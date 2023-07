IBGE abre inscrições em processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 3,1 mil

OPORTUNIDADE

São 21 vagas mais cadastro de reserva, para cargos em Mato Grosso do Sul e São Paulo

Há vagas para as seções judiciárias de Mato Grosso do Sul e São Paulo Divulgação

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) está com inscrições abertas em concurso público com 21 vagas, mais formação de cadastro de reserva, para cargos das seções Judiciárias de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Há vagas para os cargos de técnico e analista judiciário em diversas especialidades. O salário inicial dos cargos é de R$ 8.046,84 e R$ 13.202,62, respectivamente.

Em Mato Grosso do Sul, as vagas são para Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

As inscrições foram abertas no dia 12 de julho e seguem até o dia 10 de agosto. A taxa é de R$ 105 para técnico judiciário e R$ 115 para analista.

Os interessados poderão se inscrever no portal da banca Vunesp, organizadora do concurso.

As oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior em diversas áreas, de acordo com a especialidade escolhida pelo candidato, podendo ser:

Analista Judiciário

Administrativa;

Arquitetura;

Arquivologia;

Contadoria;

Enfermagem;

Engenharia (Civil/Elétrica/Mecânica);

Estatística;

Informática;

Medicina (Clínica Geral/do Trabalho/Psiquiatria);

Psicologia;

Serviço Social; oficial de justiça avaliador federal;

Judiciária; e

Técnico Judiciário

agente da Polícia Judicial;

Edificações;

Enfermagem;

Informática;

Segurança do Trabalho.

O concurso será composto de prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova prática de capacidade física, de caráter físico.

As provas objetiva e discursiva serão realizadas na cidade de Campo Grande para os candidatos inscritos na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. Estass provas estão previstas para o dia 8 de outubro.

As próximas etapas serão divulgadas no Diário Oficial da União e no site da Fundação Vunesp.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contado da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por uma única vez e por igual período, a critério da Administração do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.