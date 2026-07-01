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Dólar sobe 0,92% e fecha a R$ 5,21 com sanções dos EUA e eleições no radar

Dólar atingiu o pico do dia no início da tarde, quando registrou máxima de R$ 5,2167

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01/07/2026 - 18h30
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O dólar exibiu forte alta no mercado local no primeiro pregão de julho e voltou a fechar acima do nível de R$ 5,20. Apesar de fala mais amena do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, em fórum de política monetária em Portugal, a moeda americana voltou a se fortalecer globalmente.

O real amargou o pior desempenho entre as divisas mais líquidas, abalado pelo anúncio de sanções americanas a cidadãos e empresas brasileiras por ligação com o PCC, classificado pelos EUA, desde o início de junho, como organização terrorista.

Analistas ponderam que a confirmação de favoritismo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em pesquisa Atlas/Bloomberg contribuiu para o tombo do real, ao diminuir a perspectiva de um ajuste fiscal a partir de 2027. Divulgado pela manhã, antes da abertura dos negócios, o levantamento mostrou Lula com 48,8% das intenções de voto em eventual segundo turno, contra 42,3% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal aposta da oposição para reconquistar o Planalto.

Em alta desde o início da sessão, o dólar atingiu o pico do dia no início da tarde, quando registrou máxima de R$ 5,2167, na esteira do anúncio das sanções americanas. Após rondar os R$ 5,20 no restante do pregão, encerrou em alta de 0,92%, a R$ 5,2103 - maior valor de fechamento desde 30 de março (R$ 5,2478) No ano, as perdas são de 5,08%.

Para o economista-chefe da CVPAR, Marcelo Fonseca, o anúncio das sanções pode ter provocado certo ruído, mas não constitui fator decisivo para o tombo do real. Ele pondera que a moeda brasileira já apresentava desempenho inferior ao dos pares nos últimos meses, com 'dissipação do otimismo com o Brasil", sobretudo em razão da piora fiscal.

"Vejo espaço para o real depreciar mais. Temos uma deterioração da política fiscal, com expansão espantosa dos gastos, e a mudança das expectativas para a eleição, com as pesquisas mostrando quadro desfavorável para a direita, que poderia levar adiante uma agenda de reformas e ajuste fiscal", afirma Fonseca. "O BC estender o ciclo de calibração da Selic com a inflação acelerando e as expectativas desancoradas também é ruim para o real."

Referência do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes, o índice DXY subia cerca de 0,20% por volta das 17h, na casa dos 101,400 pontos, após máxima aos 101,595 pontos, sobretudo em razão do enfraquecimento do euro, na esteira de leitura aquém das expectativas da inflação ao consumidor na zona do euro.

De outro lado, o relatório ADP mostrou que o setor privado dos EUA criou 98 mil vagas de emprego em junho, acima das estimativas dos analistas, de 93 mil. Na terça, o relatório Jolts já havia revelado geração de empregos mais forte do que as expectativas em maio. Esses dados esquentaram as expectativas em torno da divulgação amanhã, 2, do relatório de emprego (payroll) dos EUA em junho, que pode mexer com as apostas sobre uma alta de juros ainda neste ano.

"O payroll amanhã será peça fundamental para determinar os próximos passos do Fed e ditar o humor dos mercados. Um resultado mais forte vai mostrar que a economia está reacelerando. Será um problema para o Fed", afirma Fonseca, da CVPAR, para quem Kevin Warsh, embora tenha reforçado em sua primeira entrevista à frente do BC americano o comprometimento com a estabilidade de preços, vai procurar "postergar qualquer decisão de subir os juros", sobretudo em um ambiente de expectativas ainda controladas e "recuo da inflação cheia com a queda recente do petróleo".

Pela manhã, em Sintra, Warsh reiterou que não vai prover forward guidance, mas pontuou que houve uma diminuição das expectativas e dos riscos inflacionários nas últimas semanas. Ao avaliar os efeitos do boom da Inteligência Artificial, o chairman disse que uma expansão da oferta pode ter "implicações enormes" para a condução da política monetária.

Para os economistas do Goldman Sachs, estratégias baseadas na captura de ganhos com carry trade podem continuar a apresentar "retorno total" positivo mesmo se houver uma "reprecificação dos próximos passos" do Fed, com a condição de que o ambiente global se mantenha favorável a ativos de risco.

"Na América Latina, a sensibilidade do peso mexicano a dinâmicas cíclicas específicas dos EUA o torna, em nossa visão, uma posição comprada atraente", afirma o Goldman. "Por outro lado, o cenário se tornou menos favorável ao real, devido ao aumento do ruído político e a uma comunicação menos clara do Banco Central".

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7053, terça-feira (30/06): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/07/2026 08h21

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7053 da Quina na noite desta terça-feira, 30 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 21 apostas ganhadoras, (R$ 12.283,36)
  • 3 acertos - 1.981 apostas ganhadoras, (R$ 124,01)
  • 2 acertos - 48.265 apostas ganhadoras, (R$ 5,08)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7053 são:

  • 02 - 15 - 54 - 72 - 63 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7054

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 1 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 7054. O valor da premiação está estimado em R$ 1,7 milhão.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3723, terça-feira (30/06): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

01/07/2026 08h20

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3723 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 30 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 1.750.366,50)
  • 14 acertos - 340 apostas ganhadoras, (R$ 2.115,70)
  • 13 acertos - 12556 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 148366 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 766659 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3723 são:

  • 02 - 18 - 10 - 17 - 22 - 05 - 12 - 20 - 06 - 25 - 07 - 15 - 23 - 04 - 19 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3730

O próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 1 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3730. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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