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Dia dos Namorados movimenta entregas no Brasil, com crescimento de 19%

Demanda foi impulsionada por compras de última hora e aumento no envio de presentes em capitais como Boa Vista, Manaus e Campo Grande

Estadão Conteúdo

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15/06/2026 - 19h00
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A inDrive, plataforma global de mobilidade e entregas, identificou um aumento de 19% nas entregas no Brasil no Dia dos Namorados, em comparação ao ano anterior.

Somente a cidade de São Paulo registrou um crescimento de mais de 15% em relação a 2025, em uma das principais datas do comércio nacional.

A alta reforça uma tendência de consumo já observada em outras ocasiões: decisões de compra feitas na reta final e concentração de pedidos em regiões metropolitanas brasileiras importantes, como Governador Valadares, Uberaba e Porto Velho.

O resultado reflete um comportamento que já era previsto no período que antecedeu a data. Segundo levantamento da Globo Ads, o Dia dos Namorados permanece entre as ocasiões de consumo mais relevantes do varejo nacional neste ano: 95% dos brasileiros pretendiam comprar presentes no dia 12 e 72% dos entrevistados acreditavam que a ocasião é um momento para fortalecer seus relacionamentos.

Na inDrive, o aumento das entregas na semana em que se comemora a data superou o número registrado na semana do Natal de 2025 em 25%. No total, foram mais de 5 mil PMEs ativos (clientes B2B) e mais de 16 mil entregadores ativos.

Entre os itens mais enviados estavam roupas e refeições - escolhas com forte apelo afetivo, que reforçam a concentração das decisões de consumo em um curto intervalo de tempo e explicam a alta demanda por soluções logísticas rápidas e acessíveis.

Com a data se aproximando, o volume de solicitações tende a aumentar progressivamente, e a necessidade de entregas rápidas, muitas vezes no mesmo dia, faz com que os brasileiros busquem alternativas ágeis e acessíveis para garantir a chegada dos itens dentro do prazo, mesmo em horários não convencionais

"O comportamento dos consumidores, especialmente em datas importantes para o comércio, como o Dia dos Namorados, reforça a importância de soluções ágeis, flexíveis e capazes de acompanhar demandas de última hora", ressalta Gabriel West, Country Manager da inDrive no Brasil.

"Serviços que oferecem praticidade e se adaptam à rotina dos usuários brasileiros vêm ganhando cada vez mais relevância, tanto para entregas rápidas quanto para apoiar o comércio local em períodos estratégicos para as vendas e entregas."

Além do consumidor final, a inDrive também se destaca como alternativa para pequenos e médios negócios que precisaram adaptar rapidamente sua operação logística diante do aumento pontual na demanda.

Lojistas e empreendedores de diferentes segmentos e localidades no Brasil utilizam a plataforma para realizar entregas sob demanda em datas importantes, com agilidade e autonomia, aproveitando recursos como a escolha do modal, pagamento em dinheiro e a combinação direta com o entregador parceiro.

A flexibilidade operacional é um diferencial importante para atender a pedidos concentrados na última hora, sem comprometer a experiência do cliente final

Presente em mais de 260 cidades de 38 países e com mais de 175 milhões de instalações em todo o mundo, o inDrive.Entregas consolida sua atuação como alternativa logística acessível, confiável e adaptável a diferentes perfis de uso.

No Brasil, o serviço está disponível via aplicativo ou navegador e permite envios de até R$500,00 por carro e moto, conforme as diretrizes disponíveis no site da empresa.

Sobre a inDrive

A inDrive é uma plataforma global de mobilidade e entregas. Seu aplicativo já foi baixado mais de 400 milhões de vezes e foi o segundo aplicativo de mobilidade mais baixado pelo quarto ano consecutivo.

Além de intermediação de transporte por aplicativo, a inDrive oferece uma ampla gama de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte intermunicipal, de entregas e de serviços financeiros. Em 2023, a inDrive lançou a New Ventures, seu braço de capital de risco, fusões e aquisições.

A inDrive opera em mais de 1.100 cidades em 48 países. Impulsionada por sua missão de combater as injustiças por meio de escolhas justas, a plataforma busca esse objetivo tanto por meio de seu negócio principal, que apoia as comunidades locais através de um modelo de preços justos, quanto pelo trabalho de seus programas de impacto.

