Investimento no 'Gás do Povo' em MS cresce mais de R$ 11 milhões - Marcelo Victor/Correio do Estado

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Com a nova etapa de expansão do programa Gás do Povo, do Governo Federal, Mato Grosso do Sul registrou um incremento de mais de 11 milhões de reais para inclusão de 85,7 mil novas famílias sul-mato-grossenses beneficiadas.

Em balanço nacional, a nova etapa neste terceiro mês de 2026 triplicou o número de famílias beneficiárias, o que segundo o Governo Federal consolida esse como uma das "maiores políticas públicas de cozimento limpo do mundo".

Ainda sobre o balanço de março, Mato Grosso do Sul aparece com uma cobertura de 150.999 famílias, que demandaram um investimento de R$15,26 milhões. Em comparação com fevereiro, quando o investimento previsto foi de R$ 3,92 mi, o incremento um mês depois beira a casa dos 11,34 milhões de reais.

Em todo o País este mês, o Gás do Povo custou R$957,22 milhões aos cofres públicos, sendo R$1,5 bilhão investido pelo Governo do Brasil desde que esse programa teve início, em dezembro do ano passado.

Esse número três vezes maior em março teve início na última segunda-feira (23), com 9,4 milhões de famílias recebendo o benefício nesta etapa em todo o País. O objetivo é atingir a meta de 65 milhões de recargas por ano às famílias atendidas.

Quanto ao crescimento do programa, o Gás do Povo contemplou 1 milhão de famílias, em 10 capitais, quando implantado em novembro do ano passado.

Esse número foi ampliado em janeiro de 2026, para uma cobertura de até 17, para posteriormente atingir a totalidade das capitais brasileiras.

Gás do Povo em MS

Na ponta do lápis, com base nos dados repassados pelo Ministério de Minas e Energia, a expansão de março do Gás do Povo atingiu exatamente 85.794 novas famílias de baixa renda, garantindo a recarga gratuita do botijão de 13 quilos direto nas revendas credenciadas, de forma simples, digital e segura.

É importante lembrar que há regras específicas para ingresso no programa, já que famílias com duas ou três pessoas podem receber até quatro recargas anuais, o que representa um botijão novo a cada três meses.

Para aquelas famílias com quatro ou mais integrantes, porém, há uma ampliação, com o Gás do Povo garantindo o total de até seis recargas anuais, o que garante um gás a cada dois meses.

Desses 85,7 mil novos sul-mato-grossenses que ingressaram no Gás do Povo em março, por exemplo, 26,7 mil receberam vales de dois meses, e 59 mil receberam vales de três meses. Além disso, pelo menos 95% dessas famílias são chefiadas por mulheres, ou seja, 81,6 mil famílias onde elas aparecem como as responsáveis pelos lares.

Interessados em saber se foram contemplados devem consultar o aplicativo “Meu Social – Gás do Povo”, através do qual é possível verificar a situação do vale e encontrar os pontos de revendas credenciadas, que estarão identificadas com a logo do Gás do Povo.

Aqui cabe esclarecer que não é necessário ir até os populares Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou postos do Cadastro Único.

Aqueles sem celular ou acesso à internet podem também usar o cartão (com chip) do Programa Bolsa Família, o de débito da CAIXA, ou mesmo informar o CPF do Responsável Familiar na maquininha “Azulzinha” ou no aplicativo “Azulzinha Aproxima”, meio esse que é utilizado nas revendas credenciadas.

Sendo que o Programa prioriza famílias do Bolsa Família. É necessário observar, além do número de pessoas, uma renda per capita de até meio salário-mínimo e Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses, além de não possuir pendências junto ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável familiar.

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