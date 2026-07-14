Hospital São Julião abre processo seletivo com salários a partir de R$ 1,6 mil

O Hospital São Julião está com processo seletivo aberto para contratação imediata em pelo menos 14 áreas de atuação, para diversos níveis de escolaridade e salários a partir de R$ 1.621,00, mas que varia de acordo com o cargo.
As oportunidades contemplam os setores administrativo, assistencial, operacional e de gestão.
Há vagas para:
- técnico de enfermagem
- assistente administrativo
- estagiário (a) de Fisioterapia (ensino superior)
- auxiliar de faturamento
- auxiliar de lavanderia
- auxiliar de çimpeza
- auxiliar de nutrição
- gerente de nutrição hospitalar
- farmacêutico hospitalar
- assistente de atendimento
- porteiro
- motorista de ambulância
- eletricista
- recepcionista.
Para algumas funções, a jornada de trabalho é em escala de 12 horas por 36 horas. Todas as vagas também estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCD).
Além de salários, o hospital oferece benefícios, que incluem auxílio-creche de R$ 100 para filhos de até 5 anos e 11 meses, vale-transporte para quem necessitar, convênio odontológico na Uniodonto por R$ 24,99 mensais por pessoa, estacionamento no local, refeição no hospital com desconto mensal de R$ 50. convênio com o SESC para acesso a atividades de lazer, cultura, esportes e turismo, além de parcerias com diversas instituições de ensino que garantem descontos em cursos de graduação e pós-graduação.
Os interessados devem encaminhar o currículo pelo WhatsApp (67) 33358-1546, informando a vaga pretendida.
Mutirão de contratação
Para agilizar o preenchimento das vagas operacionais, o hospital realizará, nesta quarta-feira (15), das 7h30 às 11h, um mutirão de contratação voltado exclusivamente para as funções de Auxiliar de Limpeza e Auxiliar de Lavanderia.
Os candidatos devem comparecer ao bloco Administrativo do Hospital São Julião, localizado na Rua Lino Villachá, 1.250, em Campo Grande, levando currículo atualizado.