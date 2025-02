MS apresenta qualificações específicas para áreas de celulose e citricultura

Empregos e Carreira

Ao todo são 460 vagas de nível superior para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, destas, 36 são para Mato Grosso do Sul

Mais uma boa notícia para os concurseiros! Está oficialmente aberto o período de inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ao todo serão 460 vagas em todo o Brasil, 130 para o cargo de Analista Administrativo e 330 destinadas a Analistas Ambientais.

Ambas as funções têm carga horária de 40 horas semanais e remuneração inicial de R$ 9,9 mil, mas há gratificações de R$ 464 para especialização, R$ 922 para mestrado e R$ 1,3 mil para doutorado. Além disso, todas contam com auxílio-alimentação de R$ 1 mil e exigem nível superior completo.

As inscrições devem ser feitas até o dia 18 de fevereiro pelo site da banca organizadora do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe),, O interessado precisa pagar uma taxa de R$ 95 para realização da prova.

Há a possibilidade de pedido de isenção da taxa, mas precisa atender aos requisitos expostos no edital, como, por exemplo, para doadores de medula óssea e cadastrados no Cadúnico.

Em Mato Grosso do Sul serão 36 vagas totais, destas, 14 serão destinadas ao cargo de Analista Administrativo e 22 oportunidades para Analista Ambiental. As provas devem acontecer no dia 06 de abril.

Entre os requisitos dos cargos estão:

Analista Administrativo: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Descrição das atividades: exercício de todas as atividades administrativas e logísticas relativas

ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do Ibama (Lei nº 10.410/2002).

Analista Ambiental: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Descrição das atividades: planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades: regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais (Lei nº 10.410/2022).

Técnico Ambiental: certificado, devidamente registrado, de conclusão de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

Confira a distribuição completa das vagas:

Cargo 1 – Analista Administrativo

Cargo 2 – Analista Ambiental – Tema 1

Cargo 3 – Analista Ambiental – Tema 2

A seleção para os cargos terá as seguintes fases, todas de responsabilidade do Cebraspe:

a) provas objetivas , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

de caráter eliminatório e classificatório; e c) avaliação de títulos, de caráter classificatório.

A aplicação das provas acontece no dia 6 de abril, em todas as capitais brasileiras, incluindo Campo Grande e Distrito Federal (DF). O resultado final está previsto para sair em 7 de maio, via publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Clique aqui para fazer a inscrição. Veja o edital completo abaixo:

SAIBA

O último concurso do Ibama aconteceu há quase quatro anos, em 2021, quando o instituto ofertou 568 vagas para cargos de nível médio e superior, com salários de R$ 4.063,34 e R$ 8.547,64, respectivamente.

**Colaborou Felipe Machado**

