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Hospital São Julião abre processo seletivo com salários a partir de R$ 1,6 mil

Há vagas para diversos níveis de escolaridade em 14 áreas de atuação; além do salário, são oferecidos benefícios

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

14/07/2026 - 14h32
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O Hospital São Julião está com processo seletivo aberto para contratação imediata em pelo menos 14 áreas de atuação, para diversos níveis de escolaridade e salários a partir de R$ 1.621,00, mas que varia de acordo com o cargo.

As oportunidades contemplam os setores administrativo, assistencial, operacional e de gestão.

Há vagas para:

  • técnico de enfermagem
  • assistente administrativo
  • estagiário (a) de Fisioterapia (ensino superior)
  • auxiliar de faturamento
  • auxiliar de lavanderia
  • auxiliar de çimpeza
  • auxiliar de nutrição
  • gerente de nutrição hospitalar
  • farmacêutico hospitalar
  • assistente de atendimento
  • porteiro
  • motorista de ambulância
  • eletricista
  • recepcionista.

Para algumas funções, a jornada de trabalho é em escala de 12 horas por 36 horas. Todas as vagas também estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Além de salários, o hospital oferece benefícios, que incluem auxílio-creche de R$ 100 para filhos de até 5 anos e 11 meses, vale-transporte para quem necessitar, convênio odontológico na Uniodonto por R$ 24,99 mensais por pessoa, estacionamento no local, refeição no hospital com desconto mensal de R$ 50. convênio com o SESC para acesso a atividades de lazer, cultura, esportes e turismo, além de parcerias com diversas instituições de ensino que garantem descontos em cursos de graduação e pós-graduação.

Os interessados devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp (67) 33358-1546, informando a vaga pretendida.

Mutirão de contratação

Para agilizar o preenchimento das vagas operacionais, o hospital realizará, nesta quarta-feira (15), das 7h30 às 11h, um mutirão de contratação voltado exclusivamente para as funções de Auxiliar de Limpeza e Auxiliar de Lavanderia.

Os candidatos devem comparecer ao bloco Administrativo do Hospital São Julião, localizado na Rua Lino Villachá, 1.250, em Campo Grande, levando currículo atualizado.

RETOMADA DA UFN3

Petrobras anuncia 1,4 mil vagas em cursos de qualificação em Três Lagoas

Cidade que faz divisa com SP pode alcançar 8 mil empregos com retomada das obras na UFN3 e, com isso, população precisa se qualificar

25/06/2026 15h30

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Lula e Magda em agenda na UFN3, nesta quinta-feira (25)

Lula e Magda em agenda na UFN3, nesta quinta-feira (25) Reprodução Instagram @lulaoficial

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Petrobras anunciou 1.400 vagas em cursos de qualificação profissional e formação inicial/continuada em Três Lagoas (MS).

O objetivo é ampliar as oportunidades de empregabilidade no segmento de Óleo e Gás, impulsionados pela retomada da fábrica da UFN3.

Os cursos FIC exigem nível de escolaridade até o 5° ano do Ensino Fundamental e os cursos técnicos exigem o nível médio completo.

O projeto é uma parceria entre a Petrobras, SESI/SENAI e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

A ação faz parte do Programa Autonomia e Renda Petrobras e é voltado para a qualificação profissional de pessoas em vulnerabilidade social e moradoras da área de abrangência das operações da companhia.

A abertura das inscrições e matrícula nos cursos ainda não foi divulgada.

De acordo com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, 8 mil postos de trabalho diretos e indiretos serão criados em Três Lagoas.

“Como é que a gente vai fazer para botar 8 mil postos de trabalho por aqui? Aprovamos ontem na diretoria colegiada da Petrobras um programa adicional de autonomia e renda. Objetivo não podia ser outro, senão preparar a população local para as oportunidades que vão ser geradas nessa obra e na operação desse empreendimento”, detalhou a presidente, durante e visita de Lula a UFN3, nesta quinta-feira (25).

Em MS, a Petrobras realiza outros cinco projetos socioambientais, com investimento de R$ 27 milhões até 2030. Dois desses projetos, que atuam exclusivamente em Três Lagoas, são nas áreas de Educação e Desenvolvimento Econômico Sustentável, enquanto os demais atuam na linha de Florestas.

LULA EM MS

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira, 25 de junho de 2026. 

De manhã, ele esteve em Três Lagoas (MS), para lançar a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3).

À tarde, ele cumpre agenda em Ponta Porã (MS), para entregar reformas de aeroportos e entregar títulos de terra no Assentamento Itamarati. 

Esta é a segunda vez, em 2026, que Lula visita Mato Grosso do Sul. A primeira vez foi na COP15, em março deste ano.

Promotor de justiça

Concurso do MPMS ocorre neste domingo com mil inscritos

Prova é aplicada exclusivamente na UCDB, em Campo Grande (MS)

17/05/2026 09h45

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Fachada do MPMS, em Campo Grande

Fachada do MPMS, em Campo Grande DIVULGAÇÃO

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Concurso Público, para o cargo de Promotor de Justiça substituto do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), ocorre na manhã deste domingo (17), em Campo Grande.

A prova é aplicada exclusivamente na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), localizada na avenida Tamandaré, na Capital. Ao todo, 1.364 candidatos fazem a prova preambular hoje (17), primeira fase do concurso.

O exame tem duração de cinco horas e contém 100 questões objetivas de múltipla escolha.

O portão foi aberto às 7h e fechado às 8h (horário de Mato Grosso do Sul). Não haverá segunda chamada da prova preambular.

O candidato pode entregar seu cartão-resposta e deixar definitivamente o local somente após decorridas duas horas de prova. Esta fase é de caráter eliminatório.

O salário é de R$ 33.988,99. São 5 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para PcD e 2 vagas para negros. A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos.

As fases do concurso são:

  • prova preambular
  • provas escritas
  • avaliação psicotécnica
  • investigação social sigilosa
  • provas orais
  • prova de títulos
  • exame de sanidade física e mental

REQUISITOS

De acordo com o edital, os requisitos para participar do concurso são:

  • ser brasileiro
  • ter concluído o curso de bacharelado em Direito
  • estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais
  • estar em gozo dos direitos políticos
  • ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso
  • não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função
  • contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica
  • gozar de boa saúde, física e mental
  • entre outros

O edital completo pode ser conferido neste site, entre as páginas 29 e 59. 

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