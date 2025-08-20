Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Concurso da Polícia Civil tem 67 candidatos por vaga

Aproximadamente 27 mil pessoas se inscreveram no certame; são 400 vagas disponíveis

Naiara Camargo

Naiara Camargo

20/08/2025 - 11h50
Concurso Público da Polícia Civil 2025 tem, em média, 67 candidatos por vaga.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, aproximadamente 27 mil pessoas se inscreveram no certame. Os nomes dos inscritos foram publicados no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS) desta quarta-feira (20).

São 400 vagas, sendo 100 para escrivão de Polícia Judiciária e 300 para investigador de Polícia Judiciária. Veja os números detalhadamente:

Candidatos que tiveram a inscrição ou condição especial indeferida devem apresentar recurso até 23h59min de quinta-feira (21), através deste site.

Não será permitido ao candidato realizar alterações relativas à modalidade de realização da Prova Escrita Objetiva.

O salário inicial é de R$ 6.569,53. A carga horária semanal é de 40 horas, a ser cumprida em expediente normal das repartições públicas estaduais ou escala de serviço.

CRONOGRAMA

O concurso é composto pelas seguintes etapas:

  • Prova Escrita Objetiva
  • Prova de Títulos
  • Avaliação Psicológica
  • Avaliação Médico-Odontológica
  • Avaliação de Aptidão Física
  • Investigação Social
  • Curso de formação (para aprovados)

As inscrições ocorreram de 16 de julho a 7 de agosto. A Prova Escrita será realizada em 14 de setembro. Os documentos referentes a Prova de Títulos devem ser enviados entre 15 e 22 de outubro.

A Avaliação Psicológica ocorrerá em 26 de outubro. O exame de saúde será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro. O Teste de Aptidão Física (TAF) ocorrerá nos dias 22 e 23 de novembro.

O formulário da Investigação Social deve ser enviado entre 15 e 22 de outubro. O resultado final será publicado em 17 de dezembro de 2025.

O Curso de Formação será realizado de 20 de janeiro a 15 de maio de 2026. O ingresso na corporação será a partir de 25 de maio de 2026.

A banca responsável por aplicar o concurso é o Instituto Avalia.

PROVA ESCRITA

A prova escrita será realizada em 14 de setembro de 2025, no período da tarde, exclusivamente em Campo Grande. O horário e local de provas serão divulgados em 8 de setembro.

A prova terá 100 questões de múltipla escolha. A duração do exame será de cinco horas. A prova será avaliada de 0 a 100 pontos, confira:

O candidato deve comparecer ao local de provas com antecedência de uma hora e levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta para preencher a prova.

Os documentos originais aceitos para identificação são:

  • Cédula Oficial de Identidade (RG)
  • Carteiras expedidas pelas Forças Armadas ou por suas forças auxiliares;
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • Carteira, com valor de identidade, expedida por órgãos ou entidades integrantes da Administração
  • Pública, por órgãos ou Conselhos de Classe, desde que possua validade expressa em todo o território nacional;
  • Carteira de Trabalho e Previdência Social
  • Passaporte Brasileiro

REQUISITOS

Os requisitos para participar do Concurso Público são:

  • Ter sido aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos dentro do quantitativo de vagas oferecidas;
  • Ter nacionalidade brasileira;
  • Ter no mínimo, vinte e um anos completos e, no máximo, quarenta e cinco anos completos na data
  • de encerramento das inscrições;
  • Ter diploma de ensino superior completo em nível de graduação em qualquer área
  • Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos;
  • Estar quite com as obrigações militares (no caso de candidato do sexo masculino);
  • Estar quite com as obrigações eleitorais;
  • Ter boa conduta na vida pública e privada, não registrando antecedentes criminais e nem ter praticado infração penal;
  • Possuir plena aptidão física e mental, comprovadas mediantes parecer médico emitido por junta
  • médica oficial específica a ser designada;
  • Possuir habilitação para conduzir veículos, comprovada mediante apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, categoria “B”;
  • Não exercer cargo, emprego, ou função pública, e não acumular proventos de natureza previdenciária
  • Não incidir em situação que constitua impedimento ao ingresso no serviço público estadual
  • Apresentar os documentos exigidos e atender às demais condições de ingresso estabelecidas na legislação e em edital

Confira o edital completo aqui.

oportunidade

Governo prorroga inscrições para concursos da Polícia Civil e da SAS

São 400 vagas para cargos da Polícia Civil e 70 para a Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS)

08/08/2025 10h30

Inscrições para concurso da Polícia Civil foi prorrogado

Inscrições para concurso da Polícia Civil foi prorrogado Foto: Divulgação / Polícia Civil

Continue Lendo...

O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou as inscrições para os concursos públicos com 400 para cargos da Polícia Civil e com 70 vagas cargos de agente de segurança socioeducativa e analista de medidas socioeducativas da Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS).

Inicialmente, o prazo se encerraria nesta sexta-feira (8), mas foi prorrogado por mais uma semana, para até o dia 14 de agosto. As alterações foram publicadas no Diário Oficial desta sexta-feira (8).

Conforme o governo do Estado, a prorrogação foi motivada por intercorrências no sistema de inscrições, devido à alta demanda de candidatos.

