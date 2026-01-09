Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

LADÁRIO - 6ºDN

Com salário de R$ 9 mil, Marinha prorroga inscrições de concurso com 16 vagas em MS

Vagas são para as áreas de odontologia, enfermagem, nutrição, administração, ciências contábeis, comunicação social, entre outras

Naiara Camargo

Naiara Camargo

09/01/2026 - 12h00
Marinha do Brasil prorrogou inscrições do processo seletivo, com 16 vagas direcionadas a homens e mulheres, para oficial temporário do 6º Distrito Naval, em Ladário (MS).

As inscrições - que podem ser realizadas neste site - iam até 8 de janeiro, mas foram prorrogadas até domingo (11). A taxa de R$ 140,00 pode ser paga até segunda-feira (12).

O salário inicial é de R$ 9 mil, além de benefícios como assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

As vagas são para as áreas de odontologia - endodontia e odontopediatria (2), enfermagem (2), nutrição (1), administração (3), ciências contábeis (2), comunicação social (2), psicologia (1), serviço social (1), engenharia ambiental (1) e engenharia cartográfica (1).

O serviço militar é de caráter temporário, de até 8 anos, podendo alcançar o posto de Capitão-Tenente, sem quaisquer vínculos permanentes com a instituição e sem qualquer expectativa de permanência ou estabilidade.

As etapas do processo seletivo são:

  1. Prova Objetiva (PO) – será realizada em 22 de fevereiro de 2026, com duração de três horas e 40-50 questões, dependendo da área escolhida
  2. Prova de Títulos (PT)
  3. Verificação Documental e de Dados Biográficos (VD e VDB)
  4. Inspeção de Saúde (IS)
  5. Teste de Aptidão Física (TAF)
  6. Designação à Incorporação

Os requisitos para participar do Processo Seletivo são:

  • Ser brasileiro nato
  • Ser voluntário
  • Ter mais de 18 anos e menos de 41 anos até a data de incorporação
  • Possuir nível superior na área em que concorre
  • Estar registrado no respectivo órgão fiscalizador da profissão, se houver
  • Entre outros

O candidato, aprovado em todas as fases e classificado dentro das vagas, ingressará na MB como Guarda-Marinha, sendo promovido a Segundo-Tenente após seis meses de incorporação.

Confira o edital completo aqui.

OPORTUNIDADE

MS inicia o ano com mais de 400 vagas abertas em concursos públicos; confira

Há oportunidades para diversos cargos e níveis de educação, em várias cidades do Estado

01/01/2026 18h02

Há mais de 400 vagas abertas em diferentes concursos no Estado

Há mais de 400 vagas abertas em diferentes concursos no Estado Foto: Arquivo

Mato Grosso do Sul começou o ano com diversos concursos públicos anunciados, com inscrições abertas ou previstas. Um dos principais certames, que era aguardado há anos, é o da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, cujas inscrições serão abertas no dia 12 de janeiro.

Além desse, há oportunidades para diversos cargos e diferentes níveis de escolaridade, tanto em processos locais, quando de nível nacional, mas com vagas para o Estado.

Vários municípios têm processos abertos.

Confira algumas oportunidades:

Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul lançou, em dezembro do ano passado, edital do 2º concurso público da Casa, com 80 vagas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas, das 10h do dia 12 de janeiro às 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2026. As taxas são de R$ 140,00 para nível médio e R$ 180,00 para nível superior.

Conforme o edital, o concurso está dividido em duas categorias principais: Analista Legislativo (Superior), com remuneração inicial de R$ 8.030,65; e Técnico Legislativo (Médio), com ganho inicial de R$ 4.912,20.

A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, sob o regime estatutário.

As provas objetivas estão previstas para o dia 29 de março de 2026, na cidade de Campo Grande.

TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas no VI Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro no Estado.

O certame tem como objetivo o preenchimento de 42 serventias vagas em Mato Grosso do Sul, sendo 28 destinadas ao provimento e 14 à remoção.

O período de inscrições termina nesta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, pelo site da Fundação FGV, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 450 por modalidade de ingresso.

Cada candidato poderá efetuar apenas uma inscrição para cada uma das modalidades de ingresso - provimento ou remoção.

O concurso será composto por oito etapas, abrangendo as fases de prova objetiva, provas escritas e práticas, Aanálise de documentação, provas orais, exame de saúde e toxicológico, avaliação de títulos, perícia médica e heteroidentificação.

A Prova Objetiva será aplicada no dia 1º de março de 2026, no turno da manhã para os candidatos à remoção e no turno da tarde para os candidatos ao provimento. Já as provas escritas e práticas estão previstas para o dia 10 de maio de 2026, também em Campo Grande.

Prefeitura de Paraíso das Águas

A Prefeitura de Paraíso das Águas está com inscrições abertas em concurso público com 159 vagas para todos os níveis de escolaridade e salários que chegam a R$ 23.557,03.

