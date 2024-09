Correios anunciam banca de concurso que terá salários de até R$6,8 mil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com a contratação de quase 4 mil profissionais, os Correios preparam um novo concurso que deve ofertar cargos de níveis médio e superior para todo o país, sendo 623 direcionados para atuação nos estados da Região Centro-Oeste - Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Distrito Federal (DF).

Destas, 446 vagas são para cargos de nível médio - agente dos Correios, que inclui a função de carteiro, com salário inicial de R$2.499,26. Já para os profissionais que possuem o ensino superior, serão 177 vagas, com o cargo de analista do Correios e remuneração de R$6.852,48.

A estatal informou na noite desta quarta-feira (11), que o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) será o responsável pela banca do processo seletivo. Serão dois editais, um para nível médio e outro destinado ao nível superior, a previsão é que sejam divulgados ainda neste mês de setembro.

Segundo o Ministério das Comunicações, a oferta de vagas será oferecida para advogados, analistas de sistemas, assistente social e engenheiros. Do total de vagas, 20% serão reservadas para candidatos negros e 10% à pessoas com deficiência.

Está previsto também, que os candidatos serão avaliados da seguinte forma:

Agente – Prova objetiva de Conhecimentos Básicos, Conhecimentos Complementares e Conhecimentos Específicos;

– Prova objetiva de Conhecimentos Básicos, Conhecimentos Complementares e Conhecimentos Específicos; Analista – Prova objetiva de Conhecimentos Gerais, Conhecimentos Complementares e Conhecimentos Específicos, além de prova discursiva (redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, abordando tema da Atualidade).

Os últimos concursos que os Correios realizaram para o cargo de carteiro contaram com teste físico. No entanto, esta etapa não está prevista no projeto básico da nova seleção.

Outro concurso

Em paralelo, outro concurso público do Correios já foi divulgado este ano, com 33 vagas imediatas, mais cadastro reserva, com salários iniciais de até R$6,8 mil. As oportunidades são destinadas aos cargos nas áreas de medicina e segurança do trabalho.

Aos aprovados, as vagas serão preenchidas nas capitais dos estados ou nas superintendências de São Paulo Interior (SPI) ou São Paulo Metropolitano (SPM).

O concurso irá destinar 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se declararam negras (pretas ou pardas). A seleção será composta por duas etapas, sendo a primeira constituída de prova objetiva, com 50 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

Já a outra, será da comprovação de requisitos, análise do perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

A data prevista para aplicação das avaliações está prevista para o dia 13 de outubro, já a divulgação do resultado final, para o dia 20 de novembro. Ainda não há confirmação, mas a ideia inicial é que os Correios façam as primeiras contratações ainda este ano.

O concurso terá validade de um ano, a contar de sua data de publicação, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo tempo.

Assine o Correio do Estado