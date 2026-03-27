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GOVERNO FEDERAL

Investimento no 'Gás do Povo' em MS cresce mais de R$ 11 milhões

Mato Grosso do Sul aparece com uma cobertura de 150.999 famílias, que demandaram um investimento de R$ 15,26 milhões

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

27/03/2026 - 12h59
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Com a nova etapa de expansão do programa Gás do Povo, do Governo Federal, Mato Grosso do Sul registrou um incremento de mais de 11 milhões de reais para inclusão de 85,7 mil novas famílias sul-mato-grossenses beneficiadas. 

Em balanço nacional, a nova etapa neste terceiro mês de 2026 triplicou o número de famílias beneficiárias, o que segundo o Governo Federal consolida esse como uma das "maiores políticas públicas de cozimento limpo do mundo". 

Ainda sobre o balanço de março, Mato Grosso do Sul aparece com uma cobertura de 150.999 famílias, que demandaram um investimento de R$15,26 milhões. Em comparação com fevereiro, quando o investimento previsto foi de R$ 3,92 mi, o incremento um mês depois beira a casa dos 11,34 milhões de reais. 

Em todo o País este mês, o Gás do Povo custou R$957,22 milhões aos cofres públicos, sendo R$1,5 bilhão investido pelo Governo do Brasil desde que esse programa teve início, em dezembro do ano passado. 

Esse número três vezes maior em março teve início na última segunda-feira (23), com 9,4 milhões de famílias recebendo o benefício nesta etapa em todo o País. O objetivo é atingir a meta de 65 milhões de recargas por ano às famílias atendidas. 

Quanto ao crescimento do programa, o Gás do Povo contemplou 1 milhão de famílias, em 10 capitais, quando implantado em novembro do ano passado. 

Esse número foi ampliado em janeiro de 2026, para uma cobertura de até 17, para posteriormente  atingir a totalidade das capitais brasileiras.

Gás do Povo em MS

Na ponta do lápis, com base nos dados repassados pelo Ministério de Minas e Energia, a expansão de março do Gás do Povo atingiu exatamente 85.794 novas famílias de baixa renda, garantindo a recarga gratuita do botijão de 13 quilos direto nas revendas credenciadas, de forma simples, digital e segura.

É importante lembrar que há regras específicas para ingresso no programa, já que famílias com duas ou três pessoas podem receber até quatro recargas anuais, o que representa um botijão novo a cada três meses. 

Para aquelas famílias com quatro ou mais integrantes, porém, há uma ampliação, com o Gás do Povo garantindo o total de até seis recargas anuais, o que garante um gás a cada dois meses. 

Desses 85,7 mil novos sul-mato-grossenses que ingressaram no Gás do Povo em março, por exemplo,  26,7 mil receberam vales de dois meses, e 59 mil receberam vales de três meses. Além disso, pelo menos 95% dessas famílias são chefiadas por mulheres, ou seja, 81,6 mil famílias onde elas aparecem como as responsáveis pelos lares.

Interessados em saber se foram contemplados devem consultar o aplicativo “Meu Social – Gás do Povo”, através do qual é possível verificar a situação do vale e encontrar os pontos de revendas credenciadas, que estarão identificadas com a logo do Gás do Povo. 

Aqui cabe esclarecer que não é necessário ir até os populares Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou postos do Cadastro Único. 

Aqueles sem celular ou acesso à internet podem também usar o cartão (com chip) do Programa Bolsa Família, o de débito da CAIXA, ou mesmo informar o CPF do Responsável Familiar na maquininha “Azulzinha” ou no aplicativo “Azulzinha Aproxima”, meio esse que é utilizado nas revendas credenciadas.

Sendo que o Programa prioriza famílias do Bolsa Família. É necessário observar, além do número de pessoas, uma renda per capita de até meio salário-mínimo e Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses, além de não possuir pendências junto ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável familiar. 

 

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LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1193, quinta-feira (26/03): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/03/2026 08h28

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1193 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 26 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 400 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 30 apostas ganhadoras, (R$ 3.019,97)
  • 5 acertos - 1.167 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 14.441 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Abril - 57.603 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1193 são:

  • 27 - 18 - 11 - 21 - 23 - 01 - 04
  • Mês da sorte: 04 - abril

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1194

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 28 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 1194. O valor da premiação está estimado em R$ 700 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2989, quinta-feira (26/03): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/03/2026 08h26

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Confira rateio do concurso da Mega Sena

Confira rateio do concurso da Mega Sena Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2989 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 26 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 17 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 44 apostas ganhadoras, (R$ 33.183,44)
  • 4 acertos - 2.443 apostas ganhadoras, (R$ 985,14)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2989 são:

  • 56 - 14 - 59 - 06 - 31 - 28

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2990

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 28 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2990. O valor da premiação está estimado em R$ 40 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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