Resultado do Enem é divulgado e nota concorre a 6,4 mil vagas em MS

Inscrições do Sisu ocorrem de 19 a 23 de janeiro e candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso

Naiara Camargo

Naiara Camargo

16/01/2026 - 08h25
Resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi divulgado nesta sexta-feira (16) e estudantes já podem conferir suas notas.

A nota pode ser usada no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que, neste ano, oferece 6.434 vagas em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 960 são ofertadas pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), 1.284 pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), 3.233 pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e 957 pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Página do ENEM para conferir o resultado

As inscrições do Sisu ocorrem de 19 a 23 de janeiro e devem ser feitas neste site. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso, podendo alterá-los durante o período de inscrição.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 29 de janeiro e as matrículas começam a partir de 2 de fevereiro.

O candidato que não foi selecionado na chamada regular pode manifestar interesse na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

O Sisu é um programa do Ministério da Educação (MEC) que reúne vagas em universidades federais brasileiras, por meio da concorrência de notas do Enem.

Neste ano, podem participar do Sisu candidatos que tenham realizado o Enem em 2023, 2024 e 2025, pois o sistema irá selecionar automaticamente a melhor nota do candidato.

Para concorrer as vagas, é necessário:

  • Ter concluído o Ensino Médio
  • Obter nota maior que zero na redação
  • Não ter participado como treineiro

ENEM 2025

As provas do ENEM ocorreram em dois domingos, 9 e 16 de novembro de 2025. A primeira prova foi de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova foi de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

O exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

O valor da taxa de inscrição foi de R$ 85,00 para quem não pediu isenção. O período de inscrição foi de 26 de maio a 13 de junho de 2025.

Ao todo, 57.941 pessoas se inscreveram no ENEM, em 2025, em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representou 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões). A taxa de abstenção no ano passado foi de 27%. Mulheres (60,15%) representaram a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.

LADÁRIO - 6ºDN

Com salário de R$ 9 mil, Marinha prorroga inscrições de concurso com 16 vagas em MS

Vagas são para as áreas de odontologia, enfermagem, nutrição, administração, ciências contábeis, comunicação social, entre outras

09/01/2026 12h00

Militares da Marinha do Brasil no 6º Distrito Naval

Militares da Marinha do Brasil no 6º Distrito Naval Foto: divulgação/Marinha do Brasil

Marinha do Brasil prorrogou inscrições do processo seletivo, com 16 vagas direcionadas a homens e mulheres, para oficial temporário do 6º Distrito Naval, em Ladário (MS).

As inscrições - que podem ser realizadas neste site - iam até 8 de janeiro, mas foram prorrogadas até domingo (11). A taxa de R$ 140,00 pode ser paga até segunda-feira (12).

O salário inicial é de R$ 9 mil, além de benefícios como assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

As vagas são para as áreas de odontologia - endodontia e odontopediatria (2), enfermagem (2), nutrição (1), administração (3), ciências contábeis (2), comunicação social (2), psicologia (1), serviço social (1), engenharia ambiental (1) e engenharia cartográfica (1).

O serviço militar é de caráter temporário, de até 8 anos, podendo alcançar o posto de Capitão-Tenente, sem quaisquer vínculos permanentes com a instituição e sem qualquer expectativa de permanência ou estabilidade.

As etapas do processo seletivo são:

  1. Prova Objetiva (PO) – será realizada em 22 de fevereiro de 2026, com duração de três horas e 40-50 questões, dependendo da área escolhida
  2. Prova de Títulos (PT)
  3. Verificação Documental e de Dados Biográficos (VD e VDB)
  4. Inspeção de Saúde (IS)
  5. Teste de Aptidão Física (TAF)
  6. Designação à Incorporação

Os requisitos para participar do Processo Seletivo são:

  • Ser brasileiro nato
  • Ser voluntário
  • Ter mais de 18 anos e menos de 41 anos até a data de incorporação
  • Possuir nível superior na área em que concorre
  • Estar registrado no respectivo órgão fiscalizador da profissão, se houver
  • Entre outros

O candidato, aprovado em todas as fases e classificado dentro das vagas, ingressará na MB como Guarda-Marinha, sendo promovido a Segundo-Tenente após seis meses de incorporação.

Confira o edital completo aqui.

Com salário de R$ 3,4 mil, Câmara de MS abre concurso público

Há cargos de níveis médio e superior, todos com carga horária de 30h semanais

06/01/2026 17h30

A Câmara Municipal de Cassilândia abriu concurso público nesta terça-feira (6). A Câmara é responsável pela organização do concurso, enquanto a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) é encarregada de sua execução.

Estão abertas quatro vagas para os seguintes cargos:

  • Recepcionista, que exige ensino médio completo;
  • Analista Técnico em TI, para candidatos com formação superior em Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação ou áreas afins;
  • Analista Legislativo, que requer nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Gestão Pública; 
  • Agente de Contratação, também para formados em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Gestão Pública.

Os salários oferecidos são de R$ 3.425,75 para os cargos que exigem nível superior e de R$ 2.626,38 para a posição de Recepcionista. Todos os cargos têm carga horária de 30 horas semanais.

Seleção

As inscrições para o concurso ficam abertas até as 23h59 do dia 15 de janeiro de 2026, conforme o horário oficial de Mato Grosso do Sul. É importante que os candidatos leiam o edital completo disponível no site da FAPEC antes de se inscreverem.

A taxa de inscrição é de R$ 100,00 para candidatos ao cargo de nível médio e de R$ 120,00 para aqueles que concorrem aos cargos de nível superior.

A seleção será composta por provas escritas objetivas, que têm caráter eliminatório e classificatório, agendadas para o dia 1º de fevereiro de 2026, em Cassilândia/MS.

A etapa seguinte, a prova de títulos, convocará candidatos em ordem decrescente de pontuação, até o limite de 10 vezes o número de vagas disponíveis para cada cargo.

Em caso de empate, os critérios de desempate serão: maior idade para candidatos com 60 anos ou mais, maior pontuação nas matérias da prova, e, por fim, idade mais avançada para os demais casos.

 