Abandono

Malha Oeste deve ficar oito meses sem nenhuma fiscalização, após saída da Rumo

Documentos da ANTT e do DNIT revelam preocupação com invasões, furtos e deterioração dos 1.973 quilômetros da ferrovia

15/06/2026 08h00

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A revitalização da ferrovia Malha Oeste é uma demanda antiga de MS e vista como solução logística

A revitalização da ferrovia Malha Oeste é uma demanda antiga de MS e vista como solução logística Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Com o fim do contrato de concessão dos 1.973 quilômetros da Malha Oeste no dia 30 de junho, a linha férrea já abandonada pela concessionária Rumo pode ficar “às moscas” por oito meses, até fevereiro do ano que vem. Essa é a avaliação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), autarquia responsável pela manutenção das rodovias e ferrovias administradas pelo governo federal.

Essa afirmação consta em nota técnica da Superintendência de Transporte Ferroviário (Sufer), departamento da Agência, que pede a mudança na distribuição das vistorias planejadas na ferrovia para este ano pela autarquia. 

No documento foi solicitado o remanejamento das fiscalizações com o argumento de que “é importante que a ANTT tenha uma avaliação final da concessão da Malha Oeste, de modo a consolidar um diagnóstico abrangente sobre o cumprimento das obrigações contratuais, a qualidade dos serviços prestados e o estado de conservação dos bens da concessão, entre outros aspectos. Essa análise permite não apenas apurar eventuais responsabilidades e subsidiar decisões quanto à indenizações, mas também extrair informações relevantes para o aprimoramento regulatório, contribuindo para maior eficiência, transparência e segurança jurídica do setor”.

Mapa ferroviário de MS

Ferrovias já implantadas e planejadas no Estado

A revitalização da ferrovia Malha Oeste é uma demanda antiga de MS e vista como solução logística

REVISÃO

Foi até editada uma minuta de portaria que propôs revisar a programação de inspeções da Coordenação Regional de Fiscalização Ferroviária de São Paulo no Plano Anual de Fiscalização da Superintendência de Transporte Ferroviário para este ano com objetivo de intensificar as fiscalizações da linha férrea. 

Porém a proposta não foi aceita, sendo comprovado pela ANTT que “ao longo da concessão, foram constatados reiterados descumprimentos contratuais da Concessionária”. 

Em resposta ao documento de 30 de abril, o setor de Fiscalização de Infraestrutura e Serviços da ANTT, afirma, no dia 7 de maio, que: “No que tange à proposta de reprogramação de inspeções da Cofer/SP constante do Plano Anual de Fiscalização da Sufer para o ano de 2026, entende-se que, neste momento, não se mostram necessárias alterações formais no referido plano, uma vez que as ações fiscalizatórias propostas pela área técnica podem ser viabilizadas por meio da realização de inspeções eventuais na Malha Oeste”.

Emendando que esta decisão tem como meta “otimizar as atividades administrativas e recursos disponíveis, de forma a manter a atividade fiscalizatória em conformidade com as necessidades atuais da Malha Oeste, promovendo a economia processual, sem prejuízo da publicação da Minuta de Portaria 42.239.884”.

Esta preocupação em fazer um completo levantamento dos 1.973 Km da Malha Oeste existe porque o DNIT informou à Agência que não teria como fazer a manutenção imediata da linha férrea.

Na nota técnica consta que o departamento se manifestou “no sentido de que as primeiras simulações de cronogramas de contratação de serviços de monitoramento e conservação da Malha Oeste devem estar em vigência somente a partir de fevereiro de 2027. Nesse ínterim, o DNIT lançaria mão de soluções emergenciais para pontos críticos, caso haja entendimentos nesse sentido”.

Entretanto, o documento enfatiza que após o término do contrato, previsto para o dia 30, “podem surgir novos passivos, como, por exemplo, novas invasões, novos furtos de trilhos, novos rompimentos de aterros, novos danos em obras de arte especiais, novas depredações de material rodante, etc. Diante disso, podem surgir questionamentos acerca do estado da Malha no final da concessão, cujos passivos são imputados integralmente à RMO”.

DNIT

Mesmo informando em documentos internos entregues à ANTT que efetivamente só poderá realizar a devida manutenção da Malha Oeste a partir de  fevereiro do ano que vem, a assessoria de imprensa do DNIT informou: “A autarquia destaca que realizará o monitoramento ativo dos bens até que haja a posterior destinação”, explicando que “que teve ciência de que a atual Concessão Ferroviária da Malha Oeste se encerrará no dia 30 de junho de 2026, e de que está em modelagem o processo de licitação para uma nova concessão”.

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inovação

Carne de laboratório: conheça a técnica desenvolvida pela Embrapa

O experimento não sacrifica animais e não tem impacto ambiental, como ocorre na pecuária

14/06/2026 22h00

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A inovação é liderada pela Embrapa Suínos e Aves, com sede em Concórdia (SC)

A inovação é liderada pela Embrapa Suínos e Aves, com sede em Concórdia (SC) Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

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A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) está produzindo carne em laboratório. O experimento não sacrifica animais e não tem impacto ambiental, como ocorre na pecuária que, por causa do desmatamento e da emissão de gás metano, agrava o efeito estufa.

