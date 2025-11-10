Caixa abre inscrições em concurso com salário de até R$ 14,9 mil e vagas em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas em concurso público com 184 vagas, além da formação de cadastro reserva, e salários de até R$ 14,9 mil. Dentre as oportunidades, há duas imediatas e seis em cadastro de reserva para Mato Grosso do Sul.

O concurso tem vagas para cargos que exibem nível superior de escolaridade, sendo para os cargos de:

Arquiteto

Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança

Engenheiro Elétrico

Engenheiro Mecânico

Médico do Trabalho

Os salários variam entre R$ 11.186,00 a 14.915,00, com jornada de 40 horas semanais. Há ainda benefícios como auxílio-refeição e alimentação, vale-transporte e auxílio-creche.

As inscrições começaram no dia 7 de novembro e seguem até o dia 8 de dezembro. A inscrição deve ser feita pelo site da Fundação Cesgranrio, organizadora do certame. A taxa é de R$ 68.

As provas objetivas estão previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026, em locais e horários que serão divulgados no dia 27 de janeiro de 2026.

O resultado final será divulgado no dia 26 de maio de 2026.

Confira o edital completo:

A diferença do último concurso

Para os candidatos que buscam uma referência histórica, é fundamental traçar um paralelo com o último grande concurso da Caixa. O certame anterior ocorreu em 2021 e teve um foco significativamente diferente.

Enquanto o edital atual é direcionado a especialistas de nível superior, o concurso de 2021 concentrou a maior parte de suas 4.050 vagas no cargo de Técnico Bancário, que exige apenas nível médio.

Houve também vagas para a área de Tecnologia da Informação e Médico do Trabalho, mas o volume de oportunidades para Técnico Bancário dominou o cenário.

A diferença no nível de escolaridade e nas carreiras ofertadas implica que o conteúdo programático e o perfil das provas serão distintos. A prova de 2021, por exemplo, cobrou intensamente conhecimentos específicos de Atendimento, Vendas e Conhecimentos Bancários, essenciais para a função de Técnico.

Dicas de preparação: o que caiu e como estudar

Embora o conteúdo programático do novo edital para Nível Superior seja específico para as áreas de Engenharia, Arquitetura e Medicina do Trabalho, a experiência de concursos anteriores da Caixa e de outras instituições bancárias oferece valiosas dicas de preparação.

A principal recomendação dos especialistas é a leitura minuciosa do edital. É neste documento que o candidato encontrará o detalhamento exato das disciplinas e o peso de cada uma na pontuação final.

Para a parte de Conhecimentos Básicos e para a metodologia de estudo, as seguintes dicas se destacam: