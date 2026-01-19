Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Sisu começa nesta segunda-feira com 6,4 mil vagas em MS

IFMS oferece 960 vagas, UEMS 1.284, UFGD 957 e UFMS 3.233

Naiara Camargo

Naiara Camargo

19/01/2026 - 08h10
Inscrições do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) começam nesta segunda-feira (19) em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, 6.434 vagas estão disponíveis. 

Desse número, 960 são ofertadas pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), 1.284 pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), 3.233 pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e 957 pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

As inscrições do Sisu ocorrem de 19 a 23 de janeiro e devem ser feitas neste site. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso, podendo alterá-los durante o período de inscrição.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 29 de janeiro e as matrículas começam a partir de 2 de fevereiro.

O candidato que não foi selecionado na chamada regular pode manifestar interesse na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

O Sisu é um programa do Ministério da Educação (MEC) que reúne vagas em universidades federais brasileiras, por meio da concorrência de notas do Enem.

Neste ano, podem participar do Sisu candidatos que tenham realizado o Enem em 2023, 2024 e 2025, pois o sistema irá selecionar automaticamente a melhor nota do candidato.

O Sisu usa a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que foi divulgada na sexta-feira (16).

Para concorrer as vagas, é necessário:

  • Ter concluído o Ensino Médio
  • Obter nota maior que zero na redação
  • Não ter participado como treineiro

ENEM 2025

As provas do ENEM ocorreram em dois domingos, 9 e 16 de novembro de 2025. A primeira prova foi de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova foi de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

O exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

O valor da taxa de inscrição foi de R$ 85,00 para quem não pediu isenção. O período de inscrição foi de 26 de maio a 13 de junho de 2025.

Ao todo, 57.941 pessoas se inscreveram no ENEM, em 2025, em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representou 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões). A taxa de abstenção no ano passado foi de 27%. Mulheres (60,15%) representaram a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.

Empregos e Carreira

IFMS abre matrículas para convocados em cursos técnicos do EJA

Cursos de Administração, Agricultura, Marketing e Manutenção e Suporte em Informática são oferecidos nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã

15/01/2026 16h30

Divulgação/IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abre, a partir de amanhã (16) as matrículas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA EPT) e subsequentes ao ensino médio, com ingresso neste primeiro semestre letivo. O período de matrículas fica aberto até 23 de janeiro.

O resultado final e a lista de alunos convocados na 1ª chamada para matrícula foi divulgada ontem (14). 

Ao todo, foram ofertadas 360 vagas nos seguintes cursos técnicos distribuídos nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã: 

  • Administração;
  • Agricultura;
  • Marketing;
  • Manutenção e Suporte em Informática. 

Os cursos

Os cursos técnicos EJA EPT são destinados a pessoas com idade mínima de 18 anos e o ensino fundamental completo. No IFMS, os selecionados irão cursar o ensino médio e a formação técnica ao mesmo tempo.

Os cursos técnicos subsequentes são voltados para quem já concluiu o ensino médio, e busca a formação técnica.

As aulas, nesses tipos de curso técnico, são presenciais e oferecidas no período noturno.

Como fazer matrícula

  1. Primeiro, verifique se seu nome consta como Apto à Matrícula no resultado final e 1ª chamada do processo seletivo;
  2. Fique atento ao prazo: a solicitação de matrícula deve ser feita de 16 a 23 de janeiro;
  3. Escolha a forma de matrícula: presencial ou on-line;
  4. Caso opte por fazer a matrícula presencial, vá até a Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual foi aprovado; porém, antes, verifique os endereços e horários de atendimento de cada unidade;
  5. No caso da matrícula on-line, acesse o Sistema de Matrículas;
  6. Caso seja o primeiro acesso ao sistema, ative o login informando CPF, data de nascimento e e-mail cadastrado na Central de Seleção;
  7. Faça login no sistema com o CPF e a senha enviada para o e-mail informado;
  8. Confira os dados do curso, turno e campus e clique em 'Solicitar Matrícula';
  9. Preencha o Questionário Socioeconômico, se solicitado, e atualize seus dados pessoais; 
  10. Anexe todos os documentos exigidos em edital, em arquivos legíveis e dentro do tamanho permitido; 
  11. Após enviar toda a documentação, clique em 'Salvar e finalizar' e guarde o comprovante de solicitação de matrícula.

Empregos e Carreira

Instituto PROA abre inscrições de curso profissionalizante gratuito para jovens

Curso abrange apromiramento de qualidades essenciais para a entrada no mercado de trabalho

14/01/2026 18h00

Hayza Ramos

O Instituto PROA está com inscrições abertas para a Plataforma PROA em 2026. A plataforma oferece curso totalmente online e gratuito, voltado para jovens de 17 a 22 anos que estejam cursando ou que já tenham concluído o ensino médio em escolas públicas.

O curso abrange 12 estados do Brasil, e os candidatos devem residir em um deles: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco e Pará.

Conteúdo

O curso oferece aprimoramento de soft skills que habilitam os jovens participantes à entrada no mercado de trabalho.

  • Autoconhecimento: Como reconhecer suas qualidades e definir um projeto de vida, conectando seus valores pessoais com seus objetivos profissionais.
  • Projeto profissional: Como definir metas (incluindo a metodologia SMART) e como estruturar uma jornada de empregabilidade.
  • Raciocínio lógico: Como desenvolver um raciocínio estruturado e analítico para aplicar na resolução de problemas e tomadas de decisão.
  • Comunicação: Como produzir textos, criar um perfil no LinkedIn e se comunicar bem em equipe.

Vagas

As vagas contemplam todo o ano de 2026 e serão preenchidas por meio de um processo seletivo. As turmas são formadas semanalmente, às segundas-feiras, e a expectativa é de mais de 40 turmas ao longo do ano, cada uma tendo três meses de duração e com dedicação de 100 horas totais. 

 

Como participar

Para entrar no processo seletivo, devem acessar o site do Instituto e preencher o formulário de inscrição.

Alini Dal'Magro, presidente do Instituto PROA, destaca que o processo seletivo é fácil, simples e rápido. 

"Não tentamos eliminar ninguém. O processo seletivo é apenas para saber se aquele jovem está realmente no momento de realizar o curso. Ele quer mesmo um emprego agora? Tem disponibilidade para se dedicar ao curso? É mais para entender o perfil daquele jovem que vai entrar. Queremos dar oportunidade à maior quantidade de jovens que pudermos, essa é a nossa missão".

