Fies 2026 tem 958 vagas em MS; saiba como se inscrever

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) estão abertas.
Há 958 vagas em Mato Grosso do Sul, para ingresso no segundo semestre de 2026, em universidades privadas.
Em Campo Grande, algumas universidades privadas costumam participar do Fies, como Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Uniderp, Unigran e Instead.
No Brasil, são ofertadas75,5 mil vagasem 1.274 instituições privadas de ensino superior, distribuídas entre 28.741 cursos.
O Fies é um programa do governo federal que financia cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. O objetivo é oferecer acesso ao ensino superior a estudantes de baixa renda.
Veja o calendário e datas principais relativas ao Fies:
- Inscrições:14 a 17 de julho
- Resultado:30 de julho
- Complementação das inscrições:31 de julho a 4 de agosto
- Lista de Espera:7 a 24 de setembro
Os requisitos para se inscrever no Fies são:
- Ter participado do ENEM a partir da edição de 2010
- Não ter feito o ENEM na condição de "treineiro"
- Ter obtido no ENEM média aritmética igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0
- Ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos
Saiba como se inscrever:
- Acesse este site
- Faça login com sua conta Gov.br
- Preencha seus dados pessoais e as informações: CPF, data de nascimento e renda dos integrantes
- Escolha o curso, a instituição de ensino e o turno desejados entre as opções disponíveis
- Confirme a inscrição e acompanhe o resultado nas datas previstas no edital