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Hidrovia do Rio Paraguai em MS vai manter rigor ambiental

Concessão prevê estudos ambientais, investimento de R$ 70milhões e pedágio; previsão é de que leilão e assinatura de contrato aconteçam em 2027

Neri Kaspary

Neri Kaspary

29/09/2026 - 07h45
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A Lei nº 15.190/2025, em vigor desde fevereiro deste ano e chamada de “PL da Devastação”, acaba com a exigência de Estudos de Impacto Ambiental em projetos como a dragagem de manutenção na hidrovia do Rio Paraguai. Mesmo assim, o edital de concessão da hidrovia vai manter esta exigência. 

Relatada no Senado pela sul-mato-grossense Tereza Cristina (PP), a nova norma foi aprovada em agosto do ano passado e o principal argumento dos parlamentares foi reduzir a burocracia nos licenciamentos ambientais, o que gerou reação de ambientalistas. 

Justamente por conta desta polêmica e para aplacar os ânimos deste setor da sociedade é que será mantida a exigência de Estudos de Impacto Ambiental antes de qualquer dragagem na hidrovia, explica Fernando Corrêa dos Santos, superintendente de Projetos Portuários e Aquaviários da Infra S.A. e chefe da equipe que elaborou o projeto da concessão. 

A Infra S.A. é uma empresa pública federal, ligada ao Ministério dos Transportes, responsável pela elaboração de uma série de projetos de concessões públicas em diferentes áreas da infraestrutura nacional. Ela tem uma carteira de 92 projetos de concessão, dos quais 51 já saíram do papel. 

O leilão para concessão da hidrovia está atrasado em um ano, já que a previsão inicial era de que fosse realizado ainda em 2025. Porém, questionamentos de ambientalistas e sobre quem poderia participar do certame provocaram seguidos adiamentos.

A previsão mais recente, segundo Fernando Corrêa, é de que a assinatura do contrato de concessão aconteça antes do fim de 2027, ou seja, dois anos depois do prazo inicialmente anunciado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) .

De acordo com ele, a exigência de Estudos de Impacto Ambiental antes da liberação das dragagens, que poderia ter sido retirada do edital depois que a nova lei entrou em vigor, não deve atrapalhar o interesse pela concessão. 

Além da mineradora LHG Mining, controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista e principal responsável pelas 7,1 milhões de toneladas de minérios exportadas pela hidrovia nos primeiros oito meses deste ano, existem outras três empresas que tendem a participar do leilão, acredita Fernando Corrêa, que na quinta-feira participou da Jornada Valor de Jornalismo em Concessões e Infraestrutura, promovida pelo jornal Valor Econômico, na cidade de São Paulo (SP). 

Ele não repassou detalhes sobre essas empresas, mas deixou claro que o principal papel da concessionária será monitorar o rio e atuar preventivamente para que o transporte possa ocorrer ao longo do ano inteiro, a não ser em períodos de estiagem extrema. 

Os Estudos de Impacto Ambiental e a obtenção das licenças ambientais, que podem demorar até dois anos, terão de ser bancados pela própria concessionária e terão de seguir o rito definido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), esclarece o responsável pela definição dos detalhes da concessão. 

“Por conta das particularidades do Pantanal e da relevância mundial do bioma, as empresas interessadas em administrar a hidrovia entendem que esta é uma concessão diferenciada e tendem a acatar exigências ambientais maiores que em qualquer outra concessão”, acredita Fernando Corrêa. 

Conforme a previsão, as dragagens de manutenção, que nunca foram feitas ao longo dos 600 quilômetros do tramo sul da hidrovia, entre Corumbá e Porto Murtinho, consistem na remoção de bancos de areia e algumas rochas no fundo do leito.

Não existe previsão para retirar esses sedimentos do rio nem retificação do curso natural do rio. “É a retirada daquilo que poderíamos chamar de quebra-molas que existem no fundo do rio e que impedem a navegação em determinadas épocas do ano”, explica o técnico da Infra S.A. “Isso de forma alguma vai alterar o ritmo natural das cheias e vazantes do principal rio pantaneiro”, diz. 

O entrave mais recente para tirar o projeto do papel envolve os países vizinhos Paraguai e Bolívia. De acordo com Fernando Corrêa, eles solicitaram participação na aprovação do projeto final, mas até agora não apresentaram propostas que o alterem significativamente.

Os bolivianos, que usam a hidrovia como única saída navegável para o Atlântico, chegaram a solicitar que o governo brasileiro autorizasse a retirada de uma série de rochas no lado brasileiro do Canal do Tamengo, já nas imediações do local onde é feita a captação da água para abastecimento das cidades de Corumbá e Ladário, nas quais residem em torno de 120 mil pessoas. 

A retirada dessas rochas do fundo do rio, porém, já foi descartada pelas autoridades brasileiras porque significaria intervenção demasiadamente agressiva. Essas rochas, explica ele, reduzem o espaço para “estacionamento” das embarcações de transporte de cargas a serviço dos bolivianos próximo ao porto do país vizinho, que fica perto da cidade de Corumbá.

PEDÁGIO

A empresa que vencer o leilão terá direito a cobrar pedágio das embarcações de transporte de cargas. No projeto original, que já tem quase dois anos, o valor máximo sugerido foi de R$ 1,27 por tonelada.

Em contrapartida, a concessionária terá de investir em torno de R$ 70 milhões em obras de dragagem em pontos críticos, balizamento, sinalização e implantação de sistemas de gestão de tráfego hidroviário.

A dragagem, um dos temas mais sensíveis do projeto, deve consumir em torno de 30% deste montante. No Porto de Paranaguá, leiloado no ano passado, a dragagem representa 90% dos investimentos, segundo Fernando Corrêa.

O projeto original previa a concessão também do chamado tramo norte, entre Corumbá e Cáceres (MT), mas, por conta da reação de ambientalistas, o trecho acabou sendo excluído. 

VANTAGENS

O Brasil conta hoje com 42 mil km de vias navegáveis, mas a extensão utilizada é de apenas 19,2 mil km, por onde trafegaram 128 milhões de toneladas de mercadorias em 2023. Nos Estados Unidos, apenas o Rio Mississippi transporta por volta de 400 milhões de toneladas de carga por ano, conforme dados da Antaq.

O transporte hidroviário é atrativo ao gerar economia para o embarcador. A estimativa é de que uma barcaça transporte 1.500 toneladas em cargas, volume que exigiria o uso de 60 carretas. 

Segundo a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), o transporte hidroviário propicia uma redução de 30% nos custos, quando comparado ao transporte rodoviário. A emissão de dióxido de carbono (CO2) é estimada em um quarto do que é emitido pelo transporte rodoviário e em dois terços do que é gerado pelo ferroviário.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1309, segunda-feira (28/09)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/09/2026 20h20

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Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1309 da Dia de Sorte na noite desta segunda-feira, 28 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 800 mil.

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1309 são:

  • 24 - 06 - 25 - 31 - 26 - 12 - 29 
  • Mês da sorte: 05 - Maio

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1310

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 29 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1310. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 3014, segunda-feira (28/09)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

28/09/2026 20h16

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3014 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 28 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 3014 são:

Primeiro sorteio: 11 - 20 - 49 - 25 - 24 - 33

Segundo sorteio: 24 - 31 - 43 - 35 - 39 - 26

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 3015

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de setembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3015. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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