O certame prevê a contratação de servidores efetivos, além da formação de cadastro reserva, sob o regime estatutário.

As inscrições seguem até 15 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação FAFIPA, banca responsável pela organização do concurso.

Ao todo, o edital contempla dezenas de cargos distribuídos entre a sede do município e os distritos de Bela Alvorada e Pouso Alto, com oportunidades para níveis elementar, fundamental, médio, técnico, magistério e superior. As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais, conforme a função.

Prefeitura de Sete Quedas

A Prefeitura de Sete Quedas divulga está com inscrições abertas em concurso público com 42 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira as oportunidades:

  • Advogado (1 vaga)
  • Analista de Controle Interno (1 vaga)
  • Assistente Social (1 vaga)
  • Contador (1 vaga)
  • Enfermeiro (3 vagas)
  • Engenheiro Civil (1 vaga)
  • Farmacêutico (1 vaga)
  • Fiscal Municipal do ITR (1 vaga)
  • Fisioterapeuta (1 vaga)
  • Fonoaudiólogo (1 vaga)
  • Odontólogo (1 vaga)
  • Psicólogo (2 vagas)
  • Assistente de Administração (3 vagas)
  • Atendente de Farmácia (1 vaga)
  • Monitor (9 vagas)
  • Técnico de Enfermagem (7 vagas)
  • Técnico em Contabilidade (2 vagas)
  • Técnico em Informática (1 vaga)
  • Técnico em Radiologia (1 vaga)
  • Tecnólogo em RH (1 vaga)
  • Auxiliar de Odontologia (2 vagas)

A jornada é de 40 horas semanais, com remuneração mensal que varia de R$ 1.592,34 a R$ 5.241,50, de acordo com o cargo.

Os interessados poderão se inscrever até 16 de janeiro de 2026, no site da Aplims, com taxa nos valores de R$ 70,00 a R$ 130,00.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova escrita objetiva, no dia 22 de fevereiro de 2026, e de prova de títulos.

Prefeitura de Sonora

A Prefeitura de Sonora abriu processo seletivo com o objetivo de preencher 40 vagas e formar cadastro de reserva para o cargo de Assistente Educacional.

Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha formação em nível médio ou esteja cursando licenciatura plena a partir do quarto semestre.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornada de 40 horas semanais e receberão remuneração mensal de R$ 2.004,71.

As inscrições seguem abertas até 5 de janeiro de 2026, no site da Prefeitura Municipal.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos, em caráter classificatório, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Prefeitura de Bataguassu

A Prefeitura de Bataguassu tem 17 vagas em processo seletivo para formação de cadastro reserva para profissionais com licenciatura plena.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

  • Professor de Educação Especial Escola do Campo;
  • Professor de Educação Especial Zona Urbana;
  • Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I Escola do Campo;
  • Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I Zona Urbana;
  • Professor Pedagogo com Especialização em Tecnologias Educacionais;
  • Professor de Arte Escola do Campo;
  • Professor de Arte Zona Urbana;
  • Professor de Educação Física Escola do Campo;
  • Professor de Educação Física Zona Urbana;
  • Professor do Ensino Fundamental II Ciências Escola do Campo;
  • Professor do Ensino Fundamental II Geografia e TVT - Escola do Campo;
  • Professor do Ensino Fundamental II História - Escola do Campo;
  • Professor do Ensino Fundamental II Língua Inglesa - Escola do Campo;
  • Professor do Ensino Fundamental II Língua Portuguesa - Escola do Campo;
  • Professor de Arte;
  • Professor de Dança Ballet Contemporâneo;
  • Professor de Dança Rítmica;
  • Professor de Aeróbica;
  • Professor de Música (Guitarra - Contrabaixo e Violão);
  • Professor de Música (Teclado/Bateria);
  • Professor de Música (Auxiliar de Maestro);
  • Professor Coreógrafo Banda Musical;
  • Professor Técnico em Museu.

A remuneração mensal é de R$ 2.457,38, com carga horária de 22 a 44 horas/aula.

Para participar da seleção, os candidatos devem possuir licenciatura em pedagogia ou licenciatura em normal superior e especialização na área e ter idade mínima de 18 anos.

As inscrições serão realizadas até às 23h30 do dia 5 de janeiro de 2026, via internet, pelo site do CMM Concursos.

A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de prova objetiva, prevista para o dia 18 de janeiro de 2026, além de prova de títulos. O conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos.

Marinha

O Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN) está com processo seletivo para convocação de profissionais de níveis fundamental e médio. Há 30 vagas para ambos os sexos, visando à prestação do Serviço Militar Voluntário temporário (SMV) em Ladário.

Os voluntários aprovados e classificados dentro do número de vagas serão convocados para cumprir um período inicial no SMV, o qual terá duração total de 12 meses e será prestado na forma de Estágio.

