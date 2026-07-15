Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Empregos e Carreira

Ensino superior

Fies 2026 tem 958 vagas em MS; saiba como se inscrever

Inscrições estão abertas para ingresso no segundo semestre

Naiara Camargo

Naiara Camargo

15/07/2026 - 10h25
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) estão abertas.

Há 958 vagas em Mato Grosso do Sul, para ingresso no segundo semestre de 2026, em universidades privadas.

Em Campo Grande, algumas universidades privadas costumam participar do Fies, como Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Uniderp, Unigran e Instead.

No Brasil, são ofertadas75,5 mil vagasem 1.274 instituições privadas de ensino superior, distribuídas entre 28.741 cursos.

O Fies é um programa do governo federal que financia cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. O objetivo é oferecer acesso ao ensino superior a estudantes de baixa renda.

Veja o calendário e datas principais relativas ao Fies:

  • Inscrições:14 a 17 de julho
  • Resultado:30 de julho
  • Complementação das inscrições:31 de julho a 4 de agosto
  • Lista de Espera:7 a 24 de setembro

Os requisitos para se inscrever no Fies são:

  • Ter participado do ENEM a partir da edição de 2010
  • Não ter feito o ENEM na condição de "treineiro"
  • Ter obtido no ENEM média aritmética igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0
  • Ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos

Saiba como se inscrever:

  1. Acesse este site
  2. Faça login com sua conta Gov.br
  3. Preencha seus dados pessoais e as informações: CPF, data de nascimento e renda dos integrantes
  4. Escolha o curso, a instituição de ensino e o turno desejados entre as opções disponíveis
  5. Confirme a inscrição e acompanhe o resultado nas datas previstas no edital

oportunidade

IFMS tem inscrições abertas para cursos gratuitos de IA, drones e criação de aplicativos

Estudantes receberão auxílio de até R$ 600 durante o período dos cursos de curta duração, que variam de três a cinco meses

28/06/2026 17h30

Compartilhar

Divulgação/IFMS

Continue Lendo...

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas em processo seletivo de cursos presenciais de Formação Inicial e Continuada (FIC), ofertados por meio da linha de fomento Bolsa-Formação do Programa Pronatec Empreender. Os estudantes selecionados terão direito a auxílio para alimentação e transporte, no valor total de R$ 600 durante o curso.

Ao todo, são oferecidas 225 vagas gratuitas nos municípios de Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas, sendo 75 vagas para cada campus. 

As oportunidades são para os cursos de: 

  • Negócios Inovadores Apoiados por Inteligência Artificial
  • Drones e Impressoras 3D: Operação e Manutenção
  • App Clicks – Construção Rápida de Apps para Mídias Digitais

Todos os cursos tem carga horária de 200 horas, com 25 vagas por turma.

Conforme o IFMS, a iniciativa busca desenvolver competências empreendedoras, fortalecer os ecossistemas locais de inovação e ampliar as oportunidades de inclusão produtiva para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Podem participar trabalhadores, estudantes e beneficiários de políticas públicas em situação de vulnerabilidade social. Entre os requisitos gerais estão ter 18 anos ou mais e ensino fundamental completo.

O pagamento do auxílio para os estudantes selecionados será custeado pela Bolsa-Formação/Pronatec Empreender e depende da participação efetiva nas atividades, além da disponibilidade de recursos federais.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 12 de julho pela Página do Candidato, da Central de Seleção. Após o cadastro, o candidato receberá um comprovante e um número de inscrição para acompanhamento do processo.

O processo seletivo será realizado por meio de sorteio eletrônico, previsto para 20 de julho.

O resultado final será divulgado em 22 de julho, com matrículas entre os dias 23 e 27 do mesmo mês. O início das aulas está previsto para agosto.

RETOMADA DA UFN3

Petrobras anuncia 1,4 mil vagas em cursos de qualificação em Três Lagoas

Cidade que faz divisa com SP pode alcançar 8 mil empregos com retomada das obras na UFN3 e, com isso, população precisa se qualificar

25/06/2026 15h30

Compartilhar
Lula e Magda em agenda na UFN3, nesta quinta-feira (25)

Lula e Magda em agenda na UFN3, nesta quinta-feira (25) Reprodução Instagram @lulaoficial

Continue Lendo...

Petrobras anunciou 1.400 vagas em cursos de qualificação profissional e formação inicial/continuada em Três Lagoas (MS).

O objetivo é ampliar as oportunidades de empregabilidade no segmento de Óleo e Gás, impulsionados pela retomada da fábrica da UFN3.

Os cursos FIC exigem nível de escolaridade até o 5° ano do Ensino Fundamental e os cursos técnicos exigem o nível médio completo.

O projeto é uma parceria entre a Petrobras, SESI/SENAI e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

A ação faz parte do Programa Autonomia e Renda Petrobras e é voltado para a qualificação profissional de pessoas em vulnerabilidade social e moradoras da área de abrangência das operações da companhia.

A abertura das inscrições e matrícula nos cursos ainda não foi divulgada.

De acordo com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, 8 mil postos de trabalho diretos e indiretos serão criados em Três Lagoas.

“Como é que a gente vai fazer para botar 8 mil postos de trabalho por aqui? Aprovamos ontem na diretoria colegiada da Petrobras um programa adicional de autonomia e renda. Objetivo não podia ser outro, senão preparar a população local para as oportunidades que vão ser geradas nessa obra e na operação desse empreendimento”, detalhou a presidente, durante e visita de Lula a UFN3, nesta quinta-feira (25).

Em MS, a Petrobras realiza outros cinco projetos socioambientais, com investimento de R$ 27 milhões até 2030. Dois desses projetos, que atuam exclusivamente em Três Lagoas, são nas áreas de Educação e Desenvolvimento Econômico Sustentável, enquanto os demais atuam na linha de Florestas.

LULA EM MS

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira, 25 de junho de 2026. 

De manhã, ele esteve em Três Lagoas (MS), para lançar a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3).

À tarde, ele cumpre agenda em Ponta Porã (MS), para entregar reformas de aeroportos e entregar títulos de terra no Assentamento Itamarati. 

Esta é a segunda vez, em 2026, que Lula visita Mato Grosso do Sul. A primeira vez foi na COP15, em março deste ano.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Hotel que usou R$40 milhões para sair do papel abre as portas em Campo Grande
DESENVOLVIMENTO

/ 2 dias

Hotel que usou R$40 milhões para sair do papel abre as portas em Campo Grande

2

Rumo e MRS Logística largam na frente na disputa pela concessão da Malha Oeste
FERROVIA

/ 2 dias

Rumo e MRS Logística largam na frente na disputa pela concessão da Malha Oeste

3

Manobra da ANTT permite Rumo na disputa da Malha Oeste
FERROVIA

/ 1 dia

Manobra da ANTT permite Rumo na disputa da Malha Oeste

4

Amigos e familiares se despedem de Alcides Bernal: "combateu o bom combate"
LUTO

/ 1 dia

Amigos e familiares se despedem de Alcides Bernal: "combateu o bom combate"

5

Operação contra empresa que "lavou" R$ 1,1 bilhão cumpre mandados em MS
tela oculta

/ 1 dia

Operação contra empresa que "lavou" R$ 1,1 bilhão cumpre mandados em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026
Juliane Penteado

/ 12 horas

Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026
Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Juliane Penteado

/ 5 dias

Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Provenzano

/ 6 dias

Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 03/07/2026

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados