Economia

IPCA | IBGE

Custo de vida segue em queda e Campo Grande tem 3.ª deflação consecutiva

Diante da queda de -0,28% em agosto, índice da Cidade Morena ficou "acima" apenas do: Rio de Janeiro (-0,34); Porto Alegre (-0,40) e Goiânia (-0,40)

DA REDAÇÃO

10/09/2025 - 10h56
Nesta quarta-feira (10), conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) do mês de agosto mantém a tendência de queda da inflação em Campo Grande, com a Cidade Morena anotando a quarta menor variação para o período entre as capitais. 

Nacionalmente, o IPCA de agosto foi negativo (-0,11%) e 0,37 ponto percentual (p.p) abaixo do índice anotado no mês imediatamente anterior, quando anotou 0,26 em julho.  

Conforme o IBGE, o índice está 5,13% abaixo dos 5,23% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores, sendo que o IPCA acumula alta de 3,15% neste 2025. 

Enquanto isso, Campo Grande ficou com o quarto menor índice entre as capitais, registrando queda de -0,28% em agosto, "acima" apenas de: 

  • Rio de Janeiro (-0,34)
  • Porto Alegre (-0,40) 
  • Goiânia (-0,40)

IPCA de agosto

Como mostram os dados compilados pelo Sistema IBGE de Recuperação Automática (plataforma Sidra), Campo Grande anotou as seguintes variações mensais em agosto: 

Já nacionalmente, diante de uma variação de -0,02% em agosto de 2024, o IPCA de -0,11% do 8º mês de 2025 foi fortemente influenciado por: Habitação (-0,90%), Alimentação e bebidas (-0,46%) e Transportes (-0,27%). 

Do lado oposto, as altas foram principalmente influenciadas pelos índices de 0,75% de Educação e o 0,40% de Despesas Pessoais.
 
Nota-se uma queda no grupo de "Habitação", que segundo o IBGE representa o menor resultado em um mês de agosto desde a era do Plano Real, influenciada pelo recuo de 4,21% da energia elétrica residencial (-0,17%).  

Importante lembrar que "alimentação e bebidas" é o grupo com o maior peso no índice, o qual anotou seu terceiro mês consecutivo na queda de preços, sendo: -0,46% em agosto; -0,18% em junho e -0,27% em julho.

Análise regional

Conforme repassado pela Seção de Disseminação de Informações (SDI), em Campo Grande há três grupos que aparecem pressionando os índices para patamares negativos: Habitação (-1,87%), Alimentação e bebidas (-0,17%) e Transportes (-0,12%). 

.“Somados, esses três grupos foram responsáveis por -0,35 p.p. de impacto no índice geral. Sem eles, o resultado do IPCA de agosto ficaria positivo”, expôs o técnico do IBGE em MS, Felipe Senna, em nota. 

A deflação no grupo de "alimentação e bebidas", por exemplo, já é anotada há quatro meses consecutivos em Campo Grande (-0,12% em maio, -0,51% em junho e -1,06 em julho), sendo principalmente influenciada em agosto (-0,17%) pela alimentação no domicílio, com -0,32%. 

Depois de reduzir 1,68% em julho, a queda no grupo de alimentação em agosto foi impactada pelos seguintes produtos: 

  1.  tomate (-9,62%),
  2. batata-inglesa (-6,51%),
  3. frango inteiro (-3,21%),
  4. ovo de galinha (-2,80%) e
  5. arroz (-2,38%).

Já em "Habitação", a queda regional aparece com a mesma causa da nacional, boa parte em  decorrência da incorporação do Bônus de Itaipu, que fechou o subgrupo da "energia elétrica residencial" com -4,98% em agosto, que representa redução de 0,26 ponto percentual. 

Entre os aumentos aparecem "Artigos de Residência" e "Despessas Pessoais", com altas de 0,41 e 0,13 por cento, respectivamente. Enquanto no primeiro as altas foram empurradas por fogão (3,05%) e tapete (2,91%), no segundo o IBGE destaca a influência dos jogos de azar (3,60%), brinquedo (3,00%) e bicicleta (2,91%). 

 

INADIMPLÊNCIA

Mato Grosso do Sul tem 526 novos "nomes sujos" por dia este ano

Estado chega a 1,2 milhão de inadimplentes e a mais de 5 milhões de dívidas em aberto até julho

10/09/2025 09h00

Entre os principais

Entre os principais "vilões" da inadimplência no Estado estão cartões de crédito, empréstimos, contas básicas e compras no varejo Gerson Oliveira

Mato Grosso do Sul vive um cenário de endividamento crescente nos primeiros sete meses deste ano, 72.069 consumidores foram incluídos na lista de inadimplentes no Estado, conforme dados da Serasa, o que representa, em média, 526 novos nomes sujos por dia útil, considerando os 137 dias úteis entre janeiro e julho. O dado reforça um movimento de alta contínua, que vem acompanhando a tendência nacional e pressiona a economia local.

Ainda de acordo com a Serasa, o número de sul-mato-grossenses que convivem com dívidas em atraso chega a 1,2 milhão, somando mais de 5 milhões de débitos em aberto. Entre os principais “vilões” estão cartões de crédito, empréstimos, contas básicas e compras no varejo, compondo um cenário que mistura dificuldade de planejamento financeiro, juros elevados e impacto do custo de vida.

