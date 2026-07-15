Fies 2026 tem 958 vagas em MS; saiba como se inscrever

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Estudantes receberão auxílio de até R$ 600 durante o período dos cursos de curta duração, que variam de três a cinco meses

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas em processo seletivo de cursos presenciais de Formação Inicial e Continuada (FIC), ofertados por meio da linha de fomento Bolsa-Formação do Programa Pronatec Empreender. Os estudantes selecionados terão direito a auxílio para alimentação e transporte, no valor total de R$ 600 durante o curso.

Ao todo, são oferecidas 225 vagas gratuitas nos municípios de Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas, sendo 75 vagas para cada campus.

As oportunidades são para os cursos de:

Negócios Inovadores Apoiados por Inteligência Artificial

Drones e Impressoras 3D: Operação e Manutenção

App Clicks – Construção Rápida de Apps para Mídias Digitais

Todos os cursos tem carga horária de 200 horas, com 25 vagas por turma.

Conforme o IFMS, a iniciativa busca desenvolver competências empreendedoras, fortalecer os ecossistemas locais de inovação e ampliar as oportunidades de inclusão produtiva para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Podem participar trabalhadores, estudantes e beneficiários de políticas públicas em situação de vulnerabilidade social. Entre os requisitos gerais estão ter 18 anos ou mais e ensino fundamental completo.

O pagamento do auxílio para os estudantes selecionados será custeado pela Bolsa-Formação/Pronatec Empreender e depende da participação efetiva nas atividades, além da disponibilidade de recursos federais.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 12 de julho pela Página do Candidato, da Central de Seleção. Após o cadastro, o candidato receberá um comprovante e um número de inscrição para acompanhamento do processo.

O processo seletivo será realizado por meio de sorteio eletrônico, previsto para 20 de julho.

O resultado final será divulgado em 22 de julho, com matrículas entre os dias 23 e 27 do mesmo mês. O início das aulas está previsto para agosto.