As inscrições nos concursos devem ser realizadas no site do Instituto Avalia, que é a banca responsável pela execução operacional das etapas do concurso. O valor da taxa é de R$ 210,48.

A Secretaria Estadual de Administração (SAD) orienta que todos os candidatos confiram o edital com as novas datas, pois a alteração da data de inscrições interfere em outras etapas do cronograma, como o pagamento da guia de inscrição, publicação preliminar dos candidatos inscritos no concurso, período de correção de eventuais erros cadastrais e publicação definitiva dos candidatos inscritos, entre outros.

Todas as etapas do concurso podem ser conferidas nos editais e pelo site www.concursos.ms.gov.br.

"A SAD preza pela transparência em seus processos. Com a prorrogação dos concursos da Polícia Civil e da SAS, reafirmamos nosso compromisso com a inclusão e a igualdade de oportunidades. Nossas ações visam construir um Mato Grosso do Sul cada vez mais inclusivo, próspero e alinhado com as demandas da modernização do mundo do trabalho.", afirma o secretário da SAD, Frederico Felini.

O edital de abertura dos concursos foi publicado no dia 16 de junho.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

  • 300 vagas para o cargo de Investigador de Polícia Judiciária;
  • 100 vagas para o cargo de Escrivão de Polícia Judiciária;
  • 50 vagas para socioeducadores;
  • 10 vagas para psicólogos.
  • 10 vagas para assistentes sociais.

O salário inicial é de R$ 6.569,53. A carga horária semanal é de 40 horas, a ser cumprida em expediente normal das repartições públicas estaduais ou escala de serviço.

A Prova Escrita será realizada em 14 de setembro.

O concurso será composto pelas seguintes etapas:

  • Prova Escrita Objetiva
  • Prova de Títulos
  • Avaliação Psicológica
  • Avaliação Médico-Odontológica
  • Avaliação de Aptidão Física
  • Investigação Social
  • Curso de formação (para aprovados)

OPORTUNIDADE

Com salários de R$ 14 mil, UFMS abre concurso com 57 vagas para professor

Inscrições vão de 1º de agosto a 1º de setembro com taxa de pagamento de R$ 300

29/07/2025 11h00

UFMS está entre as melhores universidades do País

UFMS está entre as melhores universidades do País ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Continue Lendo...

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu Concurso Público para Professor de carreira do Magistério Superior.

São 57 vagas nas áreas de:

  • Saúde
  • Ciências Sociais
  • Ciências Exatas
  • Ciências Humanas
  • Economia
  • Linguística
  • Artes
  • Comunicação
  • Computação
  • Biologia
  • Farmácia
  • Administração
  • Medicina Veterinária
  • Multidisciplinar/Ensino

Nos municípios de:

  • Campo Grande
  • Aquidauana
  • Corumbá
  • Três Lagoas
  • Coxim
  • Paranaíba
  • Chapadão do Sul
  • Nova Andradina
  • Ponta Porã

Os salários variam de R$ 3.900,00 a R$ 14.288,00. Veja a remuneração detalhadamente:

UFMS está entre as melhores universidades do País

Além do salário, pode haver acréscimo de outros benefícios, como o auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, assistência à saúde suplementar e demais benefícios previstos na legislação.

As inscrições vão de 1º de agosto a 1º de setembro. A taxa de inscrição deve ser paga até 1º de setembro. As provas escrita, didática e de títulos serão realizadas entre 28 de outubro e 1º de novembro.

O concurso público será composto pelas seguintes etapas:

  • Prova Escrita
  • Prova Didática
  • Prova de Títulos

O concurso será executado pela própria UFMS.

INSCRIÇÃO

As inscrições vão de 1º de agosto a 1º de setembro e devem ser feitas exclusivamente neste site.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 300,00 e deve ser paga até 1º de setembro.

No momento da inscrição, o candidato deverá optar pela área à qual deseja concorrer. É vedada a alteração da vaga e da área após o pagamento do valor da inscrição.

No ato da inscrição, não é necessário que o candidato tenha concluído o curso de graduação, pós-graduação stricto sensu ou a residência, porém somente poderão tomar posse os candidatos nomeados que entregarem, antes da data marcada para a sua investidura no cargo, o diploma da formação exigida, reconhecido pelo MEC, ou o certificado de conclusão.

REQUISITOS

Os requisitos para participar do concurso são:

  • ter nacionalidade brasileira ou, no caso de estrangeiro, estar em conformidade com as normas e os procedimentos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
  • ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse
  • estar em dia com as obrigações eleitorais
  • estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para candidatos brasileiros do sexo masculino
  • encontrar-se em pleno gozo dos direitos políticos
  • comprovar o nível de escolaridade, mediante a apresentação do diploma registrado
  • ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo
  • não acumular cargos, empregos e funções públicas
  • apresentar outros documentos que se fizerem necessários por ocasião da convocação para a posse

Confira o edital completo aqui

UFMS

A UFMS tem 28 mil estudantes (graduação e pós-graduação); 125 cursos de graduação; 67 cursos de pós-graduação; 3,5 mil servidores; 1,6 mil docentes; 1,8 mil técnicos; dez bibliotecas; duas bases de pesquisa (Bonito e Pantanal) e uma fazenda escola (localizada em Terenos).

A instituição tem 62 anos de história e 47 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EAD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