A inovação é liderada pela Embrapa Suínos e Aves, com sede em Concórdia (SC), que já produziu protótipos de filés de peito de frango, e pelo Laboratório de Nanobiotecnologia (LNANO) da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen), sediada em Brasília.

O laboratório desenvolveu amostras de alimentos impressos com base vegetal, como filé de salmão, caviar e anéis de lula.

A técnica envolve a multiplicação de uma amostra de células retiradas de animais vivos, equivalente a uma pequena biópsia. A amostra extraída é cultivada in vitro, em meio líquido rico em oxigênio e nutrientes — como glicose, aminoácidos e sais minerais — que permitem que as células se multipliquem.

A produção de carne cultivada utiliza técnicas da engenharia de tecidos para reparar tecidos biológicos danificados e técnicas da biotecnologia celular, que utiliza células vivas ou partes delas para tratar problemas biológicos. Os recursos são comuns à medicina regenerativa.

“Nós conseguimos isolar as diferentes células que compõem o tecido muscular vivo. A amostra tem um punhado de células musculares, algumas células de gordura e células do tecido conjuntivo. A partir disso, escolhemos qual é a célula que a gente quer e focamos na multiplicação em grande quantidade daquele tipo celular”, explica a veterinária Naiara Milagres Augusto da Silva, analista do Cenargen.

Ancoragem física

O crescimento do tecido muscular da carne cultivada necessita de uma superfície para ancoragem física, que imita a matriz extracelular dos sistemas biológicos naturais. Essas estruturas biomiméticas podem ser suportes (scaffolds) fibrosos e microcarreadores esféricos que transportam elétrons para as células que são aderentes.

“Enquanto os scaffolds fibrosos auxiliam na orientação celular, na diferenciação muscular e na organização tridimensional do tecido cultivado, os microcarreadores esféricos favorecem a expansão celular em suspensão, aumentando a área disponível para crescimento e contribuindo para a produção em larga escala de tecido muscular”, descreve uma nota técnica da Embrapa a qual à Agência Brasil teve acesso.

Conforme a nota, suportes e microcarreadores são fundamentais para o desenvolvimento de propriedades na carne de laboratório. “Além das funções biológicas, essas estruturas influenciam diretamente [nas] propriedades tecnológicas e sensoriais da carne cultivada, incluindo textura, firmeza, retenção de água e percepção mastigatória”.

Proteínas vegetais

O foco do trabalho do Laboratório de Nanobiotecnologia do Cenargen é desenvolver biomateriais (insumos) a partir de proteínas vegetais, que podem servir de estruturas onde as células da carne cultivada vão aderir e se multiplicar.

Esse é o caso das malhas formadas por fibras de escala nanométricas. A olho nu parecem um pedaço de papel, mas no microscópio é possível observar uma superfície porosa que funciona como a matriz extracelular encontrada no organismo vivo, onde as células colam e se unem.

“O que temos tentado fazer é uma carne produzida a partir de células animais, mas que contam com diferentes insumos de origem natural — comestível e vegetal - para que possamos depender menos do uso de animais para esse processo”, detalha Naiara da Silva.

Película comestível

Outro produto do laboratório é uma película comestível que serve como a tripa para o invólucro de embutidos, como linguiça, produzidos com a técnica de carne cultivada.

O protótipo deve ser finalizado em 2027. “Até meados do ano que vem, vai estar na vitrine como um ativo tecnológico Embrapa”, prevê o biólogo Luciano Paulino da Silva, pesquisador que coordena os experimentos com carne cultivada entre outras iniciativas no LNANO.

Segundo o especialista, após a finalização, os experimentos em torno da carne cultivada podem ganhar diferentes parceiros que se especializem na aplicação de produtos específicos com finalidade de produção industrial e comercialização.

Regulação

Grandes agroindústrias e startups brasileiras têm unidades para pesquisa com carne cultivada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou em 2023 a Resolução RDC nº 839, marco regulatório para a carne cultivada em laboratório.

Outros países como Singapura, Estados Unidos, Israel e Austrália também desenvolvem carne cultivada e têm aprovação regulatória e comercial.

A experiência no LNANO foi documentada em artigo científico na revista Foods da editora suíça MDPI (sigla em inglês para Multidisciplinary Digital Publishing Institute), especializada em periódicos de acesso aberto sobre ciência e tecnologia.

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