Estão disponíveis nove vagas para as áreas de Eletrônica, Eletrotécnica, Marcenaria, Mecânica, Metalurgia e Motores. Outras seis vagas serão para a área de Enfermagem.

Sete vagas estão distribuídas para as habilitações de Administração, Comunicação Social (Técnico em Computação Gráfica e Técnico em Rádio e Televisão), Contabilidade, Paioleiro e Processamento de Dados.

Por fim, as últimas oito vagas são destinadas às habilitações profissionais de Barbeiro e Motorista.

As inscrições serão a primeira etapa do processo de seleção, podendo ser realizadas na página do Com6ºDN, até 23h59 do dia 27 de janeiro de 2026. O valor da taxa é de R$ 70.

As outras etapas previstas serão: prova objetiva, prova de títulos, verificação de dados biográficos e verificação documental, teste de aptidão física de ingresso e designação à incorporação.

prazo acabando

Inscrições para concurso da Caixa com salário de R$ 16,4 mil terminam nesta segunda

São 184 vagas e formação de cadastro reserva em todo o Brasil, com oportunidades para MS

07/12/2025 16h01

Caixa está com inscrições abertas em concurso público com 184 vagas

Caixa está com inscrições abertas em concurso público com 184 vagas Divulgação

O prazo para inscrições em concurso público da Caixa Econômica Federal terminam nesta segunda-feira (8). No total, são 184 vagas, além da formação de cadastro reserva, e salários de até R$ 16,4 mil.

Dentre as oportunidades, há duas imediatas e seis em cadastro de reserva para Mato Grosso do Sul.

Os salários variam entre R$ 11.186,00 a R$ 16.495,00, a depender do cargo pretendido, com jornada de 40 horas semanais.

Há ainda benefícios como auxílio-refeição e alimentação, vale-transporte e auxílio-creche, plano de saúde, além de participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo sindical vigente e possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

As inscrições começaram no dia 7 de novembro e seguem até às 22h59 (de MS) do dia 8 de dezembro. A inscrição deve ser feita pelo site da Fundação Cesgranrio, organizadora do certame. A taxa é de R$ 68.

As provas objetivas estão previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026, em locais e horários que serão divulgados no dia 27 de janeiro de 2026.

O edital prevê que todas as capitais terão aplicação de provas, mas havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas cidades de realização das provas, estas poderão ser realizadas em outras cidades, a critério da Fundação Cesgranrio e da Caixa.

O concurso será composto de cinco etapas:

  • 1ª Etapa - Etapa de qualificação técnica: avaliação de conhecimentos, por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;
  • 2ª Etapa - Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;
  • 3ª Etapa - Avaliação de títulos, de caráter classificatório;
  • 4ª Etapa - Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a Pessoas Negras (PN), Pessoas Indígenas (PI) e Pessoas Quilombolas (PQ); 
  • 5ª Etapa - Procedimentos admissionais, para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação, bem como exames médicos admissionais, de caráter eliminatório.

O resultado final será divulgado no dia 26 de maio de 2026.

Os candidatos contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contado a partir da data de publicação do edital de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

O concurso tem vagas para cargos que exibem nível superior de escolaridade, sendo para:

  • Arquiteto
  • Engenheiro Civil
  • Engenheiro de Segurança
  • Engenheiro Elétrico
  • Engenheiro Mecânico
  • Médico do Trabalho

Confira o edital completo:

A diferença do último concurso

Para os candidatos que buscam uma referência histórica, é fundamental traçar um paralelo com o último grande concurso da Caixa. O certame anterior ocorreu em 2021 e teve um foco significativamente diferente.

Enquanto o edital atual é direcionado a especialistas de nível superior, o concurso de 2021 concentrou a maior parte de suas 4.050 vagas no cargo de Técnico Bancário, que exige apenas nível médio.

Houve também vagas para a área de Tecnologia da Informação e Médico do Trabalho, mas o volume de oportunidades para Técnico Bancário dominou o cenário.

A diferença no nível de escolaridade e nas carreiras ofertadas implica que o conteúdo programático e o perfil das provas serão distintos. A prova de 2021, por exemplo, cobrou intensamente conhecimentos específicos de Atendimento, Vendas e Conhecimentos Bancários, essenciais para a função de Técnico.

Dicas de preparação: o que caiu e como estudar

Embora o conteúdo programático do novo edital para Nível Superior seja específico para as áreas de Engenharia, Arquitetura e Medicina do Trabalho, a experiência de concursos anteriores da Caixa e de outras instituições bancárias oferece valiosas dicas de preparação.

A principal recomendação dos especialistas é a leitura minuciosa do edital. É neste documento que o candidato encontrará o detalhamento exato das disciplinas e o peso de cada uma na pontuação final.

Para a parte de Conhecimentos Básicos e para a metodologia de estudo, as seguintes dicas se destacam:

