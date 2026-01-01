MS inicia o ano com mais de 400 vagas abertas em concursos públicos; confira

Há mais de 400 vagas abertas em diferentes concursos no Estado - Foto: Arquivo

Mato Grosso do Sul começou o ano com diversos concursos públicos anunciados, com inscrições abertas ou previstas. Um dos principais certames, que era aguardado há anos, é o da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, cujas inscrições serão abertas no dia 12 de janeiro.

Além desse, há oportunidades para diversos cargos e diferentes níveis de escolaridade, tanto em processos locais, quando de nível nacional, mas com vagas para o Estado.

Vários municípios têm processos abertos.

Confira algumas oportunidades:

Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul lançou, em dezembro do ano passado, edital do 2º concurso público da Casa, com 80 vagas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas, das 10h do dia 12 de janeiro às 23h59 do dia 2 de fevereiro de 2026. As taxas são de R$ 140,00 para nível médio e R$ 180,00 para nível superior.

Conforme o edital, o concurso está dividido em duas categorias principais: Analista Legislativo (Superior), com remuneração inicial de R$ 8.030,65; e Técnico Legislativo (Médio), com ganho inicial de R$ 4.912,20.

A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, sob o regime estatutário.

As provas objetivas estão previstas para o dia 29 de março de 2026, na cidade de Campo Grande.

TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas no VI Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro no Estado.

O certame tem como objetivo o preenchimento de 42 serventias vagas em Mato Grosso do Sul, sendo 28 destinadas ao provimento e 14 à remoção.

O período de inscrições termina nesta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, pelo site da Fundação FGV, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 450 por modalidade de ingresso.

Cada candidato poderá efetuar apenas uma inscrição para cada uma das modalidades de ingresso - provimento ou remoção.

O concurso será composto por oito etapas, abrangendo as fases de prova objetiva, provas escritas e práticas, Aanálise de documentação, provas orais, exame de saúde e toxicológico, avaliação de títulos, perícia médica e heteroidentificação.

A Prova Objetiva será aplicada no dia 1º de março de 2026, no turno da manhã para os candidatos à remoção e no turno da tarde para os candidatos ao provimento. Já as provas escritas e práticas estão previstas para o dia 10 de maio de 2026, também em Campo Grande.

Prefeitura de Paraíso das Águas

A Prefeitura de Paraíso das Águas está com inscrições abertas em concurso público com 159 vagas para todos os níveis de escolaridade e salários que chegam a R$ 23.557,03.

O certame prevê a contratação de servidores efetivos, além da formação de cadastro reserva, sob o regime estatutário.

As inscrições seguem até 15 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do site da Fundação FAFIPA, banca responsável pela organização do concurso.

Ao todo, o edital contempla dezenas de cargos distribuídos entre a sede do município e os distritos de Bela Alvorada e Pouso Alto, com oportunidades para níveis elementar, fundamental, médio, técnico, magistério e superior. As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais, conforme a função.

Prefeitura de Sete Quedas

A Prefeitura de Sete Quedas divulga está com inscrições abertas em concurso público com 42 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira as oportunidades:

Advogado (1 vaga)

Analista de Controle Interno (1 vaga)

Assistente Social (1 vaga)

Contador (1 vaga)

Enfermeiro (3 vagas)

Engenheiro Civil (1 vaga)

Farmacêutico (1 vaga)

Fiscal Municipal do ITR (1 vaga)

Fisioterapeuta (1 vaga)

Fonoaudiólogo (1 vaga)

Odontólogo (1 vaga)

Psicólogo (2 vagas)

Assistente de Administração (3 vagas)

Atendente de Farmácia (1 vaga)

Monitor (9 vagas)

Técnico de Enfermagem (7 vagas)

Técnico em Contabilidade (2 vagas)

Técnico em Informática (1 vaga)

Técnico em Radiologia (1 vaga)

Tecnólogo em RH (1 vaga)

Auxiliar de Odontologia (2 vagas)

A jornada é de 40 horas semanais, com remuneração mensal que varia de R$ 1.592,34 a R$ 5.241,50, de acordo com o cargo.

Os interessados poderão se inscrever até 16 de janeiro de 2026, no site da Aplims, com taxa nos valores de R$ 70,00 a R$ 130,00.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova escrita objetiva, no dia 22 de fevereiro de 2026, e de prova de títulos.

Prefeitura de Sonora

A Prefeitura de Sonora abriu processo seletivo com o objetivo de preencher 40 vagas e formar cadastro de reserva para o cargo de Assistente Educacional.

Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha formação em nível médio ou esteja cursando licenciatura plena a partir do quarto semestre.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornada de 40 horas semanais e receberão remuneração mensal de R$ 2.004,71.

As inscrições seguem abertas até 5 de janeiro de 2026, no site da Prefeitura Municipal.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos, em caráter classificatório, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Prefeitura de Bataguassu

A Prefeitura de Bataguassu tem 17 vagas em processo seletivo para formação de cadastro reserva para profissionais com licenciatura plena.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Professor de Educação Especial Escola do Campo;

Professor de Educação Especial Zona Urbana;

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I Escola do Campo;

Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I Zona Urbana;

Professor Pedagogo com Especialização em Tecnologias Educacionais;

Professor de Arte Escola do Campo;

Professor de Arte Zona Urbana;

Professor de Educação Física Escola do Campo;

Professor de Educação Física Zona Urbana;

Professor do Ensino Fundamental II Ciências Escola do Campo;

Professor do Ensino Fundamental II Geografia e TVT - Escola do Campo;

Professor do Ensino Fundamental II História - Escola do Campo;

Professor do Ensino Fundamental II Língua Inglesa - Escola do Campo;

Professor do Ensino Fundamental II Língua Portuguesa - Escola do Campo;

Professor de Arte;

Professor de Dança Ballet Contemporâneo;

Professor de Dança Rítmica;

Professor de Aeróbica;

Professor de Música (Guitarra - Contrabaixo e Violão);

Professor de Música (Teclado/Bateria);

Professor de Música (Auxiliar de Maestro);

Professor Coreógrafo Banda Musical;

Professor Técnico em Museu.

A remuneração mensal é de R$ 2.457,38, com carga horária de 22 a 44 horas/aula.

Para participar da seleção, os candidatos devem possuir licenciatura em pedagogia ou licenciatura em normal superior e especialização na área e ter idade mínima de 18 anos.

As inscrições serão realizadas até às 23h30 do dia 5 de janeiro de 2026, via internet, pelo site do CMM Concursos.

A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de prova objetiva, prevista para o dia 18 de janeiro de 2026, além de prova de títulos. O conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos.

Marinha

O Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN) está com processo seletivo para convocação de profissionais de níveis fundamental e médio. Há 30 vagas para ambos os sexos, visando à prestação do Serviço Militar Voluntário temporário (SMV) em Ladário.

Os voluntários aprovados e classificados dentro do número de vagas serão convocados para cumprir um período inicial no SMV, o qual terá duração total de 12 meses e será prestado na forma de Estágio.

Estão disponíveis nove vagas para as áreas de Eletrônica, Eletrotécnica, Marcenaria, Mecânica, Metalurgia e Motores. Outras seis vagas serão para a área de Enfermagem.

Sete vagas estão distribuídas para as habilitações de Administração, Comunicação Social (Técnico em Computação Gráfica e Técnico em Rádio e Televisão), Contabilidade, Paioleiro e Processamento de Dados.

Por fim, as últimas oito vagas são destinadas às habilitações profissionais de Barbeiro e Motorista.

As inscrições serão a primeira etapa do processo de seleção, podendo ser realizadas na página do Com6ºDN, até 23h59 do dia 27 de janeiro de 2026. O valor da taxa é de R$ 70.

As outras etapas previstas serão: prova objetiva, prova de títulos, verificação de dados biográficos e verificação documental, teste de aptidão física de ingresso e designação à incorporação.