisório de edificações e demais intervenções preventivas

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

11/09/2026 - 16h45
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Com o leilão dos 1.644 quilômetros da Ferrovia Malha Oeste, entre Corumbá e Mairinque (SP), previsto para março de 2027, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) abriu licitação de R$ 212,5 milhões para execução de serviços de conservação de bens ferroviários.

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da União dessa quinta-feira (10). O pregão será na modalidade menor preço, com abertura das propostas no dia 24 de setembro.

De acordo com o edital, o objetivo é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de conservação dos bens ferroviários pertencentes à Malha Oeste, nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, subdividido em sete lotes, da seguinte forma:

Lote 1 – Anastácio: Ladário, Corumbá, Miranda, Aquidauana e Anastácio (R$ 28.770.932,85
Lote 2 – Campo Grande: Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Terenos, Campo Grande e Ribas do Rio Pardo (R$ 29.495.836,41)
Lote 3 – Três Lagoas: Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Três Lagoas (R$ 26.819.297,85)
Lote 4 – Dourados: Campo Grande, Terenos, Sidrolândia, Maracaju, Dourados e Ponta Porã (R$ 27.558.368,92)
Lote 5 – São José do Rio Preto: Castilho, Andradina, Murutinga do Sul, Guaraçaí, Mirandópolis, Lavínia, Valparaíso, Bento de Abreu, Rubiácea, Guararapes, Araçatuba, Birigui, Coroados, Glicério, Penápolis, Avanhandava e Promissão (R$ 29.169.326,60)
Lote 6 – Bauru: Promissão, Guaiçara, Lins, Cafelândia, Guarantã, Pirajuí, Presidente Alves, Avaí, Bauru, Agudos, Lençóis Paulista, Areiópolis, São Manuel e Botucatu (R$ 34.918.911,86)
Lote 7 – São Paulo: Botucatu, Anhembi, Bofete, Conchas, Pereiras, Laranjal Paulista, Jumirim, Cerquilho, Boituva, Iperó, Sorocaba, Alumínio e Mairinque (R$ 35.814.967,48).

O valor total estimado de todos os lotes é de R$ 212.547.641,97.

Cada lote contempla os municípios diretamente interceptados pela ferrovia, os quais concentram edificações operacionais, pátios ferroviários, passagens em nível, faixa de domínio, dispositivos de drenagem, superestrutura ferroviária e demais ativos vinculados à operação ferroviária.

A licitação não é para a concessão da ferrovia, mas para "serviços de conservação da via permanente, abrangendo operações rotineiras, periódicas e de emergência para preservar as características técnicas e operacionais do sistema ferroviário, das instalações fixas e dos materiais ao longo do trecho, visando a manutenção ou melhoramento da situação atual da malha".

A contratação abrange a manutenção integral da faixa de domínio, incluindo roçada, capina, sinalização, cercas e aceiros, desobstrução e recuperação de dispositivos deteriorados.

Também estão previstos controle de vegetação, limpeza de dispositivos de drenagem, manutenção de cercas, pequenos reparos, fechamento provisório de edificações e demais intervenções preventivas destinadas à redução da deterioração progressiva dos ativos ferroviários.

Os serviços especializados, sob demanda, compreendem intervenções cuja necessidade não pode ser previamente determinada, associadas a eventos específicos identificados ao longo da execução contratual, incluindo recomposição localizada de dispositivos, correção de processos erosivos, reparos emergenciais, entre outros serviços correlatos.

O prazo de vigência do contrato será de 42 meses, contados a partir da assinatura, enquanto o prazo de execução dos serviços será de 36 meses consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de início dos trabalhos. Ambos os prazos podem ser prorrogados.

Leilão em 2027

Conforme reportagem do Correio do Estado, o leilão dos 1.644 quilômetros da Ferrovia Malha Oeste, entre Corumbá e Mairinque (SP), ficará para março de 2027, segundo admitiu o Ministério dos Transportes ao Tribunal de Contas da União (TCU).

O certame inicialmente estava previsto para julho deste ano e, posteriormente, havia sido transferido para novembro ou dezembro.

A informação consta no Acórdão nº 2.047/2026, aprovado pelo TCU no dia 5. Segundo o documento, o Ministério dos Transportes apresentou um novo cronograma à Corte de Contas prevendo a licitação da ferrovia em março de 2027.

O adiamento ocorre após o TCU ter interrompido, no dia 20 de julho, a análise do processo de licitação. A Corte apontou falhas na documentação apresentada pelo governo, incluindo dados incompletos e defasados ainda relacionados ao modelo de relicitação, descartado no ano passado.

O reconhecimento pelo Ministério dos Transportes de que a realização do leilão neste ano não será possível foi protocolado seis dias depois de o ministro dos Transportes, George Santoro, afirmar durante agenda oficial em Campo Grande que o leilão aconteceria ainda neste ano. 

A proposta do Ministério dos Transportes prevê três possibilidades para o leilão. A primeira é a concessão dos com 1.644 km da Malha Oeste, entre Corumbá e Mairinque.

Caso não haja interessados, será oferecido o “Objeto B”, com 1.325,5 km, entre Corumbá e Bauru (SP), em bitola larga. Na terceira opção, o “Objeto C”, serão concedidos 906,98 km, entre Corumbá e Três Lagoas. As três alternativas incluem os trechos entre Corumbá e Ladário.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7114, quinta-feira (10/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sexta-feira, e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

11/09/2026 08h22

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7114 da Quina na noite desta quinta-feira, 10 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 21 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 50 apostas ganhadoras (R$ 13.493,32)
  • 3 acertos - 5.718 apostas ganhadoras (R$ 112,37)
  • 2 acertos - 140.578 apostas ganhadoras (R$ 4,57)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7114 são:

  •   21 - 54 - 05 - 51 - 43

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7115

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 11 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7115. O valor da premiação está estimado em R$ 30 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda a sexta-feira, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3056, quinta-feira (10/09): veja o rateio

A Mega-Sena tem três sorteios semanais, às terças, quintas-feiras e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

11/09/2026 08h21

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Foto: Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3056 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 10 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 76 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 50 apostas ganhadoras (R$ 45.990,43)
  • 4 acertos - 3.344 apostas ganhadoras (R$ 1.133,49)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3056 são:

  •  51 - 25 21 - 40 - 14 - 56

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3060

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 13 de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 3060. O valor da premiação está estimado em R$ 85 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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