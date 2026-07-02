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MATO GROSSO DO SUL

Fim do subsídio ao diesel não deve pesar no bolso do consumidor

Redução de R$ 0,35 no preço do litro nas refinarias compensou o fim da subvenção federal, mantendo a estabilidade nas bombas

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

02/07/2026 - 08h00
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A retirada da subvenção federal de R$ 0,35 por litro de óleo diesel não deve interferir, nem para mais nem para menos, no preço praticado nas bombas em Mato Grosso do Sul, informou ao Correio do Estado o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro-MS).

O motivo da não incidência nas bombas de combustível, onde ocorre a venda ao varejo, é a atuação coordenada de Petrobras e Ministério da Fazenda. Ao mesmo tempo em que o subsídio de R$ 0,35 é retirado, a estatal reduziu em R$ 0,35 o preço do combustível cobrado nas refinarias.

Os preços dos combustíveis em Mato Grosso do Sul já vinham apresentando redução depois que o preço do barril de petróleo no mercado internacional registrou forte queda, em razão de uma situação um pouco mais calma no Golfo Pérsico. Enquanto há dois meses o litro superava R$ 7, agora está abaixo de R$ 6.

A pesquisa mais recente realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) indica um preço médio de revenda de R$ 6,65 para o óleo diesel comum e de R$ 6,98 para o óleo diesel S10.

As medidas emergenciais foram criadas para conter o choque inflacionário gerado pela escalada do preço internacional do petróleo, que chegou a quase US$ 120 por barril em razão dos conflitos entre Estados Unidos, Israel e Irã, no Oriente Médio.

Com o recente cessar-fogo entre os países e a reabertura do Estreito de Ormuz, que resultaram na estabilização do preço do petróleo, o barril caiu para a faixa dos US$ 70. Esse cenário levou o governo federal a iniciar o desmonte gradual do pacote de auxílios anunciado em março deste ano.

A estratégia do governo federal se baseia no princípio da neutralidade fiscal: conforme o preço internacional do petróleo cai, diminui a arrecadação extraordinária da União com royalties e impostos de exportação, sendo assim, manter os subsídios artificiais pesaria excessivamente sobre o Orçamento.

O fim da subvenção está valendo desde ontem. A Petrobras também avalia uma retirada escalonada de outros auxílios remanescentes já nos próximos dias.

Entre as subvenções que devem ser encerradas estão a de R$ 1,12 por litro de diesel, a de R$ 0,44 por litro de gasolina e, ainda, os apoios para a aquisição de GLP (gás de cozinha) e querosene de aviação.

Queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional se reflete nos preços nos postos de combustíveis da CapitalQueda do preço do barril de petróleo no mercado internacional se reflete nos preços nos postos de combustíveis da Capital
Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Subsídio estadual

Outro subsídio criado no auge da escalada do preço do barril de petróleo, por meio de um acordo entre os estados e a União, também já foi encerrado.

A subvenção de R$ 1,20 por litro de óleo diesel, dividida igualmente entre os estados e o governo federal, foi aplicada nos meses de abril e maio e perdeu a validade. Não houve prorrogação.

A subvenção temporária total, ajustada no mês de março, foi de R$ 1,20 por litro de diesel importado, com divisão igual do custo financeiro: R$ 0,60 pagos pela União e R$ 0,60 arcados pelos estados. O custo foi estimado à época em R$ 3 bilhões para cada uma das partes.

*Saiba

Os subsídios restantes, de R$ 1,12 por litro do diesel e de R$ 0,44 por litro da gasolina, estão sob análise técnica e devem sofrer redução gradual nos próximos dias.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2977, quarta-feira (01/07): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/07/2026 08h33

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2977 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 1 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 24 apostas ganhadoras (R$ 4.703,84)
  • 4 acertos - 1.233 apostas ganhadoras (R$ 104,63)
  • 3 acertos - 20.851 apostas ganhadoras (R$ 3,09)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 22 apostas ganhadoras (R$ 4.618,31)
  • 4 acertos - 1.062 apostas ganhadoras (R$ 121,48)
  • 3 acertos - 20.750 apostas ganhadoras (R$ 3,10)

Os números da Dupla Sena 2977 são:

Primeiro sorteio

  • 02 - 20 - 06 - 50 - 26 - 49

Segundo sorteio

  • 17 - 36 - 05 - 38 - 22 - 26

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 6,7 milhões.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 368, quarta-feira (01/07): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/07/2026 08h30

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 368 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 1 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 68 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 165.711,71)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 19 apostas ganhadoras, (R$ 7.752,60)
  • 4 acertos + 2 trevos - 48 apostas ganhadoras, (R$ 2.301,56)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1047 apostas ganhadoras, (R$ 150,73)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1087 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 10926 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 9221 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 90817 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Os números da + Milionária 368 são:

  • 02 - 28 - 20 - 48 - 42 - 01
  • Trevos sorteados: 4 - 6

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 369

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 4 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 369. O valor da premiação está estimado em R$ 69 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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