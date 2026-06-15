Dia dos Namorados movimenta entregas no Brasil, com crescimento de 19%

Dia dos Namorados teve movimentação financeira 1% maior do que no ano passado - Foto: Arquivo / Correio do Estado

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A inDrive, plataforma global de mobilidade e entregas, identificou um aumento de 19% nas entregas no Brasil no Dia dos Namorados, em comparação ao ano anterior.

Somente a cidade de São Paulo registrou um crescimento de mais de 15% em relação a 2025, em uma das principais datas do comércio nacional.

A alta reforça uma tendência de consumo já observada em outras ocasiões: decisões de compra feitas na reta final e concentração de pedidos em regiões metropolitanas brasileiras importantes, como Governador Valadares, Uberaba e Porto Velho.

O resultado reflete um comportamento que já era previsto no período que antecedeu a data. Segundo levantamento da Globo Ads, o Dia dos Namorados permanece entre as ocasiões de consumo mais relevantes do varejo nacional neste ano: 95% dos brasileiros pretendiam comprar presentes no dia 12 e 72% dos entrevistados acreditavam que a ocasião é um momento para fortalecer seus relacionamentos.

Na inDrive, o aumento das entregas na semana em que se comemora a data superou o número registrado na semana do Natal de 2025 em 25%. No total, foram mais de 5 mil PMEs ativos (clientes B2B) e mais de 16 mil entregadores ativos.

Entre os itens mais enviados estavam roupas e refeições - escolhas com forte apelo afetivo, que reforçam a concentração das decisões de consumo em um curto intervalo de tempo e explicam a alta demanda por soluções logísticas rápidas e acessíveis.

Com a data se aproximando, o volume de solicitações tende a aumentar progressivamente, e a necessidade de entregas rápidas, muitas vezes no mesmo dia, faz com que os brasileiros busquem alternativas ágeis e acessíveis para garantir a chegada dos itens dentro do prazo, mesmo em horários não convencionais

"O comportamento dos consumidores, especialmente em datas importantes para o comércio, como o Dia dos Namorados, reforça a importância de soluções ágeis, flexíveis e capazes de acompanhar demandas de última hora", ressalta Gabriel West, Country Manager da inDrive no Brasil.

"Serviços que oferecem praticidade e se adaptam à rotina dos usuários brasileiros vêm ganhando cada vez mais relevância, tanto para entregas rápidas quanto para apoiar o comércio local em períodos estratégicos para as vendas e entregas."

Além do consumidor final, a inDrive também se destaca como alternativa para pequenos e médios negócios que precisaram adaptar rapidamente sua operação logística diante do aumento pontual na demanda.

Lojistas e empreendedores de diferentes segmentos e localidades no Brasil utilizam a plataforma para realizar entregas sob demanda em datas importantes, com agilidade e autonomia, aproveitando recursos como a escolha do modal, pagamento em dinheiro e a combinação direta com o entregador parceiro.

A flexibilidade operacional é um diferencial importante para atender a pedidos concentrados na última hora, sem comprometer a experiência do cliente final

Presente em mais de 260 cidades de 38 países e com mais de 175 milhões de instalações em todo o mundo, o inDrive.Entregas consolida sua atuação como alternativa logística acessível, confiável e adaptável a diferentes perfis de uso.

No Brasil, o serviço está disponível via aplicativo ou navegador e permite envios de até R$500,00 por carro e moto, conforme as diretrizes disponíveis no site da empresa.

Sobre a inDrive

A inDrive é uma plataforma global de mobilidade e entregas. Seu aplicativo já foi baixado mais de 400 milhões de vezes e foi o segundo aplicativo de mobilidade mais baixado pelo quarto ano consecutivo.

Além de intermediação de transporte por aplicativo, a inDrive oferece uma ampla gama de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte intermunicipal, de entregas e de serviços financeiros. Em 2023, a inDrive lançou a New Ventures, seu braço de capital de risco, fusões e aquisições.

A inDrive opera em mais de 1.100 cidades em 48 países. Impulsionada por sua missão de combater as injustiças por meio de escolhas justas, a plataforma busca esse objetivo tanto por meio de seu negócio principal, que apoia as comunidades locais através de um modelo de preços justos, quanto pelo trabalho de seus programas de impacto.