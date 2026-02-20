Lote residual do Imposto de Renda injeta R$ 8 milhões na economia de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Lote residual do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF-2025) vai injetar R$ 8.242.687,86 na economia de Mato Grosso do Sul, neste mês de fevereiro de 2026.

Os 3.304 contribuintes sul-mato-grossenses, que têm direito a receber o valor, já podem consultar, neste site , o valor de restituição. O montante será pago em 27 de fevereiro.

No Brasil, são 204.824 restituições com valor total de R$ 578.974.901,07.

O pagamento é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por meio de chave PIX.

A Receita tem cinco lotes de restituição, que devem ser pagos em maio, junho, julho, agosto e setembro, respectivamente. Os que não caíram dentro dos cinco lotes, caem no lote residual, ou seja, na Malha Fina, a partir do mês de outubro.

Calendário de restituição do Imposto de Renda 2025

1º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30 de maio

2º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30

3º lote de restituição do IR 2025 - pago em 31 de julho

4º lote de restituição do IR 2025 - pago em 29 de agosto

5º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30 de setembro

1° lote residual do IR 2025 - pago em 31 de outubro

2° lote residual do IR 2025 - pago em 28 de novembro

3º lote residual do IR 2025 - pago em 30 de dezembro

4º lote residual do IR 2025 - pago em 30 de janeiro

5º lote residual do IR 2025 - será pago em 27 de fevereiro

COMO CONSULTAR?

Veja o passo a passo para consultar a restituição:

Acesse este site Clique em "Consultar restituição de Imposto de Renda" Clique em "Iniciar" Informe o CPF e data de nascimento Clique em "Consultar"

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".