A capital Campo Grande concentra o maior volume de inadimplentes, são 466.397 consumidores com pendências financeiras, que juntos acumulam 2.325.436 dívidas. O valor total chega a R$ 3,81 bilhões, com um ticket médio de R$ 8.189,95 por inadimplente.

Em seguida, Dourados aparece com 101.565 nomes negativados, somando R$ 736,9 milhões. Três Lagoas e Bonito também registram números expressivos, com dívida média por consumidor de R$ 6,8 mil e R$ 6,3 mil, respectivamente.

Os dados expõem que o peso das dívidas compromete a capacidade de consumo das famílias, reduz o giro do comércio e encarece o crédito, já que a inadimplência é um dos principais indicadores usados pelos bancos para precificar risco. 

“Com 1,2 milhão de sul-mato-grossenses em situação de inadimplência, o Estado acumula mais de 5 milhões de débitos em aberto”, reforça Aline Maciel, diretora da Serasa. 

Segundo o economista Eduardo Matos, o sistema financeiro brasileiro é bastante democrático, o que não é necessariamente ruim, mas pode ser prejudicial por causa da falta de educação financeira.

“Um acesso mais facilitado a instrumentos de crédito de alto risco, como os cartões de crédito e limite do cheque especial, se tornam armas na mão do cidadão brasileiro. Porque a partir do momento em que ele tem a sua disposição esse tipo de crédito, ele o usará e, em muitos casos, usará até mesmo sem pensar ou interpretá-lo como uma extensão de sua renda, o que não é verdade”, considera Matos.

O mestre em Economia Eugênio Pavão ressalta que, entre os que ganham um salário mínimo, o inadimplemento é ainda maior. 

“Os salários não dão conta dos pagamentos das necessidades básicas, mesmo com o aperto monetário, o salário mínimo não contempla as necessidades básicas”, conclui.

RENEGOCIAÇÃO

A pressão sobre a economia doméstica tem levado mais pessoas a buscar renegociação. Somente entre janeiro e julho, o número de acordos de dívidas fechados com descontos máximos de 99% aumentou 7,94% no Brasil e 9% em Mato Grosso do Sul, chegando a 7 mil negociações no Estado. 

“Este é um momento único para quem deseja quitar dívidas, com descontos que costumam ser vistos apenas em edições do tradicional Feirão Limpa Nome”, afirmou Aline, e completou.

“O objetivo de mutirões e campanhas é não apenas garantir descontos expressivos, mas orientar o consumidor sobre como negociar e, principalmente, evitar que novas dívidas comprometam o orçamento no futuro”.

O movimento também mostra mudanças de comportamento, principalmente entre os mais jovens. A Geração Z, composta por pessoas de 18 a 25 anos, é o público que mais cresce nas negociações de dívidas. 

Houve alta de 49% na quantidade de jovens que renegociaram débitos no País em comparação ao ano anterior. Em Mato Grosso do Sul, 26,5 mil jovens desta faixa etária negociaram suas dívidas na Serasa Limpa Nome entre janeiro e julho, um crescimento de 48% na comparação com 2024.

Segundo Patrícia Camillo, gerente da Serasa, o movimento demonstra maior conscientização financeira. 

“O aumento da participação dos jovens mostra que a educação financeira e o acesso facilitado à negociação têm feito diferença para uma geração que ainda está aprendendo a lidar com as finanças”, avalia. “Aproveitar os descontos agora pode evitar que as dívidas se transformem em um problema maior no futuro”.

O quadro estadual, no entanto, é apenas um recorte de uma crise que se espalha pelo Brasil. O país encerrou julho com 78,16 milhões de pessoas inadimplentes, recorde histórico. São 307 milhões de dívidas em atraso, somando R$ 482 bilhões – um valor médio de R$ 1.570,17 por débito. Bancos e cartões de crédito lideram a origem dos débitos, com 27,2% do total, seguidos de contas básicas (20,6%) e financeiras (19,47%).

A Serasa, por exemplo, anunciou um mutirão emergencial este mês, reunindo 1,6 mil empresas parceiras e mais de 10 milhões de dívidas que poderão ser quitadas com até 99% de desconto. Somente em Mato Grosso do Sul, 39 mil pessoas poderão negociar 178 mil débitos nessas condições.

Especialistas lembram que renegociar é apenas parte da solução. Sem planejamento financeiro, a tendência é que o endividamento volte. 

“É fundamental que o consumidor aproveite o desconto para encerrar o passivo, mas mude hábitos de consumo, priorize despesas essenciais e evite contrair novas dívidas de alto custo”, orienta Patrícia.

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3482, terça-feira (09/09): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

10/09/2025 08h10

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3482 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 9 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 724.370,11)
  • 14 acertos - 419 apostas ganhadoras, (R$ 1.035,69)
  • 13 acertos - 14676 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 136061 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 631675 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da  Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3482 são:

  • 25 - 17 - 15 - 24 - 09 - 13 - 01 - 04 - 10 - 22 - 20 - 19 - 05 - 02 - 14

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3490

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de setembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3490. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

